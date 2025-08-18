Я не понимаю современной жизни…

Вал ежедневных событий просто не даёт мозгу возможности осмыслить происходящее. А может и не надо осмысливать? Фото: из личного архива автора

В удивительное время мы живём. Настолько удивительное, что я решительно отказываюсь что-либо понимать. Признаюсь честно: не понимаю. Вал ежедневных событий просто не даёт мозгу возможности осмыслить происходящее.

А может и не надо осмысливать? Большинство людей этим совсем не парятся. Идёт себе жизнь, и идёт… «Будь в потоке» – слоган к тому-то и призывает. Мне, правда, почему-то вспоминается народная пословица, что по течению плывет только дохлая рыба. Но, возможно, это сюда не относится.

События вообще редко соотносятся друг с другом. Так, разрозненные факты в общей картине мира. Вернее – непрерывный фонтан фактов, событий, мнений, не связанных друг с другом. Достаточно на ленту новостей взглянуть или последние известия посмотреть. Вот и смотрю, и не понимаю. Разве можно из этого изобилия информации какие-то выводы о будущем сделать? Или из океана разноплановых и противоречивых событий общую картину создать? Мысль закрадывается: а может и не надо всего этого смотреть, раз не понимаешь. А то бессмысленная трата времени выходит. А часики-то тикают, секунды, минуты, часы и года отсчитывают. Мало остаётся, меньше, чем прожито, даже если и проживёшь долго. А если недолго?

Вот запретили в июле 2025 года сатанизм в России. Вроде возликовать бы надо. А у меня несвоевременные вопросы появляются. А что, выходит, больше 30 лет после перестройки, на Руси Православной, сатанизм был разрешён? Ну, да. И секту Муна запретили и сайентологов, и свидетелей Иеговы, а сатанизм процветал.

Только на четвёртом году СВО его запретили, да и то, потому что некоторые ячейки сатанистов для ВСУ деньги перечисляли. А если бы не перечисляли, то и поныне бы жили припеваючи, со свальным грехом и человеческими жертвоприношениями, так что ли?

Нет, не понимаю. Я, конечно, ко многому попривык со времён перестройки. И к тому, что на экранах телевизоров почти по всем каналам мелькают в основном рожи прохиндеев и дегенератов. И к тому, что похабщину да насилие транслируют почти постоянно. Про интернет и вообще молчу. Сколь ни запрещают отдельные сети и сайты, а они вновь всплывают, аки субстанция некая. А сколько ещё незапрещённых, а вполне легальных и даже официальных воспевают жизнь в своё удовольствие. Русские люди увлечённо за гороскопами следят, называют себя драконами, лошадями, обезьянами и крысами, по годам китайского календаря, при этом с гордостью себя Православными именуют. Многие и вовсе от Православия открещиваются, объявляя себя то родноверами, то недоверами, то вообще безверами.

Говорим о важности традиционных ценностей, но при этом экономику превыше всего ставим. Нет, кушать, конечно, нужно, человек без еды не проживёт, но ведь и живёт он не для того, чтобы есть. Или я опять чего-то недопонял?

Инстасамку в общественную палату пригласили в качестве эксперта, дабы выслушать её предложения по воспитанию детей. Хотя ей, видимо, более сам процесс интересен, но выскажется, будьте уверены, разумеется, в духе традиционных ценностей, она та ещё затейница. Воображение так и рисует умилительную картинку: миллионы русских детей на классных часах с воодушевлением скандируют: «За деньги, да!». Вот они, традиционные ценности и экономика в одном флаконе.

Страна ведёт боевые действия, вопрос решается о самом существовании России, пенсионеры последние деньги на СВО отдают, а у олигархов прибыль растёт в разы. Они, конечно, тоже жертвуют огромные суммы на ВПК, от сердца отрывают. Но как-то так получается, что растут у них доходы, а не расходы. Загадка бизнеса.

Что в образовании творится – вообще не разберешь. На голубом глазу глава Рособрнадзора заявляет, что нагрузка на учителей сократилась в 25 раз. Выходит, что до этого они пахали как рабы, с нарушением всех норм Трудового кодекса. А кто за этим должен был смотреть? Правильно, всё тот же Рособрнадзор.

Собираемся в новое время войти впереди планеты всей, а уровень знаний большинства школьников и студентов ниже плинтуса. Спасибо искусственному интеллекту и интернету, воспитавшему молодое поколение. Зато как умеют себя подать! На блогеров равняются. И не беда, что ничего толком не знают и не умеют, зато занимают места, где получше платят. Молодым-то за молодость доплачивают, а старым спецам, чьи компетенции на порядок выше, так, чтобы прокормиться могли. Старики привыкли же себя ограничивать, так вот пусть и не расслабляются. Только вот сомнение меня берёт по поводу развития технологий и прорывных решений с таким подходом и новыми кадрами. Но я, наверное, ошибаюсь. И ещё многое, многое вызывает у меня удивление и недоумение.

Нет, я решительно не понимаю сегодняшнего времени.

Максим Зотикович Воробьёв, член Союза писателей России

https://ruskline.ru/news_rl/2025/08/13/ya_ne_ponimayu_sovremennoi_zhizni