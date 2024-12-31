Восхитительные зимние пейзажи

Зима может быть одновременно красивой и суровой - снег и лед, покрывающие большую часть нашего полушария зимой, являются преобразующей силой, которой нет равных.
И хотя многие могут ненавидеть холод, не забывайте, что зима - необходимая часть нашего жизненного цикла - совсем скоро эти застывшие во льду пейзажи снова будут полны жизни.
Так что давайте возьмем по-максимуму от этого холодного, но чарующе красивого сезона! Укутывайтесь в любимое одеяло, берите в руки чашечку ароматного горячего кофе или чая и наслаждайтесь самыми красивыми зимними пейзажами в мире.http://bigpicture.ru/?p=461193
А это фотографии от сергей Странника:http://www.strannik-sergey.ru/index.html
И добавлю из своей копилочки)))После наводнения.
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