Сегодня родился Высоцкий Владимир Семенович

Мы из Советского Союза

(25 января 1938, Москва – 25 июля 1980, там же), русский поэт, актер, автор и исполнитель песен.

Трагически-исповедальные стихи, романтико-лирические, комические и сатирические песни, баллады (сборники «Нерв», 1981, «Я, конечно, вернусь...» 1988).

В песенном творчестве отталкивался от традиций русского городского романса.

С 1964 в Московском театре драмы и комедии на Таганке (Хлопуша – «Пугачев» по С. А. Есенину; Гамлет – «Гамлет» У. Шекспира; Лопахин – «Вишневый сад» А. П. Чехова и др.).

Снимался в фильмах: «Вертикаль» (1967), «Короткие встречи» (1968), телефильмах «Место встречи изменить нельзя» (1979) и др.

Высоцкому присущ мощный «лавинный» темперамент; его подлинно трагический герой – сильная личность, бунтарь-одиночка, сознающий свою обреченность, но не допускающий мысли о капитуляции. В комических жанрах Высоцкий с легкостью менял социальные маски, добиваясь абсолютной узнаваемости гротескных «зарисовок с натуры».

В «серьезных» песнях и драматических ролях пробивалась наружу бурлящая под спудом глубинная сила, рвущая душу тоска по справедливости.

Государственная премия СССР (1987, посмертно).

Песня, не вошедшая в фильм "Место встречи изменить нельзя"

"Высоцкий в Иркутске" - документальный фильм









































































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