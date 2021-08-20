Побываем на Мосфильме, ч.1

32."Пальто габардиновое" - я и слово такое уже успел забыть!33.Кафтаны петровские:34.Много! Очень много...35.Шубохранилище: боярские и народные...36.Обалдеть можно.. Сколько тут всего собрали!На мой вопрос о костюмах из "Кин-дза-дзы" (один из моих самых любимых фильмов, и он же тоже мосфильмовский) мне ответили, что, увы, эти шедевры костюмного творчества безвозвратно утеряны..Особая гордость Мосфильма - крайне "навороченный" павильон звукозаписи. Хвалились, что вообще всё что угодно могут тут со звуком соорудить. Верю, убедительно говорили.37.38.Но гараж всё же покруче будет! Все машины на ходу, все участвовали в съёмках различных фильмов.39.На синих табличках перед машинами - список фильмов, в которых снимался данный конкретный экспонат.40.41.42.43.44.45.46.47.Немоторизованная техника :)50.Не просто "сани" -51.А весьма заслуженные сани! Это ого-го какие сани! Почти 90 лет "в строю"!52.Вот такой просто совершенно замечательный гараж. Продолжение следует.