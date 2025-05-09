Маршалы Победы

Музей современной истории России совместно с Российским историческим обществом выпустил серию публикаций о Маршалах Победы.

Георгий Константинович Жуков (1896–1974) П.В. Мальков. Портрет маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 1945

Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, дважды кавалер ордена «Победа».

В начале Великой Отечественной войны командовал войсками Резервного и Ленинградского фронтов, в период обороны Москвы — войсками Западного фронта.

С августа 1942 года — 1-й заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного Главнокомандующего. Координировал действия фронтов по разгрому вражеской группировки под Сталинградом.

Звание Маршала Советского Союза Первому заместителю Народного комиссара обороны СССР Георгию Жукову было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1943 года.

Герой Советского Союза – высшая степень отличия СССР, которой удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также в мирное время.

Впервые звание Героя Советского Союза Георгию Жукову было присвоено 29 августа 1939 года. Второе присвоение состоялось 29 июля 1944 года – «за образцовое выполнение боевых заданий Верховного Главнокомандования по руководству операциями фронтов и достигнутые в результате этих операций успехи».

Портрет Маршала Советского Союза Георгия Жукова относится к серии живописных портретов, которая была создана в 1945 году по заказу Госкультпросветиздата по аналогии с галереей портретов героев Отечественной войны 1812 года и предназначалась для репродуцирования и распространения среди населения страны. Передана в 1947 году в фонд изобразительного искусства Музея революции СССР (ныне — ГЦМСИР).

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Иван Степанович Конев (1897—1973) Н. П. Христенко. Портрет Маршала Советского Союза И. С. Конева. 1945 г.

Дважды Герой Советского Союза, который участвовал в битве за Москву, в Курской битве, штурме Берлина, освобождал Прагу, а за свои победы получил прозвище «генерал вперёд».

В 1916 году Ивана Степановича призвали в армию, и уже в 1917 году он отправляется на Юго-Западный фронт Первой мировой войны. В годы Гражданской войны Конев сражается с армией А. В. Колчака на Восточном фронте, казаками атамана Г. М. Семёнова и японскими интервентами в Забайкалье. После окончания Гражданской войны продолжил службу на комиссарских должностях. Важной вехой в его карьере стал 1925 год, когда командующий войсками округа К. Е. Ворошилов сказал ему:

«Вы, товарищ Конев, по нашим наблюдениям, комиссар с командирской жилкой. Это счастливое сочетание. Поезжайте на командные курсы, поучитесь».

Впоследствии Конев не только оканчивает курсы в Военной академии имени М. И. Фрунзе, но и получает там высшее военное образование.

Великую Отечественную войну он встречает командующим 19-й армией, которой удаётся провести ряд успешных военных операций, в том числе отличиться в Смоленском сражении, за что Коневу было присвоено звание генерал-полковника. В сентябре 1941 года он стал командующим Западным фронтом. Однако здесь события повернулись против него — его войска потерпели поражение под Вязьмой. Разговор шёл даже о трибунале. Но за Ивана Конева вступился Г. К. Жуков, убедивший И. В. Сталина не наказывать командующего. В октябре 1941 года Конева назначают командовать Калининским фронтом, который участвует в разгроме немцев под Москвой. В результате удаётся освободить Калинин (ныне — Тверь) и отбросить врага на 250 км от столицы.

Уже в 1943 году он руководит Степным фронтом (впоследствии переименованным во 2-й Украинский фронт), и в ходе Курской битвы его войска освобождают сначала Белгород, а затем Харьков. В ознаменование освобождения Белгорода и Орла 5 августа в Москве был произведён салют 15 залпами из 120 орудий — первый салют Великой Отечественной войны.

Особое полководческое искусство по окружению и ликвидации фашистов Иван Конев проявляет в ходе Корсунь-Шевченковской операции, когда в районе Звенигородки в окружение попало около 80 тыс. человек. Предпринятая противником попытка прорыва была пресечена своевременными действиями советского командования. Операция советских войск по окружению и уничтожению вражеской группировки в районе Корсунь-Шевченковского вошла в историю военного искусства. За отличное руководство войсками 20 февраля 1944 года Ивану Коневу было присвоено звание Маршала Советского Союза.

В мае 1944 года Конев был назначен командующим войсками 1-го Украинского фронта. С именем полководца были связаны блестящие победы на завершающем этапе войны. Войска под командованием Конева участвовали в Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях, а сам он был удостоен звания почётного гражданина Белгорода, Твери, Бельцов, Кировограда (ныне — Кропивницкий), Кракова, Берлина и Праги. Уже после войны, в 1955—1960 годах, Иван Конев — Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами стран — участниц Варшавского договора.

Его называют «забытым маршалом», однако салюты в честь его побед гремели в СССР 36 раз, а бойцы Красной армии под его командованием громили фашистов на Донбассе и Крыму, участвовали в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. И именно он стал единственным маршалом Советского Союза, удостоенным звания Героя Советского Союза посмертно.

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Семён Михайлович Будённый (1883—1973) А.М. Соловьёв. Портрет маршала Советского Союза С.М. Буденного. 1941—1945