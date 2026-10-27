Сохраненное и восстановленное, ч.33

Вывеску «Столовая “Казбек”» начала XX века на фасаде обнаружили строители в ходе капитального ремонта дома 4 по Страстному бульвару. Столетние литеры скрывали слои штукатурки и краски. Рабочие нашли артефакт: ярко-синего цвета надпись с типографикой, которую разработали в дореволюционные годы. Она выполнена шрифтом, в точности повторяющим вывеску конторы инженера Самуила Фалькевича в Кривоколенном переулке.

Находка 1920-х годов в стиле модерн оказалась не единственной — под ней реставраторы заметили две более ранние надписи на дореформенном алфавите. Сейчас вывеску закрыли защитным щитом от холода, но весной волонтеры-реставраторы вернутся к работе над артефактом, ее сохранят. Фасад здания богато украшен лепниной и сложным орнаментом, поскольку в прошлом дом был доходным и квартиры сдавали в аренду. В ходе ремонта специалисты также восстановили и укрепили фундамент здания, несущие стены и перекрытия. Заменили инженерные и водопроводные сети, установили кровлю с гидроизоляцией и утеплителем.

Усыпальница семейства Кноп на Введенском кладбище. Они были основными поставщиками оборудования для ткацкой промышленности Москвы в 19в.

Это памятник начала прошлого века, построенный в стиле неоклассицизма. Она представляет собой полуразрушенный храм со скульптурой Христа в полный рост на ступенях перед ним.

Оригинал статуи выполнил известный итальянский скульптор Рафаэлло Романелли из Флоренции. Позднее статую убрали, сейчас она находится в Троице-Сергиевой лавре.

В ходе реставрации мастера изготовили ее двухметровую копию. Также обновили фасады и интерьеры, включая лестницу, ведущую в подземную часть склепа, восстановили ограду, окна и двери, стеклоблоки Фальконье и призмы «Люксфер».

Мастерская Миусского трамвайного депо. Мастерская для ремонта вагонов – самое старинное здание Миусского трамвайного парка. Оно служило еще городской конке и сохранилось от первоначального комплекса зданий Миусского парка конно-железных дорог, заложенного на этом месте в 1874 году. С этой, функциональной, точки зрения, здание уникально для Москвы: других объектов, непосредственно связанных с конно-железными дорогами и вообще общественным транспортом «доэлектрической» эры, в реестрах городских памятников не значится.

Прямоугольное 2-этажное кирпичное здание с пристройками для сарая и кузницы было построено в 1876–1878 гг. Помимо мастерских, в нем размещались контора парка конно-железных дорог, сушильня для песка, кладовые и столовая. В ХХ веке здание перестраивалось, с 1950-х гг., после перепрофилирования трамвайного депо, служило для ремонта троллейбусов. «Кирпичный стиль», характерный для промышленных архитектурных комплексов России последней четверти XIX столетия, позволяет зданию Мастерской органично вписаться в ансамбль Миусского трамвайного депо, большинство построек которого возведены в первое десятилетие ХХ века. Главный фасад, выходящий на Лесную улицу, украшен фронтоном над центральной частью, фризом, карнизом, лопатками. Фасадные окна имеют веерные перемычки. Некогда фасад был прорезан 4 воротами для въезда вагонов, но в ХХ веке двое ворот в центральной части фасада были объединены. В интерьере здание делилось рядами столбов-опор на прямоугольные секции. Освещалось оно через крышу – световыми фонарями.

В советское время большая часть фасадных окон были уменьшены или заложены, кровля со световыми фонарями переделана в 1920-е годы. В интерьерах сохранились чугунная лестница начала 1920-х годов, метлахская плитка на полах.

При реставрации и приспособлении Мастерской под ресторанные помещения популярного «фудкорта» в 2017–2019 годах, согласно проекту, сохранены исторические габариты здания, восстановлены детали декоративного убранства фасадных стен, вычинены поврежденные участки кладки фасадов, отремонтированы кровли.

Адрес: ул. Лесная, д. 20, стр. 4

Домовый храм иконы Божьей Матери "Взыскание погибших" в Москве Учебное здание для женского училища Московского общества распространения коммерческого образования было возведено в комплексе с домовой церковью по довольно распространённой в то время практике. Так пожелал человек, пожертвовавший на строительство огромную сумму, – московский купец Павел Григорьевич Котов.

Приглашённый П. Г. Котовым архитектор Н. Л. Шевяков разработал проект здания в неорусском стиле. Храм включил в себя характерные элементы ярославского и московского узорочья XVII века, владимиро-суздальской храмовой архитектуры (декор барабана) современные нотки в духе модерна.

9 июня 1905 года домо́вая церковь училища была торжественно освящена во имя Иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». В советское время церковь перестала быть домовой. Правда, она продолжала функционировать как приходская до 1925 года, когда была окончательно закрыта. После этого она медленно разрушалась. И только в 2016 году церкви вернули исторический облик.

Здание СЭВ не снесут — только реконструируют. Победа! Третья — после цирка и кинотеатра «Россия». Ура! Ведь в планах было выстроить вот такую адову конструкцию. Это была бы жуть! Мало Москве пресловутой долбаной стеклянной "москоу-сити". Предлагали еще вот таких уродцев. Кто-то точно хочет испохабить и уничтожить облик Москвы!



В Москве отреставрировали Ростокинский акведук Работы проводились на площади 1,16 тыс. кв. метров. Согласно расчетам специалистов, следующий крупный ремонт сооружения потребуется не ранее чем через 25 лет.

Специалисты укрепили конструкции сооружения и своды арок, устранили трещины в кирпичной и каменной кладке, устроили горизонтальную гидроизоляцию и закрепили облицовки анкерами. Помимо этого, были восстановлены каменные поверхности, утраченные элементы, штукатурка и заменены поврежденные блоки, проведены шлифовка, флюатирование, гидрофобизация и покраска поверхностей.

Во время реставрации были расчищены и покрашены мастера и металлические решетки, отремонтированы беседки-павильоны, лестницы, площадки и парапеты. Также работники восстановили архитектурный декор, заменили поврежденные ступени, белокаменные и накрывные плиты.

В ходе работ заменили водоприемные колодцы, дренажные трубы и деструктированные элементы кровли, а также обновили системы электроснабжения и имитации водотока.

В XX веке акведук модернизировали и проложили от Мытищ до Москвы чугунные трубы. Вода по ним поступала в город аж до 1960-х годов. После этого несколько десятилетий по акведуку проходила теплотрасса. В 2004–2007 годах объект культурного наследия был отреставрирован и переоборудован в пешеходный мост. Однако по мере эксплуатации возникла необходимость в проведении дополнительных работ, поэтому в 2024 году по решению мэрии его начали ремонтировать. Теперь здесь также можно увидеть, как работала система водоснабжения столицы два века назад. Для этого в галерее воссоздали исторический желоб с имитацией водотока.

В декабре 2024 года завершилась масштабная реставрация Саввинского подворья. Фасад украшен майоликой и изразцами. Часть утраченных плиток заменили на новые тщательно подобранные по цветам и оттенкам. Над аркой во двор расчистили старинную надпись. В арке восстановили окно с блоками Фальконье. Часть разбитых блоков заменили. Во дворе... Восстановленные интерьеры. Окна с блоками Фальконье расчистили от нескольких слоев краски. Еще раз любуемся парадным сказочным фасадом. И да, дом жилой. Терем снова стал украшением Тверской улицы. Он интересен ещё и тем, что сразу после строительства в нём работала киностудия одного из пионеров российского кинематографа Александра Ханжонкова. А в 1939-м, когда подворье было жилым домом, его на 50 метров передвинули вглубь улицы — на тот момент это было технологическим чудом.

Дом Абрикосовых Это историческое здание, построенное в 1905 году по проекту архитектора Бориса Шнауберта. Особняк принадлежал семье известных московских кондитеров Абрикосовых, основавших одно из крупнейших кондитерских предприятий России.

Здание выполнено в стиле модерн с характерными элементами: оконные переплеты напоминают пчелиные соты, а лепнина под окнами второго этажа — вазочки для конфет, что подчеркивает кондитерскую деятельность владельцев. В советское время фабрика была национализирована и переименована в честь Петра Бабаева, став основой современного концерна «Бабаевский».

В 2023 году завершилась реставрация дома Абрикосовых, в ходе которой фасаду вернули исторический нежно-оливковый цвет, восстановили витражи и декоративные элементы. Теперь в здании планируется открыть Музей Шоколада и тематический детский развивающий центр.

Малая Красносельская ул., 7, стр. 31

Отреставрированные вывески. О старинных деталях в городе заботятся не только власти. Команда неравнодушных горожан «Вспомнить всё» за несколько лет разыскала и отреставрировала семь вывесок 1910—1920-х годов, рекламную «визитку» на фасаде дома, исторический тротуарный люк, кирпичное клеймо и световые окна-люксферы.

В Пресненском районе отреставрируют главный дом усадьбы Соллогуба Усадьба не сгорела при пожаре 1812 года и считается единственным сохранившимся зданием того времени на Поварской улице. Здесь бывал писатель Лев Толстой. И, вероятно, именно этот дом он описал в романе «Война и мир» как дом Ростовых. Здесь прощались с поэтом Владимиром Маяковским и писателем Михаилом Булгаковым. А в 1950-е годы в подвале дома жил поэт Роберт Рождественский.

Отреставрированное здание страхового общества Россия в Москве Но подробностей описания самих работ я нигде не нашла.

Реставрация фасадов ЦУМа, 2024

Специалисты завершили работы по реставрации фасадов Центрального универсального магазина в Москве: они восстановили уникальные декоративные элементы и плиточную облицовку, а также вернули зданию первоначальный светло-серый цвет. Семиэтажную постройку возвели в начале XX века по проекту архитектора Романа Клейна на месте магазина, сгоревшего в 1900 году. Сегодня здание ЦУМа обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Фото: Департамент культурного наследия города Москвы Фото: Департамент культурного наследия города Москвы Фото: департамент культурного наследия города Москвы

И на сегодня все.