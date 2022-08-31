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Убьёт, но не тех!

Радиоактивное облако с Запорожской АЭС накроет Восточную Европу?

Убьёт, но не тех

Радиоактивное облако с Запорожской АЭС накроет Восточную Европу?Радиоактивное облако с Запорожской АЭС накроет Восточную Европу? (фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС)

В Минобороны России смоделировали ситуацию, которая может возникнуть после украинской ракетной атаки на станцию. Заявляется, что заражение распространится в первую очередь на северные и западные области Украины, а затем и на соседние страны. При этом чудесным образом радиоактивное облако не затронет ни Крым, ни европейскую часть России – даже при неблагоприятной розе ветров.

Накануне во Львове президента Украины почтили визитом его турецкий коллега Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. Встреча была коротка – всего 40 минут. На повестке стоял вывод с АЭС российских специалистов, а заодно и военных, но, как видно, ни туркам, ни международным посредникам на этот раз заболтать Москву не удалось. Россия отвергла предложение Турции уйти с Запорожской АЭС, подтвердил на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Иван Нечаев. Впечатляет формулировка – мол, все всё понимают: «Киев много раз демонстрировал свою способность устраивать провокации. По этой причине неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС.

Их реализация сделает станцию ещё более уязвимой». Разумеется, визит делегации МАГАТЭ теперь сорван.

Толку от станции Украине теперь никакого – реакторы либо остановят вовсе, от греха подальше, либо переключат АЭС на российскую энергосистему. Так или иначе, станция, обеспечивавшая четвёртую часть украинской электрической генерации, выпадает из украинской экономики, и у Зеленского не выгорело обеспечить её возвращение при помощи Турции и ООН. Но что будет со станцией дальше?

Уязвима в первую очередь система охлаждения реактора, указывает бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения округа ПВО Москвы полковник запаса Сергей Хатылёв. А также площадки, где хранятся отработанные топливные элементы. «Вывозить их в безопасное место нет возможности из-за обстрелов, – разъясняет эксперт, – а накопилось их много. И находятся они не в специальных контейнерах, а лежат прямо на открытых площадках».

Тем временем французские СМИ сообщили, что после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном его российский коллега Владимир Путин «уведомил Макрона о своём согласии на развёртывание миссии МАГАТЭ» на Запорожской АЭС тем способом, который согласовали Украина и ООН, то есть через украинскую территорию. Это был политический вопрос, как для Москвы, так и для Киева: с чьей стороны границы миссия заедет в Энергодар, та юрисдикция над АЭС де-факто и будет признана. В итоге, как это уже не раз случалось, Москва решила проявить добрую волю, сообщает агентство РБК.

Иван Дмитриев
Газета «Наша версия» №32 от 22.08.2022
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