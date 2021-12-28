Хуснуллин «прыгнул» на Шойгу

В начале сентября Сергей Шойгу озвучил подробности большого проекта по новому освоению Сибири. Министр обороны рассказал о "назревшей необходимости строительства в Сибири трёх-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек", которые станут "полюсами притяжения" для населения России, "дадут мощный импульс развитию Сибирского региона и в конечном счёте — устойчивому развитию российской экономики" ("Речь идёт не просто о строительстве в тайге новых населённых пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны"). Шойгу говорит о "долгосрочной программе развития Сибирского региона, на десятилетия, которая должна не только положить конец оттоку, но, самое главное, создать привлекательные условия для притока в Сибирь населения". В начале сентября Сергей Шойгу озвучил подробности большого проекта по новому освоению Сибири. Министр обороны рассказал о "назревшей необходимости строительства в Сибири трёх-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек", которые станут "полюсами притяжения" для населения России, "дадут мощный импульс развитию Сибирского региона и в конечном счёте — устойчивому развитию российской экономики" ("Речь идёт не просто о строительстве в тайге новых населённых пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны"). Шойгу говорит о "долгосрочной программе развития Сибирского региона, на десятилетия, которая должна не только положить конец оттоку, но, самое главное, создать привлекательные условия для притока в Сибирь населения".

Изначально было понятно, что "сибирская мечта" Сергея Кужугетовича идёт вразрез с планами многих властных игроков - в первую очередь, намерения Шойгу восприняли в штыки хуснуллинские, они же "строители" (ядро - "татарская партия"). Главным оппонентом министра обороны автоматически оказался вице-премьер Марат Хуснуллин, автор концепции "Амбициозное развитие инфраструктуры", согласно которой жители РФ должны скученно жить в нескольких громадных мегаполисах.

А вокруг - пустыня фактически. "Остальную территорию, кажется, решено забросить — слишком дорого обогревать, обслуживать, ремонтировать все эти непонятно (для власти) зачем построенные в Империи и Союзе отдалённые города и сёла", - писал "Царьград", делая вывод: "Если хуснуллинская реновация действительно состоится, подавляющую часть территории России ожидает вымирание". Одним из ключевых пунктов программы Хуснуллина является массовый завоз мигрантов или, по словам вице-премьера, "иностранных специалистов разного рода квалификации" (5 миллионов за три года).

До поры до времени противостояние не выходило наружу, не выносилось на публику.

Как отмечают политологи, "акции Хуснуллина резко пошли вверх" по итогам пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря. Напомним, что уже в начале мероприятия Президент РФ заявил: "Хорошие очень показатели в стройке, рекордные показатели — 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Я хочу поздравить с этим результатом всех работников строительного комплекса: и первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройках". Первые лица стройкомплекса - это Марат Хуснуллин, курирующий строительный блок, и глава Минстроя РФ, верный хуснуллинский ставленник Ирек Файзуллин.

Путинская похвала воодушевила Хуснуллина. И он решил, что пора атаковать.

Сегодня опубликовано большое интервью вице-премьера VIP-журналисту ТАСС Андрею Ванденко. После разглагольствований на излюбленную тему ("Абсолютно популистское заявление — мол, нам нужна малоэтажная Россия. За право жить в современном мегаполисе, за те возможности, которые это даёт, чем-то придётся жертвовать. <…> Весь мир идёт этим путем. 75 процентов населения Земли уже живёт в агломерациях. Это неизбежно. <…> Никто не поедет жить в село, где нет нормальных условий. Там остались те, кому некуда перебраться"), Хуснуллин прямо выступил против идеи Шойгу о строительстве новых научно-промышленных центров.

А. Ванденко: "Шойгу предлагает создавать в Сибири крупные города с нуля. Даже места уже подобрал".

М. Хуснуллин: "На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть. Любой новый масштабный проект — это колоссальная нагрузка на инфраструктуру".

А. Ванденко: "Правильно понимаю, что вы против идеи Сергея Кужугетовича?"

М. Хуснуллин: "У меня отношение такое… двоякое".

Куратор стройкомплекса добавил: "Человеку нельзя приказать: езжай в Сибирь. Или на Дальний Восток. Не поедет". Вдобавок Хуснуллин высказался по поводу возрождения сталинского проекта (первые варианты осуществления постоянной транспортной связи Сахалина с материковой частью России рассматривались ещё с конца XIX века) строительства моста на Сахалин: "Надо понимать, самое ли это приоритетное направление для капвложений. <…> Мост на Сахалин может подождать, регион и так неплохо развивается".

Сдержанность формулировок обмануть не может. Это не спор, это именно прямой наезд со стороны Марата Шакирзяновича, уверенного в своей силе. Сдержанность формулировок обмануть не может. Это не спор, это именно прямой наезд со стороны Марата Шакирзяновича, уверенного в своей силе.

"Такого прыжка на Шойгу давненько никто не делал, даже Песков комментировал тему новых городов настолько деликатно, что не стал противоречить министру обороны", - заметил ТГ-канал "Кстати".

ТГ-канал "Образ будущего": "Хочется спросить у Хуснуллина, есть ли жизнь за пределами Казани. Как строились новые города в СССР. Как страна восстанавливалась после войны. И даже — что мешает нынешним городам заниматься благоустройством без помощи Хуснуллина".

general_ivanov

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