"Моему другу, Сергею Федотову, прошедшему Афганистан и долгие годы спустя, ещё воюющему ночами во сне и его верной жене Вале, посвящается."

Сергей оглянулся, ребята почти скрылись за холмом. Он видел, их согнутые под тяжестью плащ-палатки, спины. На мгновенье старлейт обернулся, и Серега провожающе махнул рукой. Ну вот и всё - теперь он один, и теперь всё зависит лишь от него, теперь только ждать...

Вообще-то, лучше было бы прикрывать отход вдвоём - и шансов больше, да и "веселее", но от их разведгруппы осталось всего шесть человек, один из которых ранен, а до базы ещё пилить и пилить, по этим выжженным чужим солнцем сопкам.

Ничего, главное продержаться, дав ребятам фору во времени.

Сергей деловито осмотрелся и штык-ножом выкопал четыре аккуратные неглубокие ямки - в каждую по РГДешки.

Потом нарезал пару пластов земли, с вплетенными корнями белёсой травы - уступок под автомат, и за ними два по два дополнительных рожка.

Захотелось напеть какой-нибудь мотивчик, но ничего не приходило в голову.

Не, нормально залег - на уступчике, как раз над лощинкой, по дну которой, извиваясь, пролегла тропинка.

Облокотившись, припал к земле. Трава перед глазами "выросла", упираясь в бледно-синее палящее небо.

Жарко, гимнастёрка на спине намокла и прилипла к телу."Парит, видать к дождю,- хмыкнул он, - хотя откуда здесь дождь....?"По стебельку травы , деловито семеня лапками, карабкалась букашка. Вот она остановилась, присела задом и, растопырив жесткие скорлупки, попыталась взлететь. Не-а ... и поползла дальше.Ещё одна попытка, ещё - видать "диспетчер добро на взлет не даёт".

Наконец, когда травинка уже согнулась и стала пружинить под тяжестью букашки, та, улучив момент, оторвалась, и с разворотом, надрывно жужжа, устремилась ввысь.

Интересно, далеко она так улетит? - подумал Сергей и вдруг, чуть поодаль, заметил цветок. Ромашка - "любит не любит"...

Он протянул руку и уже пальцами ухватился за белый лепесток, как вдруг остолбенел... Ромашка! Здесь! Милая, да как же тебя сюда занесло-то?

Он судорожно передвинул дерн к цветку и улёгшись стал его рассматривать: жёлтенькое "солнышко " в середине и белые лучики , кое-где заходящие один на другой. Родная...

Он прижался носом и вдохнул в себя - не пахнет, но от пыльцы запершило в носу, и Серега оглушительно чихнул, по-детски рассмеявшись. Перед глазами возник их любимый с Валей заливной луг, с влажной сочной густой травой. Улыбающаяся Валя, Валенька, Аленька, плетущая венок из ромашек, и он сам - гадая, протягивающий руку, и вырывающий из венка лепестки..... Любит - не любит....... Ему почему-то всегда везло в этом гадании, и он притягивал её к себе, такую родную, понятную , и целовал долго, нежно, и она разжимала пальцы, выпуская венок, обнимала его обеими руками , и отвечала страстно, не переводя дыхания..... А потом, разгоряченные, они бежали к реке, и он с развороту чиркал по обжигающе холодной воде ладонью, обдавая её брызгами.

И маленькая радуга из капелек воды возникала вокруг его любимой...

Интересно, получила Валюшка его последнее письмо? Сергей отдал его перед самым уходом на задание, хотя нет, конечно же, нет, прошло-то всего пять дней.

Парень ласково погладил стебелёк, проведя по нему двумя пальцами снизу вверх. А ромашки дома больше, крупнее, и на каждом лепестке, посередине, сочная прожилка.

Он посмотрел на свою... просто сухо здесь, вот ты и маленькая такая... заморыш мой дорогой.

Погоди, я ж.... вот...., Сергей достал фляжку и взболтнул её - почти полная, и аккуратно вылил половину под самое основание цветка... по-братски...

Сухая земля, помедлив чуть, жадно проглотила воду, оставив на поверхности лишь темное влажное пятно.

Серега снова взболтнул флягу и добавил ещё.

Вокруг ромашки образовалась маленькая лужица грязновато-пыльной воды.

Внезапно что-то изменилось. Краем глаза он увидел два серых пятна вдалеке. Вот еще, и еще, из-за поворота появилась вереница вооруженных людей, спешно идущих по тропинке.

- Ну вот и здрасти, - подумал Сергей.

Ощутив нагревшийся на солнце Калашников, приладился, и когда "духи" достаточно приблизились, дал очередь по передним.

Первый упал навзничь, второй согнулся, и поджав под себя ноги, заерзал и задёргался на земле, третий тоже упал, но потом, дико закричав, вскочил и, сильно волоча ногу, бросился назад. Люди, галдя, отступили и, рассредоточившись, попрятались, кто за поворотом холма, кто за камнями. Беспорядочно начали отстреливаться, но потом сориентировались и заметив засаду стали стрелять кучнее. Только вот солнце било им прямо в глаза, да и залег Сергей гораздо выше.

Через пару минут огонь стих, и кто-то гортанно, на ломаном русском, прокричал: "Шурави, сдавайся!"

- Ага,- хмыкнул Сергей.

- Уже портянки на белый флаг разматываю...

Наверняка обойти попробуют, подумалось ему, время тянут, но так ведь и я время тяну, выходит, ребята, у нас одна с вами задача...

Человек пять из нападавших, поднялись по склону и начали обстреливать место Сергея, с одного с ним уровня.

- Ну вот теперь пошла настоящая работа, - процедил он, беря на прицел очередной тряпичный тюрбан.

Несколько пуль легли совсем рядом с ним, обдав его брызгами сухой земли. Одна пуля с глухим стуком вошла в землю так близко от цветка, что стебелёк ромашки вздрогнул и мелко задрожал.

- Э, да они так тебя зацепят,- бросил Сергей и, сорвав с головы каску, накрыл ею цветок.

Он постучал пальцем по каске и улыбнулся: "Не боись, дружок, прорвёмся",- и вновь приник щекой к прикладу....