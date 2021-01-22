Загадка русских (мысли американского блогера"Bearded"- Борода)

Стих был написан на размещённую в интернете публикацию от имени американского блогера "Bearded"- Борода.

Автор: Владимир Уткин



https://ww w.youtube.com/watch?v=5PfFMICLAaE&feature=youtu.be

Вы врагов истребляли веками,

Все империи сдохли от русских,

Потому что сам Бог, видно, с вами

И он думает тоже по-русски.

Разгромили вы наглых французов,

Что дошли до Москвы и вдруг сдулись.

Победитель - народ и Кутузов,

Просто русские там не прогнулись.

А потом победили и немцев

Покоривших почти что полмира!

Беспощадны вы для иноземцев,

Нет для вас ни преград, ни кумиров.

Ваши воины, будто из стали,

И закалку прошли в страшных битвах!

Мы ж от страха при слове лишь Сталин

Преклоняем колени в молитвах...

Вы как боги, властители ада,

Не страшна вам полярная стужа,

Не боитесь дождя, бури, града,

Наводя на врагов страх и ужас.

Доблесть воинов ваших бессмертна!

И доказана жизнью, делами.

А земля страны вашей - безмерна,

Освоение длилось веками.

А ещё сила русских - наука,

Первым в космосе стал ваш Гагарин,

Полетел к звёздам он без испуга,

Этот русский улыбчивый парень.

Кто считает: нет круче спартанцев,

Значит, русских он точно не видел,

Не понять русский дух иностранцам,

Пусть попробуют русских обидеть.

Им по силам снести - страны, горы,

Ведь на службе у них даже атом!

Кто сильнее - глупейшие спорыИх боятся сейчас даже в НАТО.

А поэтому лучше бегите,

Если встретитесь им на дороге

И хотя бы вы им не грубите,

Ведь дерутся они словно боги!

Хорошо, что они чуть ленивы

И дают шанс пожить миру дольше,

Неулыбчивы и молчаливы,

Никогда не дразните их больше...

https://zen.yandex.ru/media/id/5d3d8c129f272100ad01971a/zagadka-russkih-mysli-amerikanskogo-blogerabearded-boroda-5fb29be0f6872f437e666f44