Накануне во Львове президента Украины почтили визитом его турецкий коллега Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. Встреча была коротка – всего 40 минут. На повестке стоял вывод с АЭС российских специалистов, а заодно и военных, но, как видно, ни туркам, ни международным посредникам на этот раз заболтать Москву не удалось. Россия отвергла предложение Турции уйти с Запорожской АЭС, подтвердил на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Иван Нечаев. Впечатляет формулировка – мол, все всё понимают: «Киев много раз демонстрировал свою способность устраивать провокации. По этой причине неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию ещё более уязвимой». Разумеется, визит делегации МАГАТЭ теперь сорван.

Толку от станции Украине теперь никакого – реакторы либо остановят вовсе, от греха подальше, либо переключат АЭС на российскую энергосистему. Так или иначе, станция, обеспечивавшая четвёртую часть украинской электрической генерации, выпадает из украинской экономики, и у Зеленского не выгорело обеспечить её возвращение при помощи Турции и ООН. Но что будет со станцией дальше?

Уязвима в первую очередь система охлаждения реактора, указывает бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения округа ПВО Москвы полковник запаса Сергей Хатылёв. А также площадки, где хранятся отработанные топливные элементы. «Вывозить их в безопасное место нет возможности из-за обстрелов, – разъясняет эксперт, – а накопилось их много. И находятся они не в специальных контейнерах, а лежат прямо на открытых площадках». в первую очередь система охлаждения реактора, указывает бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения округа ПВО Москвы полковник запаса. А также площадки, где хранятся отработанные топливные элементы. «Вывозить их в безопасное место нет возможности из-за обстрелов, – разъясняет эксперт, – а накопилось их много. И находятся они не в специальных контейнерах, а лежат прямо на открытых площадках».

Тем временем французские СМИ сообщили, что после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном его российский коллега Владимир Путин «уведомил Макрона о своём согласии на развёртывание миссии МАГАТЭ» на Запорожской АЭС тем способом, который согласовали Украина и ООН, то есть через украинскую территорию. Это был политический вопрос, как для Москвы, так и для Киева: с чьей стороны границы миссия заедет в Энергодар, та юрисдикция над АЭС де-факто и будет признана. В итоге, как это уже не раз случалось, Москва решила проявить добрую волю, сообщает агентство РБК.