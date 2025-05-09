Маршалы Победы

Музей современной истории России совместно с Российским историческим обществом выпустил серию публикаций о Маршалах Победы.
Георгий Константинович Жуков (1896–1974)П.В. Мальков. Портрет маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 1945
Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, дважды кавалер ордена «Победа».
С августа 1942 года — 1-й заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного Главнокомандующего. Координировал действия фронтов по разгрому вражеской группировки под Сталинградом.
Звание Маршала Советского Союза Первому заместителю Народного комиссара обороны СССР Георгию Жукову было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1943 года.
Герой Советского Союза – высшая степень отличия СССР, которой удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также в мирное время.
Впервые звание Героя Советского Союза Георгию Жукову было присвоено 29 августа 1939 года. Второе присвоение состоялось 29 июля 1944 года – «за образцовое выполнение боевых заданий Верховного Главнокомандования по руководству операциями фронтов и достигнутые в результате этих операций успехи».
Портрет Маршала Советского Союза Георгия Жукова относится к серии живописных портретов, которая была создана в 1945 году по заказу Госкультпросветиздата по аналогии с галереей портретов героев Отечественной войны 1812 года и предназначалась для репродуцирования и распространения среди населения страны. Передана в 1947 году в фонд изобразительного искусства Музея революции СССР (ныне — ГЦМСИР).
https://t.me/historyrussia_org/7699
Иван Степанович Конев (1897—1973)Н. П. Христенко. Портрет Маршала Советского Союза И. С. Конева. 1945 г.
Дважды Герой Советского Союза, который участвовал в битве за Москву, в Курской битве, штурме Берлина, освобождал Прагу, а за свои победы получил прозвище «генерал вперёд».
В 1916 году Ивана Степановича призвали в армию, и уже в 1917 году он отправляется на Юго-Западный фронт Первой мировой войны. В годы Гражданской войны Конев сражается с армией А. В. Колчака на Восточном фронте, казаками атамана Г. М. Семёнова и японскими интервентами в Забайкалье. После окончания Гражданской войны продолжил службу на комиссарских должностях. Важной вехой в его карьере стал 1925 год, когда командующий войсками округа К. Е. Ворошилов сказал ему:
«Вы, товарищ Конев, по нашим наблюдениям, комиссар с командирской жилкой. Это счастливое сочетание. Поезжайте на командные курсы, поучитесь».
Впоследствии Конев не только оканчивает курсы в Военной академии имени М. И. Фрунзе, но и получает там высшее военное образование.
Великую Отечественную войну он встречает командующим 19-й армией, которой удаётся провести ряд успешных военных операций, в том числе отличиться в Смоленском сражении, за что Коневу было присвоено звание генерал-полковника. В сентябре 1941 года он стал командующим Западным фронтом. Однако здесь события повернулись против него — его войска потерпели поражение под Вязьмой. Разговор шёл даже о трибунале. Но за Ивана Конева вступился Г. К. Жуков, убедивший И. В. Сталина не наказывать командующего. В октябре 1941 года Конева назначают командовать Калининским фронтом, который участвует в разгроме немцев под Москвой. В результате удаётся освободить Калинин (ныне — Тверь) и отбросить врага на 250 км от столицы.
Уже в 1943 году он руководит Степным фронтом (впоследствии переименованным во 2-й Украинский фронт), и в ходе Курской битвы его войска освобождают сначала Белгород, а затем Харьков. В ознаменование освобождения Белгорода и Орла 5 августа в Москве был произведён салют 15 залпами из 120 орудий — первый салют Великой Отечественной войны.
Особое полководческое искусство по окружению и ликвидации фашистов Иван Конев проявляет в ходе Корсунь-Шевченковской операции, когда в районе Звенигородки в окружение попало около 80 тыс. человек. Предпринятая противником попытка прорыва была пресечена своевременными действиями советского командования. Операция советских войск по окружению и уничтожению вражеской группировки в районе Корсунь-Шевченковского вошла в историю военного искусства. За отличное руководство войсками 20 февраля 1944 года Ивану Коневу было присвоено звание Маршала Советского Союза.
В мае 1944 года Конев был назначен командующим войсками 1-го Украинского фронта. С именем полководца были связаны блестящие победы на завершающем этапе войны. Войска под командованием Конева участвовали в Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях, а сам он был удостоен звания почётного гражданина Белгорода, Твери, Бельцов, Кировограда (ныне — Кропивницкий), Кракова, Берлина и Праги. Уже после войны, в 1955—1960 годах, Иван Конев — Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами стран — участниц Варшавского договора.
Его называют «забытым маршалом», однако салюты в честь его побед гремели в СССР 36 раз, а бойцы Красной армии под его командованием громили фашистов на Донбассе и Крыму, участвовали в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. И именно он стал единственным маршалом Советского Союза, удостоенным звания Героя Советского Союза посмертно.
Семён Михайлович Будённый (1883—1973)А.М. Соловьёв. Портрет маршала Советского Союза С.М. Буденного. 1941—1945
В период Великой Отечественной войны Семён Михайлович входил в состав Ставки Верховного Главнокомандования, был главнокомандующим войсками Юго-Западного направления, командующим Резервным фронтом, главнокомандующим войсками Северо-Кавказского направления и командующим Северо-Кавказским фронтом.
Воинское звание Маршала Советского Союза Семёну Будённому было присвоено 20 ноября 1935 года. Он был одним из первых военачальников, получивших это звание за военные заслуги в годы Гражданской войны. Одновременно с ним это звание было присвоено К.Е. Ворошилову, А.И. Егорову, М.Н. Тухачевскому и В.К. Блюхеру.
Портрет маршала Советского Союза С.М. Будённого относится к серии живописных портретов, которая была создана в 1945 году по заказу Госкультпросветиздата по аналогии с галереей портретов героев Отечественной войны 1812 года и предназначалась для репродуцирования и распространения среди населения страны. Передана в 1947 году в фонд изобразительного искусства Музея революции СССР (ныне — Государственный центральный музей современной истории России).
https://t.me/historyrussia_org/7716
Фёдор Иванович Толбухин (1894—1949)П. М. Шухмин. Портрет Маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина. 1945 г.
Фёдор Иванович мог стать успешным коммерсантом, ведь после смерти отца он был взят на воспитание своим дядей – петербургским купцом. Будущий маршал закончил не только торговую школу, но и коммерческое училище, работал бухгалтером в торговом предприятии. Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война полностью изменила жизнь Ф. И. Толбухина. Он был призван в царскую армию, где прошёл путь от рядового до штабс-капитана, а также участвовал в Брусиловском прорыве. Затем он был участником Гражданской войны, отличился в боях с войсками генерала Н. Н. Юденича при обороне Петрограда, а также в подавлении Кронштадтского восстания.
Великую Отечественную войну он встретил, будучи начальником штаба Закавказского фронта. Этот фронт провёл в конце 1941 года масштабную Керченскую операцию: необходимо было отвлечь силы врага от Севастополя и создать плацдарм для освобождения Крыма. И в начале 1942 года это удалось. Однако впоследствии наступление Красной армии в этом направлении не имело успеха. В марте 1942 года Толбухин был снят с должности.
Спустя несколько месяцев он был назначен командующим 57-й армией, которая в составе Сталинградского фронта держала оборону южнее Сталинграда, а впоследствии принимала участие в ликвидации окружённой немецкой группировки. За успешные действия в ходе сражения Толбухин был награждён полководческим орденом Суворова 1-й степени.
После окончания Сталинградской битвы в марте 1943 года Толбухин был назначен командующим Южным фронтом. В августе-сентябре 1943 года войска под его командованием участвовали в освобождении Донбасса, а весной 1944 года — в Крымской операции. За освобождение Крыма Толбухин второй раз был удостоен ордена Суворова 1-й степени.
В августе 1944 года войска 3-го Украинского фонта под командованием Толбухина, сражаясь в условиях сложной горно-лесистой местности, окружили и разгромили врага в Ясско-Кишинёвской операции. Впереди были бои за освобождение от фашистов Румынии, Болгарии и других стран Центральной и Восточной Европы. 12 сентября 1944 года Толбухину было присвоено звание Маршала Советского Союза. А в 26 апреля 1945 года Фёдор Иванович был награждён высшим военным орденом «Победа». Звезду Героя Советского Союза он получил посмертно, спустя двадцать лет после окончания Великой Отечественной войны, в 1965 году.
Семён Константинович Тимошенко (1895—1970)А.М. Соловьёв. Портрет маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. 1941—1945
В период Великой Отечественной войны Семён Тимошенко был председателем Ставки Главного командования, затем входил в состав Ставки Верховного Главнокомандования, был заместителем наркома обороны, главнокомандующим Западным и Юго-Западным направлениями, командующим войсками Западного, Юго-Западного, Сталинградского, Северо-Западного, Волховского, Ленинградского направлений.
7 мая 1940 года Народному комиссару обороны СССР Семёну Тимошенко было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года «за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство» Семёну Тимошенко присвоено звание Героя Советского Союза. 18 февраля 1965 году он был удостоен звания Героя Советского Союза во второй раз.
Портрет Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко относится к серии живописных портретов, которая была создана в 1945 году по заказу Госкультпросветиздата по аналогии с галереей портретов героев Отечественной войны 1812 года и предназначалась для репродуцирования и распространения среди населения страны. Передана в 1947 году в фонд изобразительного искусства Музея революции СССР (ныне — ГЦМСИР).
https://t.me/historyrussia_org/7742
Константин Константинович Рокоссовский (1896—1968)К. Н. Корыгин. Портрет Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. 1945 г.
Военачальник, который командовал Парадом Победы в Москве.
«С самого раннего детства, — вспоминал Константин Константинович Рокоссовский, — меня увлекали книги о войне, военных походах, битвах, смелых кавалерийских атаках <…> Моей мечтой было испытать всё, о чем говорилось в книгах, самому».
Так, свою военную карьеру он начал в Первую мировую войну, когда прибавил себе два года и добровольцем отправился на фронт.
В начале Великой Отечественной войны будущий маршал командовал 9-м мехкорпусом в боях под Дубно — Луцком — Бродами. Тогда благодаря советским танкистам противнику не удалось окружить войска Красной армии в Львовском выступе.
Затем Константина Рокоссовского отправили на Западный фронт: необходимо было дать отпор врагу в районе Ярцево под Смоленском. Ситуация осложнялась тем, что предназначенные для него дивизии ещё не приехали и необходимо было собирать любые части. Так началось формирование соединения, которое впоследствии получило официальное название «группа генерала Рокоссовского». Последняя способствовала деблокаде окружённых в районе Смоленска советских войск.
После этого сражения Константин Константинович был назначен командующим 16-й армией, особенно отличившейся в Московской битве, где перед войсками стояла задача прикрывать Волоколамское направление. В ходе успешного контрнаступления, когда враг был отброшен от Москвы, Рокоссовский был серьёзно ранен.
После выздоровления в мае 1942 года он вновь вернулся на поле боя. С июля 1942 года и до конца войны Рокоссовский командовал Брянским, Донским, Центральным, Белорусским, 1-м и 2-м Белорусскими фронтами. Войска под его командованием участвовали в проведении операции «Уран» по окружению и уничтожению группировки вермахта под Сталинградом в ноябре 1942 — феврале 1943 годов. В битве на Курской дуге в июле-августе 1943 года войска Центрального фронта под командованием Рокоссовского отразили натиск противника, а затем в ходе начавшегося контрнаступления разгромили орловскую группировку вермахта.
Свой талант военачальника Рокоссовский особенно ярко проявил при освобождении Белоруссии летом 1944 года. Он принимал участие в разработке плана операции «Багратион», в которой ему принадлежала идея нанесения ударов по двум сходящимся направлениям. Ещё до окончания Белорусской наступательной операции, закончившейся разгромом немецкой группы армий «Центр», — 29 июня 1944 года — К. К. Рокоссовскому было присвоено звание Маршала Советского Союза. За успешное руководство войсками в стратегических операциях маршал в марте 1945 года одним из первых советских военачальников был удостоен высшего полководческого ордена «Победа». А 24 июня 1945 года Константин Константинович командовал первым Парадом Победы в Москве.
В период Великой Отечественной войны был начальником Генерального штаба. По поручению Ставки Верховного Главнокомандования в 1942–1944 годах координировал действия Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов по окружению и разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
18 января 1943 года Александру Василевскому было присвоено воинское звание генерала армии, а всего через 29 дней, 16 февраля 1943 года, воинское звание Маршала Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 года Александру Василевскому присвоено звание Героя Советского Союза «за образцовое выполнение заданий ВГК на фронте борьбы с немецкими захватчиками».
Портрет маршала Советского Союза А.М. Василевского относится к серии живописных портретов, которая была создана в 1945 году по заказу Госкультпросветиздата по аналогии с галереей портретов героев Отечественной войны 1812 года и предназначалась для репродуцирования и распространения среди населения страны. Передана в 1947 году в фонд изобразительного искусства Музея революции СССР (ныне — ГЦМСИР).
https://t.me/historyrussia_org/7757
Родион Яковлевич Малиновский (1898—1967)К. Н. Корыгин. Портрет Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. 1945 г.
От рядового пулемётчика до министра обороны страны; в течение Великой Отечественной войны войска, которыми он командовал, 42 раза отмечались в победных приказах Верховного Главнокомандующего.
Приписав себе возраст, будущий маршал начал военную карьеру, отправившись на фронт Первой мировой войны. Там ему удалось убедить командира не отправлять его домой, поэтому его оставили служить в пехотном полку. Малиновский был подносчиком патронов в пулемётной команде, однако уже спустя несколько месяцев ему удалось стать командиром расчёта пулемёта.
В 1919 году он вступил в ряды Красной армии и в ходе Гражданской войны воевал против войск генерала Колчака.
«Полковник Малино» — такой был псевдоним у Малиновского, когда в 1937 году он был отправлен в качестве военного советника в Испанию, где шла Гражданская война. Там Родион Яковлевич разрабатывал боевые операции против франкистов.
Начало Великой Отечественной войны он встретил в Одесском военном округе, а в декабре 1941 года возглавил Южный фронт. В начале 1942 года его войска участвовали в Барвенково-Лозовской операции, в результате которой удалось нанести значительный урон силам противника. Однако впоследствии ситуация осложнилась: немецкие войска перешли в наступление на Сталинградском направлении. В ходе Сталинградской битвы Малиновский командовал 2-й гвардейской армией на одном из важнейших участков фронта. В декабре 1942 года войска под его командованием отразили наступление врага, пытавшегося деблокировать окружённую под Сталинградом 6-ю немецкую армию. За блестяще одержанную победу Малиновский был награждён орденом Суворова 1-й степени.
С февраля 1943 года и до конца войны Родион Яковлевич командовал Южным, Юго-Западным, 3-м и 2-м Украинскими фронтами. Войска под его командованием участвовали в освобождении Ростова-на-Дону, Донбасса, Запорожья, вели успешные наступательные действия на Правобережной Украине. 10 апреля 1944 года был освобождён родной город Малиновского — Одесса.
В августе 1944 года войска под командованием Малиновского приняли участие в проведении Ясско-Кишинёвской операции, завершившейся полным разгромом немецкой группы армий и освобождением Молдавии. В сентябре 1944 года командующему было присвоено звание Маршала Советского Союза.
На завершающем этапе войны войска под руководством Малиновского участвовали в боевых действиях на территории Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии.
А после окончания Великой Отечественной войны в июле 1945 года Малиновский был назначен командующим Забайкальским фронтом, войска которого нанесли главный удар по японской Квантунской армии.
В 1957 году Родион Яковлевич стал министром обороны СССР и занимал этот пост до своей смерти.
Леонид Александрович Говоров (1897—1955)К.Н. Корыгин. Портрет маршала Советского Союза Л.А. Говорова. 1945
В период Великой Отечественной войны Леонид Говоров был начальником артиллерии Западного направления, затем Резервного фронта. С 18 октября 1941 года командовал 5-й армией, участвовавшей в битве под Москвой.
18 июня 1944 года командующему Ленинградским фронтом Леониду Говорову было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза. Позднее Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 января 1945 года «за образцовое выполнение боевых заданий Верховного Главнокомандования по руководству операциями войск Ленинградского фронта против немецких захватчиков и достигнутые в результате этих операций успехи» Леониду Говорову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Портрет маршала Советского Союза Л.А. Говорова относится к серии живописных портретов, которая была создана в 1945 году по заказу Госкультпросветиздата по аналогии с галереей портретов героев Отечественной войны 1812 года и предназначалась для репродуцирования и распространения среди населения страны. Передана в 1947 году в фонд изобразительного искусства Музея революции СССР (ныне — ГЦМСИР).
https://t.me/historyrussia_org/7796
Борис Михайлович Шапошников (1882—1945)П. М. Шухмин. Портрет Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова. 1945 г.
Военачальник, который был одним из немногих, к кому И. В. Сталин обращался по имени и отчеству.
Карьеру военного будущий маршал выбрал сознательно, поэтому закончил не только военное училище, но и академию Генерального штаба. Интересно, что в последней он учился в одной группе слушателей с П. Н. Врангелем.
Шапошников участвовал в Первой мировой войне, где зарекомендовал себя как способный офицер. В годы Гражданской войны он был одним из тех, кто разрабатывал план контрнаступления против войск генерала А. И. Деникина.
В 1920-е годы Шапошников много работал над вопросами развития военной теории. Он издал различные труды, в том числе многим известный «Мозг армии» в трёх книгах. В них был обобщён опыт Первой мировой войны, а также изучен вопрос о характере современной войны. Стоит отметить, что Великая Отечественная война подтвердила правильность многих суждений, которые были сформулированы в этом труде.
В конце 1930-х годов Шапошников стал доверенным помощником Сталина по военным вопросам и пользовался большим уважением вождя. Так, в 1937 году он был назначен начальником Генерального штаба Красной армии и заместителем Народного комиссара обороны СССР.
7 мая 1940 года Борис Михайлович получил звание Маршала Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны Шапошников участвовал в разработке предложений Генштаба по проведению Смоленского оборонительного сражения, контрнаступления под Москвой, общего наступления Красной армии в январе-апреле 1942 года.
В мае 1942 года Шапошников был освобождён с поста начальника Генштаба по состоянию здоровья, а в 1943 году был назначен начальником Военной академии Генерального штаба. На этом посту он оставался до конца жизни. Под руководством Бориса Михайловича в академии были подготовлены сотни квалифицированных штабных работников и военачальников, проявивших себя на фронтах Великой Отечественной войны. В 1944 году Шапошников был награждён полководческим орденом Суворова 1-й степени.
Как вспоминал Г. К. Жуков:
«Борис Михайлович являлся одним из наиболее глубоких военных учёных нашего государства, сочетавшим знание теории военной науки с большим практическим опытом работы по оперативно-стратегическим вопросам».
Борис Михайлович не дожил до Победы 44 дня. Он стал единственным Маршалом Советского Союза, выбывшим из Вооружённых сил СССР в ходе Великой Отечественной войны.
Кирилл Афанасьевич Мерецков (1897—1968)П.Н. Христенко. Портрет маршала Советского Союза К.А. Мерецкова. 1945 г.
В период Великой Отечественной войны Кирилл Афанасьевич был представителем Ставки Верховного Главнокомандования, командовал 7-й отдельной армией, 4-й армией, Волховским фронтов, 33-й армией, Карельским фронтом. Весной 1945 года занимал должность командующего Приморской группой войск, переименованной к началу боевых действий с Японией в 1-й Дальневосточный фронт.
26 октября 1944 года командующему войсками Карельского фронта Кириллу Мерецкову было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года командарму 2-го ранга К. А. Мерецкову было присвоено звание Героя Советского Союза. 8 сентября 1945 года «за успешное руководство войсками в войне против Японии» он был награжден орденом «Победа».
Портрет Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова относится к серии живописных портретов, которая была создана в 1945 году по заказу Госкультпросветиздата по аналогии с галереей портретов героев Отечественной войны 1812 года и предназначалась для репродуцирования и распространения среди населения страны. Передана в 1947 году в фонд изобразительного искусства Музея революции СССР (ныне — ГЦМСИР).
https://t.me/historyrussia_org/7801
Климент Ефремович Ворошилов (1881—1969)А. М. Соловьёв. Портрет Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова. 1945 г.
Один из первых маршалов Советского Союза.
До 1917 года будущий маршал активно занимался революционной деятельностью, за что не раз подвергался арестам и ссылкам. Слежка за ним не ослабевала. В первые месяцы советской власти его карьера пошла в гору: он стал комиссаром Петроградского военно-революционного комитета по градостроительству и вместе с Дзержинским участвовал в создании ВЧК. В годы Гражданской войны командовал различными войсками, а также участвовал в подавлении Кронштадтского восстания.
После смерти М. В. Фрунзе возглавил военное ведомство СССР: с 1925 по 1934 гг. — нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета СССР, а с 1934 по 1940 гг. — нарком обороны. В 1935 году ему и другим четырём советским полководцам было присвоено звание Маршала Советского Союза. При нём появились новые модели оружия, танки и самолёты, производство которых было поставлено на поток, большое внимание уделялось военному образованию. Так, последнее разделилось на два основных вида: среднее (по окончании нормальной военной школы) и высшее (по окончании академии).
В годы Великой Отечественной войны командовал войсками Северо-Западного направления, Ленинградского фронта. В 1942 году Климент Ефремович участвовал в организации подготовки к прорыву Ленинградской блокады. В январе 1943 года Ворошилов совместно с Г. К. Жуковым координировал действия войск Ленинградского и Волховского фронтов в операции «Искра».
Помимо этого, в годы войны он руководил партизанским движением; был председателем Трофейного комитета, который не только занимался сбором, охраной, учётом, вывозом и сдачей трофейного вооружения, но и оказывал помощь населению, освобождённому от немецкой оккупации. В декабре 1943 года сопровождал Иосифа Сталина на Тегеранскую конференцию; также был председателем Комиссии по вопросам перемирия, в ходе которой разрабатывались условия капитуляции Германии и заключения перемирий с её союзниками.
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