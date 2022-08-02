Как генерал Иосиф Апанасенко накричал на Сталина, и чем все это закончилось

Генерала Апанасенко в узких военных кругах за спиной называли не иначе как: «самодур и матерщинник».

А некоторым и его внешность казалась мужицкой, как говорится, без всяких изяществ.

Апанасенко И.Р.

Так, например, еще в 1920 году про Иосифа Апанасенко военкор и писатель Исаак Бабель в своих дневниках писал:

«Интереснее всех – начдив: усмешка, ругань, короткие возгласы, хмыканья, пожимает плечами, нервничает, ответственность за всё, страстность…если бы он там был, всё было бы хорошо…бунтарь, казацкая вольница, дикое восстание».

Нелестно, что тут скажешь!

Поэтому, когда его назначили на должность командующего Дальневосточным фронтом, вместо маршала Василия Блюхера и генерала Григория Штерна, мало кто не сомневался в том, что и Иосиф Апанасенко не пойдет по этапу. А он взял и не пошел.

Спустя какое-то время офицеры, служившие с Апанасенко, стали отмечать его прирожденный ум и способности организатора.

Кроме того, абсолютно все сходились во мнении, что Иосиф Родионович обладал одним из самых замечательных качеств, он самолично отвечал за любой промах своих подчиненных. Качество, надо отметить, редкое и мужественное в условиях тоталитарных репрессий.

Генерал Апанасенко

Чрезвычайная начитанность и внимание к просьбам и предложениям подчиненных только поднимали его авторитет в войсках.

Вспоминая о суровом нраве Апанасенко, на память приходит один из его разговоров со Сталиным.

Как-то у себя в кабинете Главнокомандующий спросил у Апанасенко:

- А сколько у тебя противотанковых пушек?.. Грузи и эти орудия к отправке!

Апанасенко вскочил и заорал:

- Ты что? Ты что делаешь? (так-перетак!).



- А если японец нападет, чем буду защищать Дальний Восток? Вот этими лампасами?



- Снимай с должности, расстреливай, орудий не отдам!

Но Сталин очень спокойно ответил Апанасенко:

- Стоит ли так волноваться из-за этих пушек? Оставь их себе...

Правда, через какое-то время генерал Апанасенко все же изловчился, и отправил на запад около двадцати стрелковых дивизий и семь танковых соединений, но и дальневосточные рубежи не оголил.

Одной из таких дивизий стала 208-я стрелковая дивизия полковника Воскобойникова.

Находясь на Дальнем Востоке, Иосиф Родионович все время рвался на фронт.

В середине 1943 года его таки назначили заместителем командующего войсками Воронежского фронта.

Генералы Апанасенко (крайний слева), Родимцев и Ротмистров на Курской дуге. Июль 1943 г.

Но повоевать долго ему не пришлось.

5 августа 1943 года генерал Апанасенко попал под обстрел и погиб.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

В партбилете генерала Апанасенко была найдена предсмертная записка следующего содержания:

«Я старый солдат русского народа. 4 года войны первой империалистической, 3 года гражданской. И сейчас на мою долю и счастье воина выпало воевать, защищать родину. По натуре хочу быть всегда впереди. Если мне будет суждено погибнуть, прошу хоть на костре сжечь, а пепел похоронить в Ставрополе на Кавказе».

https://zen.yandex.ru/pole_brani