Побываем на Мосфильме, ч.1

Конечно, я бывала там не раз и не два, но то было давно, тогда даже мобильных не было. Гуляя по сетям я наткнулась на посещение Касперским Мосфильма с кучей фотографий и предлагаю Вам вместе с ним пройтись по студии.
По ту сторону Мосфильма. Часть 1.
Есть немало интересных мест в Москве помимо широко известных культурно-туристических точек вроде театров, ГУМ-ов и Красной площади. И один из таких весьма примечательных и категорически обязательных к посещению объектов - киностудия "Мосфильм", с её декорациями, хранилищами и прочей атрибутикой киноиндустрии.
1. Киностудия появилась в результате объединения нескольких "кинофабрик" (или же "киноателье", как нам рассказал экскурсовод) в 1923 году, посему надо не забыть, что через 2 года Мосфильм будет праздновать столетие.
2. Местный музей просто замечательный! Именно вот эту уменьшенную копию знаменитой скульптуры "Рабочий и колхозница" показывают в заставке ко всем мосфильмовским лентам. Кстати, какие-то наследники Мухиной (автора скульптуры) хотели предъявить права на это изображение, но были посланы куда подальше, поскольку Мухина сама передала Мосфильму авторские права на эту работу (копию).
3. И разные-разные-разные всяческие экспонаты ->
4. Да! Это именно те самые костюмы!
5. А это кинопроектор КПТ-3. Вот какими монстрами показывали кино в стародавние времена.
6. (но задничек у такого шикарного раритета могли бы и "почище" сделать, без пожарных кранов и планов эвакуации).
А в дирекции среди прочих разных наград...
7. - там стоят аж целых два настоящих Оскара! (за "Войну и мир" и "Дерсу Узала").
8. И прочее раритетно-музейно-историческое ->
9.
Оружейная комната. И здесь же тот самый пулемёт из "Белого солнца пустыни" ->
10. 11.Хранилище киномебели. Наверняка можно узнать какие-то предметы из старых-добрых фильмов.
12. На мой вопрос про "12 стульев" ответили, что, увы, не здесь. Или те стулья героически погибли во время съёмок? Их же потрошили по полной программе...
13. И отдельные этажи в специальном павильоне - хранилище вообще всего. Да-да, вообще всего, что может пригодиться на съёмках ретрофильмов:
14. Печатные машинки? - Пажалста! Какую модель изволите?
15. Граммофоны-патефоны на выбор ->
16. Телефоны-телетайпы настольные из всех эпох.
17. Телевизоры в ассортименте. Справа наверху колонка от музыкального центра Радиотехника - 101. Эх, детство...
18. На что мне тут же пояснили, что многие посетители тоже узнают предметы далёкого детства и юности. Получается, что это не просто хранилище, а музей ностальгии по давно прошедшим временам.
Телефоны-мегафоны и прочие загадочные предметы.
19. Радиолы и проигрыватели винила:
20. Самовар чайку попить? Вот они:
21. Баян порвался? Есть замена!
22. Короче, тут есть практически вообще всё, что может пригодиться для создания практически любого ретроантуража.
23. Переходим в хранилище одежды...
24. ...и головных уборов :)
25. Тут тоже есть всё и всех эпох. Запомнилось, что женской одежды здесь 74 тысячи экземпляров, а мужской - 68 тысяч. О как!
26. Обноски подешевле -
27. Одежда для индейцев ->
28. Любой давности эпохи...
29. 30. Пронумеровано, развешено и обозначено ->
31. Наряды побогаче:
1. Киностудия появилась в результате объединения нескольких "кинофабрик" (или же "киноателье", как нам рассказал экскурсовод) в 1923 году, посему надо не забыть, что через 2 года Мосфильм будет праздновать столетие.
2. Местный музей просто замечательный! Именно вот эту уменьшенную копию знаменитой скульптуры "Рабочий и колхозница" показывают в заставке ко всем мосфильмовским лентам. Кстати, какие-то наследники Мухиной (автора скульптуры) хотели предъявить права на это изображение, но были посланы куда подальше, поскольку Мухина сама передала Мосфильму авторские права на эту работу (копию).
3. И разные-разные-разные всяческие экспонаты ->
4. Да! Это именно те самые костюмы!
5. А это кинопроектор КПТ-3. Вот какими монстрами показывали кино в стародавние времена.
6. (но задничек у такого шикарного раритета могли бы и "почище" сделать, без пожарных кранов и планов эвакуации).
А в дирекции среди прочих разных наград...
7. - там стоят аж целых два настоящих Оскара! (за "Войну и мир" и "Дерсу Узала").
8. И прочее раритетно-музейно-историческое ->
9.
Оружейная комната. И здесь же тот самый пулемёт из "Белого солнца пустыни" ->
10. 11.Хранилище киномебели. Наверняка можно узнать какие-то предметы из старых-добрых фильмов.
12. На мой вопрос про "12 стульев" ответили, что, увы, не здесь. Или те стулья героически погибли во время съёмок? Их же потрошили по полной программе...
13. И отдельные этажи в специальном павильоне - хранилище вообще всего. Да-да, вообще всего, что может пригодиться на съёмках ретрофильмов:
14. Печатные машинки? - Пажалста! Какую модель изволите?
15. Граммофоны-патефоны на выбор ->
16. Телефоны-телетайпы настольные из всех эпох.
17. Телевизоры в ассортименте. Справа наверху колонка от музыкального центра Радиотехника - 101. Эх, детство...
18. На что мне тут же пояснили, что многие посетители тоже узнают предметы далёкого детства и юности. Получается, что это не просто хранилище, а музей ностальгии по давно прошедшим временам.
Телефоны-мегафоны и прочие загадочные предметы.
19. Радиолы и проигрыватели винила:
20. Самовар чайку попить? Вот они:
21. Баян порвался? Есть замена!
22. Короче, тут есть практически вообще всё, что может пригодиться для создания практически любого ретроантуража.
23. Переходим в хранилище одежды...
24. ...и головных уборов :)
25. Тут тоже есть всё и всех эпох. Запомнилось, что женской одежды здесь 74 тысячи экземпляров, а мужской - 68 тысяч. О как!
26. Обноски подешевле -
27. Одежда для индейцев ->
28. Любой давности эпохи...
29. 30. Пронумеровано, развешено и обозначено ->
31. Наряды побогаче:
32. "Пальто габардиновое" - я и слово такое уже успел забыть!
33. Кафтаны петровские:
34. Много! Очень много...
35. Шубохранилище: боярские и народные...
36.
Обалдеть можно.. Сколько тут всего собрали!
На мой вопрос о костюмах из "Кин-дза-дзы" (один из моих самых любимых фильмов, и он же тоже мосфильмовский) мне ответили, что, увы, эти шедевры костюмного творчества безвозвратно утеряны..
Особая гордость Мосфильма - крайне "навороченный" павильон звукозаписи. Хвалились, что вообще всё что угодно могут тут со звуком соорудить. Верю, убедительно говорили.
37. 38. Но гараж всё же покруче будет! Все машины на ходу, все участвовали в съёмках различных фильмов.
39. На синих табличках перед машинами - список фильмов, в которых снимался данный конкретный экспонат.
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Немоторизованная техника :)
50. Не просто "сани" -
51. А весьма заслуженные сани! Это ого-го какие сани! Почти 90 лет "в строю"!
52. Вот такой просто совершенно замечательный гараж. Продолжение следует.
33. Кафтаны петровские:
34. Много! Очень много...
35. Шубохранилище: боярские и народные...
36.
Обалдеть можно.. Сколько тут всего собрали!
На мой вопрос о костюмах из "Кин-дза-дзы" (один из моих самых любимых фильмов, и он же тоже мосфильмовский) мне ответили, что, увы, эти шедевры костюмного творчества безвозвратно утеряны..
Особая гордость Мосфильма - крайне "навороченный" павильон звукозаписи. Хвалились, что вообще всё что угодно могут тут со звуком соорудить. Верю, убедительно говорили.
37. 38. Но гараж всё же покруче будет! Все машины на ходу, все участвовали в съёмках различных фильмов.
39. На синих табличках перед машинами - список фильмов, в которых снимался данный конкретный экспонат.
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Немоторизованная техника :)
50. Не просто "сани" -
51. А весьма заслуженные сани! Это ого-го какие сани! Почти 90 лет "в строю"!
52. Вот такой просто совершенно замечательный гараж. Продолжение следует.
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