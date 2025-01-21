9 января (сегодня это 22-го) в нашей истории... 120 лет назад...

Кровавое воскресенье и "святой" убийца Николашка Кровавый...

Сегодня событие трагическое. Произошло оно ровно 120 лет назад. Но ещё более оно трагично по причине того, что становится совершенно непонятно, кто ж такие, так называемые, "святые", если к их лику относят и самых настоящих убийц...

Помню, когда я зашёл в церковь после смерти бабули в 2006 году, то первое, что бросилось мне в глаза - это огромная икона с изображением Николашки Кровавого и его семейства.

.. Признаться, был в шоке... Вот и всё что нужно знать о секте РПЦ и её "святых". С тех пор я стараюсь вообще в них не заходить, а моё отношение к РПЦ лишь утвердилось.

Мы подошли к очередной годовщине Кровавого воскресенья (9 января 1905 года по старому стилю), которое устроил последний русский царь - Николай Романов, носившим в народе такое же прозвище - Кровавый. Оно было дано этому "помазаннику божьему" по делам его, по справедливости. Когда весь мир узнал о расстреле Николаем II петербургских рабочих, один из известных политиков того времени, руководитель французских социалистов Жан Жорес, воскликнул: "Теперь все видят, что царь - несомненный убийца!"

Все, да не все. Уже в нашу эпоху, Русская православная церковь (РПЦ), возвела этого убийцу в ранг... "святого"... А правящий теперь в России режим постоянно выдаёт нам благостные картинки "праведной жизни" последнего из Романовых, да рыдает об "одном из самых мрачных событий русской истории" - приведении в исполнение эсерами Уральского Совета смертного приговора в отношении бывшего царя и его семейства. Хотя, конечно, у них до сих пор во всём виноваты Ленин и большевики. Они верят Троцкому. Хотя была такая поговорка в народе: "Врёшь как Троцкий". И раздули невесть что. Да, было бы лучше, как хотели Ленин и большевики - провести народный суд. Но он бы тоже, скорее всего, закончился справедливой смертной казнью. Виселицей или расстрелом. А что Николашку, по головке погладить надо было или пожурить? В конце концов, Романов сам виноват, что погубил свою семью. За всё надо расплачиваться. В том приговоре был стон народный, сопровождавший всё царствование Кровавого. Слишком многие хотели расправы над царём. Ну хотя бы Пушкину вы верите? Так вот, над этим царём свершилось пророчество, выраженное в строках А.С. Пушкина:

Самовластительный злодей!

Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей

С жестокой радостию вижу.

Писал он как бы о собирательном образе, но Александр I отправил Пушкина после этих срок в ссылку.

Истории известны примеры, когда в ходе революций сносили головы монархам как олицетворению душившего народы абсолютизма, хотя сами они и не имели каких-то особо гнусных личных качеств (Карл I, Людовик ХVI).

Но вот Николай Романов, или, царь Николашка, как с ненавистью и презрением называли его многие в России... Это был сам по себе выдающийся негодяй. И церковь, выражаясь своим же языком, совершила святотатство, причислив к лику святых виновника мучений и смерти миллионов. Показала ещё раз тем самым свою извечную реакционную сущность, извечную роль подпорки и охранителя любых угнетателей и любой тирании. Любовные отношения РПЦ с нынешним режимом - лишнее тому подтверждение. "Святость" или мерзость человека определяется его делами. Дела же этого царя определялись лишь стремлением придавить и омертвить всё, что угрожало безраздельному господству его прогнившего самодержавия. А это требовало убийства "любезных подданных", чем он и занялся с самого начала своего царствования. Начал Николашка Кровавый Ходынкой...

В рамках торжеств по случаю коронации Николая II, в Москве власти назначили на 18 мая 1896 года, на Ходынском поле, народное гулянье с раздачей "царского угощения" - бумажный кулёк с сайкой, куском колбасы, пряником, десятком леденцов и пятком орехов. На поле, ничем не огороженном, изобилующем рвами и ямами, собралось полмиллиона человек. Никто из власть предержащих и не подумал принять какие-то меры предосторожности. Страшная давка, сопровождавшаяся вспышками паники, вызвала настоящее столпотворение.

"...Живые волны чувствующих, страдающих существ перекатывались, раздавливая тех, кто нечаянно попал в яму, кто ослабел, изнемог и падал. Трупы, словно жертвы кораблекрушения, взмывали то там, то здесь на поверхности этого моря искажённых лиц, бессильно всплескивающих рук, сжатых кулаков, среди стонов, проклятий и криков умирающих",

- писал очевидец трагедии.

Порядка 4800 погибших, 3000 тяжело раненых - таким получилось "царское угощение" народу. А что царь? Отплясывал вечером того же дня кадриль на балу у французского посла. Когда тела погибших ещё не были преданы земле. А ещё выразил благодарность непосредственному организатору Ходынки, великому князю Сергею Александровичу, "за образцовую подготовку и проведение торжеств". Надругательство над народом. Такое не забывается. Начало положено, а дальше "рулетка смерти" крутит по нарастающей.

9 января 1905 года - Кровавое воскресенье. В тот день, священник Гапон, повёл фабрично-заводских рабочих в Петербурге к Зимнему дворцу, чтобы "коленопреклоненно" обратиться к "царю-батюшке" для облегчения своей невыносимой жизни. Реакция царя - "мятежной толпой заявлять мне о своих нуждах преступно". И он позволяет своим генералам (в столицу стянули свыше 40 000 солдат и жандармов) учинить побоище над "коленопреклоненными".

Первые выстрелы прозвучали в полдень у Нарвских ворот. В два часа дня солдаты открывают огонь по главной колонне рабочих у царского дворца. Стреляют по толпе, идущей с иконами и портретами царя, конные рубят женщин и детей шашками, жандармы ведут огонь по верхушкам деревьев Александровского сада, куда забрались мальчишки; расстрелянные дети падают с ветвей, как воробьи.

Церковники, вспомните цитату из пушкинского "Бориса Годунова" - "Нельзя молиться за царя-Ирода, богородица не велит"! А вы не только молитесь, но и в сонм святых его определили.

К вечеру того страшного дня счёт убитых и раненых безоружных людей шёл уже на тысячи. Россия сначала содрогнулась, а затем сжала в гневе кулаки. Начало Первой русской революции "царём-батюшкой" было обеспечено.

Потом последовало введение Николаем "скорострельной юстиции" в порядке борьбы с революцией - требование исполнения смертных приговоров в течение 48 часов. Отправка им "карательных поездов" в охваченные волнениями районы, вывод на политическую сцену для уничтожения революционеров и организации погромов черносотенцев из самого отребья капиталистического общества, пользовавшихся особым покровительством царя. Не говоря уже о тысячах, умиравших с голоду от периодических недородов, охватывавших российскую деревню. Когда венценосец выражал недовольство любыми мерами по помощи голодающим, как " развращающими народ". Развращающими умирающих.

И вся эта кровавая дикость деспотизма, вся эта вопиющая нищета народа на фоне безумной роскоши царской камарильи и любезного его сердцу класса помещиков и капиталистов.

"Вокруг усадеб власть имущих вымирают селения; они же тем временем заняты постройкой для себя новых вилл и дворцов под Питером и Москвой, на побережье Чёрного моря",

- пишет писатель М.Касвинов, автор книги о последнем российском самодержце. Вам это ничего не напоминает? Вот именно! И это закономерная параллель. Всякий образ правления, движимый корыстным интересом угнетения трудящегося большинства, превращает управляющих в разбойничью шайку.

А для Николая Романова после Кровавого воскресенья последовала целая серия подобных дел.

"Столыпинские галстуки" - виселицы для недовольных, Ленский расстрел доведённых до отчаяния рабочих - "так было-так будет", бойня Первой империалистической войны, учинённая "его величеством", чтобы подавить вновь поднимавшуюся волну революции. Он убивал и убивал миллионами свой "добрый народ". Прежде чем шагнул в разверзшуюся под его ногами в феврале 1917-го пропасть, когда в огромной империи не нашлось ни одной силы, пожелавшей встать на его защиту. Убивал и убивал. Надо ли удивляться, что народ воздал ему тем же самым?

Его судьба - предостережение нынешним. Тем, кто готовит трудовому народу новые Кровавые воскресенья, и надеется уйти от неизбежного возмездия. Они для того и объявили святым одного из самых отвратительных персонажей российской истории. Но только от своей участи быть сметёнными и преданными проклятию им, как и Романовым, не уйти.

Вот что произошло в этот день, 9 января, в нашей истории...

https://dzen.ru/a/Z362pOXsHk1S4LXp Расстрел. Художник Сергей Иванов. 1905 год.

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