Загадка русских (мысли американского блогера"Bearded"- Борода)

Стих был написан на размещённую в интернете публикацию от имени американского блогера "Bearded"- Борода.
Автор: Владимир Уткин
https://ww w.youtube.com/watch?v=5PfFMICLAaE&feature=youtu.be
Вы врагов истребляли веками,
Все империи сдохли от русских,
Потому что сам Бог, видно, с вами
И он думает тоже по-русски.
Разгромили вы наглых французов,
Что дошли до Москвы и вдруг сдулись.
Победитель - народ и Кутузов,
Просто русские там не прогнулись.
А потом победили и немцев
Покоривших почти что полмира!
Беспощадны вы для иноземцев,
Нет для вас ни преград, ни кумиров.
Ваши воины, будто из стали,
И закалку прошли в страшных битвах!
Мы ж от страха при слове лишь Сталин
Преклоняем колени в молитвах...
Вы как боги, властители ада,
Не страшна вам полярная стужа,
Не боитесь дождя, бури, града,
Наводя на врагов страх и ужас.
Доблесть воинов ваших бессмертна!
И доказана жизнью, делами.
А земля страны вашей - безмерна,
Освоение длилось веками.
А ещё сила русских - наука,
Первым в космосе стал ваш Гагарин,
Полетел к звёздам он без испуга,
Этот русский улыбчивый парень.
Кто считает: нет круче спартанцев,
Значит, русских он точно не видел,
Не понять русский дух иностранцам,
Пусть попробуют русских обидеть.
Им по силам снести - страны, горы,
Ведь на службе у них даже атом!
Кто сильнее - глупейшие споры
Их боятся сейчас даже в НАТО.
А поэтому лучше бегите,
Если встретитесь им на дороге
И хотя бы вы им не грубите,
Ведь дерутся они словно боги!
Хорошо, что они чуть ленивы
И дают шанс пожить миру дольше,
Неулыбчивы и молчаливы,
Никогда не дразните их больше...
https://zen.yandex.ru/media/id/5d3d8c129f272100ad01971a/zagadka-russkih-mysli-amerikanskogo-blogerabearded-boroda-5fb29be0f6872f437e666f44
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