За Веру, Царя и Отечество. Отечественная война 1812 года в картинах. 1912. Ч. 1

Альбом «За Веру, Царя и Отечество» посвящён Отечественной войне 1812 года и издан к столетию военных событий — в 1912 году. В альбоме собраны картины с портретами участников сражений и батальными сценами, а к каждому произведению дана развёрнутая историческая справка, описывающая происходящее. КАРТЫ-СХЕМЫ
ОБЩЕЕ ПОЯСНЕНИЕ К НИМ
Красный цвет обозначает направление движения армии Наполеона.Картина № 1
KPЮЕPА
Портрет Императора Александра I.
Находится в Военной галерее Зимнего дворца.
Муж твердый в бедствиях и скромный победитель,
Какой венец ему, какой ему алтарь?
Вселенная! пади пред ним: он твой спаситель;
Россия! им гордись: он сын твой, он твой царь!
(Стих Вяземского «К бюсту Императора Александра І»)
Император Александр I изображён на своём боевом коне Марсе; вдали виден Париж. В 1812 году Государю было 35 лет. Его решимости и твердости отечество наше прежде всего обязано тому упорству в борьбе, которое оно проявило в Отечественную войну и которое дало ему конечную победу над грозным врагом. Александр I был велик в Отечественную войну. Еще до войны Государь предвидел, что она будет очень трудна и потребует самых тяжёлых жертв. Прощаясь с французским послом Коленкуром, отъезжавшим в Париж в апреле 1811 года (т. е. за год с лишком до войны), Государь сказал ему: «У меня нет таких генералов, как ваши; я сам не такой полководец, как Наполеон; но у меня хорошие солдаты, преданный мне народ, и мы скорее умрём с оружием в руках, нежели позволим поступать с нами, как с голландцами и гамбуржцами.
Вот знаменательные слова, которые были повторены Государем в день вторжения Наполеона в Россию в рескрипте фельдмаршалу Салтыкову, тогдашнему председателю Государственного Совета и Комитета Министров с извещением его из Вильно о вступлении неприятеля в русские пределы: «Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем,» — сказано в этом рескрипте. Этому обету Государь остался верен, не взирая ни на какие превратности войны, не смотря на её тяжкие удары в первую половину войны и не прельщаясь неоднократными авансами Наполеона о мирных переговорах. И через полгода после вторжения в Россию многочисленных полчищ его ни одного вооружённого неприятельского воина не оставалось более на русской земле.
Во время войны Государь был чрезвычайно деятелен. Уехав 6 июля из армии, по представлению самых близких к нему лиц, Государь прежде всего направился в Москву, где появлением своим в собрании дворян и купечества, речами, к ним обращенными, выходом на площадь к народу и следованием пешком в Успенский собор, а также манифестами своими, — воодушевил и подвиг все сословия на щедрые пожертвования, выставления ополчений и народную войну. Вот рассказ очевидца о том воодушевлении, которое охватило Москвичей, когда Государь появился перед ними.
«С восходом солнца Кремль наполнился народом... Государь, выйдя в 9 ч. утра на Красное крыльцо, поклонился. Раздались приветственные клики многотысячной толпы и слились с колокольным звоном. Рядом с обычным «ура» слышались возгласы: «Веди нас, куда хочешь. Веди нас, отец наш. Умрем или победим» ... Началось шествие к Успенскому собору... На каждой ступени Красного крыльца сотни торопливых рук хватались за ноги Государя, за полы мундира; их целовали и орошали слезами... Один из толпы, посмелее других, купец или мещанин, подошёл к Государю и сказал: «Не унывай! видишь, сколько нас в одной Москве, а сколько же по всей России! Все умрем за тебя». Он передал словами то, что было у всех на сердце...
Из Москвы Государь поехал в Петербург, где и отдался заботам и распоряжениям по сформированию новых частей войск на усиление армий, по организации ополчения, образованию разного рода запасов для удовлетворения потребностей армии, причём вел собственноручную переписку со многими лицами. С приближением зимы он лично озаботился обеспечением армии теплою одеждой.
Отдачею неприятелю Смоленска Государь был недоволен, а отдача Москвы его крайне опечалила. Но он остался непреклонен в своём решении продолжать войну. Отправляя обратно в армию полковника Мишо, привёзшего ему донесение об отдаче Москвы, Государь сказал ему следующее: «Возвратитесь в армию, скажите нашим храбрецам, объявляйте всем моим верноподданным везде, что если у меня не останется ни одного солдата, я стану во главе моего дорогого дворянства и моих добрых крестьян и пожертвую всеми средствами моей империи. Она предоставляет мне более способов, чем мои враги думают. Но если Провидением предопределено, чтобы когда-либо моя династия перестала царствовать на престоле моих предков, тогда, истощив все средства, которые в моей власти, я отращу себе бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего отечества и дорогих моих подданных, жертвы коих умею ценить. Наполеон или я, я или он, но вместе мы не можем царствовать; я научился понимать его, он более не обманет меня».
Потеряв Москву, Государь готов был временно лишиться и другой столицы, но не заключать мира. Приступлено было к вывозу из С. -Петербурга наиболее ценного и громоздкого имущества. Кронштадт приводился в такое состояние, чтобы его можно было защищать зимой. Государь предполагал отправить наш Балтийский флот в Англию, т. к. зимою он не мог плавать в Балтийском море и в портах мог бы сделаться добычею неприятеля. О принятых мерах по вывозу некоторого казённого имущества из Петербурга населению было объявлено особым извещением 20 сентября, которое заканчивалось так: «Ибо положено единожды и твердо (с чем без сомнения каждый Россиянин согласен), что какой бы ни был успех неприятельского оружия, но прежде испить всю чашу бедствия, нежели поносным миром предать Россию порабощению».
Историограф Императора Александра I, H. К. Шильдер, говорит: «Гибель Москвы потрясла его до глубины души; он ни в чем не находил утешения... Ничто не могло рассеять его мрачных мыслей... Но скрывая снедавшую его грусть, он усвоил себе вид спокойствия и покорности судьбе, соединенной с бодростью духа, что составляло впоследствии отличительную черту его характера».
В победе нашей при Тарутине Государь сразу увидел зарю благоприятного для нас оборота дел. Характерны следующие слова, которые были им сказаны полковнику Мишо, вестнику Тарутинской победы, в ответе на доклад о желании войск, чтобы Государь лично принял начальство над армиями: «Все люди честолюбивы; признаюсь откровенно, что и я не менее других честолюбив; вняв теперь этому чувству, я сел бы с вами в коляску и отправился в армию. Принимая во внимание невыгодное положение, в которое мы вовлекли неприятеля, отличный дух армии нашей, неисчерпаемые средства империи, приготовленные мною многочисленные запасные войска, распоряжения, посланные мною в молдавскую армию, — я несомненно уверен, что победа у нас неотъемлема и что нам остается только, как вы говорите, пожинать лавры. Знаю, что если бы я находился при армии, то вся слава отнеслась бы ко мне, и что я занял бы место в истории; но когда подумаю, как мало я опытен в военном искусстве в сравнении с неприятелем моим и что, не взирая на добрую волю мою, я могу сделать ошибку, от которой прольется драгоценная кровь моих детей, тогда, не взирая на мое честолюбие, я готов охотно пожертвовать моею славою для блага армии. Пусть пожинают лавры те, которые более меня достойны их; возвратитесь в главную квартиру, поздравьте князя Михаила Ларионовича с победою и скажите ему, чтобы он выгнал неприятеля из России, и что тогда я поеду к нему на встречу и ввезу его торжественно в столицу».
Император Александр I был проницателен и умел разгадывать людей. В конце ноября 1812 года в одном разговоре Государь высказался следующим образом о Наполеоне: «Нынешнее время напоминает мне все, что я слышал от этого необыкновенного человека в Тильзите. Тогда мы подолгу беседовали, т. к. он любил выказывать мне свое превосходство, говорил с любезностью и расточал передо мною блестки своего воображения. Война, сказал он мне однажды, вовсе не такое трудное искусство, как воображают, и, откровенно говоря, иной раз трудно выяснить, каким образом удалось выиграть то или другое сражение. В действительности оказывается, что побеждает тот, кто последним устрашился, и в этом заключается вся тайна. Нет полководца, который бы не опасался за исход сражения; все дело в том, чтобы скрывать этот страх возможно продолжительное время. Лишь этим средством можно настращать противника, а затем дальнейший успех уже не подлежит сомнению. — Я выслушал с глубоким вниманием все, что ему угодно было сообщить мне по этому поводу, твердо решившись воспользоваться этим при случае, и в самом деле я надеюсь, что с тех пор мною приобретена некоторая опытность для решения вопроса, что нам остается сделать». — «Неужели, спросил Государя собеседник, мы не обеспечены навсегда от всякого подобного нашествия? Разве враг осмелится еще раз перейти наши границы?» — «Это возможно», ответил Государь, «но если хотеть мира прочного и надёжного, то надо подписать его в Париже; в этом я глубоко убеждён».
Император Александр I, справедливо оценивая величие и значение событий Двенадцатого года, вознамерился увековечить священную память этого года достойными памятниками.
Еще во время войны, когда обозначился оборот её к гибели неприятельской армии, Государь в начале ноября повелел Кутузову все отбитые у неприятеля орудия отправлять в Москву, а главнокомандующему её Ростопчину 14 ноября дан указ собирать все эти орудия в Москве, где, как говорится в указе, «из сих орудий имеет быть воздвигнут увенчанный лаврами столп“. Это намерение вполне не осуществилось, т. к. „столп“ не воздвигнут, но отбитые у неприятеля орудия собраны и в количестве 875 лежат в Московском Кремле у стен арсенала.
Уже по окончании войны, манифестом 25 декабря 1812 года, возвещено, что «в сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и к Отечеству, какими в эти трудные времена превознёс себя народ Российский, и в ознаменование благодарности нашей к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во Имя Спасителя Христа». — Храм этот ныне возносится к небу в Москве (постройка его была окончена только в 1880 году, а освящение и открытие состоялось 26 мая 1883 года). Затем повелено было ежегодно в день Рождества Христова возносить во всех церквях особенное благодарственное молебствие за «избавление Российских Державы и Церкви от нашествия Галлов и с ними двадесяти язык».
По кончине фельдмаршала князя Кутузова в 1813 году, в заграничном походе, Государь повелел перевезти его останки в Россию и похоронить в Казанском соборе, в С.-Петербурге, что и исполнено. Он же задумал поставить Кутузову и Барклаю-де-Толли памятники на площади перед этим собором; постановка этих памятников была исполнена при Императоре Николае I.
По повелению Императора Александра I, в Царском Селе в память войны с Наполеоном поставлены чугунные триумфальные ворота с надписью по-русски и по-французски: «Любезным сослуживцам моим». (А mes chers compagnons d’armes).
В 1818 году Император Александр I пригласил английского художника Доу и поручил ему нарисовать портреты всех русских генералов, участников войны 1812, 1813, 1814 и 1815 годов. Художнику для его мастерской было отведено помещение в Императорском Эрмитаже, где он и начал работать. Государь очень интересовался этой работой и посещал мастерскую Доу. Закончена она была уже по кончине Александра I, и преемник его, Император Николай I, завершил дело, начатое его царственным братом; в Зимнем дворце была отведена особая галерея для этих портретов и из них создана «Военная галерея» (см. наше предисловие). Вместе с тем было установлено, чтобы ежегодно 25 декабря в «Военной галерее» совершалась лития и «поминовение Императора Александра I и всех воинов, живот положивших в годину брани за Отечество», с приглашением к ней тех, кто имеет медаль 1812 года или медаль за взятие Парижа.
В 1834 году на Дворцовой площади в С.-Петербурге поставлен памятник Императору Александру I, в виде колонны из цельного гранитного монолита, увенчанного ангелом мира; ангел вылит из бронзы и поставлен на бронзовом полушарии; левою рукою он держит крест, правую простирает к небу, ногою попирает змея; ангелу приданы черты Александра I. На памятнике надпись:
АЛЕКСАНДРУ ПЕРВОМУ.
БЛАГОДАРНАЯ РОССІЯ.
1812.
Картина № 2.
В. В. ВЕРЕЩАГИНА.
Наполеон в Петровском дворце.
Находится в Музее 1812 года.
Наполеону в 1812 году было 43 года. Начиная эту войну, он был в апогее боевой славы, непобедимости и политического могущества. Война 1812 года с Россией была роковою для него ошибкою. Начиная эту войну, он не надлежаще оценил противника, в лице Императора Александра I и русского народа.
Человек большого ума, огромной энергии и колоссальной воли, Наполеон был чужд идеям нравственного и религиозного порядка; этих-то идей он и не учел, начиная войну с Россией. Он, по-видимому, был уверен, что силою своего гения он может переустраивать все по своим желаниям и намерениям. И сам он, и армия его забыли о Боге; достойно внимания, что в приказах его по войскам и в устных обращениях к ним нет помину о Провидении; в огромной армии его не было ни одного священника и не совершалось никаких богослужений. Поэтому так кощунственно относились его войска к русским святыням. Да и сам он не только попускал такое поведение своих войск, но и подавал тому пример, устраивая свои ночлеги в наших храмах, ввозя в храмы пушки и открывая из них огонь*).
*) Так было в Смоленске. По занятии этого города французскими войсками 5 августа, в него утром следующего дня въехал и Наполеон. Он отправился к Днепровским воротам крепостной стены. Войдя в церковь, находящуюся над этими воротами, он через стеклянные двери стал обозревать противоположный берег реки, где находились наши войска и откуда стреляли по городу две наши пушки. Он приказал втащить в церковь два орудия и, поставив их в дверях, открыл стрельбу по нашим пушкам.
И вот о крепкую веру в Бога русского народа и русской армии, о любовь их к Царю и Отечеству и разбилась армия Наполеона; мало того, она почти обратилась в прах. Можно сказать, что в войну 1812 года безверие Западной Европы сшиблось с верою Восточной и было побеждено.
В 1812 году Наполеон не только проиграл кампанию, но на полях России померк ореол его военного и политического могущества. Пример России подвинул и другие народы Европы к упорной, в союзе с Россией, борьбе с Наполеоном. Конечным и скорым результатом этой борьбы было низложение Наполеона и заключение его в 1815 году на остров Св. Елены, где он и умер в 1821 году.
Русский народ не злопамятен. Чуть-ли не наши поэты (Пушкин и Лермонтов) явились глашатаями Наполеонова культа. Вот чудный стих А. С. Пушкина из стихотворения его «Наполеон», написанного в 1821 году, на смерть гениального полководца:
«Надменный, кто тебя подвигнул?
Кто обуял твой дивный ум?
Как сердца русских не постигнул
Ты с высоты отважных дум?
Великодушного пожара
Не предузнав, уж ты мечтал,
Что мира вновь мы ждем, как дара;
Но поздно русских разгадал...
…………………………….
Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала... Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал».
Портрет Наполеона, написанный Верещагиным, изображает его в Петровском дворце, в окрестностях Москвы.
По занятии Москвы 2 сентября 1812 года войсками Наполеона, сам он не решался тотчас въезжать в город, опасаясь какой-либо неприязненной неожиданности, и первую ночь провел в одном из домов Дорогомиловского предместья. Только 3 сентября он въехал в Кремль и расположился в царском дворце (большой Кремлёвский дворец). Но начавшиеся в Москве пожары вынудили его уже на следующий день, 4 сентября, покинуть Кремль и перебраться в загородный Петровский дворец. Здесь он провел тревожную ночь. На другой день утром он долго и молча смотрел из окна на расстилавшейся перед ним пожар и, наконец, сказал: «Это предвещает нам великие бедствия».
В Петровском дворце Наполеон пробыл до 6 сентября, когда ослабление пожаров дало ему возможность возвратиться в Кремль и снова расположиться в большом царском дворце, где он и оставался до выхода из Москвы, т. е. до утра 7 октября.Картина № 3.
КРАССОВСКОГО.
Дело казаков Платова у Мира 28 июня 1812 года.
Находится в Зимнем дворце.
В начале Отечественной войны, во время отступления наших армий от границы, атаман Донских казаков генерал от кавалерии Платов прикрывал своими казаками 2-ю армию (Багратиона). С запада ей угрожало правое крыло большой армии Наполеона, которым командовал король Вестфальский Иероним; с севера маршал Даву со своим многочисленным корпусом врезался клином между нашими двумя армиями и препятствовал выходу 2-й армии на соединение с 1-й. Чтобы, несмотря на это, все-же осуществить соединение, армии Багратиона приходилось делать усиленные переходы. После ряда таких переходов Багратион признал нужным дать своей армии трехдневную передышку. 26 июня 2-ая армия остановилась у г. Несвижа (см. карту № 1); остановка здесь, кроме отдыха, нужна была еще и для того, чтобы отвезти наши обозы назад. Платов с казаками находился у Мира, к которому приближалась передовая конница правого крыла армии Наполеона; это был кавалерийский корпус Латур-Мобура, в состав которого входили две дивизии польских улан, одна французская кирасирская дивизия и вестфальская бригада; всего 8.500 коней. Платову, у которого было около 5.000 казаков, предстояло задержать наступление неприятельской кавалерии, чтобы дать нашей 2-й армии возможность простоять у г. Несвижа нужное время. Задача эта была блестяще исполнена в двухдневных боях у Мира (27 и 28 июня).
27 июня в авангарде кавалерийского корпуса Латур-Мобура шла польская уланская дивизия Рожнецкого. Передовой полк её запальчиво наступал, чем воспользовался наш передовой казачий полк Сысоева. Он заманил неприятельский уланский полк в засаду, атаковал и погнал его назад. Бегущей в расстройстве уланский полк был поддержан остальными двумя полками своей бригады (бригада Турно); но поляки были прижаты Сысоевым к болоту и понесли значительные потери. Всего в этом деле поляки потеряли 8 офицеров и более 600 нижних чинов; из них взято в плен 6 офицеров и около 250 нижних чинов.
После этого дела Сысоев отступил к прочим казачьим полкам Платова, стоявшим в нескольких верстах позади Мира.
Платов был уверен, что 28 июня неприятель развернёт более значительные силы. A потому он и был усилен тремя кавалерийскими и одним пехотным полками, высланными Багратионом из Несвижа. Кроме того, Платов приказал казачьей бригаде Кутейникова, находившейся в полупереход к востоку от Мира, идти к нему на соединение.
Действительно, 28 июня через Мир прошла вся польская дивизия Рожнецкого (6 уланских полков) и приняла боевое расположение. После полудня Платов атаковал ее с трех сторон. Завязался упорный кавалерийский бой; атаки и контратаки следовали одна за другой. В девятом часу вечера на левом фланге поляков показалась густая пыль; это подходила казачья бригада Кутейникова. Окутанная пылью, она налетела и атаковала левый фланг Рожнецкого — бригаду Дзевановского. Поляки ответили контратакой. Бригада Дзевановского была опрокинута и отброшена к Миру. В тоже время правый фланг поляков (бригада Турно) был атакован казаками Платова вместе с Ахтырским гусарским и Киевским драгунским полками; бригада Турно также была опрокинута и отброшена к Миру. Наступившая ночь прекратила бой. Поляки потеряли в бою 28 июня около 500—600 человек; наш урон был невелик.
Картина Крассовского воспроизводит одну из атак казаков на польских улан в бою 28 июня.
Вот картинное описание этого боя, которое мы заимствуем из книги «Картины былого Тихого Дона»: *)
*) Картины былого Тихого Дона. Краткий очерк истории войска Донского для чтения в семье, школе и войсковых частях. Печатано по распоряжению Войскового Наказного Атамана войска Донского в 1909 году.
«Сверкали копья пик, краснели алые лампасы, слышен был страшный гик несущихся всадников. Казаки были везде, их тонкий фронт был так широк, что не хватало полков ударить на них. При первой же атаке польских улан бригады Турно, казаки рассеялись, и за ними оказались донские пушки и эскадроны ахтырских гусар. Наши гусары опрокинули поляков; поляки устроились, хотели ударить снова, но попали под пики казаков, дрогнули, повернули и бежали. Поляки хотели биться сомкнуто, но на них налетали сомкнутые эскадроны ахтырских гусар и киевских драгун, а казаки отовсюду щипали, кололи и стреляли по ним. Поляки трогались в атаку мимо перелеска, по-видимому, никем не занятого, а оттуда гремели выстрелы казачьих ружей. Они посылали туда часть своих эскадронов и попадали флангом под страшную атаку казачьих пик».
«Такова была Платовская лава *)!
*) Лава — это особый способ казачьей атаки — в рассыпную.
Бесконечно разнообразная, вполне самостоятельная. Каждый урядник — начальник звена, каждый хорунжий — командир взвода — действовали в ней самостоятельно, но у всех была одна цель, одно желание: — истребить неприятеля. Одни помогали другим. Чуть видел станичник, что другому грозит беда, уже вихрем летел на выручку».
«Рассеялись по громадному полю уланские полки Рожнецкого. Ни вперед, ни назад. Был девятый час вечера, солнце спускалось за горы и светило в глаза казакам, когда поляки совершенно неожиданно для себя увидали облако пыли. Позлащенное последними лучами догоравшего дня, это облако быстро неслось к полю битвы. Это была бригада Кутейникова. На полном ходу рассыпалась казачья лава. Дзевановский пытался атаковать ее, но казаки живо выбили 11-й уланский полк, заколебался и 2-й, и вот оба польских полка понеслись врассыпную к Миру. Теперь всё перемешалось. Поля окутались пылью. Крики и протяжное гиканье казаков заглушали команды польских офицеров и звуки труб; на самого генерала Турно наскочил лихой донец и схватил его за эполет. Добрый конь спас неприятельского генерала, но эполет его остался в руках у казака».
«Не знаешь, писали в те времена про казаков французы, как против них действовать; развернешь линию — они мгновенно соберутся в колонну и прорвут линию; хочешь атаковать их колонною — они быстро развертываются и охватывают её со всех сторон».Картина № 4.
П. ГЕСС.
Сражение при Клястицах 19 июля 1812 года.
Находится в Зимнем дворце.
После отступления, 4 июля, нашей 1-й армии из Дрисского укреплённого лагеря к Витебску, на средней части Зап. Двины был оставлен корпус графа Витгенштейна для прикрытия путей на Петербург. Корпус этот занял важнейшие пункты на Двине от Дриссы до Динабурга.
Когда неприятельский корпус (маршала Удино) двинулся из Полоцка на север по путям на Петербург (см. карту № 1), Витгенштейн устремился ему на перерез и атаковал его у Якубова, в нескольких верстах от Клястиц. Разыгрался двухдневный бой (18 и 19 июля). У нас было 23.000, у неприятеля 28.000. Неприятель был разбит и опрокинут к Полоцку. Его преследовал наш авангард под командою генерала Кульнева; пылкий Кульнев увлекся слишком далеко, и войска его 20 июля потерпели поражение у Боярщины. Кульнев был убит (ему ядром оторвало обе ноги). На следующий день, 21 июля, неприятель преследовал наш отступивший авангард, но был в свою очередь разбит у Головчиц. После этого боя неприятельские войска отступили к Полоцку.
Кульнев — один из лучших генералов нашей армии, отличавшийся еще в шведской войне 1808 — 1809 г. г., в которой он получил орден св. Георгия 3-й степени. Умирая, он сорвал с шеи этот крест и сказал уносившим его солдатам: «Увезите этот крест, чтобы неприятель не знал, что ему удалось убить русского генерала».
Картина № 4 воспроизводит эпизод Клястицкого боя. Это атака нашего Павловского запасного гренадерского батальона. Неприятель, отступая, зажег мост через болотистую речку Нищу. Витгенштейн, желая предупредить уничтожение моста, чтобы по нему преследовать разбитого противника, направил туда названный батальон. Наши гренадеры (в Павловских гренадерках) кинулись на пылающий мост, перешли его под сильным огнем неприятельских стрелков, атаковали их, оттеснили и утвердились на противоположном берегу речки. Вдали виднеется наша кавалерия, переходящая речку в брод.Картина № 5.
П. ГЕСС.
Подвиг генерала Неверовского под Красным 2 августа 1812 года.
Находится в Зимнем дворце.
Картина изображает один из моментов отступления дивизии генерала Неверовского от Красного к Смоленску под непрерывными атаками французской кавалерии.
Неверовский был выслан из Смоленска в Красный с отрядом в 12 батальонов, одним драгунским и тремя казачьими полками, 12 орудиями и небольшою частью Смоленского ополчения. Все 12 батальонов составляли 27 пехотную дивизию, которую Неверовский только недавно привел из Москвы, где война застала ее в формировании; она состояла большею частью из рекрут.
Неверовский занял Красный, когда неприятель сюда еще не подступал. Сначала он выбрал позицию впереди города на дороге из Орши. Но когда казаки донесли о наступлении больших неприятельских сил в обход её, он отступил, прошел через город и, оставив в нём батальон с двумя орудиями, главные силы свои расположил на позиции позади города. Зная, что еще в 15 верстах позади, по дороге в Смоленск, находится выгодная позиция за речкою, он выслал туда батальон с двумя орудиями.
К Красному от Орши наступал авангард армии Наполеона, в составе 15.000 кавалерии под начальством Мюрата; за ним следовала пехота корпуса маршала Нея. Подойдя к городу, Ней ворвался в него и вытеснил наш батальон, захватив орудия. В то же время кавалерия Мюрата начала обходить позицию Неверовского с левого фланга. Наша кавалерия кинулась было в атаку, но была опрокинута и с несколькими орудиями принуждена к отступлению мимо позиции Неверовского; остальные же орудия были захвачены неприятелем. Неверовский остался с одною пахотою. С фронта ей угрожали пехотные колонны корпуса Нея, а многочисленная кавалерия Мюрата обходила его с фланга, чтобы отрезать от Смоленска. Он решился отступать. Смоленск был в 47 верстах и соединялся с Красным большою дорогою, окопанною канавами и обсаженною деревьями (известный тип наших прежних столбовых дорог).
Построив свои полки в густые колонны, Неверовский начал отступать. «Ребята», сказал он им, «помните, чему вас учили. Никакая кавалерия вас не победит; только в пальбе не торопитесь; стреляйте метко, не торопясь. Никто не смей начинать без моей команды». Лишь только неприятельская кавалерия налетала, Неверовский останавливал свою пехоту; по знаку его подавался сигнал тревоги и затем солдаты стреляли. Неприятель нес страшные потери. Напрасны были все усилия его прорвать наши колонны. Многократные атаки его разбивались о стойкость нашей пехоты. К вечеру она подошла к своему батальону, занимавшему вторую позицию за речкой. Огонь наших орудий остановил неприятельское преследование, что дало возможность нашим храбрецам расположиться на отдых. В этом бою мы потеряли до 1500 человек, в числе которых 800 пленных (при одной атаке неприятелю удалось отхватить часть нашего каре). Неприятель потерял около 500 человек.
Это дело получило у нас название «подвига Неверовского». Французские историки отдают ему также должную дань. Один (Шамбре) говорит, что дело это представляет замечательный пример превосходства хорошо обученной и приводимой искусным начальником пехоты. Другой (граф Сегюр) говорит, что Неверовский отступал как лев.
Князь Багратион, главнокомандующий 2-й армии, в состав которой входила дивизия Неверовского, в донесении своем Государю об этом деле говорит так: «Нельзя довольно похвалить храбрости и твердости, с какою дивизия, совершенно новая, дралась против чрезмерно превосходных сил неприятельских. Можно даже сказать, что примера такой храбрости ни в какой армии показать нельзя».
В правой стороне, в глубине картины, у распущенного знамени, в треуголке с поднятою шпагою, виден генерал Неверовский.Картина № 6.
П. ГЕСС
Сражение при Смоленске 5 августа 1812 года.
Находится в Зимнем дворце. Повторение её в 1841 году подарено Императором Николаем Павловичем дворянству Смоленской губернии и находится в зале дворянского собрания.
5 августа — второй день сражения при Смоленске, когда для обороны этого города корпус Раевского (2-й армии) был сменён корпусом Дохтурова (1-й армии) и когда на правом берегу Днепра стояла уже почти вся 1-я армия.
Картина изображает уголок Петербургского предместья, расположенного на правой стороне Днепра. За рекою виден Смоленск, его храмы и крепостная стена; виден мост через Днепр, соединяющей город с Петербургским предместьем; он ведет к днепровским воротам крепостной стены; над воротами церковь *).
*) В которую Наполеон приказал на следующий день ввезти две пушки и открыть из них огонь по нашей артиллерии, стрелявшей в город с правой стороны реки.
Город окутан дымом; там идет жестокий бой.
На левой стороне картины у дерева на земле сидит главнокомандующий 1-ю армией Барклай-де-Толли. С картою в руках стоит Ермолов — начальник штаба 1-й армии. Вправо от него в казачьей форме атаман Платов. За деревом стоит и говорит с Барклаем и Ермоловым, вероятно, Дохтуров; так можно думать по общему смыслу картины и по седой голове генерала, стоящего за деревом (Дохтурову было тогда 66 лет), хотя историки нигде не говорят, чтобы Дохтуров в день боя 5 августа ездил на правый берег Днепра. Генерал с обнаженной головой, стоящий рядом с Ермоловым, может быть принят за Раевского.
Влево от дерева стоит наша артиллерия и стреляет через реку по неприятельским войскам.
Правая сторона картины изображает бегство населения из Смоленска.
К ночи город, полуразрушенный и объятый пламенем, был покинут большею частью жителей. Приказано было и войскам нашим очистить его, перейдя на другую сторону реки. Среди отступавших войск толпились жители, покидавшее с воплями ужаса и отчаяния свои родные пепелища. Военные начальники, принимая меры к сохранению порядка в войсках, выказывали нежное внимание к убегавшему населению. Старшие начальники — генералы Дохтуров и Коновницын — ободряли его словами участия, стариков и детей приказывали сажать на лафеты, давали им деньги.Картина № 7.
П. ГЕСС
Сражение при Валутине (оно же при Лубине) 7 августа 1812 года.
Находится в Зимнем дворце.
Картина изображает один из моментов боя при Лубине (он же при Валутиной горе). По всей вероятности, это одна из наших контратак.
Бой этот отличался чрезвычайным упорством. Наши войска занимали последовательно две позиции одну за другою, причем на вторую неприятель вел четыре атаки. Бой велся от 12 час. дня до 9 час. вечера. Наши войска сами переходили в контратаки. Во глав одной из них находился генерал Павел Алексеевич Тучков 3-й, герой Лубинского боя, инициативе которого наши армии обязаны выходом из критического положения, в котором они оказались при отступлении от Смоленска (это выяснено в нашем очерке войны). Когда под ним была убита лошадь, он пошел пешком во главе нашей контратаки, но, израненный неприятельскими штыками, взят был в плен.
На картине, верхом на лошади, лицом к зрителям (за телегою), вероятно, герой боя — генерал П. А. Тучков 3-й.
На следующий день Наполеон пригласил его к себе и вел с ним продолжительную беседу. В ней он предложил Тучкову написать Государю письмо, в котором была бы изложена эта беседа и приведены слова Наполеона с выражением желания скорейшего прекращения войны и полюбовного соглашения с Русским Императором. Так как Тучков счел себя не вправе писать Государю, то Наполеон просил его изложить все это в письме к своему брату, генералу Тучкову 1-му — командиру корпуса, рассчитывая, что его разговор будет доложен Государю. Тучков 3-й исполнил желание Наполеона, и письмо его было передано в русскую армию, но никакого ответа на него получено не было.Картина № 8
Бегство населения из Смоленска в день сражения 5 августа 1812 года.
Это копия с картины масляными красками, имеющейся в Щукинском музее, в Москве. Она воспроизводит (с некоторыми отступлениями) правую часть картины № 6, т. е. часть картины П. Гесса, находящейся в Зимнем дворце.
Картина изображает бегство населения из г. Смоленска, обстреливаемого неприятельскою артиллерией и объятого огнем пожаров. Это уголок Петербургского предместья, расположенного на правой стороне Днепра.
На первом плане священник, указывающей на небо; далее обыватели с детьми, животными и домашним скарбом, покидающие родной очаг, обращаемый в пепел; среди них женщина с образом в руках. За ними наша артиллерия, стреляющая через Днепр по неприятельским войскам.
5-е августа — канун праздника Преображения Господня. В самый разгар бомбардировки города и яростных неприятельских штурмов, в храмах служились вечерня и всенощная. Толпы народы стекались туда и горячо молились. В сумерки чудотворный образ Смоленской Божией Матери (Одигитрии) был вынесен из храма и передан войскам. С тех пор образ этот сопутствовал нашей армии во время войны и был возвращен в Смоленск лишь после очищения его неприятелем, а именно 6 ноября 1812 года после побед наших под г. Красным.
Картина бегства населения из Смоленска типична; так же, как и здесь, народ при приближении неприятеля покидал свои жилища с призывом к Богу и молитвою. Вот как описывает очевидец оставление Москвы населением еще до Бородинского боя.
Одна француженка (M-me Fusil), находившаяся в это время в Москве, идя 25 августа к Кремлю, была свидетельницею следующей картины. Проходя по опустелым улицам Москвы, она услышала издали доходившее до неё грустное пение. Направившись туда, откуда оно доносилось, она встретила толпу, во главе со священниками, несшими образа; мужчины, женщины, дети — все плакали и пели священные песни. Это был народ, покидавший свой очаг. «Я плакала и молилась вместе с ними и пришла к своим знакомым совершенно расстроенная» *).
Картина № 9.
В. В. ВЕРЕЩАГИНА
Наполеон на Бородинских высотах.
Находится в Музее 1812 года.
Это день Бородинской битвы — 26 августа 1812 года. Наполеон страстно хотел генерального боя; он опасался, чтобы Русские и здесь его не обманули и не ушли. Он встал в третьем часу утра, после краткого отдыха, и, не смотря на простуду, которую чувствовал еще с вечера, принялся за кипучую деятельность. Первые его слова были: «Что делается у Русских?» — Получив в ответ, что наши войска оставались на месте, он был очень обрадован и, выйдя из палатки, сказал собравшимся около него во множестве офицерам: «Сегодня немножко холодно, но ясно: это солнце Аустерлица» *).
*) У Аустерлица Наполеон в 1805 году нанес поражение русско-австрийским союзным войскам.
Почти в течение всего сражения Наполеон находился на высоте у отнятого у нас 24 августа Шевардинского редута. Он был не совсем здоров. Художник изобразил его сидящим на складном стуле. За ним — штаб и свита; за ними — гвардия в полной парадной форме.
За Бородинский бой Наполеона упрекают: в недостаточной энергии руководства боем и в недостаточной решительности его ведения. Это объясняют отчасти его нездоровьем, отчасти тем, что в 1812 году он держал себя более как император, чем генерал: он не решался подвергать себя опасности; в бюллетене о Бородинском бое *) говорится, что Император ни разу не подвергал себя опасности в этом бою; по той же причине не решался он и рисковать своим последним резервом — гвардией, которую он, не смотря на настойчивость своих генералов, не ввел в бой. Как увидим далее, ему пришлось в позднейший период этой войны отступить от такого образа действий. (См. далее — сражение под Красным 5 ноября 1812 г.)
*) В войну 1812 года Наполеон отправил во Францию 29 бюллетеней, которые составлялись по его указанию и которыми он оповещал свою страну и всю западную Европу о событиях войны. Бюллетени эти были, к слову сказать, очень далеки от истины.
Картина № 10.
П. ГЕСС.
Сражение при Бородине 26 августа 1812 года.
Находится в Зимнем Дворце. Дубликат её в офицерском Собрании Л. Гв. Измайловского полка.
Бородинское сражение можно считать самым главным в кампании 1812 года. Это генеральная сшибка обеих сторон; в нем принимали участие полностью их главные армии — неприятельская под начальством самого Наполеона, наша под начальством самого Кутузова. Здесь на смерть билось более 225.000 бойцов; из них легло более 80.000. Такой массы войск и такой массовой потери ни в одном из сражений войны 1812 года не было; да и вообще по кровопролитности это одно из самых редких сражений в истории. Общий очерк этого сражения, значение его и результаты — все это достаточно объяснено в нашем «Очерке войны».
В картине Гесса сгруппировано насколько важнейших моментов Бородинского сражения.
Центральный интерес представляет выбытие из строя князя Багратиона, главнокомандующего нашей 2-й армии. Этот эпизод и занимает центральное место в картине. Багратион, раненый в ногу, сидит на земле с перевязанной ногой и говорит с генералом Коновницыным, который стоит рядом с ним верхом на лошади. Коновницын оказался на этом участке позиции старшим из генералов, и ему Багратион передает командование. К раненому Багратиону бежит для подачи врачебной помощи лейб-медик Вилье.
Тут же на телеге подвозят раненого генерала Воронцова. Он командовал сводной гренадерской дивизией; в рукопашной схватке он был ранен штыком, а дивизия его была почти уничтожена; в своих записках он говорит о своем участии в Бородинском сражении так: «Мое сопротивление не могло быть продолжительно, но прекратилось не прежде, как с уничтожением моей дивизии».
В левом углу картины — каре полков Л. Гв. Измайловского и Л. Гв. Литовского, под командою полковника Храповицкого, отражают атаку неприятельской кавалерии (Нансути и Монбрена).
Выше каре наших гвардейских полков вдали на картине — Шевардинский редут, у которого стоит Наполеон со свитой. Оттуда несется в атаку кавалерия Мюрата и он с ней.
На правой стороне картины — большое укрепление нашего центра (батарея Раевского). Взятое было неприятелем, оно отбирается обратно Ермоловым.
Еще правее — большая батарея нашего правого фланга; здесь — Барклай-де-Толли (пешком) и еще дальше Кутузов.
Впереди них виднеется село Бородино. За ним 1-й кавалерийский корпус Уварова и казаки Платова обходят левый фланг неприятельского расположения и неожиданно появляются на фланге и частью в тылу корпуса вице-короля итальянского Евгения Богарне.
В действительности все перечисленные эпизоды Бородинского боя происходили не в одно и то же время, но художник хотел на одной картине запечатлеть важнейшие моменты его *).
*) Нужно сказать, что на картине вполне определённо видны не все перечисленные эпизоды Бородинского боя; последние четыре не вполне ясны, но мы называем их, руководствуясь надписями на раме этой картины, висящей в офицерском собрании Л. Гв. Измайловского полка.
Другой художник, художник слова (М. Ю. Лермонтов), воспел Бородинский бой в стихах; вот насколько чудных строф оттуда:
Мы долго, молча, отступали.
Досадно было, боя ждали.
Ворчали старики:
«Что ж мы? На зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»
И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
….
И только небо засветилось —
Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом!
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль, его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.
И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
— И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.
(Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино»).
Картина № 11.
КОЦЕБУ
Л. Гв. Измайловский полк в сражении при Бородине 26 августа 1812 года.
Находится в Зимнем дворце.
В начале Бородинского сражения вся гвардия находилась в резерве, но когда неприятель повел яростные атаки на Багратионовы (или Семеновские) флеши, то полки Л. Гв. Измайловский, Л. Гв. Литовский и Л. Гв. Финляндский были выдвинуты из резерва и направлены на подкрепление войск, действовавших у этих флешей. Двигаясь из резерва в густых колоннах (колонны к атаке), полки эти попали под сильный огонь неприятельской артиллерии, но, не взирая на него, храбро устремились в атаку.
Участник Бородинского боя, французский генерал Пеле, картинно описывает атаки наших войск у Багратионовых флешей и говорит: «По мере того, как к войскам Багратиона подходили подкрепления, они по трупам павших шли вперед с величайшею отвагою для овладения утраченными пунктами. Русские колонны на наших глазах двигались как подвижные шанцы (укрепления), сверкающие сталью и пламенем. Поражаемые нашей картечью, атакуемые то конницею, то пехотою, эти храбрые воины терпели огромный урон, но, собравшись с последними силами, они нападали на нас по-прежнему“.
Бригадою из полков Л. Гв. Измайловского и Л. Гв. Литовского командовал командир первого из них полковник Храповицкий.
В истории первого из этих полков (составленною в 1882 году) участие его в Бородинском сражении очерчивается следующим образом.
«Полковник Храповицкий, построив свою бригаду в колонны к атаке, двинулся вперед в полном порядке (в восьмом часу утра). По дороге измайловцам встретилась процессия с иконою Смоленской Божией Матери, возвращавшеюся с нашего левого фланга. Видя в этом для себя счастливое предзнаменование, солдаты набожно крестились и с твердым духом двигались вперед, несмотря на то, что неприятельские снаряды уже рвали ряды их».
«Из первых жертв Бородинского боя пал полковой барабанщик, шедший рядом с полковником Храповицким. Ему раздробило ядром обе ноги» (изображено на картине).
«Снаряды чаще и чаще валились в ряды измайловцев. Пули начинали уже сильно свистеть и, то и дело, люди выбывали из рядов, но полк шел спокойно. Вот лошадь под полковником Храповицким высоко взвилась на дыбы (изображено на картине № 10) и, опрокинувшись навзничь, осталась на месте жертвою от попавшей в нее неприятельской пули. Храповицкий поднялся, и измайловцы снова увидали его спокойно ехавшим перед полком на новой лошади».
«Полком командовал старший полковник Козлянинов».
Затем Л. Гв. Измайловскому полку вместе с Л. Гв. Литовским пришлось отразить ряд грозных и яростных атак многочисленной французской кавалерии. Они молча подпускали неприятельскую кавалерию на 50 шагов и лишь тогда обстреливали ее верным, губительным огнем, приводившим её в расстройство и обращавшим в бегство. По свидетельству командира одного из батальонов Л. Гв. Литовского полка, батальон этот в одну из атак на него неприятельских кирасир даже не открывал огня, а молча поджидал скачущую кавалерию, держа ружья на руку и поворачивая дула их из стороны в сторону; получавшееся от этого блистание штыков пугало лошадей и удерживало их, а тех, которые доскакивали, солдаты кололи штыками в морды, затем сами перешли в атаку на расстроенных кавалеристов, обратили их в бегство и в догонку открыли по ним сильный огонь.
Атаки неприятельской кавалерии на нашу пехоту были для неё минутами передышки, т. к. в это время неприятельская артиллерия переставала ее обстреливать.
После отражения кавалерийских атак Л. гв. Измайловский полк подвергся губительному огню неприятельской артиллерии; это было около полудня, когда неприятель засыпал снарядами наши позиции. Полк стоял непоколебимо, презирая опасность и многочисленные потери в людях.
Картечная пуля ударила в ногу полковника Храповицкого; но он остается в строю. Перевязавши рану, бодро едет он по рядам бригады и благодарит героев за их мужество и стойкость. Но, объехав свои батальоны, он теряет силы и велит нести себя на перевязочный пункт.
Картина № 11 изображает непоколебимое стояние Л. Г в. Измайловского полка под губительным огнем неприятельской артиллерии и выбытие из строя полковника Храповицкого.
Вскоре затем был ранен и принужден выйти из строя полковник Козлянинов, а также еще много штаб- и обер-офицеров и нижних чинов.
После обстрела наших позиций артиллерией, неприятель повел новые на них атаки пехотой и кавалерией. Но измайловцы, хотя и несли страшные потери, до конца сражения отбивались с тем же мужеством и непоколебимостью, не уступив врагу. Они потеряли в этом сражении: 28 офицеров из 51 и 1135 нижних чинов из 1920, т. е. больше половины.
Временно сменивший раненого Багратиона в главном начальствовании на том участке позиции, где действовал Л. Гв. Измайловский полк, генерал Коновницын в донесении своем о бое говорит так: «Я не могу с довольною похвалою отозваться о примерной неустрашимости, оказанной в сей день полками Л. Гв. Литовским и Л. Гв. Измайловским. Прибыв на левый фланг, непоколебимо выдерживали они наисильнейшей огонь неприятельской артиллерии, осыпавшей картечью ряды их. Несмотря на потери, пребывали они в наилучшем устройстве, и все чины, от первого до последнего, один перед другим, являли рвение свое умереть, прежде чем уступить неприятелю. Три больших кавалерийских атаки неприятельских кирасиров и конных гренадер на оба полка ими отражены были с невероятным успехом; ибо несмотря что кареи, построенные оными полками, были совсем окружены, неприятель с крайним уроном был прогнан огнем и штыками... Одним словом, полки Измайловский и Литовский в достопамятном сражении 26 августа покрыли себя в виду всей армии неувядаемою славою.
Л. Гв. Измайловскому полку за Бородинский бой пожалованы Георгиевские Знамена.Картина № 12.
ДЕЗАРНО
Сражение при Бородине 26 августа 1812 года.
Находится в Зимнем дворце.
Картина воспроизводит эпизод неожиданного нападения нашего кавалерийского корпуса под командою генерал-лейтенанта Ф. П. Уварова на левый фланг армии Наполеона. Это действие имело очень большое значение в Бородинском бою.
Когда после полудня Наполеон подготовлял решительный удар на наш центр, корпус Уварова, стоявший до того за нашим правым флангом, был выдвинут вперед и направлен в обход левого фланга неприятельского расположения; еще правее двинулся Платов с казаками. Неожиданное появление корпуса Уварова на фланге армии Наполеона (здесь находился корпус вице-короля итальянского), а казаков Платова в тылу его произвело переполох в неприятельских войсках и отвлекло внимание Наполеона от нашего центра, заставив его заняться своим левым флангом; атака на наш центр была приостановлена, и приостановка эта продолжалась в течение двух часов; этим перерывом мы воспользовались для приведения в порядок расстроенных боем войск нашего центра и усиления подкреплениями ослабленных пунктов нашей позиции.
С правой стороны картины — левый фланг армии Наполеона, а именно корпус вице-короля; видно с. Бородино, занятое войсками его корпуса; впереди этого селения мост через р. Колочу.
Верхом на гнедом коне — генерал-адъютант, генерал-лейтенант Ф. П. Уваров *),
*) Еще в чине генерал-майора он Императором Павлом был пожалован в генерал-адъютанты.
молодой кавалерийский генерал (всего 39 лет) с орденом св. Георгия 2-й степени *).
*) Получил в 1810 г. в войне с Турцией.
За ним в лейб-казачьей форме другой молодой кавалерийский генерал-лейтенант, генерал-адъютант граф Орлов-Денисов (37 лет). Наша кавалерия нападает на неприятельскую пехоту и артиллерию. Неприятель отбивается, отступает и увозит орудия.Картина № 13.
В. В. ВЕРЕЩАГИНА
Конец Бородинского сражения.
Находится в Музее 1812 года.
Поле сражения завалено грудою тел. Мертвых больше, чем живых. Воины Наполеона, заняв уступленные нами укрепления, восклицают: «Vive l’empereur!»
Французский автор, участник боя (Labaume), следующим образом описывает поле Бородинского сражения после битвы: «Середина большого редута представляла ужасную картину: трупы были навалены один на другой в несколько рядов. Русские гибли, но не сдавались. На пространстве одного квадратного лье*) не было местечка, непокрытого мертвыми телами.... Виднелись горы трупов, а там, где их не было, валялись обломки оружия, пик, касок, лат, ядер, покрывавших землю как град после сильной грозы...»
*) Лье (в линейной мере) равно приблизительно нашим 4 верстам.
После сражения войска Наполеона отошли на прежне свои биваки. Наполеон объявил Бородинский бой своею победою. Но вот, каково было состояние «победителей», по описанию французских историков:
«После Бородинской битвы войска Наполеона провели на биваках ужасную ночь, без огней, посреди мертвых, умирающих и раненых. Только на рассвете они узнали об отступлении Русских. Едва-ли когда случалось, чтобы победители испытывали после победы такое необычайное чувство: они находились в каком-то оцепенении. После стольких бедствий, лишений и трудов, перенесенных для того, чтобы принудить Русских к сражению, после стольких подвигов мужества, какие же последствия! — Страшная резня... и еще большая, чем прежде, неопределённость — долго-ли продлится война и какой будет её исход. Вечером после битвы не слышалось ни песен, ни разговоров, господствовало грустное и молчаливое уныние. Не спалось и самому Наполеону: не легко было на душе его. Сон его был тревожен или, лучше сказать, он вовсе не спал. Он много раз восклицал, быстро поворачиваясь на постели: quelle journée! (что за день!) Его ставка у Шевардина была во всю ночь окружена старой гвардией: не смотря на значительное отдаление от места сражения, он считал нужною эту предосторожность. Когда по утру следующего дня ему доложили об отступлении русских войск, он сказал: «Пусть отступают; а мы повременим несколько часов, чтобы заняться нашими несчастными ранеными». Таким образом, Наполеон не решился преследовать русскую армию.
Один французский полковник (Фезензак), назначенный командиром полка после Бородинского сражения, в своих мемуарах говорит, «что он не нашел прежней веселости в солдатах, не слышал песен и разговоров — они были погружены в мрачное молчание. Даже офицеры ходили словно опущенные в воду. Это уныние было странно после победы, открывшей, казалось, ворота в неприятельскую столицу».
Один из французских историков войны 1812 года (маршал Сен-Сир) говорил о Бородинском сражении так: «Русские, не смотря на самое упорное сопротивление, могут считаться побеждёнными потому только, что они отступили; но они не были разбиты, они не были отброшены в полном расстройстве ни на одном из участков своей позиции. Было поражено тело, но не душа их армии. Их потери были велики, даже огромны, но они почти уравновешивались потерями Наполеона, а между тем на их стороне оставалось великое преимущество: их потери могли быть немедленно вознаграждены теми подкреплениями, которые они получали ежедневно, тогда как убыль в наших войсках оставалась невосстанавливаемою».
Сам Наполеон впоследствии говорил о Бородинском бое так: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. В нем Французы показали себя достойными одержать победу, а Русские стяжали право быть непобедимыми... Из пятидесяти мною данных сражений, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех».Картина № 14
H. С. МАТВЕЕВА
Вдова генерала А. А. Тучкова 4-го ищет на поле Бородинской битвы труп своего мужа.
Копия с оригинала, исполненная для настоящего издания самим автором-художником.
В Бородинском бою 26 августа генерал-майор Александр Алексеевич Тучков 4-й командовал бригадой 3-й пехотной дивизии. Дивизия эта под начальством Коновницына сначала находилась в резерве, а затем была двинута на подкрепление войск, оборонявших Багратионовы флеши. Когда одною из флешей овладел неприятель, Тучков со своей бригадой бросился на её выручку. Он схватил знамя и, под страшным артиллерийским огнем, кинулся вперед. Картечь пробила ему грудь и он пал замертво.
После оставления Наполеоном Москвы и отступления его за Можайск, в октябре 1812 года, вдова А. А. Тучкова отправилась на Бородинское поле отыскивать тело мужа.
Автор картины, художник H. С. Матвеев, так описывает эти розыски (в объяснении к картине).
Ночь уже наступала, небо было сумрачно, по временам дул холодный ветер, воздух был заражен десятками тысяч тлевших трупов. Так как было Приступлено к их сожжению, то пылали костры, над которыми в сыром воздухе поднимался густой черный дым.
На фоне этой страшной картины появились две человеческие фигуры в темных одеждах. Это были: молодая вдова А. А. Тучкова, Маргарита Михайловна, и спутник её — престарелый инок соседнего Колоцкого монастыря, вызвавшийся сопровождать ее в поисках. Они останавливались на каждом шагу, медленно прокладывая себе путь между разбросанных тел. Старик вполголоса творил молитву и окроплял святою водою убиенных, а она нагибалась к каждому трупу и старалась узнать сквозь признаки тления дорогие для неё черты. Лихорадочная надежда поддерживала её силы, всю ночь продолжалось её странствования по Бородинскому полю, всячески старалась она найти тело Александра Алексеевича, но безуспешно — тело не было найдено.
Место, где был убит А. А. Тучков, было приблизительно известно. Не найдя его трупа, Маргарита Михайловна задумала посвятить это место молитве и построила там церковь. Через некоторое время постиг ее новый жестокий удар: она лишилась своего единственного пятнадцатилетнего сына.
Похоронив его в новопостроенной церкви, она окончательно поселилась близь неё, а затем учредила при этой церкви женскую общину. Через три года М. М. приняла из рук митрополита Филарета пострижение. В 1838 году община была переименована в монастырь; Тучкова, под именем Марии, была первой игуменьею этого монастыря.
Вдовствующая Императрица Мария Феодоровна (супруга Императора Павла I) и Император Николай I, отводом земли и денежными назначениями, содействовали вдове Тучкова в постройке сначала церкви, а затем и женского монастыря, получившего название «Спасо-Бородинской пустыни».
В 1839 году, во время торжества открытия Бородинского памятника, Император Николай Павлович посетил монастырь и келью игуменьи (вдовы Тучкова), которой сказал: «Мы поставили памятник чугунный, а вы предупредили нас, поставив бессмертный христианский памятник».Картина № 15.
А. Д. КИВШЕНКО
Военный совет в Филях 1 сентября 1812 года.
Находится в Третьяковской галерее (в Москве).
Цель, значение и состав совета в Филях выяснены в нашем «Очерке войны».
На этом совете высшие начальники русских войск обсуждали вопрос о судьбе Москвы: принять ли перед нею бой с армией Наполеона или же допустить в нее неприятеля без боя. Тема эта всегда будет волновать Русского. И понятно, что совет в Филях не только описан историками, но послужил также темою для художников слова и рисунка: Л. Н. Толстого в бессмертном творении «Война и мир» и А. Д. Кившенко в картине. Наш историк (М. Богданович) описал его с существенной стороны. Толстой своим художественным талантом воспроизвел подробности, одухотворяющая краткое сообщение факта. Описание Толстым совета в Филях, верное исторически (по Богдановичу), полно драматизма и вместе с тем жизненной правды. Кившенко в подробностях своей картины воспроизвел описание Толстого. А потому нельзя дать лучшего пояснения картине Кившенко, как привести соответственные строки из «Войны и Мира».
Но прежде два слова о действующих лицах. На картину Кившенко они, очевидно, списаны с портретов Доу, находящихся в военной галерее Зимнего дворца. Лица, принимавшие участие в совете, размещены на картине Кившенко следующим образом. В кресле сидит Кутузов. На скамейке, стоящей вдоль стены, сидят, начиная от Кутузова: Коновницын, Раевский, Остерман-Толстой, Барклай де Толли, Уваров и Дохтуров. Затем стоит, опершись на стол, Ермолов. По другую сторону стола сидят, считая от Кутузова: Бенигсен (на раскрытом плаще) и Толь. За Кутузовым стоит Кайсаров.
Теперь будет вполне понятно следующее описание совета Толстым *):
*) Из него опущено только несколько строк, в которых автор от роли художника, в которой он гениален, переходит в роль мыслителя.
В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савостьянова, в два часа собрался совет. Мужики, бабы и дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, шестилетняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахару, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу, на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренне называла Малаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и постоянно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстёгнутый, все как будто жал его шею. Входившие, один за другим, подходили к фельдмаршалу; некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо.
Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку сели пришедшее: Ермолов, Кайсаров и Толь. Под самыми образами на первом месте сидел с Георгием на шее, с бледным, болезненным лицом и со своим высоким лбом, сливающимся с голой головой, Барклай-де-Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров и негромким голосом (как и все говорили) что-то, быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький, кругленький Дохтуров, приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивши на руку свою широкую со смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман-Толстой и казался погруженным в свои мысли. Раевский с выражением нетерпения, привычным жестом наперед курчавя свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежною и хитрою улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться.
Все ждали Бенигсена, который доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции. Его ждали от четырех до шести часов, и во все это время не приступали к совещанию и тихими голосами вели посторонние разговоры.
Только когда в избу вошел Бенигсен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к своему столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами.
Бенигсен открыл совет вопросом: «оставить ли без боя священную и древнюю столицу России, или защищать ее?» Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливанье Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось: он точно собрался плакать. Но это продолжалось недолго.
— Священную, древнюю столицу России! вдруг заговорил он, сердитым голосом повторяя слова Бенигсена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. — Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. (Он перевалился вперед своим тяжелым телом). Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий: «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения?» Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение. (Он откачнулся назад на спинку кресла).
Начались прения. Бенигсен не считал еще игры проигранною. Допуская мнение Барклая и других о невозможности принять оборонительное сражение под Филями, он, проникнувшись русским патриотизмом и любовью к Москве, предлагал перевести войска в ночи с правого на левый фланг и ударить на другой день на правое крыло французов. Мнения разделились. Ермолов, Дохтуров и Раевский согласились с мнением Бенигсена...
* * * * * *
Малаша, которая, не спуская глаз, смотрела на то, что делалось пред ней, иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между «дедушкой» и «длиннополым», как она называла Бенигсена. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки. В средине разговора она заметила быстрый, лукавый взгляд, брошенный дедушкой на Бенигсена, и вслед за тем к радости своей заметила, что дедушка, сказав что-то длиннополому, осадил его: Бенигсен вдруг покраснел и сердито прошелся по избе. Слова, так подействовавшие на Бенигсена, были спокойным и тихим голосом выраженное Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Бенигсена: о переводе в ночи войск с правого фланга на левый фланг для атаки правого крыла французов.
— Я, господа, сказал Кутузов, — не могу одобрить плана графа. Передвижения войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны, и военная история подтверждает это соображение. Так например... (Кутузов как будто задумался, приискивая пример, и светлым, наивным взглядом глядя на Бенигсена). Да вот хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит *), было... не вполне удачно только от того, что войска наши перестраивались в слишком близком расстоянии от неприятеля... Последовало, показавшееся всем очень продолжительным, минутное молчание.
*) Мы проиграли его в 1807 году. Нашими войсками командовал Бенигсен.
Прения опять возобновились, но часто наступали перерывы, и чувствовалось, что говорить больше не о чем.
Во время одного из таких перерывов, Кутузов тяжело вздохнул, как бы собираясь говорить. Все оглянулись на него.
— Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки, сказал он. И, медленно приподнявшись, он подошел к столу. — Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут не согласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученною мне моим государем и отечеством, я — приказываю отступление *).
*) Наш историк (М. Богданович) приводит заключительные слова Кутузова на французском языке, а именно: «Je sens que je payerai les pots cassés, mais je me sacrifie pour le bien de ma patrie. J’ordonne la retraite».
Совет в Филях, по-видимому, шел на французском языке. Вероятно, — для Бенигсена, который не владел русским языком.
Вслед за этим генералы стали расходиться с тою же торжественною и молчаливою осторожностью, с которою расходятся после похорон.
Отпустив генералов, Кутузов долго сидел, облокотившись на стол, и думал все о том же страшном вопросе: «Когда-же, когда же наконец решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?»
— Этого, этого я не ждал, сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью, адъютанту Шнейдеру; — этого я не ждал! Этого я не думал!
— Вам надо отдохнуть, ваша светлость, сказал Шнейдер.
— Да нет же! Будут они лошадиное мясо жрать, как турки, не отвечая, прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу, — будут и они, только бы...Картина № 16.
В. В. ВЕРЕЩАГИНА
Перед Москвой. Ожидание депутации бояр.
Находится в Музее 1812 года.
2 сентября армия Наполеона подошла к Москве. Наполеон взъехал в 2 ч. дня на Поклонную гору и, увидя расстилавшуюся древнюю столицу Русского Царства обратясь к свите, сказал: «Наконец вот он этот знаменитый город». И потом прибавил: «Да и пора!» Сойдя с коня, он долго в зрительную трубу рассматривал Москву и её окрестности; затем приказал разложить на земле подробный план её и, смотря в него, расспрашивал о важнейших пунктах города у одного из своих секретарей, хорошо знавшего Москву. Потом он долго следил за расположением своих войск, которые подобно густым тучам облегли ее с запада, и наконец пушечным выстрелом подал сигнал всем колоннам продолжать движение к Москве. Раздались восклицания «Да здравствует Император», и неприятельские войска устремились к Москве. Кавалерия скакала во весь опор, артиллерия старалась не отставать от неё, пехота бежала. Топот лошадей, скрип колес, лязганье оружия, говор солдат — все смешалось в ужасный гул. Столбом поднялась страшная пыль...
Через несколько минут Наполеон был у Дорогомиловской заставы. Он сошел с лошади и начал ходить вперед и назад, готовясь принять депутацию от Москвы. Но ожидания его были напрасны: никто не являлся. По мере ожидания он начал обнаруживать признаки нетерпения. Очевидец (Корбелецкий) рассказывает так: «Ровные и до того времени спокойные шаги его вдруг становятся скоры и беспорядочны. Он оглядывается в разные стороны, оправляет платье, останавливается, вздрагивает, недоумевает, берет себя за нос, снимает с руки перчатку и опять надевает, вынимает из кармана платок, мнет его в руках и как бы ошибкою кладет в другой карман, потом снова вынимает и снова кладет, опять снимает перчатку и торопливо надевает ее, и это повторяется несколько раз. В таком состоянии Наполеон находился битый час, и во все это время окружавшие его генералы стояли перед ним неподвижно».
Наконец из авангарда прискакал присланный к нему офицер с известием об оставлении Москвы жителями. Наполеон не хотел верить. «Москва пуста!! Это невероятно. Может быть, испуганные жители не знают, как сдаваться. Надобно удостовериться. Отправьтесь туда и приведите мне бояр!» сказал он одному из своих генерал-адъютантов и послал его в Москву.
Прождав еще некоторое время, Наполеон, сел на коня, въехал в Дорогомиловское предместье и расположился со всею свитою в нескольких обывательских домах, где из московских жителей не оказалось никого, кроме четырех дворников.
В «Войне и Мире» Толстой дает художественное изображение остановки Наполеона на Поклонной горе. Воспроизводя этот факт по данным истории (по М. Богдановичу), он передает те думы, которые должны были проходить в уме Наполеона при обозрении величественной Москвы и ожидании депутации бояр. Вот несколько строк оттуда:
«Город, занятый неприятелем, подобен девушке, потерявшей невинность, думал он (как он и говорил это Тучкову в Смоленске). И с этой точки зрения он смотрел на лежавшую перед ним, невиданную еще им, восточную красавицу. Ему страшно было самому, что наконец свершилось его давнишнее казавшееся ему невозможным желание. В ясном утреннем свете он смотрел *) то на город, то на план, проверяя подробности этого города, и уверенность обладания волновала и ужасала его».
*) По Толстому, Наполеон взъехал на Поклонную гору в 10 ч. утра. Это небольшое отступление от исторической правды нужно было автору для более эффектного изображения Москвы в утреннем освещении.
«Но разве могло быть иначе? подумал он. — Вот она эта столица; она лежит у моих ног, ожидая судьбы своей. Где теперь Александр и что думает он? Странный, красивый, величественный город! И странная, величественная это минута! В каком свете представляюсь я им!» думал он о своих войсках. «Вот она награда для всех этих маловерных», думал он, оглядываясь на приближенных и на подходившие и строившиеся войска. «Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта древняя столица царей. Но мое милосердие всегда готово снизойти к побеждённым. Я должен быть великодушен и истинно велик. Но нет, это неправда, что я в Москве», вдруг приходило ему в голову. «Однако вот она лежит у моих ног, играя и дрожа золотыми куполами и крестами в лучах солнца. Но я пощажу ее. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия... Александр больнее всего поймет именно это, я знаю его. (Наполеону казалось, что главное значение того, что совершилось, заключалось в личной борьбе его с Александром). С высот Кремля, — да, это Кремль, да — я дам им законы справедливости, я покажу им значение истинной цивилизации, я заставлю поколения бояр с любовью поминать имя своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу войны; что я вел войну с ложною политикою их Двора, что я люблю и уважаю Александра, и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов. Я не хочу воспользоваться счастьем войны для унижения уважаемого государя. «Бояре, скажу я им, я не хочу войны, а хочу мира и благоденствия всех моих подданных». Впрочем, я знаю, что присутствие их воодушевит меня, и я скажу им, как всегда говорю — ясно, торжественно и велико».Картина № 17.
А. Д. КИВШЕНКО.
Граф Ростопчин выдает народу купеческого сына Верещагина.
2 сентября утром, в день оставления Москвы нашею армией, нашими гражданскими властями и остатками её населения, главнокомандующий её — граф Ростопчин — собирался уже выезжать. В это время к его дому подошла толпа, прося его вести народ против неприятеля на защиту Москвы. Ростопчин в своих афишах одно время сам призывал народ идти «бить француза». Но это объявлялось тогда, когда наша армия находилась еще впереди Москвы; теперь же, когда она уходила и отдавала Москву неприятелю, такой порыв толпы был совершенно некстати. Ростопчин велел привести купеческого сына Верещагина, находившегося в заключении за перевод на русский язык из одной иностранной газеты воззвания Наполеона и чтение его своим знакомым. Верещагин был приведен во двор, где стояла толпа. Тогда Ростопчин вышел на крыльцо и, обращаясь к толпе, сказал: «Погодите, братцы, дайте мне только управиться с изменником». Затем, обратившись к Верещагину, он сказал: «Ты, недостойный называться Русским, осмелился изменить своему отечеству и обесчестить свое семейство. Твое преступление превзошло все наказания, постановленные законами. Предаю тебя мщению народа. Бейте изменника! от него гибнет Москва».
Толпа набросилась на Верещагина и убила его, затем разошлась.
Этот мрачный эпизод записан в историю.
После этого события Император Александр I был в первый раз в Москве в 1816 году. Он призвал к себе отца Верещагина, московского купца 2-й гильдии, и долго с ним беседовал; на другой день велено было послать ему один из самых богатых брильянтовых перстней, находившихся между вещами Государя. Кроме того, в особом рескрипте на имя тогдашнего Московского главнокомандующего графа Тормасова, разрешалось выдать Верещагину 20.000 рублей.Картина № 18.
В. В. ВЕРЕЩАГИНА
В Кремле — пожар.
Находится в Музее 1812 года.
Москва начала гореть 2 сентября. Как только наши войска вышли из неё и в неё вступил французский авангард, в Москве начались пожары. Войска наши, остановившиеся на ночлег в нескольких верстах от Москвы, видели, как Москва загоралась; пожар начался с вечера 2 сентября, за ночь усилился, а утром 3 сентября большая часть горизонта над городом озарилась пламенем.
Наполеон въехал в Москву 2 сентября и первую ночь провел в одном из домов Дорогомиловского предместья. На следующий день он торжественно въехал в Кремль и расположился в царском дворце.
Когда Наполеон въехал в Кремль, по берегу Москвы-реки горели казенные хлебные магазины и взлетел на воздух артиллерийский склад огнестрельных припасов; горел гостиный двор на Красной площади перед Кремлем, а также видны были пожары в других частях города. Близость пожара к Кремлю, где находился Наполеон и где стояли зарядные ящики французской артиллерии, заставила принять самые деятельные меры к прекращению огня, что Наполеон и поручил маршалу Мортье. Но бороться с огнем было трудно, за неимением пожарного снаряда, вывезенного из Москвы распоряжением Ростопчина, и обилию горючего материала, хранившегося в лавках и подвалах москательного, свечного и масляного рядов. Однако в первый день своего пребывания в Кремле Наполеон не видел ничего необыкновенного и зловещего в возникших пожарах, приписывая их случайности и неосторожности своих же войск с огнем, и спокойно провел ночь с 3 на 4 сентября. Но именно в эту ночь пожары приняли угрожающие размеры. Поднявшейся сильный ветер раздул и разнес огонь по всем частям города.
Проснувшись в 7 ч. утра 4 сентября, в разговоре со своим доктором, Наполеон задал ему обычный вопрос: что нового? Когда доктор ответил, что вокруг Кремля пожары, Наполеон равнодушно сказал, что это неосторожность солдат, которые вероятно разложили огни для приготовления пищи слишком близко к деревянным домам. Но потом взоры его вдруг остановились, выражение лица изменилось и стало ужасным; он вскочил с постели, быстро оделся, не произнося ни слова, толкнул ногою так сильно мамелюка, подавшего ему сапог не на ту ногу, что тот упал навзничь, — и вышел в другую комнату. Очевидно, что ему вдруг пришла мысль о тех слухах, которые доходили до него ранее о намерении Русских сжечь Москву.
Резкие порывы ветра, часто менявшего направление, прорываясь по улицам и переулкам города, несколько раз нагоняли огонь на Кремль. Осыпаемый огненными искрами, Кремль освещался иногда таким сватом, что казалось, будто в его стенах уже начался пожар. Граф Сегюр, адъютант Наполеона, в своих мемуарах, так описывает душевное состояние, охватившее тогда Наполеона: «Им овладело страшное беспокойство; казалось, его самого пожирал огонь, который нас окружал. Ежеминутно он вставал, ходил и снова садился. Быстрыми шагами он пробегал дворцовые комнаты; его движения, порывистые и грозные, обличали сильную внутреннюю тревогу. Он оставляет необходимую работу, принимается за нее снова и снова бросает, чтобы посмотреть в окно на непрекращающееся распространение пожара. Из его стеснённой груди вырываются короткие и резкие восклицания: «Какое ужасное зрелище! Это они сами поджигают!.. Сколько прекрасных зданий!.. Какая необычайная решимость!.. Что за люди!.. Это скифы!..»
Из окон дворца видно было огненное море, охватившее заречную часть города Замоскворечье. Поставленные на крышах кремлевских зданий, солдаты едва успевали тушить искры и головни, сыпавшиеся со всех сторон на дворец. Вдруг послышался крик: «Кремль горит!» Наполеон вышел из дворца на Сенатскую площадь, чтобы лично удостовериться в грозившей опасности. Горела Троицкая башня близ арсенала. Усилиями гвардии этот пожар был прекращен; но ежеминутно могли вспыхнуть новые от искр и головней, издалека приносимых в Кремль сильным ветром. В два часа дня 4 сентября Наполеон решился оставить Кремль и переехать в загородный Петровский дворец.Картина № 19.
В. В. ВЕРЕЩАГИНА
Пожар Замоскворечья.
Находится в Музее 1812 года.
Замоскворечье — южная часть города Москвы, находящаяся в изгибе Москвы-реки, на правом её берегу, против Кремля.
По оставлении нашими войсками Москвы и занятии её Наполеоном, Москва загорелась. Пожар Замоскворечья представлял ужасное зрелище. Из окон царского дворца все Замоскворечье, объятое пламенем, представлялось взволнованным огненным морем. Несмотря на значительное пространство, отделявшее этот пожар от дворца, оконные стекла в нем накалились до такой степени, что к ним едва можно было прикасаться. Несчастные жители Замоскворечья, захваченные врасплох, покидали свои дома и искали убежища в церквях. Но пожары охватывали и храмы. Тогда несчастные искали спасенья в бегстве.Картина № 20.
В. В. ВЕРЕЩАГИНА.
Сквозь пожар.
Находится в Музее 1812 года.
4 сентября в полдень загорелись конюшни близ царского дворца в Кремле, где пребывал Наполеон, а также арсенальная башня. Головни и искры, поднятые ветром, падали на двор, где стояли зарядные ящики французской гвардейской артиллерии. Наполеон решил перебраться в Петровский загородный дворец. Но кратчайший прямой путь туда был совершенно закрыт огненным морем. Наполеону пришлось пробираться окольными путями, почти кругом Москвы. Картина изображает Наполеона, пробирающегося сквозь пожар из Кремля в Петровский дворец. Автор её, художник В. В. Верещагин, в своей брошюре «1812 год» описывает это так:
«Император решился оставить Кремль и приказал провести себя в Петровский дворец. Но это легче было приказать, чем сделать: кругом было целое море огня, закрывавшего все выходы из крепости. Наконец нашли таки проход к Москве-реке, через который и вышли император, его свита и гвардия — чтобы очутиться в настоящем огненном аду. Офицеры свиты предлагали Наполеону покрыть его плащом и пронести на руках, но он отказался и разрешил вопрос о том, как выбраться, смело бросившись вперед. Приходилось пройти через огненную арку пламени, обжигавшего глаза, лицо, и, главное, руки, которыми закрывались и защищались от искр и головешек, поминутно покрывавших платье».
«На счастье, солдаты, грабившие по близости, узнали императора и указали ему дорогу из огня. Его волосы были опалены, платье сожжено во многих местах, обожжены руки, прожжены сапоги».
Граф Сегюр, адъютант Наполеона, в своих мемуарах описывает это так:
«Надо было спешить: с каждым мгновением пожар все более и более усиливался вокруг нас. Одна узкая извилистая улица казалась более входом нежели выходом из этого ада. Император, пешком, не задумываясь, пошел по этой улице. Он шел среди треска пожарища, при грохоте разрушавшихся сводов и падавших вокруг нас горящих бревен и раскаленных железных кровельных листов. Эти обломки затрудняли ему путь. Пламя, возвышавшееся над кровлями и с яростью пожиравшее здания, среди которых он шел, ветром наклонялось над нашими головами. Мы шли по огненной земле, под огненным небом, между огненных стен. Сильный жар жег наши глаза, но мы не могли сомкнуть их и должны были пристально смотреть. Удушливый воздух, горячий пепел и вырывавшееся отовсюду пламя спирали наше дыхание, короткое, сухое, стеснённое и подавляемое дымом. Наши руки обжигались, когда мы защищали ими лицо от ужасного жара и отстраняли искры, осыпавшие и прожигавшие платье. В этом-то ужасном положении, когда лишь скорое движение казалось единственным способом спасения, наш проводник, сбившийся с пути и смущенный, остановился» *).
*) Сохранилось предание, что Русский, взявшийся быть проводником Наполеона и его свиты, умышленно завел их в безвыходное место, со всех сторон объятое пламенем. На основании этого предания Загоскин в романе своем «Рославлев» приводит эпизод о купце Андрее Васьяновиче — проводнике Наполеона сквозь Московский пожар.
Наполеон со свитою все-таки вышли из пожара, но в совершенно противоположную сторону от Петровского дворца, а именно в Дорогомиловское предместье, к Дорогомиловскому мосту через Москву-реку; отсюда они объехали город с севера и к вечеру добрались до Петровского дворца.Продолжение следует.
