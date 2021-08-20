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Побываем на Мосфильме, ч.1

Конечно, я бывала там не раз и не два, но то было давно, тогда даже мобильных не было. Гуляя по сетям я наткнулась на посещение Касперским Мосфильма с кучей фотографий и предлагаю Вам вместе с ним пройтись по студии.

По ту сторону Мосфильма. Часть 1.

Есть немало интересных мест в Москве помимо широко известных культурно-туристических точек вроде театров, ГУМ-ов и Красной площади. И один из таких весьма примечательных и категорически обязательных к посещению объектов - киностудия "Мосфильм", с её декорациями, хранилищами и прочей атрибутикой киноиндустрии.
1. 0DSC00157Киностудия появилась в результате объединения нескольких "кинофабрик" (или же "киноателье", как нам рассказал экскурсовод) в 1923 году, посему надо не забыть, что через 2 года Мосфильм будет праздновать столетие.
2. 0DSC00180Местный музей просто замечательный! Именно вот эту уменьшенную копию знаменитой скульптуры "Рабочий и колхозница" показывают в заставке ко всем мосфильмовским лентам. Кстати, какие-то наследники Мухиной (автора скульптуры) хотели предъявить права на это изображение, но были посланы куда подальше, поскольку Мухина сама передала Мосфильму авторские права на эту работу (копию).
3. 1DSC00067И разные-разные-разные всяческие экспонаты ->
4. 2DSC00064Да! Это именно те самые костюмы!
5. 3DSC00072А это кинопроектор КПТ-3. Вот какими монстрами показывали кино в стародавние времена.

6. 4DSC00075(но задничек у такого шикарного раритета могли бы и "почище" сделать, без пожарных кранов и планов эвакуации).
А в дирекции среди прочих разных наград...
7. DSC00059- там стоят аж целых два настоящих Оскара! (за "Войну и мир" и "Дерсу Узала").
8. DSC00062И прочее раритетно-музейно-историческое ->
9. DSC00077
Оружейная комната. И здесь же тот самый пулемёт из "Белого солнца пустыни" ->
10. DSC0007911.DSC00080Хранилище киномебели. Наверняка можно узнать какие-то предметы из старых-добрых фильмов.
12. DSC00069На мой вопрос про "12 стульев" ответили, что, увы, не здесь. Или те стулья героически погибли во время съёмок? Их же потрошили по полной программе...
13. DSC00070И отдельные этажи в специальном павильоне - хранилище вообще всего. Да-да, вообще всего, что может пригодиться на съёмках ретрофильмов:
14. DSC00085Печатные машинки? - Пажалста! Какую модель изволите?
15. DSC00089Граммофоны-патефоны на выбор ->
16. DSC00090Телефоны-телетайпы настольные из всех эпох.
17. DSC00091Телевизоры в ассортименте. Справа наверху колонка от музыкального центра Радиотехника - 101. Эх, детство...
18. DSC00092На что мне тут же пояснили, что многие посетители тоже узнают предметы далёкого детства и юности. Получается, что это не просто хранилище, а музей ностальгии по давно прошедшим временам.
Телефоны-мегафоны и прочие загадочные предметы.
19. DSC00093Радиолы и проигрыватели винила:
20. DSC00094Самовар чайку попить? Вот они:
21. DSC00097Баян порвался? Есть замена!
22. DSC00098Короче, тут есть практически вообще всё, что может пригодиться для создания практически любого ретроантуража.
23. DSC00099Переходим в хранилище одежды...
24. DSC00100...и головных уборов :)
25. DSC00101Тут тоже есть всё и всех эпох. Запомнилось, что женской одежды здесь 74 тысячи экземпляров, а мужской - 68 тысяч. О как!
26. DSC00102Обноски подешевле -
27. DSC00103Одежда для индейцев ->
28. DSC00104Любой давности эпохи...
29. DSC0010730. DSC00106Пронумеровано, развешено и обозначено ->
31. DSC00109Наряды побогаче:
32. DSC00113"Пальто габардиновое" - я и слово такое уже успел забыть!
33. DSC00114Кафтаны петровские:
34. DSC00117Много! Очень много...
35. DSC00118Шубохранилище: боярские и народные...
36. DSC00121
Обалдеть можно.. Сколько тут всего собрали!
На мой вопрос о костюмах из "Кин-дза-дзы" (один из моих самых любимых фильмов, и он же тоже мосфильмовский) мне ответили, что, увы, эти шедевры костюмного творчества безвозвратно утеряны..
Особая гордость Мосфильма - крайне "навороченный" павильон звукозаписи. Хвалились, что вообще всё что угодно могут тут со звуком соорудить. Верю, убедительно говорили.
37. DSC0008238. DSC00084Но гараж всё же покруче будет! Все машины на ходу, все участвовали в съёмках различных фильмов.
39. DSC00126На синих табличках перед машинами - список фильмов, в которых снимался данный конкретный экспонат.
40. DSC0013041. DSC0013242. DSC0013343. DSC0013844. DSC0014345. DSC0014546. DSC0014647. DSC00147Немоторизованная техника :)
50. DSC00148Не просто "сани" -
51. DSC00149А весьма заслуженные сани! Это ого-го какие сани! Почти 90 лет "в строю"!
52. DSC00150Вот такой просто совершенно замечательный гараж. Продолжение следует.
фото сегодняСветлана Митленкоискусство
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