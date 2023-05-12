Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.7. (44)

Связь времен. Деды и внуки. Очень красивый ролик, но увы, не в ютубе: https://vk.com/im?sel=c1&z=video449137920_456239027%2Fe7f4d3da088e8581da%2Fpl_post_449137920_468

Вот еще ролик с портретами работы Вадима Окладникова

https://w ww.youtube.com/watch?v=kD7_1TYkyYM

В ходе специальной военной операции погиб доброволец из Хвалынска Саратовской областиВячеслав Владимиров. Об этом в своем телеграм-канале сегодня сообщил глава района Алексей Решетников.

"В Хвалынске Вячеслава знали как отзывчивого, доброжелательного, сопереживающего и неравнодушного человека. Такие люди как Вячеслав - это настоящие Герои и патриоты своей Родины. Он не стал дожидаться повестки, а посчитал свои долгом встать на защиту нашей страны и ее граждан, отправившись на спецоперацию на Украину добровольцем!

Вячеслав погиб на поле боя, выполняя свой воинский долг, защищая мирное небо над нашей страной. Его поступок – это пример и образец настоящего служения своей Родине и преданности идеалам и ценностям наших отцов и дедов", - написал Алексей Решетников.

https://www.vzsar.ru/news/2022/10/30/specoperaciya-glava-ray...

Приказ о награждении зачитал Андрей Скворцов – военный комиссар городов Вольск и Хвалынск, Вольского, Воскресенского и Хвалынского районов. “Этот орден вручается за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Это особая награда, и сегодня я удостоен чести вручить её от имени президента России,” – отметил Алик Сабрига. На церемонии вручения присутствовали

Председатель Андрей Шакин, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил, правоохранительных органов;

Забродин Александр Геннадьевич, председатель общественной патриотической организации “Пограничный дозор”, военно-патриотический отряд школы № 3.

Рядовой Владимиров погиб при исполнении боевого долга на территории СВО.

http://hvzvezda.ru/archives/16845

28 января 2023 года в ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Ивановской области – старший прапорщик Вячеслав Калачев (служил в 98-й Воздушно-десантной дивизии). Как рассказали десантники, нацисты разбомбили госпиталь, где Вячеслав обеспечивал связь. Награжден Орденом Мужества посмертно.

А ранее, в июне 2022 года, о подвиге Вячеслава Калачева писала пресс-служба Министерства обороны РФ:

«Старший прапорщик Вячеслав Калачев с первых дней специальной военной операции обеспечивал бесперебойную связь внутри батальонно-тактической группы российских десантников, а также с вышестоящим командованием.

В ходе наступления на позиции украинских националистов подразделение, связь в котором обеспечивал старший прапорщик Вячеслав Калачев, попало под ответный вражеский обстрел. В результате разрыва минометного снаряда рядом с радиостанцией были повреждены линии связи.

Понимая, что потеря связи лишит командование возможности координировать действия подразделений в наступлении, старший прапорщик Вячеслав Калачев под непрекращающимся минометным огнем противника вместе с личным составом выдвинулся для устранения повреждений.

Как только связь была восстановлена, в вышестоящий штаб были переданы координаты мест расположения подразделений националистов, что способствовало уничтожению ударами с вертолетов их военной техники и живой силы.

Самоотверженные действия старшего прапорщика Калачева на поле боя позволили восстановить управление батальонно-тактической группой, обеспечить устойчивую связь и лишить противника атакующего потенциала, что привело к последующему разгрому националистов».

https://www.ivanovonews.ru/news/1314882/

В ходе спецоперации погиб Эльдар Ларионов из Воскресенского района Саратовской области. Об этом сегодня, 29 марта, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Защитник родился 18 июля 1997 года, учился в местной школе. После ее окончания продолжил обучение в Базарно-Карабулакском техникуме агробизнеса по специальности техник-механик. В 2017 году мужчину призвали на срочную службу в ряды российской армии, где позже он подписал контракт. Военный принимал участие в выполнении боевых задач в условиях чрезвычайного положения в Республике Таджикистан, а также военной операции России в Сирии.

Воин удостоен медалей Министерства обороны РФ «За воинскую доблесть» второй степени», «За укрепление боевого содружества», «Участнику военной операции в Сирии», а также знака «Отличник караульной службы».

В спецоперации на Украине младший сержант участвовал в должности командира орудия. Героически погиб при выполнении боевых задач 25 марта 2022 года.

Tpaypнaя цepeмoния пpoщaния cocтoялась 31 марта у здания Свято-Троицкого храма села Воскресенское.

https://www.4vsar.ru/news/v-hode-svo-pogib-kontraktnik-17491...

Похороны прошли под тихий звук горьких слез и тяжелых вздохов близких и друзей погибшего.

В местном церковном храме, где прошло прощание с Эльдаром Ларионовым, звучала многоголосая молитва во спасение его души.

Младшего сержанта похоронили с военными почестями. Это было не просто прощание с военнослужащим, это было прощание с настоящим героем, который отдал свою жизнь за Родину.

Почётный караул сопровождал тело погибшего до места захоронения, где его ожидали родственники и друзья.

Проводить в последний путь война-земляка пришли многие жители села, чтобы выразить свою поддержку и уважение к погибшему воину.

Они скорбят вместе с родственниками и друзьями погибшего, их сердца полны грусти и тоски.

Но они также гордятся тем, что в их селе жил настоящий герой, который отдал свою жизнь за Родину.

Эльдар Сергеевич Ларионов, родился 18 июля 1997 года, учился в школе с. Воскресенское, после окончания школы продолжил обучение в Базарно-карабулакском техникуме агробизнеса по специальности техник-механик. В 2017 году был призван на срочную службу в ряды Российской армии. Подписал контракт о прохождении военной службы в рядах Российской армии. Участник выполнения боевых задач в условиях чрезвычайного положения в Республике Таджикистан, военной операции России в Сирии и специальной военной операции на Украине. Командир орудия

Награжден:

1 Медалью министерства обороны РФ «За воинскую доблесть» второй степени

2 Медалью министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества»

3 Медалью министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии»

4 Знаком отличия «Отличник караульной службы» Пoгиб пpи выпoлнeнии пocтaвлeнныx зaдaч 25 марта 2022 года.

https://nashazhizn64.ru/news/segodnya-na-voskresenskom-klabi...

В ходе спецоперации на Украине погиб 39-летний ефрейтор Артем Мамыкин из Белорецкого района Башкирии. Сегодня, 22 апреля, в городском дворце культуры муниципалитета состоялась церемония прощания с военным. Об этом сообщила районная администрация.

Артем Мамыкин родился 18 января 1983 года в городе Белорецке. Он учился в гимназии №17 и занимался в секции греко-римской борьбы. После девятого класса поступил в профессиональный лицей №25, где освоил профессию волочильщика проволоки. В 2001-2003 годах проходил срочную службы в армии. В течение этих двух лет участвовал в Чеченской кампании и в освобождении заложников теракта во время мюзикла «Норд-Ост» в здании Театрального центра на Дубровке в Москве.

После срочной службы – с 2003 по 2013 год – Мамыкин трудился на Белорецком металлургическом комбинате волочильщиком проволоки. Затем подписал контракт с Минобороны России.

https://www.ufa.kp.ru/online/news/4718919/

Накануне, 22 апреля, прошла церемония прощания с 39-летним разведчиком, снайпером спецназа Артемом Мамыкиным, который погиб во время военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

«У Артема две дочери. Алеся - студентка учреждения «Газпром колледж Волгоград». Яна - студентка Волгоградской академии МВД. Он сам готовил ее к поступлению. Супруга Артема, Элина, говорит, что дома он был очень внимательным, заботливым, добрым. Любящим отцом и мужем. Артем был отзывчивым и верным другом. В 2020 году купил дом, мечтал заниматься хозяйством, заложить сад, собрать в этом доме родителей, всю семью», – рассказал Иванюта.

По его словам, Артем был старшим из восьми детей в семье и стал для младших примером для подражания. Его брат Антон пошел по стопам Артема и служит сейчас в той же воинской части на Украине.

Артем родился в Белорецке, учился в гимназии №17, занимался греко-римской борьбой, всю жизнь видел себя военным. После школы поступил в лицей №25 на специальность «Обработка металлов давлением», а затем был призван на срочную службу.

В период с 12 января по 4 апреля 2003 года принимал участие в Чеченской кампании, помогал освобождать заложников теракта на Дубровке (Норд-Ост). После срочной службы десять лет работал на Белорецком металлургическом комбинате волочильщиком проволоки в шестом цехе. В 2013 году подписал контракт с министерством обороны.

«Невозможно утешить родителей, семью. Спасибо, и низкий поклон вам за сына, за настоящего воина и защитника Отечества. Он выполнил свой долг до конца. Память о Герое мы обязательно увековечим», – заключил Иванюта.

https://gorobzor.ru/novosti/proisshestviya/168321-ostalis-dv...

В ходе СВО на Украине погиб доброволец из Ровенского района Саратовской области. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Его звали Айдар Нугманов, ему было 26 лет. Погибший родился в селе Новокаменка, поступил на военную службу по контракту в 2016 году, с 3 мая 2022 года добровольцем записался на участие в специальной операции на Украине. Имел воинское звание старший прапорщик.

Посмертно награжден орденом Мужества. У Айдара Халипуловича остались жена и дочь.

https://www.saratov.kp.ru/online/news/4854851/

Такое же короткое сообщение на портале Взгляд-инфо: https://www.vzsar.ru/news/2022/08/01/saratovec-aydar-nygmano...

И Регион 64: https://sarnovosti.ru/news/v-spetsoperatsii-na-ukraine-pogib...

Известно лишь, что была открыта мемориальная табличка и это все, что мне удалось обнаружить.

Герои с вечно русским сердцем: Вадим Прошин

Внукам и правнукам поколения победителей пришлось вновь встать на защиту самой правды и права говорить на русском языке. Настоящие герои нашего времени, они борются за мир и будущее нашей великой и любимой Родины.

Вадим Сергеевич Прошин (5.08.1998 - 17.09.2022)

В 2020 году закончил Рязанское военное воздушно-десантное училище.

После окончания училища лейтенанта направили служить в 7-ю горную бригаду ВДВ в Новороссийске.

С февраля 2022 года его часть участвовала в СВО.

Погиб 17 сентября 2022 года в с. Максимовке Николаевской области.

При жизни награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Мужества посмертно.

Вадим Прошин погиб при исполнении воинского долга 17 сентября 2022 года. Настоящий герой, он при жизни был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Мужества посмертно.

С мамой Вадима Татьяной Прошиной мы встретились под сводами храма Архангела Михаила. Уже несколько лет она работает здесь просфорницей - печет церковный, или, как еще его называют, «солнечный» хлеб. Дважды в неделю Татьяна помогает храму, а в остальное время трудится продавцом в продуктовом магазине. Я застала ее за окончанием работы: два огромных подноса ароматных просфор только вышли из печи. Татьяна бережно накрыла выпечку полотенцем, вытерла руки о фартук и села напротив, положив передо мной толстый фотоальбом. Она говорила тихо, иногда плакала. Хотелось обнять ее и плакать вместе. Материнский рассказ - как молитва. «Здесь все его фотографии - с самого рождения до последнего дня… Сделали фотоальбом на память, когда Вадима уже не стало», - говорит Татьяна, ласково проводя рукой по цветным страницам, с которых смотрит ее Вадик, улыбчивый, веселый, будто живой. Вот он совсем маленький, в пеленках, задорно хохочет. А здесь уже с игрушечной винтовкой в руках. Перелистываем страницы, и Вадим стремительно взрослеет: то сплавляется по горной речке, то поднимается в горы, то летит с парашютом, а вот и в военной форме принимает присягу. Чувство долга перед Родиной у ее Вадика в крови: отец - военный. И хотя Сергей давно уволился со службы и работает в полиции, но характер не изменить - волевой, упертый. Вот и у Вадика был такой же: ставил цель и шел к ней. Сидеть за компьютерными играми или болтаться во дворе было не для него. Вадиму с детства нравились приключения. Еще мальчишкой он понял, что жизнь - яркая и удивительная штука, в которой много интересного, а потому большая глупость растрачивать ее бесцельно, и записался в военно-патриотический клуб «Пересвет». Вместе с другими ребятами Вадим изучал азы военного дела: разбирал и собирал оружие, выполнял строевые приемы, занимался рукопашным боем, ходил в походы, посещал церковь, поднимал из земли останки бойцов Красной армии. Лидер по натуре, он был капитаном команды «Пересвет» на различных соревнованиях, а в 2013 году удостоился высшего курсантского звания в клубе – «Витязь Родины». Именно в «Пересвете», а потом и в «Ковчеге» Вадим учился не книжному патриотизму, а настоящему, и усвоил простые жизненные правила: «слабому помогай», «от друзей не отворачивайся», «если любишь, то всей душой». К школе Вадим оказался равнодушен, хотя был способным учеником, «двоек» не получал. Считался «хорошистом», а все свободное время отдавал спорту и друзьям. Друзей у Вадима очень много, да и не могло быть по-другому. Вадик был веселым, остроумным, а главное - преданным и надежным. Очень любил справедливость и, если кого-то обижали, готов был тут же прийти на помощь. «Вадима можно охарактеризовать одним словом - надежный. Во всем. Если он сказал, то сделает и никогда не пожалуется. Бывало, спросишь у него: «Как дела?», а он ответит: «Мама, не волнуйся, все хорошо!» У него до последнего было «все хорошо». С раннего детства у Вадима на все была своя точка зрения и обостренное чувство справедливости. Однажды, когда он еще учился во втором классе, к ним в класс пришла новая девочка, и все ребята начали ее задирать. Тогда Вадим встал и прикрикнул на мальчишек: «Не смейте ее обижать, а то получите у меня!» Девочку звали Камила. Потом они с Вадиком дружили все школьные годы, даже в последний путь она провожала его», - вспоминает мама.

Подбивать Вадима на плохие поступки и навязывать свое мнение было бессмысленно. Сколько раз в компаниях ему ни протягивали сигарету или стопку горячительного, он всегда наотрез отказывался и никогда не понимал подобных способов самовыражения и «взросления». «Доказывать надо поступками и делами», - твердо говорил Вадим и доказывал. К девятому классу у него сформировалось четкое отношение к выбранной специальности - посвятить свою жизнь защите Родины. И это были не пустые слова: он действительно считал, что мужчина обязан служить. После окончания школы Вадим решил поступать в Рязанское военное воздушно-десантное училище. Готовился основательно. Пока его одноклассники спали, Вадик ни свет ни заря уже был на стадионе. Для поступления в прославленное РВВДКУ тренировался, зная о жестком отборе в вуз, и в изнуряющий зной, и в проливной дождь, и в обжигающий мороз…

Трудности помогли ему не только поступить туда, куда он мечтал, но и в дальнейшем, на службе, не раз позволяли быть впереди других и раз за разом доказывать, что нет невыполнимых задач. «Прошин - № 1» - так говорили о нем друзья-курсанты. Для Вадима в повседневности военной учебы мелочей не было: будь то подготовка к учениям, распределение ежедневных задач или освоение новых образцов военной техники и вооружения, он добивался совершенства во всем. Другой на месте Вадима мог бы зазнаться от такого успеха, но только не десантник Прошин. Даже получив диплом об окончании училища и должность командира взвода 108-й гвардейского десантно-штурмового полка, он остался тем же Вадиком - честным, принципиальным, с обостренным чувством справедливости, готовым прийти на выручку, броситься под обстрел, закрывая собой других. Татьяна прерывает ненадолго свой рассказ и показывает письма бойцов, которые служили с Вадимом. Таких писем после гибели сына ей приходило много. Вот лишь некоторые строки от солдат: «Вадим был тем человеком, которым стоит и нужно гордиться! Мы всей ротой любили его и уважали. Он никогда не пользовался тем, что выше нас по званию, всегда отдавал приказ и шел с нами делать работу. Стоял за нас горой! Спасибо вам за такого сына!»

«У него был друг Женька. Они вместе учились, служили в Новороссийске, а потом попали на СВО. Так вот Вадим спас ему жизнь. Евгений со своими бойцами прочесывал территорию, как вдруг начался обстрел. Враг брал их в окружение, и, скорее всего, это удалось бы сделать, если бы взвод Вадима не пришел на выручку. Рискуя своими жизнями, ребята вывели Женькиных бойцов из окружения. Потом Женя мне не раз говорил: «Татьяна Николаевна, а ведь Вадим меня спас! Благодаря ему я жив остался!» Никто и подумать не мог, что через несколько месяцев Евгению придется везти в Коломну цинковый гроб с телом своего спасителя», - вспоминает Татьяна и замолкает.

В январе 2022 года Вадим сообщил, что едет на учения в Крым. Тогда еще никто не знал, что это подготовка к СВО, которую объявят месяцем позже. 23 февраля Татьяна впервые со времени отъезда сына в командировку поговорила с ним, поздравила с праздником. А на следующий день вся страна узнала об объявлении специальной военной операции. Татьяна с мужем сразу догадались, что Вадим находится в зоне боевых действий…

Два последующих месяца сын не выходил на связь, а потом с чужого номера телефона пришло короткое СМС: «Это я. Со мной все хорошо». Стало известно, что Вадим со своим подразделением находится в Херсонской области и ведет бои с противником. Впрочем, никакие подробности он не сообщал ни родителям, ни своей возлюбленной Ольге, которая осталась ждать его в Новороссийске и о свадьбе с которой он так мечтал. Молодые должны были пожениться осенью 2022 года. К торжеству почти все было готово - платье невесты, костюм жениха и кольца ждали 13 октября. Но за месяц до свадьбы пришло горькое известие: офицера-десантника Вадима Прошина и его семерых товарищей убило ударом сверхзвуковой ракеты «Хаймерс».

«Один из бойцов, которому удалось выжить, мне рассказал, что все произошло мгновенно. Ракету никто не слышал, она появилась словно из ниоткуда. Вадима мы узнали только по ДНК. В цинковом гробу было окошко напротив лица», – мрачная тень пробегает по лицу Татьяны. Она прерывает рассказ, задумчивый взгляд останавливается на фотографии из альбома, одной из последних. На ней Вадим в светлом свадебном костюме. Этот кадр был сделан во время примерки. Долго смотреть на него не хватает сил, и Татьяна переворачивает страницу.

Вадима Прошина похоронили на Старом воинском кладбище в Коломне. Ему было 24 года. Теперь его нет. Но есть другие мальчишки. Такие же настоящие воины и защитники, которые звонят и пишут Татьяне: «Татьяна Николаевна, мы вам благодарны. Если бы не он, нас бы не было».

В память о сыне Татьяна проводит большую работу по поддержке российских военнослужащих. Гибель сына и его друзей стали для нее внутренним неосязаемым озарением: то, что сейчас происходит, касается каждой семьи, каждого лично. Это наше общее.

14 апреля на школе в бывшем с/х «Коломенский», где учился Вадим Прошин, была установлена памятная доска, а также открыли «Парту Героя». Ольга Балашова

https://kolomna-spravka.ru/news/47068

15 марта 2022 года, стало известно о гибели на Украине, где в настоящий момент проводится спецоперация по демилитаризации иденацификации, курянина Дмитрия Уланова.

В официальном релизе, подготовленном администрацией Курской области, говорится, что гвардии ефрейтор Дмитрий уланов служил по контракту. Уроженец Обояни был десантником. Редакция приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память!

https://kursk.bezformata.com/listnews/kuryanin-dmitriy-ulano...

Местный паблик "Шепот Обоянь" выложил ролик в ВК , написав:

Светлая память Уланову Дмитрию..

Героически погиб на Украине защищая землю от нацистов.

Терять своих детей самое страшное что может произойти в жизни. Наши искренние соболезнования родным и близким...

https://vk.com/wall-139023364_7901

А потом мне МАМА Дмитрия прислала статью:

Уроженец города Обояни Курской области Дмитрий Уланов, Гвардии ефрейтор контрактной службы, участвовал в специальной военной операции на территории Украины. 7 марта его жизнь трагически оборвалась во время выполнения воинского задания в городе Николаеве.

Подразделение 108 десантно-штурмового полка попало под минометный и артиллерийский обстрел. Дмитрий был санитарным инструктором. Со слов сослуживцев, будучи раненым, он оказал медицинскую помощь многим солдатам. За это бойцы до сих пор очень ему благодарны.

Дмитрий погиб, помогая другим. Недалеко от него подорвалась мина. Боец получил серьезное ранение и скончался от потери крови.

Дима был спортивным и активным ребенком

Мама Дмитрия, Елена Михайловна Дмитриева, рассказывает, ее сын очень любил спорт. С девяти лет в его жизни был бокс. Первый тренер молодого человека – уроженец Обояни Александр Лукин, также Дмитрий какое-то время занимался у Заслуженного тренера России Александра Рагозина. Александр Иванович не раз хорошо отзывался о талантливом парне.

Помимо этого, Дмитрий был курсантом военно-патриотического страйкбольного клуба «Порубежник». За участие в различных спортивных соревнованиях парень завоевал не одну награду и получил не одну грамоту.

- В школе Дима был активистом, участвовал во всех мероприятиях, пел, танцевал. Наверное, не было ни одного учителя, который бы его не любил, - делится Елена Михайловна. – Он хорошо общался и со всеми одноклассниками, продолжал поддерживать с ними связь даже когда уже окончил школу и ушел служить.

В школе Дмитрий участвовал во всех мероприятиях

Ответственным и целеустремленным Дмитрия вспоминает и его классный руководитель – учитель физики МБОУ «Обоянской СОШ №2» Наталья Мазуркевич.

- От сверстников Диму отличало чувство долга, отзывчивость, сильный характер, оптимизм, жизнелюбие, желание прийти на помощь человеку в трудную минуту, - говорит Наталья Вячеславовна.

– Его мечтой было стать десантником. И он остался верен этой мечте. Дима обладал отличными актерскими способностями, был ведущим школьных и городских концертов, фестивалей, военно-патриотических митингов и акций.

«Научился читать по «Энциклопедии оружия»

Дмитрий с раннего детства интересовался всем военным. Когда у остальных детей были LEGO и машинки, парень играл лишь в солдатики.

- У Димы везде была армия, он даже читать научился по «Энциклопедии оружия», - признается Елена.

– Откуда у него такая любовь к армии, не знаю, в семье военных у нас не было.

Дмитрий с девяти лет занимался боксом

После школы Дмитрий хотел поступать Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.М. Маргелова, но, к сожалению, не получилось вовремя подать документы. Поэтому, окончив 11 классов, парень отправился на службу в армию и спустя несколько месяцев заключил контракт. Молодой человек прослужил в десантных войсках в Новороссийске три с половиной года. Был в командировке в Сирии. За это получил медали «Участник военной операции в Сирии». За время военной службы участвовал во многих командных и общевойсковых учениях. Так, в 2019 году в составе команды 108 десантно-штурмового полка на Всероссийских соревнованиях был награжден медалью «Миротворец-2019».

В 2022 году Дмитрий снова хотел попробовать поступить в училище, и даже уже собрал все документы.

- Как мы узнали позже, так как у него были готовы документы на поступление, он мог и вовсе не участвовать в спецоперации. Но Дима все равно туда отправился, он не мог поступить иначе, таким был мой сын, - говорит Елена.

Последний раз Дмитрий выходил на связь 22 февраля

- Дима был в Крыму, позвонил, сказал, что сдает телефон и уезжает. Куда отправляется – не сообщил, лишь предупредил, что некоторое время на связь выходить не будет, - рассказывает мама бойца.

– Такое случалось часто, Дима обычно нас не посвящал в подробности своей службы, да и не в первый раз оставался без телефона на долгое время. Последний раз мы с ним разговаривали 22 февраля.

О том, что сын участвует в военной спецоперации, Елена узнала 24 февраля, когда родные Дмитрия сами связались с частью, где парень служил.

- Мне сообщили о смерти сына 10 марта. Я не поверила. 12 марта мы позвонили в Министерство обороны, чтобы уточнить это. Там сказали, что Дима жив и скоро с нами свяжется. А 14 марта нам сообщили, что его не стало, - вспоминает Елена Михайловна.

Сквер имени Дмитрия Уланова

9 мая в Обояни состоялась торжественная церемония, посвященная присвоению городскому скверу, расположенному напротив площади Петрова, имени Дмитрия Уланова.

- Ко мне подошли ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, спросили, как я отнесусь к тому, что сквер будет носить имя моего сына. У меня было двоякое мнение на этот счет. С одной стороны, конечно, я бы хотела этого. С другой же – это очень больно. Однако я все равно решила согласиться, - рассказывает Елена Михайловна.

С инициативой по названию сквера выступили общественная организация «Союз десантников России», Ассоциация поддержки десанта Курской области «Соколы Маргелова», ветераны Великой Отечественной войны и труда, ветераны войны в Республике Афганистан, депутаты и жители Обояни.

Скверу в городе Обояни присвоили имя Дмитрия Уланова

Похороны бойца состоялись 17 марта. Родные Дмитрия рассказывают, попрощаться с ним пришли несколько тысяч человек. На время прощальной церемонии было перекрыто движение во всем городе Обояни.

Приказом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Дмитрий Уланов посмертно награжден орденом Мужества.

А вот этот потрясающий кадр... Младший сын готовится к 9 мая, одев форму погибшего старшего брата! Это из комсомольской правдыА вот этот потрясающий кадр... Младший сын готовится к 9 мая, одев форму погибшего старшего брата!

В Светлоярском районе Волгоградской области похоронили 30-летнего Алексея Шамшина. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащий погиб в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

— О смерти Алексея Шамшина узнали 19 ноября, — рассказали информагентству в администрации Светлоярского района. — Похороны прошли в поселке Светлый Яр 23 ноября. Мобилизовали Алексея 22 сентября.

Известно, что у погибшего остались жена и сын. До частичной мобилизации Алексей Шамшин работал сварщиком.

https://v102.ru/news/113538.html

Алексей Шамшин из Светлого Яра был мобилизован в сентябре.

Волгоградцу было всего 30 лет. Коллаж: Алексей Шамшин / Vk.com, Ольга Потапова, Евгения Бикунова

Под Волгоградом в райцентре Светлый Яр сегодня, 23 ноября, прощаются с погибшим на Украине мобилизованным Алексеем Шамшиным.

Гибель мобилизованного официально подтвердили в районной администрации, сообщив о том, что прощание с Алексеем Шамшиным состоится сегодня в районном Доме культуры.

— Хороший был парень, работящий. Сварщиком работал, много коллег его сегодня придут на похороны, — рассказывают жители Светлого Яра.

— Женат был, сынишку воспитывал, семья у них красивая была. Призвали его в сентябре, а вот уже на днях сообщили о его гибели. У Алексея много родственников, родители, жена, дедушки и бабушки — все придут на похороны.

По данным близких, Алексей учился в средней школе № 2 Светлого Яра, после окончания школы отправился в профучилище, где получил профессию сварщика.

— Он служил и срочную службу, после которой вышел сразу работать сварщиком, — рассказали близкие погибшего.

— Он был светлым и жизнерадостным человеком. Всегда оставался надежным другом и товарищем, был заботливым сыном, любящим братом, супругом и отцом.

https://v1.ru/text/gorod/2022/11/23/71838593/

Мурманская область простилась с бойцами, погибшим во время специальной операции российской армии по защите Донбасса. Младший сержант Алексей Агарков и рядовой Валерий Соколов окончили Апатитский политехнический колледж, были кадровыми военнослужащими. Об этом рассказал в социальных сетях губернатор Андрей Чибис. «Честное служение Родине, самоотверженность наших воинов и верность своему долгу достойны глубочайшей признательности, уважения и вечной памяти. Своим подлинным героизмом они спасают жизни детей и взрослых на Донбассе, защищают нас с вами и весь русский мир», - написал Андрей Чибис на своей странице во «ВКонтакте». Губернатор выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Напомним, 24 февраля Россия в ответ на обращение республик ДНР и ЛНР начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Ее задачи — денацификация и демилитаризация Украины, обозначил Президент РФ, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин. Фото: vk.com/chibis.andrey

Об этом сообщает ГТРК "Мурман".

https://murman.tv/news-n-2769--v-murmanskoj-oblasti-prostili...

Больше ничего найти не удалось.

Александр Соколов выразил соболезнования родным и близким старшего лейтенанта, погибшего во время спецоперации.

Выражаю искренние соболезнования в связи с гибелью во время спецоперации на Украине старшего лейтенанта Алиева Тимура Тофиг оглы.

Тимур родился в городе Кирове, учился в средней школе №47. Организатор и участник внеклассных и общешкольных мероприятий, Тимур вел активную волонтерскую работу.

В составе общешкольного волонтерского отряда он участвовал в областном проекте «Волонтеры информационного общества» по обучению пенсионеров компьютерной грамотности. Тимур обладал творческими способностями, занимался легкой атлетикой, был призёром всероссийских и региональных соревнований.

После школы Тимур Алиев выбрал путь служения Отечеству и окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе специальной военной операции Тимур проявил мужество и героизм, выполняя свой воинский долг перед Родиной. Он останется в памяти земляков настоящим патриотом России, героем нашего Отечества.

Жители Кировской области скорбят вместе с вами.

Врио губернатора Кировской области А.В. Соколов

https://kirovpravda.ru/aleksandr-sokolov-vyrazil-soboleznova...

Александр Юрьевич Глахтеев (14.11.1987 – 04.10.2022) закончил 9 классов в средней школе №26, затем поступил в училище. После окончания училища № 6 г. Владимира (Авиамеханический колледж) ушел служить в Вооруженные Силы РФ. В областном военкомате Александр пробыл 3 дня по причине того, что ждал назначения в десантные войска, служить в которых он мечтал еще с детства. Но судьба распорядилась иначе. Его специальность, полученная в училище, оказалась востребованной в специальных войсках. В связи с данным обстоятельством Александр был направлен для прохождения службы в город Снежинск Челябинской области – центр ядерной энергетики.

Отслужив 2 года, Саша вернулся во Владимир, женился, поступил на учебу во Владимирский государственный университет на юридический факультет. Однако в это же время ему поступило предложение служить по контракту в костромском десантно-артиллерийском полку. Не раздумывая, Александр сразу принял предложение, так сбылась его мечта – он все – таки стал десантником!

В феврале 2022 года его подразделение одним из первых приняло участие в боевых действиях на территории Украины. Практически вся его боевая работа проходила в самых горячих точках, на самых тяжелых направлениях проведения специальной военной операции. За мужество, проявленное в боях, Александру был предоставлен отпуск. Летом 2022 года Александр Юрьевич последний раз встретился с семьей, потому что 4 октября во время проведения специальной десантной операции в тылу врага принял героическую смерть. Посмертно Указом Президента РФ Глахтеев Александр Юрьевич был награжден Орденом мужества. Похоронен Александр на владимирском воинском кладбище. В Костроме его имя будет высечено на памятнике воинам - десантникам, проявившим образцы мужества и героизма в период проведения специальной военной операции. Указом Президента России Глахтеев Александр Юрьевич награжден Орденом Мужества (посмертно). В кругу семьи

Перед отправкой на фронт Письмо с фронта На передовой

После героической гибели 6 расчета 2 гаубичной батареи в октябре 2022 года было написано стихотворение, посвященное Александру Глахтееву и его боевым товарищам:

Посвящается памяти шестого расчета второй гаубичной батареи 1065-го гвардейского артиллерийского Краснознамённого полка г. Костромы

Третья ночь была бессонной

Кто там был, меня поймёт…

Бились парни под Херсоном

Воевал шестой расчёт.

Повидали вместе много —

В восемь месяцев войны.

Отступали. Шла подмога.

Встали насмерть пацаны.

Виснут дроны чёрной птицей,

Только утро настаёт.

— Заряжай!

— Огонь! Д - 30.

Впятером шестой расчёт.

Бились парни, шла подмога:

— Продержитесь, пацаны!

Проходили вы под Богом,

Восемь месяцев войны.

Бил прицельно дальнобойный —

Взвизгнул натовский снаряд.

Вспышка. Взрыв. Ужасно больно…

Четверых везли ребят.

Дома ждали…

В той воронке

Пропиталась кровью сталь.

Чёрной птицей похоронки,

И за мужество медаль.

Это было под Херсоном.

Отступали. Шла война.

У войны свои законы

И высокая цена.

Кто там был, и кто там не был —

Память в нас теперь живет.

Вчетвером ушёл на небо

Навсегда шестой расчёт.

Светлана Короткова

https://vk.com/@-217900090-biografiya-aleksandra-urevicha-gl...



Деменченков Сергей Сергеевич-командир самоходной артиллерийской батареи, гвардии капитан.

Родился Сергей Деменченков 11.08.1986 года в поселке Суземка Брянской области.

После окончания Суземской СОШ № 2 в 2004 году Сергей поступил в Коломенское высшее артиллерийское командное училище, затем – в Тульский артиллерийский инженерный институт.

Успешно окончив учебу, молодой офицер стал служить в 200-м отдельном учебном самоходном артиллерийском дивизионе 242-го учeбного цeнтрa по подготовкe спeциaлистов для ВДВ (войсковая часть № 22184, город Ишим).

Послужив там 2 года, в 2012 году был переведен в город Иваново, в 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й гвардейской ВДД.

Всегда проявлял себя как ответственный, надёжный, отзывчивый, добрый, целеустремлённый, грамотный человек с потрясающим чувством долга и патриотизма, замечательный семьянин.

В составе самоходной артиллерийской батареи 217-го гвардейского парашютно-десантного ордена Кутузова 3-й степени полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии участвовал в специальной военной операции на территории Украины

Погиб при выполнении боевой задачи 19.06.2022 года.

Похоронен в родном поселке.

За личное мужество и отвагу Сергей Сергеевич награждён медалями «Броня крепка и танки наши быстры» (22.03.2011г.), «За участие в военном параде в День Победы» (01.05.2013г.), «70 лет 98 гвардейской ВДВ» (03.05.2014г.), «За возвращение Крыма» (29.05.2014г.), «За боевые заслуги» (25.11.2014г.), «За участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (31.12.2014г.), «85 лет воздушно-десантным войскам» (02.08.2015г.), «За отличие в военной службе 3 степени» (24.08.2015г.), «70 лет 217-му гвардейскому парашютно-десантному полку» (04.10.2018г.), «90 лет Воздушно-десантным воскам» (02.08.2020г.).

Указом Президента РФ за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга награжден орденом Мужества (12.07.2022г. посмертно).

Книга Памяти Ивановской области.

https://37kp.ru/деменченков-сергей-сергеевич/



31 августа в Суземке состоялось торжественное открытие мемориальных досок Сальникову Андрею Николаевичу, погибшему при исполнении воинского долга в Чечне, и Деменченкову Сергею Сергеевичу, погибшему при исполнении воинского долга во время проведения СВО на Украине.

Они оба учились в Суземской СОШ №2, где и прошло траурное мероприятие.

— Есть такая профессия — Родину защищать, — сказала Валентина Николаевна — мать погибшего гвардии капитана, командира самоходной артиллерийской батареи Сергея Деменченкова. Мой старший сын Сергей выбрал небо и пошел служить в ВДВ, а младший Дмитрий — море, став морским пехотинцем. Я горжусь своими сыновьями — они настоящие мужчины, которые верны своему слову и своему долгу даже перед лицом смерти.

Матери павших бойцов открыли мемориальные доски в честь своих сыновей. Цветы к ним возложили руководители района, учителя, одноклассники, родные и близкие погибших. Андрей Сальников и Сергей Деменченков, кавалеры ордена Мужества, станут примером для многих поколений школьников, образцом любви к Родине и верности воинскому долгу.

https://guberniya.tv/geroi/v-bryanskom-poselke-suzemka-uveko...

Есть еще памятник на территории части, но фото я не нашла.



СВ августе 2022 года на здании школы №2 в Трубчевске Брянской области была открыта мемориальная доска в память о лейтенанте Дмитрии Едренкине. Офицер погиб в мае в ходе спецоперации на Украине. 25-летний командир парашютно-десантного взвода 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии Дмитрий Едренкин был награжден орденом Мужества посмертно. Высокую награду передали отцу героя на траурном митинге.

Об этом сообщает «Земля трубчевская». На открытии мемориальной доски присутствовали младшая сестра героя, его друзья, руководство региона, а также школьники, юнармейцы, учителя местных школ.

Гостем мероприятия стал Богдан Шароварин – ефрейтор запаса, который тоже был участником спецоперации. Глава райадминистрации Игорь Обыденнов и военком Трубчевского района Сергей Тутенко вручили герою орден Мужества.

https://bryansktoday.ru/article/192250

Какие-то дополнительные сведения я не нашла.

С 17 апреля еще не возведенная улица в городе Ставрополе стала носить имя 30-летнего старшего лейтенанта из Волгограда Дениса Зорина, который героически погиб в зоне проведения военной спецоперации на Украине. Об этом сообщили 19 апреля в администрации Ставрополя.

Улица имени Дениса Зорина находится на юге города недалеко от ДНТ "Прелесть" на территории активно строящегося квартала.

- Улица Дениса Зорина расположилась по соседству с улицей, названной именем героически погибшего воина-афганца Валерия Лапина. Также рядом находится улица ветерана ВОВ, полного кавалера ордена Славы Михаила Апалькова и Героя Советского Союза Григория Крамаренко, - уточнили в мэрии.

Напомним, Денис Зорин родился в 1991 году в Волгоградской области, окончил аграрный университет. С 2015 года проходил службу по контракту в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьему полку.

Боец участвовал в военной операции в Сирии, а с февраля 2022 года он находился на Украине. Погиб военный при выполнении задания командования. Официально минобороны не раскрыли обстоятельства и детали гибели и совершенного подвига Дениса Зорина.

- От родных Дениса мы знаем лишь отрывочно о его подвиге, - делятся жители Манойлино.

– Якобы во время боя Денис оказался в окружении и до последнего вёл бой, пока позволяли силы и возможности, обеспечивая выполнение поставленной задачи, не давая противнику нанести существенный урон нашим военным. Когда возникла угроза попасть в плен, он сознательно пошёл на уничтожение большого числа врагов, понимая, что погибнет и сам…

Официальная дата смерти Дениса Зорина – 26 февраля 2022 года, на второй день спецоперации на Украине.

30-летнего старшего лейтенанта похоронили в марте 2022 года в хуторе Манойлин Клетского района. В апреле родственникам бойца по Указу президента Путина вручил Звезду Героя России посмертно губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В школе бойца в Манойлине был установлен в честь него памятный знак. Денис Зорин стал первым военнослужащим, который был удостоен награды Героя России посмертно в Волгоградской области.

В День России на фасаде пятиэтажного дома в центре Волгограда появился портрет Дениса Зорина. Его художниками стал волгоградец Алексей Бережной. Ранее он нарисовал российского военного на торце дома на улице Хиросимы.

https://bloknot-volgograd.ru/news/v-chest-pogibshego-volgogr...

https://bloknot-volgograd.ru/news/v-volgogradskoy-shkole-otk...

Вот тут есть очень хорошая большая статья о Денисе Зорине и много фото. Я не стала ее сюда полностью переносить, но очень советую ознакомиться: https://bloknot-volgograd.ru/news/sovershil-podvig-i-ne-sdal...

Об этом герое найдена только вот эта запись:

В ходе СВО погиб Кацевал Василий Васильевич,

331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

Искренние соболезнования родным и близким героя! И фото. https://vk.com/wall-212377316_10425

Больше ничего не нашла

Нашлась только запись депутата Мягкова Юрия Алексеевича:

Прощание с Кочетковым Станиславом Олеговичем, погибшим при исполнении воинского долга, состоится 14 апреля 2022 года в 12:00 в Храме Святой Троицы г. Себеж.

https://vk.com/wall-201945560_2384

В ходе специальной военной операции на Украине погибли ещё три военнослужащих из Псковской области. Это гвардии младший сержант Станислав Кочетков, гвардии младший сержант Александр Шрайнер и гвардии сержант Артём Скляр. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

– Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно поможем, – подчеркнул Михаил Ведерников.

Информация появилась в соцсетях, земляки погибших высказали слова скорби в комментариях к новости.

– Жаль, расставаться с настоящими героями, – защищать жизнь мирных людей из Донбасса, которые даже не жили, а существовали, как на пороховой бочке. Слава настоящим героем. Мы будем помнить вас, и память о вас будет жить в наших сердцах, – пишут интернет-пользователи.

22 марта при исполнении военного долга в составе ЧВК Вагнер погиб Сергей Михайлович Малашенко.

Многие знают его как замечательного тренера секции бокса в селе Донском, сотрудника пожарной охраны.

Его супруга, Людмила Юзефовна, многие годы работала учителем физкультуры в школах села Донского.

Сын Сергея Михайловича сегодня также проходит службу в зоне СВО.

После гибели Женечки Петрова, нашего земляка, Сергей Михайлович принял решение отправиться в зону СВО. Истинный патриот с горячим сердцем, мужчина и спортсмен с железным характером, отец двух сыновей - он не смог остаться в стороне, пока гибнут молодые ребята.

После возвращения Сергей Михайлович планировал заниматься благотворительностью и помощью в реабилитации солдат.

Не стало очень близкого нам человека. Вечная память, царство небесное

Эту запись нашла в ТГ канале

https://t.me/vladavokad/3395

Коротенькая запись в ВК:

23.07.2022 Трагически погиб наш дорогой Мартыненко Александр Михайлович

Все кто знал и хочет простится,

Церемония прощания состоится 28.07.2022 ДК «КРИСТАЛЛ» с 13:00-14:00

https://vk.com/wall153122786_2250

И больше ничего... словно не жил человек...

А дальше неколько Героев, о которых я ничегошеньки не нашла. Одна надежда, что откликнуться родные и расскажут о них.

Иванов Владислав Александрович Кардашов Руслан Багдадиевич Кривошеев Денис Валерьевич Куликов Андрей Александрович Лобанов Игорь Александрович Лущенко Михаил Викторович Никитченко Александр Александрович Николаев Дмитрий Алексеевич Осипов Иван Александрович Чуприн Константин Валерьевич Слободин Юрий Игоревич. Только поставили, что есть мемориальная табличка

И последний на сегодня погибший герой, о котором я ничего не нашла, кроме фото, которое показали его родные Как я поняла, это его 2 дочери и жена

И на этом сегодня все!

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