Женское оголение — причина вымирания человеческой популяции



Современная мода, обнажающая женщин, ведет европейскую цивилизацию к депопуляции (вымиранию). Даже на своих территориях она все больше замещается другими этносами, в обыденной жизни которых есть запреты на даже частичный эксгибиционизм (оголенность сексуальных признаков). Место европейцев на земле замещают народы, хранящие целомудрие и закрытость своих женщин, и тем самым берегущих также и своих мужчин. В первую очередь, это народы Ислама.

Модное подчеркивание женских прелестей, провоцирующее у мужчин сексуальное вожделение, можно рассматривать как создание «сексуального стресса». Из-за него включается сложный внутриорганизменный комплекс «сексуальной отверженности», завершающийся импотенцией и раковыми заболеваниями. Об этом пишет известный врач, академик Леонид Александрович Китаев-Смык в своей фундаментальной монографии «Психология стресса. Психологическая антропология стресса» (М., 2009).

Для наглядности и понимания физиологии данного процесса ученый приводит пример из жизни животных. Самка в животном мире инстинктивно ищет лучшего самца, более способного для воспроизведения жизнестойкого потомства — и при этом отбраковывает, отвергает худших самцов. Но вожделение у тех все равно остается, оно не удовлетворено и подавлено. Содержание андрогенов у них в крови сохраняется среднеповышенным, то есть онкологически опасным. У регулярно отвергаемого самкой самца средний уровень андрогенов способствует развитию доброкачественной аденомы простаты; в большинстве случаев это ведет к сексуальной импотенции. Благодаря этому «не лучший» самец даже случайно не сможет оставить «не лучшее» потомство. Таким механизмом отбраковываются слабые, «не лучшие» самцы в популяции.

Однако некоторых «не лучших» самцов аденома не лишает сексуальных возможностей. Чтобы и они не создавали «не лучшее» потомство, включается эволюционный «механизм» исключения их («не лучших») уже не только из числа сексуально-активных, но и живых членов стаи, популяции, рода. У них доброкачественная опухоль — аденома простаты — перерождается в смертельно-губительный рак.

В науке сейчас накапливаются данные о том, что аналогичные процессы происходят и у людей. Здесь может скрываться объяснение, почему богатые и развитые народы Запада сегодня вымирают.

На протяжении последних десятилетий заболевание аденомой и раком простаты, как эпидемия, поражают мужчин в странах с европейской цивилизацией. К началу двадцать первого столетия уже у 40% мужчин обнаруживается аденома. Она есть у половины европейских мужчин старше сорока лет. Американские патологоанатомы выявили рак простаты у 80% мужчин, умерших старше шестидесяти лет. Иными словами, многие из них не дожили до трагических проявлений этой болезни. В то же время в мусульманских странах нет такого роста мужской онкологии. Почему? Ведь, казалось бы, страны Запада имеют более развитую медицину и в целом более высокий уровень жизни.

В странах, где господствует «общество потребления», в последние десятилетия нормой стала модная одежда, подчеркивающая и оголяющая женские прелести, говоря научным языком — вторичные половые признаки. Стали навязчивой повседневностью оголенные женские животы и пупки, как символ того, что ниже, соблазнительно раздражают обтянутые округлые формы и все более распахнутые декольте... С физиологической точки зрения все это — сексуальные сигналы, пробуждающие у мужчин вожделение. Сексапильные попки и бедра женщины сигнализируют о ее способности выносить зачатый мужчиной плод. Обтянутые, тем более маняще полуоткрытые груди — о способности вскормить новорожденного. Пупки — о якобы возможном соитии.

Если же возбуждение провоцируется часто и безрезультатно, то перестает осознаваться, погружаясь, вытесняясь в подсознание. К частому созерцанию женских прелестей на улицах, в офисах, в городском транспорте мужчины как бы привыкают, даже перестают замечать свое эротическое вожделение. Однако погруженное в подсознание сексуальное возбуждение мужчин продолжает выплескивать в кровь андрогены, но уже не в онкологически безопасном количестве, а с канцерогенной дозировкой — включаются эволюционные механизмы «отбраковки самцов-неудачников».

В среднем городской житель видит такие «сигналы» по 100-200 раз в день. В итоге, часто возбуждающийся, но неудовлетворенный мужчина получает изнутри своего организма мощную канцерогенную, разрушительную атаку, которая и приводит к онкологическому исходу.

«Многие женщины XXI века буквально роют могилу мужскому здоровью своими обнажёнными ногами и глубокими вырезами. Каждая красавица, отправляясь на свидание в топике, делает всего одного — счастливцем, а десятерых по дороге — инвалидами. Стриптизерш вообще можно назвать «оружием массового поражения», уже превратившим западную цивилизацию в общество больных мужчин», — говорит Л.А. Китаев-Смык в своем интервью газете «Ассалам» [2].

Интересно, что онкологические болезни из-за «сексуального стресса» у женщин имеют иную природу, чем у мужчин. Основная причина женской онкологии (доброкачественные и злокачественные новообразования грудных желез, матки, яичников) — это отсутствие деторождения и вскармливания младенцев при наличии сексуального общения (сексуальных актов). Сложные внутриорганизменные структуры женщины «воспринимают» отсутствие родов и вскармливание грудью как сигналы о «непригодности» ее к воспроизведению рода. Якобы она ненужный балласт в семье, этносе, бесполезно отвлекающий сексуальный потенциал мужчин. У такой женщины возникает «сексуальный стресс». Сформированные биологической эволюцией механизмы популяционной селекции «выбраковывают» женщин неплодоносящих, но сексуально «расходующих» мужчин.

Народы, этносы, культивировавшие оголенность и эротизм (древние греки, римляне и др.), исчезли и были замещены другими народами, сохранившими лишь названия и частично язык вымерших. Сегодня архаические обычаи с оголением тел сохраняют аборигены экваториальных стран. Но продолжительность их жизни невелика и нет достоверных сведений о возникновении у них мужской онкологии. Сексуальная распущенность, культ обнаженного тела, захватившие античных греков и римлян, возможно, стали одними из причин их вырождения. Сегодня эти общества стерты с карты истории. Причем, стерты не столько военными действиями, сколько — разрушены изнутри. То, что в Библии и Коране сказано про обитателей городов Содом и Гоморра — один из многочисленных примеров. Они пошли путем саморазрушения, нарушая законы природы и ломая естественные её механизмы. Кстати, «содомизм», гомосексуализм — это предельное выражение того гедонизма, господства "чувственности", к которому ведет обнажение в одежде.

Но по-прежнему живы народы, соблюдающие традиционные ценности своих предков. Прежде всего это мусульманские этносы, но таковыми в свое время были и предки современных славян. У всех российских народностей еще в XIX в. женская одежда прикрывала тело просторными, долгополыми платьями, сарафанами и т. д. Это одежда яркая, праздничная, многоцветная (часто с обилием красного). Украшая женщин, она привлекала к ним мужчин, но без эротических призывов, нигде не облегая фигуру и ни в коем случае не подчеркивая грудь. Вспомним старое русское выражение «опростоволоситься» — то есть, случайно сбросить платок, открыть волосы, что означает «совершить оплошность, сделать глупость, которую следует срочно поправить». Обратим внимание на древнерусские фрески, иконы и рукописи, портреты дам прошлого века, образы крестьянок — мы увидим культуру целомудренно красивой женской одежды. Подобная культура одежды была у всех народов. Сохраняя целомудрие и закрытость своих женщин, общество тем самым берегло и здоровье своих мужчин.

Сегодня нужно вернуть моду чуть-чуть назад, к традиционным формам, чтобы восстановить оптимальное соотношение красоты и здоровья, верное понимание предназначения одежды — и тогда все будет нормально, утверждает ученый.

Источники:

1. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. Психологическая антропология стресса. — М., Академический проект, 2009.

2. Газета «АССАЛАМ», №7, 2010.

Милые женщины, девушки берегите себя и мужчин! Не демонстрируйте свои прелести всем подряд, храните их для одного единственного и любимого.