Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.42. Котопитер

Я ставила уже тему Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.38. Коты Петербурга

Но добавлю еще несколько милых знаменитостей и тема будет с художественными произведениями, посвященными им.

Почему коты стали символом Санкт-Петербурга? Со времён Петра они служили на благо империи: защищали припасы в амбарах, оберегали покой царских особ в Зимнем дворце, охраняли произведения искусства.

После революции в тяжёлые годы блокады коты дважды спасали город — сначала от голодной смерти, потом от нашествия крыс. В памяти ленинградцев эти животные остались символом надежды на скорое окончание войны и веры в светлое будущее. Удачный кадр: хозяева двора в Петербурге!

Пушистые достопримечательности парка Монрепо - кот-отшельник Примерно год назад кот выбрал Музей-заповедник «Парк Монрепо» своим новым домом. Он обосновался в «Хижине Отшельника», название которой оказалось весьма символичным. Видимо, даже отшельнику хочется стать звездой интернета!

Василий-Паша Учёный сотрудник Всероссийского музея А.С.Пушкина Василий-Паша Василий-Паша честно несет службу в культурном заведении. Он встречает посетителей, позирует им, а иногда и до кассы провожает. Сначала кот поселился между окнами в соседнем доме на первом этаже. Постепенно пушистый стал заглядывать в музей на Мойке, 12. С наступлением зимы сотрудники музея подготовили ему уютное местечко. С тех пор кот с двойным именем не покидает свою службу.

А вот еще один представитель знаменитых котиков Петербурга: Фёдор из Театра дождей Федю принесли в театр маленьким котенком, а сейчас коллектив не представляет свою работу без него. Федор и негласный художественный руководитель, и сторож, и билетер.

Словом, важный символ Театра дождей.

- Федор всегда присутствует на общих сборах театра, во время спектаклей сидит в световой рубке и наблюдает за процессом вместе с режиссером и осветителями. Однажды после финального аккорда спектакля «На берегах Невы» погас свет, а когда зажегся вновь - вместо актрисы зрители увидели на поклонах нашего Федора, - рассказывала сотрудник театра Карина Пляцковская.

Ну эту новость только сюда и можно разместить. Коты Эрмитажа неожиданно стали наследниками: французский меценат включил их в своё завещание.

Как рассказал директор музея, мужчина из Франции распорядился после смерти разделить своё имущество между родственниками, природоохранной организацией и хвостатыми обитателями Зимнего дворца.

Сейчас юристы оформляют необходимые документы, чтобы пушистые стражи музея официально получили свою долю наследства.

Вот это поворот! По легенде, первого кота сюда привёз сам Пётр I, а позже Елизавета Петровна даже издала «Указ о высылке ко двору котов» из Казани. Статус «охранников картинных галерей» им пожаловала Екатерина II. Отряд пушистых хранителей Эрмитажа насчитывает 60 хвостов. Из ещё ласково называют «Эрмики»!

А вы знали, что у котов Эрмитажа есть своя иерархия? Ещё в екатерининские времена кошек Эрмитажа начали делить на два класса — «комнатные» и «надворные». Первые могли свободно перемещаться по помещениям Зимнего дворца, а вторые — только по подвалам. Императорские особы не пересекались со вторым классом котов. Сегодня иерархия сохраняется. Одни животные могут подниматься в хозяйственные помещения на верхних этажах, а вторые остаются в подвале. Протяженность Большого кошачьего коридора — около 20 километров. Самого православного кота нашли в Ленобласти Шерстяной живёт в одном из храмов, он слушает всю службу 2 часа, а затем уходит вместе с батюшкой.

А вы знали, что в Петербурге есть знак "Осторожно, кошки!"? Его можно увидеть в одном из проездов Эрмитажа. Гости любят делать рядом с ним забавные фотографии. Но на самом деле знак носит не только развлекательную функцию.

Бывает, что во двор заезжают машины – либо сотрудников, либо ремонтная техника. И тогда табличка служит напоминанием для водителей, чтобы они смотрели внимательнее – не перебегает ли дорогу очередной пушистик.

Назад в прошлое Интересная фотография из 2000 года. На ней запечатлён уставший пушистый охранник икры на прилавке Василеостровского рынка.

«Республика кошек» на Литейном «Республика» на Литейном — самое большое котокафе в России: здесь живут 34 кота и кошки. «Республика» на Литейном — самое большое котокафе в России: здесь живут 34 кота и кошки! Кошки сюда не заходят. Они живут в двух других комнатах: спят, лазят по лесенкам, забираются в домики. У всех разный характер: одни пугливые, другие ласковые и сами прыгают на колени, третьи равнодушны к гостям и не реагируют на заигрывания. Все они когда-то были бездомными, а сейчас ждут новых хозяев.

Двор, где живут котики У пушистых обитателей есть отдельный домик, а местные жители не забывают каждый день подкармливать своих милых соседей. ул. Итальянская, 31 (вход с Малой Садовой или Караванной)

Доброе утро от сэра Ричарда Этот очаровательный рыжий кот живёт в Приоратском дворце в Гатчине. Несколько раз за рабочий день пушистый сотрудник делает осмотр своих владений, а в свободное от основных занятий время исполняет представительские функции: приветствует гостей, демонстрирует свою пластику и проводит индивидуальные приёмы кото-терапии.

Как появился Всемирный день петербургских котов

По недавней традиции 8 июня Петербург отмечает Всемирный день петербургских котов и кошек. Этот праздник очень органично вписывается в атмосферу города, где коты по праву живут в музеях и кофейнях, где им установлено около десятка памятников и где этих усатых гордых животных уважают как жителей. Всемирный день петербургских котов и кошек объявили в 2005 году художники группы «Митьки», разместив на карнизе своей мастерской на улице Правды скульптуру кошки. Эта небольшая фигурка, отлитая из металла Владимиром Петровичевым, получила имя Тишки Матроскиной. Фамилия говорящая и выбрана не случайно: по случаю праздника кошечку нарядили в тельняшку. А ещё раньше, в 1999 году, петербургский предприниматель Илья Ботка подарил городу две скульптуры — кота Елисея и кошки Василисы, — приносящие удачу. Они «поселились» на карнизах Малой Садовой улицы.

Что касается «всемирного» статуса праздника, то в этом вопросе митьки руководствовались простой логикой: если есть Всемирный клуб петербуржцев, почему бы не быть и Всемирному дню петербургских кошек и котов? А и правда?

И даже есть теперь памятник который поставлен кошке-хранительнице Ботанического сада Ищем её в Большой пальмовой оранжерее: на маршруте в центре оранжереи в зарослях коллекции бегоний.

Суровая и строгая Муся продолжает следить за порядком, как бы намекая, что трогать растения руками и бросать монетки в пруд — не лучшая идея при посещении её оранжереи.

Ботанический сад Петра Великого

Еще один памятник. Памятник самому преданному коту Тотти

Кот Тотти был любимцем знаменитой поэтессы Эдит Сёдергран. По легенде, верный кот умер на могиле хозяйки, бесконечно тоскуя по ней. Сёдергран обожала Тотти, а кот отвечал ей такими же тёплыми чувствами. Почти на всех снимках, сделанных её современниками, Эдит и Тотти были запечатлены вместе. В 1992 году в столетний юбилей со дня рождения известной финско-шведской писательницы Эдит Сёдергран в посёлке Рощино (ранее Райвола), появилась бронзовая скульптура коту. Её создала финский скульптор Нина Терно, вспомнив легенду о поэтессе и её пушистом любимце. Находится он а Рощино, парк имени Эдит Сёдергран

Памятник подопытной кошке Это первый в Санкт-Петербурге памятник кошке! Он установлен в знак благодарности за пользу, которую принесли человечеству лабораторные кошки. Идея памятника принадлежит кафедре анатомии и физиологии СПбГУ и старейшему петербургскому клубу любителей кошек «Фелис».

На памятнике есть надпись: «Человечество обязано быть бесконечно благодарным кошке, подарившей миру великое множество первостепенных открытий в физиологии».

Филологический пер., 3

Кошка Ночка на Комендантском Ночка живёт на станции «Комендантский проспект», на панно «Мечта о небе». Это героиня сказки об одном мечтателе, который захотел увидеть любимый город с высоты птичьего полёта. Местные умельцы сшили для него воздушный шар из старых лоскутов. Перед полётом к шару прибежала кошка Ночка, которая попросила взять её с собой, чтобы найти своего котёнка.

Когда у автора мозаики Александра Быстрова спросили, почему кошка черная, художник ответил:

Помните слова из некогда знаменитой песни: "Только черному коту и не везет!" Мозаика утверждает обратное: никакой черный-пречерный кот, наперекор всем мрачным приметам, не помешает нам оторваться от матушки Земли и взглянуть на нее с высоты птичьего полета. А затем на радостях плясать и петь частушки о свершенном чуде.

И в метро есть

На одной из станций метро в Петербурге обитает хвостатый Речь идёт о рыжем коте, который изображён на панно художника Александра Быстрова на «Волковской».

Не все проезжающие обращают на него внимание, однако, однажды увидев, говорят, что он приносит удачу.

А есть еще и здание с котами Участок, на котором расположен этот необычный дом, выкупил личный почетный гражданин Иван Федорович Алюшинский в 1907 году. Доходный дом для нового владельца территории был возведен в 1907—1908 годах. В качестве архитектора в этом проекте выступил знаменитый петербургский мастер, Александр Львович Лишневский. Здание на Малом проспекте привлекает взгляды прохожих своим необычным декором. На его фасаде можно встретить маскароны с разнообразными эмоциями на лицах, котов в «боевой» позе и даже медведей со щитами в лапах. К Малому проспекту Петроградской Стороны обращен небольшой курдонер — парадный двор, который вследствие ограниченности пространства выглядит как будто игрушечным. Улица Ленина, 32

Загадочная улица

Проезд между домом 77 по Каменноостровскому проспекту и домом 3 по набережной реки Малой Невки тепло называют «Улицей Лунных Кошек»! Эта улица стала петербургской легендой. Ее появление породило в городском фольклоре очередное мистическое предание. Легенда гласит, что при лунном свете случайным прохожим являются мистические существа в образе кошек.

Интересно, что это лишь народное название, но табличка, которая указывает на улицу, имеется.

Ну и теперь художники хвостатых, «Пушистый Петербург» художницы Люси Чувиляевой Художница Люся Чувиляева изображает на своих работах милейших пушистых, ведь их много не бывает. Особенно в Петербурге. Кстати, с 17 мая в котокафе «Республика кошек» (ул. Якубовича, 10) открылась новая выставка художницы. «Пушистый Петербург» — тёплая, уютная и немножко сказочная история о том, как коты живут, мечтают и гуляют по любимому городу.

А это милые петербургские котики Елены Романовой Милые петербургские котики Елены Романовой А есть и вот такой котик в Благовещенском саду.