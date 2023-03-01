Кто предал 6 роту псковского десанта? — ответ до сих пор ищут журналисты и политики

Но, как видим, тема остается актуальной по сей день. Подтверждением тому является более 166 тысяч просмотров статьи на две недели (на 13 марта). Тема актуальна не только в ракурсе подвига русских солдат и офицеров, который уже навсегда вписан в «золотые скрижали» отечественной военной истории, но и в ракурсе тех — не вполне ясных до сих пор обстоятельств, которые одни называют уникальным русским словом «разгильдяйство», а другие — гораздо более страшным: «предательство». Многие недоумевают: о чем идет речь? Ведь обстоятельства происшедшего сразу после событий расследовала военная прокуратура, а единственным виновным в происшедшем, на которого было заведено уголовное дело, прекращенное по «удачно подвернувшейся» амнистии к 55-летию Великой Победы, был признан командир 104 гвардейского десантно-штурмового полка полковник С.Ю. Мелентьев. Офицер скончался при непонятных обстоятельствах спустя два года (впрочем, об этом чуть позже…). Сергей Мелентьев

В «ленте комментариев» под предыдущим материалом некто под ником «В.Н.» оставил комментарий следующего содержания:

«Пока автор не убедил ни в чём. Нет даже ссылки на источники распространяемых слухов».

Конечно, спустя 21 год можно описывать события, только опираясь на источники, только вот жаль, что они до сих пор имеют статус «слухов», так как официальная позиция военной прокуратуры осталась неизменной: «состава преступления в действиях командования не обнаружено».

Однако «источники слухов» — независимые журналисты, которые писали со слов боевых офицеров, утверждают иное… Думаю, камышанам — землякам одного из офицеров — Героев 6-й роты Александра Колгатина будет небезынтересно ознакомиться с дайджестом отличных от официального мнений, изложенных в открытой печати…

Наверное, самая шокирующая информация содержится в книге журналиста «Российской газеты» Олега Дементьева и писателя Владимира Клевцова «Шаг в бессмертие» (ссылка), которая в 2005 году была внесена в государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» по представлению начальника Главного управления воспитательной работы ВС РФ генерал-полковника Н.Резника (позже его забили битами на собственной даче). Книга выдержала 6 изданий, общий тираж — 45 тысяч экземпляров. В ней так описывается «секретная подоплека» боя на «высоте 776»:

«…Бой шел уже 4 часа. Гвардии подполковник М. Н. Евтюхин был на постоянной связи с командованием группировки, просил помощи, потому что знал, что вокруг находятся десантники. До места боя 2-3 километра по прямой, но приказ в другие подразделения не поступал. Хаттаб выходил из себя, потому что не ожидал такого сопротивления десантников. Из Москвы на него выходило руководство с крепкими выражениями, потому что разрушался весь план, казалось бы, продуманный до мелочей. Терялись огромные деньги, выделенные на операцию. Ведь наемникам, вторгшимся в Дагестан, выплачивались подъёмные по 1 тысяче долларов США и в дальнейшем они получали бы по 5 тысяч долларов. На I этап войны предусматривалось затратить 40 миллионов долларов, на II этап — 200 миллионов долларов. За присоединение Дагестана к Чечне выделялся 1 миллиард долларов США. Из-за какой-то роты десантников все срывалось. Главное — терялось время на создание нового мусульманского государства и развал России.

Московские «бизнесмены войны» от бессилия не знали, что предпринять. Единственное, что могли, — запретить оказывать помощь роте десантников. Они никак не могли предположить, что силен еще русский дух у воинов, которые были из 47 республик, краев и областей России и ближнего зарубежья, пусть даже они разных национальностей. На Хаттаба давили всей мощью своего влияния, требовали раздавить десантников, которых было в 27 раз меньше, чем боевиков. Хаттаб решился на последнее — бросил в бой свой отборный элитный отряд «Джимар», но тому еще нужно было добраться до места боя».

А вот описание подвига бойцов на сайте «Памяти бойцов шестой роты»:

«Особое место занимает массовый героизм 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного (десантно-штурмового) Краснознаменного полка, которая в сражении 29 февраля – 1 марта 2000 года преградила путь из Аргунского ущелья на Дагестан бандам наемников численностью свыше 3200 человек. 90 десантников выиграли этот бой, уничтожив более 1500 боевиков. Десантники были подло преданы, так как выход из Аргунского ущелья был боевиками выкуплен, с единственной дороги в соседнюю республику сняли все посты милиции, воздушный коридор закрыли, оказывать помощь десантникам запретили представители «пятой колонны», хотя рядом стояли подразделения десантной группировки, спецназ ГРУ, батальон морской пехоты Северного флота и другие подразделения федеральных войск».

Теперь от литературы перейдем к публицистике. История 6-й роты глубоко задела за душу и заставила систематически, от первых дней после трагедии и в течении последующих лет, писать о ситуации, связанной с этим боем, двух журналистов – ныне покойного корреспондента «Известий» Эдвина Поляновского (публикации «Ваш сын и брат», «Суворик») и главного редактора интернет-портала и газеты «Псковская губерния» Льва Шлосберга. Последний за серию публикаций о 6 роте в 2010 году стал лауреатом премии «Золотое перо» Союза журналистов России). Эдвин Поляновский

Вот что мы читаем в первой же — «по горячим следам» публикации Эда Поляновского:

«Владимир Путин во время встречи с родственниками погибших признал «грубые просчеты, которые оплачены жизнью русских солдат». Ни одного имени виновника «грубых просчетов» военачальники не назвали.<…>

Виноват, как всегда, стрелочник. Командира полка Сергея Мелентьева из полка убрали, теперь он от Пскова далеко. Но полковник получил задание внезапно. Не его вина, что не провели ни воздушную, ни наземную разведку, что в такой глубокий тыл врага отправили роту без надежного артиллерийского и авиационного прикрытия.<…>

Не бывает так, чтобы противник внезапно выскакивал в таком количестве — около 2500 человек! — неизвестно откуда. Да, они шли из Шатоя. Помните победные реляции командования о том, что без потерь взят Шатой? Судя по всему, бандиты были не выбиты из Шатоя, а отпущены — тоже без потерь. Важный вопрос: а куда девались они после боя со псковскими десантниками — их ведь оставалось более полутора тысяч? Да туда же и ушли, куда хотели, — в Аргунское ущелье. Растворились. Теперь где-нибудь воюют по другим схемам и планам».

В своей следующей статье, с подзаголовком «История предателей и героев», он приводит фрагменты беседы с пожелавшим остаться неназванным офицером в чине подполковника:

«Все же, правда ли, — спросил я подполковника, — что дорогу продали, а 6-ю роту подставили — для правдоподобности, чтобы замести следы?

— Роту подставили. Предательство было. 2500 человек не заметить нельзя. В эту пору еще и "зеленки" нет.<…> И замечать не надо. О боевиках знали, не исключено — их вели. Похоже на правду, что, двигаясь по ночам, они давали знак фонариками и наши не стреляли, не имея приказа».

В этом же материале журналист «Известий» ставит «вопрос ребром» о мере ответственности военного командования за происшедшее и справедливости результатов расследования:

««Много было преступных странностей. Из 90 десантников роты погибли 84. Наказали стрелочника: командира полка Сергея Мелентьева перевели в Ульяновск начальником штаба бригады (вскоре он умер. — авт.). В стороне остались и командующий восточной группировкой генерал Макаров (шесть раз просил его Мелентьев дать роте возможность отойти, не губить ребят), и другой генерал — Ленцов, возглавлявший оперативную группу ВДВ».

Что касается Льва Шлосберга, то он стал за прошедшее с тех памятных лет время не только известным журналистом, но и политиком и правозащитником. Он стал человеком, который, по сути, взял на себя труд обобщить и систематизировать всю информацию о «нестыковках» в официальной информации о 6 роте, как журналист, а как правозащитник — регулярно будировать тему о том, что правда нужна всем: родным, обществу, истории… Именно в его издании «Псковская губерния» было опубликовано «Открытое обращение» к президенту России В.В.Путину общественного комитета по увековечению памяти о 6-й роте псковских десантников и Псковской региональной общественной организации семей погибших военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ «Красные гвоздики» с перечнем вопросов. Официальные ответы не получены до сего дня. Лев Шлосберг

В этом же издании был опубликован материал о трагической судьбе полковника Мелентьева, которого «назначили» ответственным за гибель десантников, и даже осудили (он также не был реабилитирован ни при жизни, ни посмертно). 28 ноября 2014 года, уже после того, как Лев Маркович одним из первых опубликовал информацию о тайных похоронах псковских десантников, погибших на Украине, и был после этого избит тремя неизвестными, в своем докладе «Войну может остановить только правда о войне» для конференции «Война в Чечне: политические ошибки и военные преступления» он рассказал о своем опыте поиска правдивой информации об этих событиях (см. https://www.yabloko.ru). Он же называет имена других журналистов, освещавших эту тематику — Олега Константинова, первым опубликовавшего список погибших десантников в газете «Новости Пскова», и Сергея Лютых, систематизировавшего открытые источники в материале для Lenta.ru. Напоследок хотелось бы процитировать фрагмент из обращения председателя Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергея Митрохина, которое он в 2010 году направлял бывшему тогда президентом страны Д.А. Медведеву и бывшему генеральным прокурором Ю. Чайке:

«Гибель целого воинского подразделения, которое двое суток вело бой, находясь всего в нескольких километрах от других воинских подразделений Объединенной группировки войск на Северном Кавказе, до настоящего времени продолжает оставаться незаживающей раной для родных, друзей и близких погибших солдат и офицеров, для всей страны.

Родными погибших и всем российским обществом до настоящего времени не получены ответы о причинах и обстоятельствах трагического боя с особо тяжкими последствиями.

Это расследование необходимо российским Вооруженным Силам, всему российскому обществу, оно должно дать ответы, которых до сих пор нет.

Такое расследование является моральным долгом государства перед памятью погибших воинов. Оно должно выяснить меру ответственности всех должностных лиц командного состава Вооруженных Сил РФ, принимавших решения и причастных к принятию решений на Северном Кавказе, приведших к трагическим событиям 29 февраля — 1 марта 2000 года.

Без такого расследования память о погибших героях не будет полной».

P.S. За прошедшие 20 лет история подвига 6 роты псковского десанта давно вышла из плоскости «вечного» вопроса: «Кто виноват?», — в сферу другого вопроса: «Что делать?». Потому что воинский подвиг — великий дар погибших — живым. А принимающий дар должен стремиться быть достойным принятого дара.

Список погибших десантников

1. Гвардии подполковник Евтюхин Марк Николаевич

2. Гвардии майор Молодов Сергей Георгиевич

3. Гвардии майор Доставалов Александр Васильевич

4. Гвардии капитан Соколов Роман Владимирович

5. Гвардии капитан Романов Виктор Викторович

6. Гвардии ст.лейтенант Воробьёв Алексей Владимирович

7. Гвардии ст.лейтенант Шерстянников Андрей Николаевич

8. Гвардии ст.лейтенант Панов Андрей Александрович

9. Гвардии ст.лейтенант Петров Дмитрий Владимирович

10. Гвардии ст.лейтенант Колгатин Александр Михайлович

11. Гвардии лейтенант Ермаков Олег Викторович

12. Гвардии лейтенант Рязанцев Александр Николаевич

13. Гвардии лейтенант Кожемякин Дмитрий Сергеевич

Псковская область

14. Гвардии сержант Григорьев Дмитрий Викторович

15. Гвардии ефрейтор Лебедев Александр Владиславович

16. Гвардии мл.сержант Афанасьев Роман Сергеевич

17. Гвардии рядовой Загораев Михаил Вячеславович

18. Гвардии рядовой Травин Михаил Витальевич

19. Гвардии мл.сержант Швецов Владимир Александрович

20. Гвардии рядовой Архипов Владимир Владимирович

21. Гвардии мл.сержант Бакулин Сергей Михайлович

22. Гвардии рядовой Бирюков Владимир Иванович

23. Гвардии рядовой Воробьёв Алексей Николаевич

24. Гвардии рядовой Зинкевич Денис Николаевич

25. Гвардии рядовой Иванов Дмитрий Иванович

26. Гвардии рядовой Ислентьев Владимир Анатольевич

27. Гвардии рядовой Коротеев Александр Владимирович

28. Гвардии рядовой Михайлов Сергей Анатольевич

29. Гвардии рядовой Нищенко Алексей Сергеевич

30. Гвардии рядовой Храбров Алексей Александрович

31. Гвардии рядовой Шевченко Денис Петрович

32. Гвардии рядовой Шиков Сергей Александрович

33. Гвардии рядовой Шукаев Алексей Борисович

г.Санкт-Петербург и Ленинградская область

34. Гвардии мл.сержант Жуков Сергей Валерьевич

35. Гвардии старший сержант Арансон Андрей Владимирович

36. Гвардии младший сержант Хворостухин Игорь Сергеевич

37. Гвардии младший сержант Щемлев Дмитрий Сергеевич

38. Гвардии рядовой Тимошинин Константин Викторович

39. Гвардии рядовой Александров Владимир Андреевич

40. Гвардии сержант Васильев Алексей Юрьевич

41. Гвардии рядовой Евдокимов Михаил Владимирович

42. Гвардии рядовой Иванов Ярослав Сергеевич

43. Гвардии рядовой Исаев Александр Дмитриевич

44. Гвардии сержант Купцов Владимир Иванович

45. Гвардии младший сержант Хаматов Евгений Камилевич

46. Гвардии рядовой Чугунов Вадим Владимирович

47. Гвардии рядовой Шалаев Николай Владимирович

Великий Новгород и Новгородская область

48. Гвардии младший сержант Елисеев Владимир Сергеевич

49. Гвардии рядовой Иванов Сергей Алексеевич

50. Гвардии младший сержант Исаков Евгений Валерьевич

51. Гвардии младший сержант Павлов Иван Геннадьевич

52. Гвардии рядовой Попов Игорь Михайлович

53. Гвардии рядовой Савин Валентин Иванович

г.Брянск и Брянская область

54. Гвардии младший сержант Василёв Сергей Владимирович

55. Гвардии ефрейтор Гердт Александр Александрович

56. Гвардии рядовой Рассказа Алексей Васильевич

57. Гвардии рядовой Трубенок Александр Леонидович

Кировская область

58. Гвардии рядовой Белых Денис Игоревич

59. Гвардии рядовой Ердяков Роман Сергеевич

60. Гвардии рядовой Некрасов Алексей Анатольевич

61. Гвардии ефрейтор Сокованов Василий Николаевич

Астраханская область

62. Гвардии рядовой Кенжиев Амангельды Амантаевич

63. Гвардии младший сержант Куатбаев Галим Мухамбетгалиевич

Пермская область

64. Гвардии рядовой Кирьянов Алексей Валерьевич

65. Гвардии младший сержант Ляшков Юрий Николаевич

66. Гвардии рядовой Трегубов Денис Александрович

Оренбургская область

67. Гвардии старший сержант Сираев Рустам Фларидович

68. Гвардии рядовой Лебедев Виктор Николаевич

Волгоградская область

69. Гвардии рядовой Амбетов Николай Камитович

Ярославская область

70. Гвардии рядовой Судаков Роман Валерьевич

71. Гвардии рядовой Грудинский Станислав Игоревич

Ставропольский край

72. Гвардии младший сержант Духин Владислав Анатольевич

Нижегородская область

73. Гвардии рядовой Зайцев Андрей Юрьевич

74. Гвардии рядовой Пискунов Роман Сергеевич

Республика Карелия

75. Гвардии младший сержант Тимашов Денис Владимирович

Тверская область

76. Гвардии младший сержант Козлов Сергей Олегович

77. Гвардии младший сержант Стребин Денис Сергеевич

Республика Татарстан

78. Гвардии рядовой Бадретдинов Дмитрий Мансурович

Вологодская область

79. Гвардии рядовой Изюмов Владимир Николаевич

Тамбовская область

80. Гвардии сержант Комягин Александр Валерьевич

Республика Коми

81. Гвардии младший сержант Кривушев Константин Валерьевич

Воронежская область

82. Гвардии рядовой Кобзев Александр Дмитриевич

Алтайский край

83. Гвардии старший сержант Медведев Сергей Юрьевич

Липецкая область

84. Гвардии рядовой Пахомов Роман Александрович

Остались в живых

Гвардии старший сержант Супонинский Александр Анатольевич

Гвардии рядовой Христолюбов Роман

Гвардии рядовой Комаров Алексей

Гвардии рядовой Поршнёв Андрей

Гвардии рядовой Владыкин Евгений Александрович

Гвардии рядовой Тимошенко Вадим Николаевич

Вечная память Героям!

https://infokam.su/kto-predal-6-rotu-otvet-do-sih-ishhut-por...