Рисованная Москва

Осень на полотнах художника Олега Молчанова Москва в работах знаменитого гравёра Ивана Павлова — Страстная площадь, двор Смоленского рынка, ворота Английского клуба, грибной рынок, двор церкви Марона и Краснохолмская набережная. Автор старался сохранить образ уютного купеческого города с его деревянной архитектурой, оживлёнными рынками и тихими улочками.

Павлов делал свои гравюры на фоне индустриализации и стремительных перемен, в 1919 году они вошли в сборник «Уходящая Москва». Старая Москва глазами художника Алексея Ивановича Паукова (1923-1989 гг) Старая Москва глазами художника Алексея Ивановича Паукова Татьяна Лившиц, «Москва-река. Осень», 1990-е Алёна Дергилёва, «Подворотня на Пятницкой, дом 16» Юрий Рейнер, «Площадь Пушкина», 1947 Юрий Пименов, «Киоск», 1961 Игорь Попов, «Первый снег», 1971 Александр Матрёшин, «Кривоколенный переулок», 2009 Соломон Боим, «Московский пейзаж», 1960-е Аркадий Ставровский, «Московское утро», 1972 Михаил Куприянов, «Москва в дождь», 1961 Станислав Брусилов, «Аллея в парке», 2010 Юрий Рейнер, «Первые огни», 1960 Генрих Фогелер, «Ночная Москва», 1939 Исаак Левитан, «Усадьба. Осень», 1894 Полина Красновейкина, «Подсосенский переулок» Константин Юон, «Москворецкий мост», 1911 Анатолий Волков, «Зима. Апельсины», 1960 Игорь Грабарь, «Проходной двор в Замоскворечье», 1941 Алёна Дергилёва, «Арбат» Валентин Лисенков, «Александровский сад», 1974 Владимир Парошин, «Старый двор» Константин Юон «Лубянская площадь зимой», 1905 Вячеслав Стекольщиков, «Московская зима», 1985 Анна Виленская, «Замоскворечье зимой» Андрей Дареев «Моё окно», 2013 Ярослав Крестовский, «Дворик» Михаил Молодцов, «На Чистых», 1950-е годы Татьяна Ерёмина, «Воробьёвы горы», 1970-е Неизвестный художник, «Зимняя Москва. Илья Глазунов «Дворник. Ночь», 1968 Игорь Попов, Фрунзенская набережная, дом 14, 1971 Дмитрий Дубровин, «Поезд прошёл», 1959 Алексей Пауков. У Кировских ворот, вид на павильон станции метро и начало Чистопрудного бульвара, 1956 Василий Невзоров «На катке», 1893 Дмитрий Пяткин, «Москва строится», 1959 Виктор Апфельбаум, «Московская зима», 1957