Кто ответит за выступление предателей из «Би-2» на Суперкубке?

Выступление откровенных противников СВО – креаклов из «Би-2», вопреки негодованию российского гражданского общества состоялось в Петербурге. Да, светлоликий Лёва Бортник, ранее пророчивший поражение России и ругавшийся матом в ответ на вопрос «чей Крым?», был освистан болельщиками «Зенита». Но деньги за своё 15-минутное выступление всё равно получил. Что неприемлемо для наших сограждан, считающих, что артистам-русофобам нельзя давать ни копейки от щедрот нашего государства.

Каким образом жаловавшиеся весною на отмену концертов креаклы из «Би-2», откровенно выступающие против СВО…

https://vk.com/video3485515_456244689

…Получили приглашение на церемонию розыгрыша Суперкубка Российской премьер-лиги? Этот вопрос задали себе многие наши сограждане, узнав о запланированном на 9 июля выступлении упомянутой группы на финальном матче между «Зенитом» и «Спартаком».

СМИ утверждают, что сперва должен был выступить «Ленинград», но это выступление отменили из-за конфликта Сергея Шнурова с питерским градоначальником. И что решение позвать «Би-2» принял лично последний.

«Изначально на Суперкубке должна была выступать группа «Ленинград», но её мини-концерт отменили без объяснения причин.

Вместо исполнителей хита «Экспонат» губернатор Петербурга Александр Беглов пригласил «Би-2», хотя эта группа выступила против спецоперации. Коллектив обозначил свою позицию, отказавшись давать концерт в Омске из-за баннера «Zа президента» и флага России. При этом градоначальник обеспечил «Би-2» крупный гонорар и роскошные условия.



«Гонорар «Би-2» за 15 минут выступления на Суперкубке составил 50 тысяч евро плюс первый класс до Санкт-Петербурга и ночь в отеле Four Seasons. Все расходы оплатили наличными по прямому распоряжению Александра Беглова», — пишет Telegram-канал «Образ будущего».

https://t.me/obrazbuduschego2/10491

Напомним, поклонники «Ленинграда» не поняли решение петербургского губернатора пригласить на замену группу, не поддержавшую спецоперацию. Зрители освистали «Би-2» во время выступления на Суперкубке».

https://riafan.ru/23528973-gruppe_bi_2_zaplatili_50_tisyach_evro_za_15_minutnoe_vistuplenie_na_superkubke_rossii

Да, это похоже на медийную атаку против Беглова. Однако власти, которым граждане задают вопрос насчёт фамилии чиновника, ответственного за приглашение креаклов-русофобов, тупо отмалчиваются. А комментарии на официальной странице Беглова – трут, утверждают отечественные блогеры.

«Блогер Сергей Колясников, комментируя ситуацию, сложившуюся с "Би-2", отметил, что "остаётся открытым вопрос, что за высокопоставленная русофобская тварь продавила их концерт в Питере?", да ещё "нагло, напоказ, несмотря на огласку и общественное мнение".



Похожим вопросом задаётся и депутат Мосгордумы журналист Андрей Медведев:

"То, что "Би-2" освистали, это хорошо. Но остаётся вопрос: кто тот Швондер, что устроил Шарикова в очистку и наплевал на ситуацию, отношение певунов к СВО, отношение людей к ним и позвал их выступать за немалый гонорар? Фамилию хочется".



У таких ошибок есть конкретное ответственное лицо. А методы компенсации издержек надо бы начать применять. Обеспечить огласку мер наказания виновного лица, и так чтобы наказание за финансовое и идейное вредительство "отбивало" желание особенно у "идейных потаскушек" на должностях!!!



Хотелось бы спросить с организаторов и с губернатора за такую подставу. Ведь прекрасно знали, каких оборотней приглашали, да ещё и бабла им заплатили. Болельщики на стадионе выразили своё отношение к предателям. У Беглова на страничке в ВК работает модератор и трёт все критичные комментарии. Можете сами проверить. Усилия, которые Александр Беглов прикладывает для того, чтобы в Петербурге его считали худшим из губернаторов, вызывают даже, знаете, некоторое уважение. При Сталине за такое в лучшем случае Беглов отправился бы в тайгу деревья валить. Беглова надо показательно уволить за утрату доверия. Тогда другие высокопоставленные бидварасы побоятся тратить казённые деньги на врагов России».

https://chervonec-001.livejournal.com/4202318.html

Я, кстати, сходил на страницу к Беглову и проверил.

https://vk.com/wall535438957_544813?offset=40

На момент, когда я сделал это, критические комментарии были. Например, вот такие:

«Би-2: "Репарации после войны, отношение мира к стране и многое другое отбросит Россию в позапрошлый век. Вся липовая «русская духовность» обрушит страну в гражданскую бойню. А самое страшное - жить без будущего. Да, забыл, - и полная нищета».

https://vk.com/wall535438957_544813?reply=545767

«Но деньги в "этой стране" он брать не забывает, сам видимо не планирует свою полную нищету в "без будущем"».

https://vk.com/wall535438957_544813?reply=545802&thread=545767

Процитированные в первом из приведённых комментариев слова – это прямая речь светлоликого Лёвы. Он в начале СВО совершил камин-аут на всю катушку. После, стёр, конечно, но скриншоты остались – и высказываний о спецоперации, и матерщины в ответ на вопрос «чей Крым?».

https://ic.pics.livejournal.com/ifc/46678941/1917249/1917249_900.jpg

Да и реакция на вопрос об освистании болельщиками – тоже показательна.

«Вот и всё отношение – кривая рожа и брошенное брезгливое "Да мне всё равно"... Запомните его таким, этого Лёву».

https://t.me/tsargradtv/19617

С какой стати этот откровенно гнилой человек получил деньги от российского государства? Вопрос повисает в воздухе. Вместо того, чтобы дать на этот вопрос прямой и честный ответ, медийщики, видимо, работающие на питерские власти, начали раскручивать тему, что освистание, дескать, было не настоящим. Постановочным, сделанным в отдельном секторе стадиона. А остальные зрители, дескать, подпевали.

Хотя даже на общих видео, снятых вовсе не с трибун, слышно, что выступление креакла Лёвы не вызвало у аудитории энтузиазма.

Судите сами. Вот общий план, а не нарезка с трибун.

По-моему, приведённого фрагмента достаточно, чтобы услышать негативную реакцию стадиона на «Би-2». И тем, кто утверждает обратное, надо бы проверить слух у отоларинголога.

Откровенно наплевательское отношение чиновников к мнению россиян о том, кого надо приглашать на казённые мероприятия – конечно же, спускать на тормозах нельзя. Особенно – на фоне того, что на днях целая когорта нормальных российских музыкантов хором спела песню «Я остаюсь», показывающую их поддержку нашей общей Родине.

«Участие в проекте приняли: Сергей Шнуров («Ленинград»), Владимир Шахрин («Чайф»), Александр Ф. Скляр («Ва-Банкъ»), Олег Гаркуша («АукцЫон»), Сергей Галанин («Серьга»), Сергей ‘Чиж’ ЧигракОв («Чиж&Co»), Алексей Романов («Воскресение», «Машина времени»), Николай ДевлЕт-КильдЕев («Моральный кодекс»), Евгений МаргУлис («Воскресение», «Машина времени»), Андрей Бледный и Антон Завьялов («25/17»), Андрей Князев («Князь», «Король и шут»), Настя Полева («Настя»), Светлана Сурганова («Сурганова и Оркестр»), Ая («Город 312»), Антон ‘Пух’ Павлов («F.P.G»), Маша Макарова («Маша и медведи»), Владимир и Сергей Кристовские («Uma2rmaH»), Татьяна Литвиненко («Квартал»), Максим Кучеренко («УндервУд»), а также Детский хор «ВГТРК» и зрители «Квартирника у Маргулиса».

Вот готовый список нормальных рок-н-рольщиков для любого чиновника. Эти люди никуда не бегут из России, они остаются, чтобы поддерживать свою Родину и её народ.

А креаклы вроде Лёвы Бортника пусть не возвращаются в нашу страну никогда.

Чиновников же, приглашающих русофобскую либерду выступать в России, нужно выкидывать с занимаемых должностей, как лиц, утративших доверие. И бюджетные деньги, уплаченные светлоликим предателям, пусть из собственных карманов возмещают.

Согласны со мной, уважаемые сограждане?

https://ruslanostashko.livejournal.com/959173.html?utm_refer...