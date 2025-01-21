9 января (сегодня это 22-го) в нашей истории... 120 лет назад...

Кровавое воскресенье и "святой" убийца Николашка Кровавый...
Сегодня событие трагическое. Произошло оно ровно 120 лет назад. Но ещё более оно трагично по причине того, что становится совершенно непонятно, кто ж такие, так называемые, "святые", если к их лику относят и самых настоящих убийц...
Помню, когда я зашёл в церковь после смерти бабули в 2006 году, то первое, что бросилось мне в глаза - это огромная икона с изображением Николашки Кровавого и его семейства.
Мы подошли к очередной годовщине Кровавого воскресенья (9 января 1905 года по старому стилю), которое устроил последний русский царь - Николай Романов, носившим в народе такое же прозвище - Кровавый. Оно было дано этому "помазаннику божьему" по делам его, по справедливости. Когда весь мир узнал о расстреле Николаем II петербургских рабочих, один из известных политиков того времени, руководитель французских социалистов Жан Жорес, воскликнул: "Теперь все видят, что царь - несомненный убийца!"
Все, да не все. Уже в нашу эпоху, Русская православная церковь (РПЦ), возвела этого убийцу в ранг... "святого"... А правящий теперь в России режим постоянно выдаёт нам благостные картинки "праведной жизни" последнего из Романовых, да рыдает об "одном из самых мрачных событий русской истории" - приведении в исполнение эсерами Уральского Совета смертного приговора в отношении бывшего царя и его семейства. Хотя, конечно, у них до сих пор во всём виноваты Ленин и большевики. Они верят Троцкому. Хотя была такая поговорка в народе: "Врёшь как Троцкий". И раздули невесть что. Да, было бы лучше, как хотели Ленин и большевики - провести народный суд. Но он бы тоже, скорее всего, закончился справедливой смертной казнью. Виселицей или расстрелом. А что Николашку, по головке погладить надо было или пожурить? В конце концов, Романов сам виноват, что погубил свою семью. За всё надо расплачиваться.В том приговоре был стон народный, сопровождавший всё царствование Кровавого. Слишком многие хотели расправы над царём. Ну хотя бы Пушкину вы верите? Так вот, над этим царём свершилось пророчество, выраженное в строках А.С. Пушкина:
Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Писал он как бы о собирательном образе, но Александр I отправил Пушкина после этих срок в ссылку.
Истории известны примеры, когда в ходе революций сносили головы монархам как олицетворению душившего народы абсолютизма, хотя сами они и не имели каких-то особо гнусных личных качеств (Карл I, Людовик ХVI).
Но вот Николай Романов, или, царь Николашка, как с ненавистью и презрением называли его многие в России... Это был сам по себе выдающийся негодяй. И церковь, выражаясь своим же языком, совершила святотатство, причислив к лику святых виновника мучений и смерти миллионов. Показала ещё раз тем самым свою извечную реакционную сущность, извечную роль подпорки и охранителя любых угнетателей и любой тирании. Любовные отношения РПЦ с нынешним режимом - лишнее тому подтверждение."Святость" или мерзость человека определяется его делами. Дела же этого царя определялись лишь стремлением придавить и омертвить всё, что угрожало безраздельному господству его прогнившего самодержавия. А это требовало убийства "любезных подданных", чем он и занялся с самого начала своего царствования. Начал Николашка Кровавый Ходынкой...
В рамках торжеств по случаю коронации Николая II, в Москве власти назначили на 18 мая 1896 года, на Ходынском поле, народное гулянье с раздачей "царского угощения" - бумажный кулёк с сайкой, куском колбасы, пряником, десятком леденцов и пятком орехов. На поле, ничем не огороженном, изобилующем рвами и ямами, собралось полмиллиона человек. Никто из власть предержащих и не подумал принять какие-то меры предосторожности. Страшная давка, сопровождавшаяся вспышками паники, вызвала настоящее столпотворение.
"...Живые волны чувствующих, страдающих существ перекатывались, раздавливая тех, кто нечаянно попал в яму, кто ослабел, изнемог и падал. Трупы, словно жертвы кораблекрушения, взмывали то там, то здесь на поверхности этого моря искажённых лиц, бессильно всплескивающих рук, сжатых кулаков, среди стонов, проклятий и криков умирающих",
- писал очевидец трагедии.
Порядка 4800 погибших, 3000 тяжело раненых - таким получилось "царское угощение" народу. А что царь? Отплясывал вечером того же дня кадриль на балу у французского посла. Когда тела погибших ещё не были преданы земле. А ещё выразил благодарность непосредственному организатору Ходынки, великому князю Сергею Александровичу, "за образцовую подготовку и проведение торжеств". Надругательство над народом. Такое не забывается.Начало положено, а дальше "рулетка смерти" крутит по нарастающей.
9 января 1905 года - Кровавое воскресенье. В тот день, священник Гапон, повёл фабрично-заводских рабочих в Петербурге к Зимнему дворцу, чтобы "коленопреклоненно" обратиться к "царю-батюшке" для облегчения своей невыносимой жизни. Реакция царя - "мятежной толпой заявлять мне о своих нуждах преступно". И он позволяет своим генералам (в столицу стянули свыше 40 000 солдат и жандармов) учинить побоище над "коленопреклоненными".
Первые выстрелы прозвучали в полдень у Нарвских ворот. В два часа дня солдаты открывают огонь по главной колонне рабочих у царского дворца. Стреляют по толпе, идущей с иконами и портретами царя, конные рубят женщин и детей шашками, жандармы ведут огонь по верхушкам деревьев Александровского сада, куда забрались мальчишки; расстрелянные дети падают с ветвей, как воробьи.
Церковники, вспомните цитату из пушкинского "Бориса Годунова" - "Нельзя молиться за царя-Ирода, богородица не велит"! А вы не только молитесь, но и в сонм святых его определили.
К вечеру того страшного дня счёт убитых и раненых безоружных людей шёл уже на тысячи. Россия сначала содрогнулась, а затем сжала в гневе кулаки. Начало Первой русской революции "царём-батюшкой" было обеспечено.
Потом последовало введение Николаем "скорострельной юстиции" в порядке борьбы с революцией - требование исполнения смертных приговоров в течение 48 часов. Отправка им "карательных поездов" в охваченные волнениями районы, вывод на политическую сцену для уничтожения революционеров и организации погромов черносотенцев из самого отребья капиталистического общества, пользовавшихся особым покровительством царя. Не говоря уже о тысячах, умиравших с голоду от периодических недородов, охватывавших российскую деревню. Когда венценосец выражал недовольство любыми мерами по помощи голодающим, как " развращающими народ". Развращающими умирающих.
И вся эта кровавая дикость деспотизма, вся эта вопиющая нищета народа на фоне безумной роскоши царской камарильи и любезного его сердцу класса помещиков и капиталистов.
"Вокруг усадеб власть имущих вымирают селения; они же тем временем заняты постройкой для себя новых вилл и дворцов под Питером и Москвой, на побережье Чёрного моря",
- пишет писатель М.Касвинов, автор книги о последнем российском самодержце. Вам это ничего не напоминает? Вот именно! И это закономерная параллель. Всякий образ правления, движимый корыстным интересом угнетения трудящегося большинства, превращает управляющих в разбойничью шайку.
А для Николая Романова после Кровавого воскресенья последовала целая серия подобных дел.
"Столыпинские галстуки" - виселицы для недовольных, Ленский расстрел доведённых до отчаяния рабочих - "так было-так будет", бойня Первой империалистической войны, учинённая "его величеством", чтобы подавить вновь поднимавшуюся волну революции. Он убивал и убивал миллионами свой "добрый народ". Прежде чем шагнул в разверзшуюся под его ногами в феврале 1917-го пропасть, когда в огромной империи не нашлось ни одной силы, пожелавшей встать на его защиту. Убивал и убивал. Надо ли удивляться, что народ воздал ему тем же самым?
Его судьба - предостережение нынешним. Тем, кто готовит трудовому народу новые Кровавые воскресенья, и надеется уйти от неизбежного возмездия. Они для того и объявили святым одного из самых отвратительных персонажей российской истории. Но только от своей участи быть сметёнными и преданными проклятию им, как и Романовым, не уйти.
Вот что произошло в этот день, 9 января, в нашей истории...
https://dzen.ru/a/Z362pOXsHk1S4LXpРасстрел. Художник Сергей Иванов. 1905 год.
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