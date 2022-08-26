Михаил Матросов. Во время большой встряски, становится видно, кто есть кто

Режиссер и продюсер Михаил Матросов человек неординарный и многогранный. Помимо своей профессиональной деятельности, он входит в Общественный совет при Постоянном Представительстве Республики Крым при Президенте Российской Федерации. С 2021 года активно сотрудничает с Министерством обороны. Много лет подряд, как автор и режиссер Михаил Матросов участвует в массовых проектах, связанных с современной историей России и принимает участие в организации патриотических мероприятий в Москве, Крыму и Донецке. Например, историческое открытие Крымского моста, по которому победоносно проехало 3 тысячи мотоциклистов.

Режиссер ежегодно трудится в организационном комитете «Байк-шоу», проходящем в Крыму, на которое собирается более ста тысяч человек из России и зарубежных стран.

9 Мая 2020 года во время тотального карантина, с разрешения губернатора Михаила Развозжаева, организовал и провёл парад военной техники в городе Севастополь.

Михаил Матросов разработал и ведет как автор, международный проект памяти, посвященный женскому партизанскому отряду «Родина». Сейчас в работе кинопроект с участием потомка героя первой обороны Севастополя, вице адмирала В.А. Корнилова, Дмитрия Корнилова и наследного принца Испании и Франции - Sixtus Henry of Bourbon-Parma.

А недавно режиссер организовал целую серию масштабных госпитальных концертов для раненных бойцов, в которых принимают участие ведущие российские артисты и звезды шоу-бизнеса.

- Михаил, давайте по порядку о ваших проектах: буквально недавно увидела документальные фильмы «Патриот» и «Родина», которые вы сняли как режиссер. Хочу сказать, что они меня просто потрясли! Вопрос по поводу фильма «Родина»: как пришла идея снять картину о женском партизанском отряде во Франции и как вы вообще узнали о девушках?

- Начну с того, что все мои фильмы — это мой личный опыт, который я пережил и тщательно осмыслил, поэтому в своих работах стараюсь быть максимально правдивым и искренним. Может быть, поэтому они так трогают душу зрителю.

Свой первый фильм «Патриот» я сделал, как дипломную работу, когда учился в киноакадемии Никиты Сергеевича Михалкова. Фильм, получил первую премию на фестивале исторического кино «Вече». Пользуясь случаем, хочу обратиться к светлой памяти Иосифа Давыдовича Кобзона, с огромной благодарностью ему за то, что он подарил свою музыкальную композицию, «Поклонимся великим тем годам», которая полностью сформировала кульминационную часть киноленты.

А что касается «Родины», эту историю мне рассказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции Александр Константинович Орлов, когда я был в Париже. Услышав историю о женском партизанском отряде, сражавшемся на территории Франции, сказать, что я был поражен, это ничего не сказать! Я был ранен судьбой этих девушек, особенно, если учесть, что самой младшей на тот момент было 15 лет. Молодые девушки пройдя через ад фашистского концлагеря, бежали. Затем взяв в руки оружие, они сражались за победу до самого последнего дня. Звучит фантастически!

- Сюжет настолько неожиданный и мало известный широкой публике, что даже подойдет для большого художественного фильма. У вас было желание снять нечто подобное?

- Было не только желание, но и возможности, и мы уже приступили к работе над фильмом. Но к сожалению, по причине непреодолимых разногласий с западными недоброжелателями, съемочный процесс пришлось остановить. Так получилось, что в 2019 году во время заграничной съемочной экспедиции, неожиданно для себя я был арестован как международный экстремист, мою визу аннулировали. Это долгая история, разбираться в которой будет время. Но я не теряю надежды и предполагаю однажды вернутся к этому важному, международному проекту.

Для людей, не видевших документальный фильм «Родина» и не посвященных в эту историю, скажу, что подвиг наших соотечественниц должен стать для нас, россиян и что особенно важно для нашей молодёжи, настоящим жизненным ориентиром. Во время Великой Отечественной войны девушек угнали с оккупированных территорий Советского союза, и они попали в трудовой концлагерь Эрровиль, который находился во Франции. Узницы работали в шахте, добывали руду. В этой шахте нацисты разместили завод по производству «оружия возмездия» - ракет FAU, а рядом расположился концентрационный лагерь, в котором содержались еврейские заключенные. В отличие от трудового лагеря Эрровиль, их содержали для поголовного уничтожения. Но некоторых отобранных из числа технической интеллигенции, фашисты использовали для наладки металлообрабатывающих станков и прочего оборудования, а также работы на них. По рассказам бежавших русских девушек, с евреями обращались с особой жестокостью и бесчеловечностью. Одна девушка передала узнику кулечек соли. При обыске его нашли, и прикладами забили человека насмерть. Люди в концлагерях уничтожались без всякой жалости, печи крематория работали круглосуточно. Помнится, одна из героических историй девушек, заключённых концлагеря Эрровиль, когда на 1-е мая русские узницы сделали себе красные косынки, отметив таким образом праздник трудящихся, их зверки избили и оставив без еды и воды, посадили в карцер, (хорошо, что не расстреляли), но они тем самым показали нацистам свой несломленный дух.

Французские силы Cопротивления помогли нашим девушкам бежать, им удалось прибиться к партизанскому отряду, и когда французы сказали им: «Извините, но у нас женщины не воюют», они ответили: «А у нас воюют». Молодые девушки взяли оружие, организовали свой партизанский отряд, назвали его «Родина» и сражались наравне с мужчинами. Это был единственный полностью женский партизанский отряд за всю историю Второй Мировой войны!

Я искренне верю, что период откровенной вражды против России однажды пройдёт и нам нужно будет заново выстраивать добрые международные отношения со странами Запада. Вот тогда и пригодится память о нашей общей борьбе против фашизма, а на территории Франции будет открыт мемориал воинской славы, посвящённый русским участницам французского Сопротивления, девушкам из партизанского отряда «Родина».

Я пересказал кратко сюжет фильма для того, чтобы читатели понимали, о каком подвиге идет речь. Когда показывал этот документальный фильм раненным солдатам в российских госпиталях, то не увидел ни одного равнодушного человека, настолько мужество наших девушек велико.

- Этот фильм показали на наших телеканалах? И если зритель захочет его сейчас посмотреть, то где его можно увидеть?

- На центральных российских каналах к сожалению, его не показали. «Не формат…»

Восемнадцатого марта этого года, в день «Русской весны», когда празднуется воссоединение Крыма с Россией, фильм «Родина» показали на крымском телевидении с возможностью ретрансляции на освобожденных участках Украины. Его всегда можно посмотреть в отрытом доступе в интернете.

- Вы сказали, что показали фильм в российских госпиталях нашим бойцам. Это была ваша инициатива или какой-то заказ?

- Никакого заказа не было, и если можно так выразиться, то и сейчас по собственному велению сердца занимаюсь культурно – просветительской деятельностью. Год в армии прекрасная возможность восполнить пробел в культурном воспитании молодёжи. Это время без дурного влияния общества и интернета.

Я провожу кинолектории для солдат и офицеров с показом советских фильмов, где перед каждой картиной, рассказываю о ней, делаю сравнения с современной жизнью. Молодые ребята не привыкли смотреть эти фильмы, для них — это скучно, не понятно и даже чуждо. Я объясняю то, к чему у них нет своего ключа для расшифровки. Это очень важно вернуть свою собственную историю и культуру потомкам великой страны. Сознание современной молодежи в основном формируется на низко пробном американском кино, где им прививаются чужие, порой враждебные нам ценности. Воспитано целое поколение иностранцев в своём собственном государстве. Здесь очень важно понимать, в чью сторону ребята, обученные водить боевые машины, однажды могут повернуть дула своих танков. Для решения этих сложных задач я и провожу в военных частях кинолектории, твёрдо понимая, что через показ специально отобранных советских фильмов, ребятам будет комфортно и интересно приобщиться к истории и культуре родного отечества.

Еще я взялся за проведение концертов в госпиталях. Хочу сказать большое спасибо - Олегу Газманову, Сергею Галанину, Ольге Кормухиной, Гарику Сукачеву, рок группе «Рондо» и многим другим за то, что они поддержали это стратегически важное и духовно полезное направление. За четыре месяца было проведено двенадцать концертов, которые для раненных ребят стали настоящим праздником. Сейчас очень важно наших бойцов поддержать морально и духовно.

Из-за того, что я много работаю по госпиталям, родился сюжет фильма о медицинских работниках на войне. Современная практика ведения военных действий не отличается по своей сути от лучших примеров героизма и доблести русских солдат. Много примеров отчаянного героизма встречается и среди медицинских работников. Как яркий пример, история девушки санитарки, которая ценой своей собственной жизни, спасает раненого бойца, прикрыв его собой от обстрела. Чувствую свою собственную обязанность как профессионального кинематографиста, оставить светлую память о современных героях, увековечив их подвиг в своём новом фильме с рабочим названием «Сестричка».

- Как хорошо, что наконец взят курс на правильную идеологию и поднимается престиж военных. Патриотизм становится моден?

- Понимаете, слова «идеология» и «патриотизм» сегодня настолько заштамповали, и они настолько потеряли всякий смысл, что их даже упоминать лишний раз не хочется. В девяностых годах я очень любил кепку, но после того, как кепку стали носить дворовые бандиты, мне пришлось этот головной убор снять. Я не люблю штампы … В наше время само слово патриотизм потеряло первоначальный смысл им всё чаще пользуются для корысти и собственной выгоды, а словом идеология вообще пугают, связывая его с почему-то с ограничением личной свободы. Я за «образы и смыслы» которые призваны работать с сознанием человека, с его душой, во благо человека.

Вот, например, ежегодный фестиваль байкеров мотоклуба «Ночные волки», которое совсем недавно прошло в Севастополе на площадке горы Гасфорта. Несмотря на головокружительные трюки и современные огненные спецэффекты, призванные развлекать зрителя, оно было полностью посвящено нашей истории и нашим корням. На шоу не только демонстрировалась военная техника времен Великой Отечественной войны, но и все было подчинено общему, единому замыслу. А замысел такой: мой друг, президент «Ночных волков» Александр Залдастанов во время шоу сказал - наш главный смысл, показать, что только русский человек смог собрать империю, состоящую из 11-часовых поясов, омываемую тремя океанами, и 13 морями. При этом никогда не эксплуатируя свои колонии, Россия собрала все нации и народности, как любящая мать. И когда зрители смотрели это эксклюзивное представление, то именно в этот момент пробуждались настоящие патриотические чувства. Людей объединил общий настрой, единый дух, любовь к собственной истории и культуре, в этом я вижу истинный патриотизм.

- А как относитесь к тем представителям культуры и шоу бизнеса, которые именно себя считают «патриотами» и которые покинули Россию?

- Я никак к ним не отношусь, меня не интересует кем они себя считают, и то, что с ними сейчас происходит на Западе. Мое мнение такое – не стоит обращать на этих деятелей излишнее внимание… Лично мне нравится жить в России, я никуда не собираюсь переезжать, тем более бежать и прятаться от войны. Если честно я уверен, что война — это яркий катализатор того, что сегодня происходит. Именно сейчас во время большой встряски, становится видно кто есть, кто... Появилась прекрасная возможность всем вместе разобраться где правда, а где ложь, что для нас добро, а что зло. Сейчас работаю с молодежью и понимаю, что в большинстве своём это очень неплохие люди, но так много опасной фальши вложено в их головы.

- Наверное, люди сейчас озлоблены не от хорошей жизни…

- А как она может быть хорошей, если человека приучают заниматься только собой. Посмотрите на наших девушек, к чему их призывают? Не выходить замуж, не рожать детей, заниматься карьерой или быть «Барби». Им вкладывают мысль, что семья — это вчерашний день, это не современно. Без всякого стеснения «топчутся» по нашим вековым традициям. И это практически безальтернативно.

- Что касается наших традиций, я знаю, что вы приступили к съемкам в Крыму очередного документально - постановочного фильма. Герой фильма Дмитрий Евгеньевич Корнилов, потомок легендарного вице адмирала Корнилова, погибшего при первой обороне Севастополя. Можно немного информации о фильме и когда месье Корнилов планирует посетить Россию?

- Наш документальный фильм называется «Сентиментальное возвращение на Родину», он будет на двух языках: на русском и французском. Так получилось, что несмотря на свои именитые корни, рождённый во Франции, проживший большую и интересную жизнь, Дмитрий Корнилов поначалу не воспринимал Россию, как Родину. Но с возрастом пришло осознание откуда его род, и что-то кольнуло в его русской душе. Мсье Корнилов приехал в Севастополь, посетил усыпальницу своего предка, вице-адмирала, начальника штаба Черноморского флота, героя первой обороны Севастополя - Владимира Алексеевича Корнилова и именно там в нем пробудилась любовь к России и её неотъемлемой части – русскому Крыму. Кстати на этот Новый год, согласно документу, полученному из Кремля, наш Президент подписал указ о предоставлении Дмитрию Евгеньевичу Корнилову гражданства России. Так мсье Дмитрий Корнилов стал гражданином России - Дмитрием Евгеньевичем Корниловым. Вместе с отчеством вернулось и его отечество!

Корнилова мы ждем в Крыму в сентябре, очень надеемся, что он приедет, но сами понимаете какая сейчас непростая ситуация в мире и, как неоднозначно оценивают тех, кто поддерживает связь с русской культурой. Дмитрий Евгеньевич личность уникальная, и можно с уверенностью сказать, что он бесстрашный человек. Корнилов очень много сделал для продвижения русской культуры во Франции, все эти годы всячески отстаивал честь русской нации. Он прилетал в Севастополь на кинофестиваль «Победили Вместе», где с кинематографистами, ветеранами, историками, участвовал в антифашистских форумах и акциях. И это заметьте все происходит на фоне оголтелых антироссийских санкций.

А 9 мая он не побоялся прийти и возложить цветы к памятнику погибшим воинам в Париже и дать интервью о том, что французы забыли правду о войне, забыли о разрушениях и жертвах, которые принесла эта война. Когда многие европейцы настроены ко всему русскому враждебно, Корнилов посчитал для себя неприемлемым занять выжидательную позицию и остаться в стороне. Дмитрий Евгеньевич не скрывает своей симпатии к России, с нетерпением ждет поездки, для того, чтобы продолжить съемки нашего международного кинопроекта. Он мечтает увековечить память о своем выдающемся предке и напомнить забывшим и заблуждающимся, что Крым исторически и культурно уже несколько веков Русский. Как гражданин России, теперь он в любое время может свободно въезжать на свою историческую Родину.

Анжела Якубовская

https://ayakub.mirtesen.ru/blog/43197002088/Mihayil-Matrosov...