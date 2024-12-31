Восхитительные зимние пейзажи

Зима может быть одновременно красивой и суровой - снег и лед, покрывающие большую часть нашего полушария зимой, являются преобразующей силой, которой нет равных.

И хотя многие могут ненавидеть холод, не забывайте, что зима - необходимая часть нашего жизненного цикла - совсем скоро эти застывшие во льду пейзажи снова будут полны жизни.

Большинство растений и животных приспособились к смене времен года, и ледяная хватка зимы позволяет им мигрировать или впадать в спячку. А некоторые семена деревьев, например желуди, и вовсе прорастут, только если всю зиму провели в холодной земле.

Так что давайте возьмем по-максимуму от этого холодного, но чарующе красивого сезона! Укутывайтесь в любимое одеяло, берите в руки чашечку ароматного горячего кофе или чая и наслаждайтесь самыми красивыми зимними пейзажами в мире. http://bigpicture.ru/?p=461193

А это фотографии от сергей Странника: http://www.strannik-sergey.ru/index.html

И добавлю из своей копилочки))) После наводнения.

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