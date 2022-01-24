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Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович

Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович

(25 января 1938, Москва – 25 июля 1980, там же), русский поэт, актер, автор и исполнитель песен.

Трагически-исповедальные стихи, романтико-лирические, комические и сатирические песни, баллады (сборники «Нерв», 1981, «Я, конечно, вернусь...» 1988).

В песенном творчестве отталкивался от традиций русского городского романса.

С 1964 в Московском театре драмы и комедии на Таганке (Хлопуша – «Пугачев» по С. А. Есенину; Гамлет – «Гамлет» У. Шекспира; Лопахин – «Вишневый сад» А. П. Чехова и др.).

Снимался в фильмах: «Вертикаль» (1967), «Короткие встречи» (1968), телефильмах «Место встречи изменить нельзя» (1979) и др.

Высоцкому присущ мощный «лавинный» темперамент; его подлинно трагический герой – сильная личность, бунтарь-одиночка, сознающий свою обреченность, но не допускающий мысли о капитуляции. В комических жанрах Высоцкий с легкостью менял социальные маски, добиваясь абсолютной узнаваемости гротескных «зарисовок с натуры».

В «серьезных» песнях и драматических ролях пробивалась наружу бурлящая под спудом глубинная сила, рвущая душу тоска по справедливости.

Государственная премия СССР (1987, посмертно).

Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович

Песня, не вошедшая в фильм "Место встречи изменить нельзя"

"Высоцкий в Иркутске" - документальный фильм

Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович
Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович

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