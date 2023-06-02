Куда уходят деньги СВО?

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ ГЕРЕВ СВО? БОЕЦ РЕШИЛСЯ СКАЗАТЬ ПРАВДУ О ЧИНОВНИКАХ

Боец спецоперации с позывным "Капитан" рассказал, как чиновники отфутболивают любые просьбы о компенсациях. По его словам, ситуация такова, что даже погибших бойцов сослуживцы хоронят за свой счет.

Участники специальной военной операции, проявляющие каждый день самоотверженность и выдержку в зоне боевых действий, страдают от произвола и безучастности чиновников. Сидящие на "гражданке" отфутболивают бойцов, обратившихся с просьбой о помощи, о предоставлении компенсации. Этот пафос не ради красного словца. Бойцы рассказывают о реальности, с которой им пришлось столкнуться.

Хоронить за свой счет

Так, герой программы "Мы в курсе", боец с позывным "Капитан", рассказал, что погибших товарищей солдаты хоронят за свои кровные.

Один из таких эпизодов произошел в отряде "БАРС 23". "18 октября 2022 геройский погиб мой товарищ, - рассказал капитан. - Все расходы на похороны фактически взял на себя. Помогла и его семья - с денег на его карточке и похоронили".

Транспортом помог исполняющий обязанности военкома - заказали автобус, организовали процессию. Однако вопрос к администрации - где были чиновники, которые должны были осуществить поддержку? По словам "Капитана", чиновники администрации откликнулись лишь после того, как их задергали запросами по этому поводу.

Однако описанный выше случай не единичный. Добровольцы, участвующие в СВО, сталкиваются с безразличием на "гражданке". В случае, если ранен - обращаться за помощью к представителям власти, Пенсионного фонда бесполезно.

Герой программы Царьграда объяснил, что на запросы добровольцев - одни отписки.

"Я был ранен на территории ДНР... Мы обращались к различным чиновникам... Единственное, что нам ответили: "Мы вам ничего не должны и ничем не обязаны. Вы - доброволец, и вы никак к выплатам не относитесь", - указал он (такое уже было в нашей стране, когда в военкоматах говорили афганцам: мы вас туда не посылали, и вот снова! - прим)

Ветеран боевых действий объяснил, что добровольцы, отправившиеся в зону проведения СВО, не ждут наград и почестей, они сражаются за Родину. Однако закрывать глаза на то, что творят бюрократы с воинами, также недопустимо.

Неразбериха с выплатами

Ранее "Первый русский" рассказывал о том, как участников СВО лишают выплат за ранение, компенсаций. Бойцы, оказавшиеся на гражданке, внезапно узнают, что по документам они вообще не были на передовой, да и причислены к другой части.

Все это естественным образом отображается на выплатах.

Два участника СВО обратились за помощью Правозащитный центр Общества "Царьград". Бойцы рассказали, что они не получили свои законные выплаты, хотя все документы у них есть.

Примечательно в истории военных то, что их ситуация с невыплатами длится с ноября-декабря прошлого года. Мужчин с документами гоняют из части в часть, отфутболивая с формулировкой - "к нам вы с требованиями о выплатах не имеете никакого отношения".

Чтобы разобраться в ситуации, к делу подключились опытные правозащитники. Выяснилось, что в историях, описанных бойцами, бюрократический хаос.

"Если это не халатность, неразбериха, а просто какая-то схема, то это колоссальная схема. И в ней должны быть задействованы как минимум кадровые подразделения, офицеры тех частей, где они якобы числятся. Офицеры тех частей, которые их списали со своих частей. То есть это конвейер. Либо это халатность, либо это очень большая преступность", - отмечал эксперт Царьграда, юрист, правозащитник Дмитрий Щербинин. Подробнее об этих случаях - в материале "Мёртвые души". Деньги бойцов СВО уходят несуществующим солдатам?".

Пропал без вести

Также аналогичная неразбериха получается и с бойцами, которые числятся пропавшими без вести. Выплакавшие все слезы родственники сталкиваются с ситуацией, что ни похоронить своего родного человека не могут, ни оформить положенные компенсации.

О таком случае Царьград рассказывал ранее - многодетный отец был призван на фронт и, по имеющимся данным, предположительно погиб в боях под Каховкой. Почти полгода он числится пропавшим без вести, а его семья не имеет возможности оформить пенсию по потере кормильца и вообще узнать, что с ним. Кроме того, числился боец, судя по всему, почему-то в тылу и выплаты получал мизерные. Как подобное стало возможным - в материале "Это был самый любимый папа": Семья русского солдата полгода ищет справедливости у чиновников".

https://tsargrad.tv/news/kuda-uhodjat-dengi-geroev-svo-boec-...