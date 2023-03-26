Первый сверхзвуковой таран в истории - подвиг капитана Елисеева в 1973 году

Фото Геннадия Елисеева, сделано однополчанином капитана за несколько дней до гибели Фото Геннадия Елисеева, сделано однополчанином капитана за несколько дней до гибели

В 1973 году в небе над Грузией произошел первый в истории воздушный таран, проведенный на сверхзвуковом самолете. Подвиг совершил пилот советского «МиГа» капитан Геннадий Николаевич Елисеев. Его противником стал американский самолет «Фантом», которым управляли летчики из США и Ирана. Таран закончился смертью Елисеева, а пилоты противника попали в плен, но были отпущены через 16 дней. Капитан советских ВВС Геннадий Елисеев

К 1973 году, несмотря на мир, обстановка на Закавказье складывалась непростая. Воздушное пространство Союза нарушалось самолетами Ирана и США. Армии этих стран сотрудничали в рамках проекта «Темный ген», суть которого поиск потенциальных дыр в системе советского ПВО. Армейская инструкция предписывала принуждать к посадке на наши аэродромы транспортные самолеты-нарушители и сбивать военные.

Главной ударной силой советских ВВС на Закавказье был 982-ой истребительный полк 283-й истребительной авиационной дивизии. Базировалось подразделение на военном аэродроме Вазиани, что в 20 километрах от Тбилиси. 28 ноября 1973 года советские ПВО засекли неизвестный борт. Советский легкий сверхзвуковой истребитель МиГ – 21

Цель идентифицировали как боевой самолет, а под наблюдение его взял радиотехнический батальон, базирующийся в азербайджанском городе Имишлы. Для устранения цели в воздух подняли два самолета 15-го корпуса ПВО. Для поддержки из Вазиани вылетел МиГ-21 капитана Геннадия Николаевича Елисеева, который оказался ближе к нарушителю. Ему и было приказано вступить в бой с неизвестным противником.

Идти на таран

Сослуживец героя полковник Владимир Недоступенко говорил, что после подвига Елисеева с ними проводили подробный разбор случившегося, и он в деталях помнит тот трагический день.

Утром 28 ноября 1973 года Геннадий Николаевич готовился сдать свой истребитель МиГ-21 другому летчику. Однако в 9:00 поступила команда: «Воздух», что означало экстренный взлет. Капитан вывел машину на взлетную полосу и на форсаже поднялся в воздух.

Штаб приказал выйти на высоту 5000 метров и начать набирать сверхзвуковую скорость, хотя по инструкции для сверхзвука полагалось взять 10000 метров. Скорость сближения самолетов составляла 400-500 километров и в таких условиях пилоты реагируют молниеносно. Противник увидел советский «МиГ» и начал маневрировать. Геннадий Николаевич пустил предупредительную ракету, но цель ушла по крутой дуге. Елисеев не отставал и шел следом.

Через несколько секунд капитан произвел захват цели и доложил командованию, что перед ним F-4 «Фантом» II, впоследствии окажется, принадлежащий иранским ВВС. Была выпущена вторая ракета, но она прошла мимо. Тогда капитан Елисеев услышал приказ: «Таранить самолет левым крылом по хвостовому оперению». Пилот ответил лаконичное: «Понял, выполняю». «МиГ» врезался в иранский «Фантом», который разломился на две части и из него успели катапультироваться два пилота. Многоцелевой истребитель F-4 «Фантом» II

После столкновения у самолета Елисеева отвалилось крыло и стабилизатор. Машина начала вертеться в воздухе и врезалась в ближайшую гору. Связь с Геннадием Николаевичем оборвалась и, скорее всего, он погиб во время тарана. До сих пор неясно почему летчик не использовал в бою скорострельную авиационную пушку. По одной из версий она заклинила по техническим причинам.

Провокация или ошибка

На базе авиационной дивизии не знали, что летчик погиб. Через время на склонах гор поисковый отряд заметил два парашютиста. В штабе подумали, что это Елисеев и сбитый им пилот. Оказалось, что это вражеские летчики – майор ВВС Ирана Мохаммад Шокухния и полковник ВВС США Джон Сондерс.

Иранский майор Мохаммад Шокухния. Погиб во время ирано-иракской войны

По одной из версий «Фантом» сознательно пошел на провокацию и пресек границу. В интервью полковник Владимир Недоступенко говорил:

«Если посмотреть карту Ирана и Армении, там есть практически такое же озеро, как у нас Севан, они буквально зеркалят друг друга по обе стороны границы. Я думаю, что пилоты противника могли сбиться с маршрута и по ошибке прилететь к нам».

Могила капитана Геннадия Елисеева Могила капитана Геннадия Елисеева

Через 16 дней после трагического боя, пилотов «Фантома» передали иранской стороне. Капитан Геннадий Елисеев, совершивший первый в истории сверхзвуковой таран, посмертно получил звезду Героя Советского Союза. Его останки доставили в родной Волгоград и с почестями похоронили на центральном городском кладбище. У пилота осталась жена и двое детей.

Улица Елисеева появились в русском Волгограде и в белорусском городке Березки. В городе Вазиани, откуда капитан вылетел в бой, его именем названа средняя школа №1.

Автор: Александр Бражник

https://dzen.ru/a/XlV7SbUB9G1FuuAs