За Веру, Царя и Отечество. Отечественная война 1812 года в картинах. 1912. Ч. 1

Альбом «За Веру, Царя и Отечество» посвящён Отечественной войне 1812 года и издан к столетию военных событий — в 1912 году. В альбоме собраны картины с портретами участников сражений и батальными сценами, а к каждому произведению дана развёрнутая историческая справка, описывающая происходящее. КАРТЫ-СХЕМЫ

ОБЩЕЕ ПОЯСНЕНИЕ К НИМ

Красный цвет обозначает направление движения армии Наполеона. Картина № 1

KPЮЕPА

Портрет Императора Александра I.

Находится в Военной галерее Зимнего дворца.

Муж твердый в бедствиях и скромный победитель,

Какой венец ему, какой ему алтарь?

Вселенная! пади пред ним: он твой спаситель;

Россия! им гордись: он сын твой, он твой царь!

(Стих Вяземского «К бюсту Императора Александра І»)

Император Александр I изображён на своём боевом коне Марсе; вдали виден Париж. В 1812 году Государю было 35 лет. Его решимости и твердости отечество наше прежде всего обязано тому упорству в борьбе, которое оно проявило в Отечественную войну и которое дало ему конечную победу над грозным врагом. Александр I был велик в Отечественную войну. Еще до войны Государь предвидел, что она будет очень трудна и потребует самых тяжёлых жертв. Прощаясь с французским послом Коленкуром, отъезжавшим в Париж в апреле 1811 года (т. е. за год с лишком до войны), Государь сказал ему: «У меня нет таких генералов, как ваши; я сам не такой полководец, как Наполеон; но у меня хорошие солдаты, преданный мне народ, и мы скорее умрём с оружием в руках, нежели позволим поступать с нами, как с голландцами и гамбуржцами.

Вот знаменательные слова, которые были повторены Государем в день вторжения Наполеона в Россию в рескрипте фельдмаршалу Салтыкову, тогдашнему председателю Государственного Совета и Комитета Министров с извещением его из Вильно о вступлении неприятеля в русские пределы: «Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем,» — сказано в этом рескрипте. Этому обету Государь остался верен, не взирая ни на какие превратности войны, не смотря на её тяжкие удары в первую половину войны и не прельщаясь неоднократными авансами Наполеона о мирных переговорах. И через полгода после вторжения в Россию многочисленных полчищ его ни одного вооружённого неприятельского воина не оставалось более на русской земле.

Во время войны Государь был чрезвычайно деятелен. Уехав 6 июля из армии, по представлению самых близких к нему лиц, Государь прежде всего направился в Москву, где появлением своим в собрании дворян и купечества, речами, к ним обращенными, выходом на площадь к народу и следованием пешком в Успенский собор, а также манифестами своими, — воодушевил и подвиг все сословия на щедрые пожертвования, выставления ополчений и народную войну. Вот рассказ очевидца о том воодушевлении, которое охватило Москвичей, когда Государь появился перед ними.

«С восходом солнца Кремль наполнился народом... Государь, выйдя в 9 ч. утра на Красное крыльцо, поклонился. Раздались приветственные клики многотысячной толпы и слились с колокольным звоном. Рядом с обычным «ура» слышались возгласы: «Веди нас, куда хочешь. Веди нас, отец наш. Умрем или победим» ... Началось шествие к Успенскому собору... На каждой ступени Красного крыльца сотни торопливых рук хватались за ноги Государя, за полы мундира; их целовали и орошали слезами... Один из толпы, посмелее других, купец или мещанин, подошёл к Государю и сказал: «Не унывай! видишь, сколько нас в одной Москве, а сколько же по всей России! Все умрем за тебя». Он передал словами то, что было у всех на сердце...

Из Москвы Государь поехал в Петербург, где и отдался заботам и распоряжениям по сформированию новых частей войск на усиление армий, по организации ополчения, образованию разного рода запасов для удовлетворения потребностей армии, причём вел собственноручную переписку со многими лицами. С приближением зимы он лично озаботился обеспечением армии теплою одеждой.

Отдачею неприятелю Смоленска Государь был недоволен, а отдача Москвы его крайне опечалила. Но он остался непреклонен в своём решении продолжать войну. Отправляя обратно в армию полковника Мишо, привёзшего ему донесение об отдаче Москвы, Государь сказал ему следующее: «Возвратитесь в армию, скажите нашим храбрецам, объявляйте всем моим верноподданным везде, что если у меня не останется ни одного солдата, я стану во главе моего дорогого дворянства и моих добрых крестьян и пожертвую всеми средствами моей империи. Она предоставляет мне более способов, чем мои враги думают. Но если Провидением предопределено, чтобы когда-либо моя династия перестала царствовать на престоле моих предков, тогда, истощив все средства, которые в моей власти, я отращу себе бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего отечества и дорогих моих подданных, жертвы коих умею ценить. Наполеон или я, я или он, но вместе мы не можем царствовать; я научился понимать его, он более не обманет меня».

Потеряв Москву, Государь готов был временно лишиться и другой столицы, но не заключать мира. Приступлено было к вывозу из С. -Петербурга наиболее ценного и громоздкого имущества. Кронштадт приводился в такое состояние, чтобы его можно было защищать зимой. Государь предполагал отправить наш Балтийский флот в Англию, т. к. зимою он не мог плавать в Балтийском море и в портах мог бы сделаться добычею неприятеля. О принятых мерах по вывозу некоторого казённого имущества из Петербурга населению было объявлено особым извещением 20 сентября, которое заканчивалось так: «Ибо положено единожды и твердо (с чем без сомнения каждый Россиянин согласен), что какой бы ни был успех неприятельского оружия, но прежде испить всю чашу бедствия, нежели поносным миром предать Россию порабощению».

Историограф Императора Александра I, H. К. Шильдер, говорит: «Гибель Москвы потрясла его до глубины души; он ни в чем не находил утешения... Ничто не могло рассеять его мрачных мыслей... Но скрывая снедавшую его грусть, он усвоил себе вид спокойствия и покорности судьбе, соединенной с бодростью духа, что составляло впоследствии отличительную черту его характера».

В победе нашей при Тарутине Государь сразу увидел зарю благоприятного для нас оборота дел. Характерны следующие слова, которые были им сказаны полковнику Мишо, вестнику Тарутинской победы, в ответе на доклад о желании войск, чтобы Государь лично принял начальство над армиями: «Все люди честолюбивы; признаюсь откровенно, что и я не менее других честолюбив; вняв теперь этому чувству, я сел бы с вами в коляску и отправился в армию. Принимая во внимание невыгодное положение, в которое мы вовлекли неприятеля, отличный дух армии нашей, неисчерпаемые средства империи, приготовленные мною многочисленные запасные войска, распоряжения, посланные мною в молдавскую армию, — я несомненно уверен, что победа у нас неотъемлема и что нам остается только, как вы говорите, пожинать лавры. Знаю, что если бы я находился при армии, то вся слава отнеслась бы ко мне, и что я занял бы место в истории; но когда подумаю, как мало я опытен в военном искусстве в сравнении с неприятелем моим и что, не взирая на добрую волю мою, я могу сделать ошибку, от которой прольется драгоценная кровь моих детей, тогда, не взирая на мое честолюбие, я готов охотно пожертвовать моею славою для блага армии. Пусть пожинают лавры те, которые более меня достойны их; возвратитесь в главную квартиру, поздравьте князя Михаила Ларионовича с победою и скажите ему, чтобы он выгнал неприятеля из России, и что тогда я поеду к нему на встречу и ввезу его торжественно в столицу».

Император Александр I был проницателен и умел разгадывать людей. В конце ноября 1812 года в одном разговоре Государь высказался следующим образом о Наполеоне: «Нынешнее время напоминает мне все, что я слышал от этого необыкновенного человека в Тильзите. Тогда мы подолгу беседовали, т. к. он любил выказывать мне свое превосходство, говорил с любезностью и расточал передо мною блестки своего воображения. Война, сказал он мне однажды, вовсе не такое трудное искусство, как воображают, и, откровенно говоря, иной раз трудно выяснить, каким образом удалось выиграть то или другое сражение. В действительности оказывается, что побеждает тот, кто последним устрашился, и в этом заключается вся тайна. Нет полководца, который бы не опасался за исход сражения; все дело в том, чтобы скрывать этот страх возможно продолжительное время. Лишь этим средством можно настращать противника, а затем дальнейший успех уже не подлежит сомнению. — Я выслушал с глубоким вниманием все, что ему угодно было сообщить мне по этому поводу, твердо решившись воспользоваться этим при случае, и в самом деле я надеюсь, что с тех пор мною приобретена некоторая опытность для решения вопроса, что нам остается сделать». — «Неужели, спросил Государя собеседник, мы не обеспечены навсегда от всякого подобного нашествия? Разве враг осмелится еще раз перейти наши границы?» — «Это возможно», ответил Государь, «но если хотеть мира прочного и надёжного, то надо подписать его в Париже; в этом я глубоко убеждён».

Император Александр I, справедливо оценивая величие и значение событий Двенадцатого года, вознамерился увековечить священную память этого года достойными памятниками.

Еще во время войны, когда обозначился оборот её к гибели неприятельской армии, Государь в начале ноября повелел Кутузову все отбитые у неприятеля орудия отправлять в Москву, а главнокомандующему её Ростопчину 14 ноября дан указ собирать все эти орудия в Москве, где, как говорится в указе, «из сих орудий имеет быть воздвигнут увенчанный лаврами столп“. Это намерение вполне не осуществилось, т. к. „столп“ не воздвигнут, но отбитые у неприятеля орудия собраны и в количестве 875 лежат в Московском Кремле у стен арсенала.

Уже по окончании войны, манифестом 25 декабря 1812 года, возвещено, что «в сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и к Отечеству, какими в эти трудные времена превознёс себя народ Российский, и в ознаменование благодарности нашей к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во Имя Спасителя Христа». — Храм этот ныне возносится к небу в Москве (постройка его была окончена только в 1880 году, а освящение и открытие состоялось 26 мая 1883 года). Затем повелено было ежегодно в день Рождества Христова возносить во всех церквях особенное благодарственное молебствие за «избавление Российских Державы и Церкви от нашествия Галлов и с ними двадесяти язык».

По кончине фельдмаршала князя Кутузова в 1813 году, в заграничном походе, Государь повелел перевезти его останки в Россию и похоронить в Казанском соборе, в С.-Петербурге, что и исполнено. Он же задумал поставить Кутузову и Барклаю-де-Толли памятники на площади перед этим собором; постановка этих памятников была исполнена при Императоре Николае I.

По повелению Императора Александра I, в Царском Селе в память войны с Наполеоном поставлены чугунные триумфальные ворота с надписью по-русски и по-французски: «Любезным сослуживцам моим». (А mes chers compagnons d’armes).

В 1818 году Император Александр I пригласил английского художника Доу и поручил ему нарисовать портреты всех русских генералов, участников войны 1812, 1813, 1814 и 1815 годов. Художнику для его мастерской было отведено помещение в Императорском Эрмитаже, где он и начал работать. Государь очень интересовался этой работой и посещал мастерскую Доу. Закончена она была уже по кончине Александра I, и преемник его, Император Николай I, завершил дело, начатое его царственным братом; в Зимнем дворце была отведена особая галерея для этих портретов и из них создана «Военная галерея» (см. наше предисловие). Вместе с тем было установлено, чтобы ежегодно 25 декабря в «Военной галерее» совершалась лития и «поминовение Императора Александра I и всех воинов, живот положивших в годину брани за Отечество», с приглашением к ней тех, кто имеет медаль 1812 года или медаль за взятие Парижа.

В 1834 году на Дворцовой площади в С.-Петербурге поставлен памятник Императору Александру I, в виде колонны из цельного гранитного монолита, увенчанного ангелом мира; ангел вылит из бронзы и поставлен на бронзовом полушарии; левою рукою он держит крест, правую простирает к небу, ногою попирает змея; ангелу приданы черты Александра I. На памятнике надпись:

АЛЕКСАНДРУ ПЕРВОМУ.

БЛАГОДАРНАЯ РОССІЯ.

1812.

Картина № 2.

В. В. ВЕРЕЩАГИНА.

Наполеон в Петровском дворце.

Находится в Музее 1812 года.

Наполеону в 1812 году было 43 года. Начиная эту войну, он был в апогее боевой славы, непобедимости и политического могущества. Война 1812 года с Россией была роковою для него ошибкою. Начиная эту войну, он не надлежаще оценил противника, в лице Императора Александра I и русского народа.

Человек большого ума, огромной энергии и колоссальной воли, Наполеон был чужд идеям нравственного и религиозного порядка; этих-то идей он и не учел, начиная войну с Россией. Он, по-видимому, был уверен, что силою своего гения он может переустраивать все по своим желаниям и намерениям. И сам он, и армия его забыли о Боге; достойно внимания, что в приказах его по войскам и в устных обращениях к ним нет помину о Провидении; в огромной армии его не было ни одного священника и не совершалось никаких богослужений. Поэтому так кощунственно относились его войска к русским святыням. Да и сам он не только попускал такое поведение своих войск, но и подавал тому пример, устраивая свои ночлеги в наших храмах, ввозя в храмы пушки и открывая из них огонь*).

*) Так было в Смоленске. По занятии этого города французскими войсками 5 августа, в него утром следующего дня въехал и Наполеон. Он отправился к Днепровским воротам крепостной стены. Войдя в церковь, находящуюся над этими воротами, он через стеклянные двери стал обозревать противоположный берег реки, где находились наши войска и откуда стреляли по городу две наши пушки. Он приказал втащить в церковь два орудия и, поставив их в дверях, открыл стрельбу по нашим пушкам.

И вот о крепкую веру в Бога русского народа и русской армии, о любовь их к Царю и Отечеству и разбилась армия Наполеона; мало того, она почти обратилась в прах. Можно сказать, что в войну 1812 года безверие Западной Европы сшиблось с верою Восточной и было побеждено.

В 1812 году Наполеон не только проиграл кампанию, но на полях России померк ореол его военного и политического могущества. Пример России подвинул и другие народы Европы к упорной, в союзе с Россией, борьбе с Наполеоном. Конечным и скорым результатом этой борьбы было низложение Наполеона и заключение его в 1815 году на остров Св. Елены, где он и умер в 1821 году.

Русский народ не злопамятен. Чуть-ли не наши поэты (Пушкин и Лермонтов) явились глашатаями Наполеонова культа. Вот чудный стих А. С. Пушкина из стихотворения его «Наполеон», написанного в 1821 году, на смерть гениального полководца:

«Надменный, кто тебя подвигнул?

Кто обуял твой дивный ум?

Как сердца русских не постигнул

Ты с высоты отважных дум?

Великодушного пожара

Не предузнав, уж ты мечтал,

Что мира вновь мы ждем, как дара;

Но поздно русских разгадал...

…………………………….

Да будет омрачен позором

Тот малодушный, кто в сей день

Безумным возмутит укором

Его развенчанную тень!

Хвала... Он русскому народу

Высокий жребий указал

И миру вечную свободу

Из мрака ссылки завещал».

Портрет Наполеона, написанный Верещагиным, изображает его в Петровском дворце, в окрестностях Москвы.

По занятии Москвы 2 сентября 1812 года войсками Наполеона, сам он не решался тотчас въезжать в город, опасаясь какой-либо неприязненной неожиданности, и первую ночь провел в одном из домов Дорогомиловского предместья. Только 3 сентября он въехал в Кремль и расположился в царском дворце (большой Кремлёвский дворец). Но начавшиеся в Москве пожары вынудили его уже на следующий день, 4 сентября, покинуть Кремль и перебраться в загородный Петровский дворец. Здесь он провел тревожную ночь. На другой день утром он долго и молча смотрел из окна на расстилавшейся перед ним пожар и, наконец, сказал: «Это предвещает нам великие бедствия».

В Петровском дворце Наполеон пробыл до 6 сентября, когда ослабление пожаров дало ему возможность возвратиться в Кремль и снова расположиться в большом царском дворце, где он и оставался до выхода из Москвы, т. е. до утра 7 октября. Картина № 3.

КРАССОВСКОГО.

Дело казаков Платова у Мира 28 июня 1812 года.

Находится в Зимнем дворце.

В начале Отечественной войны, во время отступления наших армий от границы, атаман Донских казаков генерал от кавалерии Платов прикрывал своими казаками 2-ю армию (Багратиона). С запада ей угрожало правое крыло большой армии Наполеона, которым командовал король Вестфальский Иероним; с севера маршал Даву со своим многочисленным корпусом врезался клином между нашими двумя армиями и препятствовал выходу 2-й армии на соединение с 1-й. Чтобы, несмотря на это, все-же осуществить соединение, армии Багратиона приходилось делать усиленные переходы. После ряда таких переходов Багратион признал нужным дать своей армии трехдневную передышку. 26 июня 2-ая армия остановилась у г. Несвижа (см. карту № 1); остановка здесь, кроме отдыха, нужна была еще и для того, чтобы отвезти наши обозы назад. Платов с казаками находился у Мира, к которому приближалась передовая конница правого крыла армии Наполеона; это был кавалерийский корпус Латур-Мобура, в состав которого входили две дивизии польских улан, одна французская кирасирская дивизия и вестфальская бригада; всего 8.500 коней. Платову, у которого было около 5.000 казаков, предстояло задержать наступление неприятельской кавалерии, чтобы дать нашей 2-й армии возможность простоять у г. Несвижа нужное время. Задача эта была блестяще исполнена в двухдневных боях у Мира (27 и 28 июня).

27 июня в авангарде кавалерийского корпуса Латур-Мобура шла польская уланская дивизия Рожнецкого. Передовой полк её запальчиво наступал, чем воспользовался наш передовой казачий полк Сысоева. Он заманил неприятельский уланский полк в засаду, атаковал и погнал его назад. Бегущей в расстройстве уланский полк был поддержан остальными двумя полками своей бригады (бригада Турно); но поляки были прижаты Сысоевым к болоту и понесли значительные потери. Всего в этом деле поляки потеряли 8 офицеров и более 600 нижних чинов; из них взято в плен 6 офицеров и около 250 нижних чинов.

После этого дела Сысоев отступил к прочим казачьим полкам Платова, стоявшим в нескольких верстах позади Мира.

Платов был уверен, что 28 июня неприятель развернёт более значительные силы. A потому он и был усилен тремя кавалерийскими и одним пехотным полками, высланными Багратионом из Несвижа. Кроме того, Платов приказал казачьей бригаде Кутейникова, находившейся в полупереход к востоку от Мира, идти к нему на соединение.

Действительно, 28 июня через Мир прошла вся польская дивизия Рожнецкого (6 уланских полков) и приняла боевое расположение. После полудня Платов атаковал ее с трех сторон. Завязался упорный кавалерийский бой; атаки и контратаки следовали одна за другой. В девятом часу вечера на левом фланге поляков показалась густая пыль; это подходила казачья бригада Кутейникова. Окутанная пылью, она налетела и атаковала левый фланг Рожнецкого — бригаду Дзевановского. Поляки ответили контратакой. Бригада Дзевановского была опрокинута и отброшена к Миру. В тоже время правый фланг поляков (бригада Турно) был атакован казаками Платова вместе с Ахтырским гусарским и Киевским драгунским полками; бригада Турно также была опрокинута и отброшена к Миру. Наступившая ночь прекратила бой. Поляки потеряли в бою 28 июня около 500—600 человек; наш урон был невелик.

Картина Крассовского воспроизводит одну из атак казаков на польских улан в бою 28 июня.

Вот картинное описание этого боя, которое мы заимствуем из книги «Картины былого Тихого Дона»: *)

*) Картины былого Тихого Дона. Краткий очерк истории войска Донского для чтения в семье, школе и войсковых частях. Печатано по распоряжению Войскового Наказного Атамана войска Донского в 1909 году.

«Сверкали копья пик, краснели алые лампасы, слышен был страшный гик несущихся всадников. Казаки были везде, их тонкий фронт был так широк, что не хватало полков ударить на них. При первой же атаке польских улан бригады Турно, казаки рассеялись, и за ними оказались донские пушки и эскадроны ахтырских гусар. Наши гусары опрокинули поляков; поляки устроились, хотели ударить снова, но попали под пики казаков, дрогнули, повернули и бежали. Поляки хотели биться сомкнуто, но на них налетали сомкнутые эскадроны ахтырских гусар и киевских драгун, а казаки отовсюду щипали, кололи и стреляли по ним. Поляки трогались в атаку мимо перелеска, по-видимому, никем не занятого, а оттуда гремели выстрелы казачьих ружей. Они посылали туда часть своих эскадронов и попадали флангом под страшную атаку казачьих пик».

«Такова была Платовская лава *)!

*) Лава — это особый способ казачьей атаки — в рассыпную.

Бесконечно разнообразная, вполне самостоятельная. Каждый урядник — начальник звена, каждый хорунжий — командир взвода — действовали в ней самостоятельно, но у всех была одна цель, одно желание: — истребить неприятеля. Одни помогали другим. Чуть видел станичник, что другому грозит беда, уже вихрем летел на выручку».

«Рассеялись по громадному полю уланские полки Рожнецкого. Ни вперед, ни назад. Был девятый час вечера, солнце спускалось за горы и светило в глаза казакам, когда поляки совершенно неожиданно для себя увидали облако пыли. Позлащенное последними лучами догоравшего дня, это облако быстро неслось к полю битвы. Это была бригада Кутейникова. На полном ходу рассыпалась казачья лава. Дзевановский пытался атаковать ее, но казаки живо выбили 11-й уланский полк, заколебался и 2-й, и вот оба польских полка понеслись врассыпную к Миру. Теперь всё перемешалось. Поля окутались пылью. Крики и протяжное гиканье казаков заглушали команды польских офицеров и звуки труб; на самого генерала Турно наскочил лихой донец и схватил его за эполет. Добрый конь спас неприятельского генерала, но эполет его остался в руках у казака».

«Не знаешь, писали в те времена про казаков французы, как против них действовать; развернешь линию — они мгновенно соберутся в колонну и прорвут линию; хочешь атаковать их колонною — они быстро развертываются и охватывают её со всех сторон». Картина № 4.

П. ГЕСС.

Сражение при Клястицах 19 июля 1812 года.

Находится в Зимнем дворце.

После отступления, 4 июля, нашей 1-й армии из Дрисского укреплённого лагеря к Витебску, на средней части Зап. Двины был оставлен корпус графа Витгенштейна для прикрытия путей на Петербург. Корпус этот занял важнейшие пункты на Двине от Дриссы до Динабурга.

Когда неприятельский корпус (маршала Удино) двинулся из Полоцка на север по путям на Петербург (см. карту № 1), Витгенштейн устремился ему на перерез и атаковал его у Якубова, в нескольких верстах от Клястиц. Разыгрался двухдневный бой (18 и 19 июля). У нас было 23.000, у неприятеля 28.000. Неприятель был разбит и опрокинут к Полоцку. Его преследовал наш авангард под командою генерала Кульнева; пылкий Кульнев увлекся слишком далеко, и войска его 20 июля потерпели поражение у Боярщины. Кульнев был убит (ему ядром оторвало обе ноги). На следующий день, 21 июля, неприятель преследовал наш отступивший авангард, но был в свою очередь разбит у Головчиц. После этого боя неприятельские войска отступили к Полоцку.

Кульнев — один из лучших генералов нашей армии, отличавшийся еще в шведской войне 1808 — 1809 г. г., в которой он получил орден св. Георгия 3-й степени. Умирая, он сорвал с шеи этот крест и сказал уносившим его солдатам: «Увезите этот крест, чтобы неприятель не знал, что ему удалось убить русского генерала».

Картина № 4 воспроизводит эпизод Клястицкого боя. Это атака нашего Павловского запасного гренадерского батальона. Неприятель, отступая, зажег мост через болотистую речку Нищу. Витгенштейн, желая предупредить уничтожение моста, чтобы по нему преследовать разбитого противника, направил туда названный батальон. Наши гренадеры (в Павловских гренадерках) кинулись на пылающий мост, перешли его под сильным огнем неприятельских стрелков, атаковали их, оттеснили и утвердились на противоположном берегу речки. Вдали виднеется наша кавалерия, переходящая речку в брод. Картина № 5.

П. ГЕСС.

Подвиг генерала Неверовского под Красным 2 августа 1812 года.

Находится в Зимнем дворце.

Картина изображает один из моментов отступления дивизии генерала Неверовского от Красного к Смоленску под непрерывными атаками французской кавалерии.

Неверовский был выслан из Смоленска в Красный с отрядом в 12 батальонов, одним драгунским и тремя казачьими полками, 12 орудиями и небольшою частью Смоленского ополчения. Все 12 батальонов составляли 27 пехотную дивизию, которую Неверовский только недавно привел из Москвы, где война застала ее в формировании; она состояла большею частью из рекрут.

Неверовский занял Красный, когда неприятель сюда еще не подступал. Сначала он выбрал позицию впереди города на дороге из Орши. Но когда казаки донесли о наступлении больших неприятельских сил в обход её, он отступил, прошел через город и, оставив в нём батальон с двумя орудиями, главные силы свои расположил на позиции позади города. Зная, что еще в 15 верстах позади, по дороге в Смоленск, находится выгодная позиция за речкою, он выслал туда батальон с двумя орудиями.

К Красному от Орши наступал авангард армии Наполеона, в составе 15.000 кавалерии под начальством Мюрата; за ним следовала пехота корпуса маршала Нея. Подойдя к городу, Ней ворвался в него и вытеснил наш батальон, захватив орудия. В то же время кавалерия Мюрата начала обходить позицию Неверовского с левого фланга. Наша кавалерия кинулась было в атаку, но была опрокинута и с несколькими орудиями принуждена к отступлению мимо позиции Неверовского; остальные же орудия были захвачены неприятелем. Неверовский остался с одною пахотою. С фронта ей угрожали пехотные колонны корпуса Нея, а многочисленная кавалерия Мюрата обходила его с фланга, чтобы отрезать от Смоленска. Он решился отступать. Смоленск был в 47 верстах и соединялся с Красным большою дорогою, окопанною канавами и обсаженною деревьями (известный тип наших прежних столбовых дорог).

Построив свои полки в густые колонны, Неверовский начал отступать. «Ребята», сказал он им, «помните, чему вас учили. Никакая кавалерия вас не победит; только в пальбе не торопитесь; стреляйте метко, не торопясь. Никто не смей начинать без моей команды». Лишь только неприятельская кавалерия налетала, Неверовский останавливал свою пехоту; по знаку его подавался сигнал тревоги и затем солдаты стреляли. Неприятель нес страшные потери. Напрасны были все усилия его прорвать наши колонны. Многократные атаки его разбивались о стойкость нашей пехоты. К вечеру она подошла к своему батальону, занимавшему вторую позицию за речкой. Огонь наших орудий остановил неприятельское преследование, что дало возможность нашим храбрецам расположиться на отдых. В этом бою мы потеряли до 1500 человек, в числе которых 800 пленных (при одной атаке неприятелю удалось отхватить часть нашего каре). Неприятель потерял около 500 человек.

Это дело получило у нас название «подвига Неверовского». Французские историки отдают ему также должную дань. Один (Шамбре) говорит, что дело это представляет замечательный пример превосходства хорошо обученной и приводимой искусным начальником пехоты. Другой (граф Сегюр) говорит, что Неверовский отступал как лев.

Князь Багратион, главнокомандующий 2-й армии, в состав которой входила дивизия Неверовского, в донесении своем Государю об этом деле говорит так: «Нельзя довольно похвалить храбрости и твердости, с какою дивизия, совершенно новая, дралась против чрезмерно превосходных сил неприятельских. Можно даже сказать, что примера такой храбрости ни в какой армии показать нельзя».

В правой стороне, в глубине картины, у распущенного знамени, в треуголке с поднятою шпагою, виден генерал Неверовский. Картина № 6.

П. ГЕСС

Сражение при Смоленске 5 августа 1812 года.

Находится в Зимнем дворце. Повторение её в 1841 году подарено Императором Николаем Павловичем дворянству Смоленской губернии и находится в зале дворянского собрания.

5 августа — второй день сражения при Смоленске, когда для обороны этого города корпус Раевского (2-й армии) был сменён корпусом Дохтурова (1-й армии) и когда на правом берегу Днепра стояла уже почти вся 1-я армия.

Картина изображает уголок Петербургского предместья, расположенного на правой стороне Днепра. За рекою виден Смоленск, его храмы и крепостная стена; виден мост через Днепр, соединяющей город с Петербургским предместьем; он ведет к днепровским воротам крепостной стены; над воротами церковь *).

*) В которую Наполеон приказал на следующий день ввезти две пушки и открыть из них огонь по нашей артиллерии, стрелявшей в город с правой стороны реки.

Город окутан дымом; там идет жестокий бой.

На левой стороне картины у дерева на земле сидит главнокомандующий 1-ю армией Барклай-де-Толли. С картою в руках стоит Ермолов — начальник штаба 1-й армии. Вправо от него в казачьей форме атаман Платов. За деревом стоит и говорит с Барклаем и Ермоловым, вероятно, Дохтуров; так можно думать по общему смыслу картины и по седой голове генерала, стоящего за деревом (Дохтурову было тогда 66 лет), хотя историки нигде не говорят, чтобы Дохтуров в день боя 5 августа ездил на правый берег Днепра. Генерал с обнаженной головой, стоящий рядом с Ермоловым, может быть принят за Раевского.

Влево от дерева стоит наша артиллерия и стреляет через реку по неприятельским войскам.

Правая сторона картины изображает бегство населения из Смоленска.

К ночи город, полуразрушенный и объятый пламенем, был покинут большею частью жителей. Приказано было и войскам нашим очистить его, перейдя на другую сторону реки. Среди отступавших войск толпились жители, покидавшее с воплями ужаса и отчаяния свои родные пепелища. Военные начальники, принимая меры к сохранению порядка в войсках, выказывали нежное внимание к убегавшему населению. Старшие начальники — генералы Дохтуров и Коновницын — ободряли его словами участия, стариков и детей приказывали сажать на лафеты, давали им деньги. Картина № 7.

П. ГЕСС

Сражение при Валутине (оно же при Лубине) 7 августа 1812 года.

Находится в Зимнем дворце.

Картина изображает один из моментов боя при Лубине (он же при Валутиной горе). По всей вероятности, это одна из наших контратак.

Бой этот отличался чрезвычайным упорством. Наши войска занимали последовательно две позиции одну за другою, причем на вторую неприятель вел четыре атаки. Бой велся от 12 час. дня до 9 час. вечера. Наши войска сами переходили в контратаки. Во глав одной из них находился генерал Павел Алексеевич Тучков 3-й, герой Лубинского боя, инициативе которого наши армии обязаны выходом из критического положения, в котором они оказались при отступлении от Смоленска (это выяснено в нашем очерке войны). Когда под ним была убита лошадь, он пошел пешком во главе нашей контратаки, но, израненный неприятельскими штыками, взят был в плен.

На картине, верхом на лошади, лицом к зрителям (за телегою), вероятно, герой боя — генерал П. А. Тучков 3-й.

На следующий день Наполеон пригласил его к себе и вел с ним продолжительную беседу. В ней он предложил Тучкову написать Государю письмо, в котором была бы изложена эта беседа и приведены слова Наполеона с выражением желания скорейшего прекращения войны и полюбовного соглашения с Русским Императором. Так как Тучков счел себя не вправе писать Государю, то Наполеон просил его изложить все это в письме к своему брату, генералу Тучкову 1-му — командиру корпуса, рассчитывая, что его разговор будет доложен Государю. Тучков 3-й исполнил желание Наполеона, и письмо его было передано в русскую армию, но никакого ответа на него получено не было. Картина № 8

Бегство населения из Смоленска в день сражения 5 августа 1812 года.

Это копия с картины масляными красками, имеющейся в Щукинском музее, в Москве. Она воспроизводит (с некоторыми отступлениями) правую часть картины № 6, т. е. часть картины П. Гесса, находящейся в Зимнем дворце.

Картина изображает бегство населения из г. Смоленска, обстреливаемого неприятельскою артиллерией и объятого огнем пожаров. Это уголок Петербургского предместья, расположенного на правой стороне Днепра.

На первом плане священник, указывающей на небо; далее обыватели с детьми, животными и домашним скарбом, покидающие родной очаг, обращаемый в пепел; среди них женщина с образом в руках. За ними наша артиллерия, стреляющая через Днепр по неприятельским войскам.

5-е августа — канун праздника Преображения Господня. В самый разгар бомбардировки города и яростных неприятельских штурмов, в храмах служились вечерня и всенощная. Толпы народы стекались туда и горячо молились. В сумерки чудотворный образ Смоленской Божией Матери (Одигитрии) был вынесен из храма и передан войскам. С тех пор образ этот сопутствовал нашей армии во время войны и был возвращен в Смоленск лишь после очищения его неприятелем, а именно 6 ноября 1812 года после побед наших под г. Красным.

Картина бегства населения из Смоленска типична; так же, как и здесь, народ при приближении неприятеля покидал свои жилища с призывом к Богу и молитвою. Вот как описывает очевидец оставление Москвы населением еще до Бородинского боя.

Одна француженка (M-me Fusil), находившаяся в это время в Москве, идя 25 августа к Кремлю, была свидетельницею следующей картины. Проходя по опустелым улицам Москвы, она услышала издали доходившее до неё грустное пение. Направившись туда, откуда оно доносилось, она встретила толпу, во главе со священниками, несшими образа; мужчины, женщины, дети — все плакали и пели священные песни. Это был народ, покидавший свой очаг. «Я плакала и молилась вместе с ними и пришла к своим знакомым совершенно расстроенная» *).