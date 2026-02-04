Рисованная Москва

Осень на полотнах художника Олега МолчановаМосква в работах знаменитого гравёра Ивана Павлова — Страстная площадь,двор Смоленского рынка,ворота Английского клуба,грибной рынок,двор церкви Маронаи Краснохолмская набережная.Автор старался сохранить образ уютного купеческого города с его деревянной архитектурой, оживлёнными рынками и тихими улочками.
Павлов делал свои гравюры на фоне индустриализации и стремительных перемен, в 1919 году они вошли в сборник «Уходящая Москва».Старая Москва глазами художника Алексея Ивановича Паукова (1923-1989 гг)Старая Москва глазами художника Алексея Ивановича ПауковаТатьяна Лившиц, «Москва-река. Осень», 1990-еАлёна Дергилёва, «Подворотня на Пятницкой, дом 16»Юрий Рейнер, «Площадь Пушкина», 1947Юрий Пименов, «Киоск», 1961Игорь Попов, «Первый снег», 1971Александр Матрёшин, «Кривоколенный переулок», 2009Соломон Боим, «Московский пейзаж», 1960-еАркадий Ставровский, «Московское утро», 1972Михаил Куприянов, «Москва в дождь», 1961Станислав Брусилов, «Аллея в парке», 2010Юрий Рейнер, «Первые огни», 1960Генрих Фогелер, «Ночная Москва», 1939Исаак Левитан, «Усадьба. Осень», 1894Полина Красновейкина, «Подсосенский переулок»Константин Юон, «Москворецкий мост», 1911Анатолий Волков, «Зима. Апельсины», 1960Игорь Грабарь, «Проходной двор в Замоскворечье», 1941Алёна Дергилёва, «Арбат»Валентин Лисенков, «Александровский сад», 1974Владимир Парошин, «Старый двор»Константин Юон «Лубянская площадь зимой», 1905Вячеслав Стекольщиков, «Московская зима», 1985Анна Виленская, «Замоскворечье зимой»Андрей Дареев «Моё окно», 2013Ярослав Крестовский, «Дворик»Михаил Молодцов, «На Чистых», 1950-е годыТатьяна Ерёмина, «Воробьёвы горы», 1970-еНеизвестный художник, «Зимняя Москва. Вид на высотку»Илья Глазунов «Дворник. Ночь», 1968Игорь Попов, Фрунзенская набережная, дом 14, 1971Дмитрий Дубровин, «Поезд прошёл», 1959Алексей Пауков. У Кировских ворот, вид на павильон станции метро и начало Чистопрудного бульвара, 1956Василий Невзоров «На катке», 1893Дмитрий Пяткин, «Москва строится», 1959Виктор Апфельбаум, «Московская зима», 1957
