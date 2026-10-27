Сохраненное и восстановленное, ч.33

Вывеску «Столовая “Казбек”» начала XX века на фасаде обнаружили строители в ходе капитального ремонта дома 4 по Страстному бульвару. Столетние литеры скрывали слои штукатурки и краски. Рабочие нашли артефакт: ярко-синего цвета надпись с типографикой, которую разработали в дореволюционные годы. Она выполнена шрифтом, в точности повторяющим вывеску конторы инженера Самуила Фалькевича в Кривоколенном переулке.
Находка 1920-х годов в стиле модерн оказалась не единственной — под ней реставраторы заметили две более ранние надписи на дореформенном алфавите.Сейчас вывеску закрыли защитным щитом от холода, но весной волонтеры-реставраторы вернутся к работе над артефактом, ее сохранят. Фасад здания богато украшен лепниной и сложным орнаментом, поскольку в прошлом дом был доходным и квартиры сдавали в аренду.В ходе ремонта специалисты также восстановили и укрепили фундамент здания, несущие стены и перекрытия. Заменили инженерные и водопроводные сети, установили кровлю с гидроизоляцией и утеплителем.
Усыпальница семейства Кноп на Введенском кладбище.Они были основными поставщиками оборудования для ткацкой промышленности Москвы в 19в.
Это памятник начала прошлого века, построенный в стиле неоклассицизма. Она представляет собой полуразрушенный храм со скульптурой Христа в полный рост на ступенях перед ним.
Оригинал статуи выполнил известный итальянский скульптор Рафаэлло Романелли из Флоренции. Позднее статую убрали, сейчас она находится в Троице-Сергиевой лавре.
В ходе реставрации мастера изготовили ее двухметровую копию. Также обновили фасады и интерьеры, включая лестницу, ведущую в подземную часть склепа, восстановили ограду, окна и двери, стеклоблоки Фальконье и призмы «Люксфер».
Мастерская Миусского трамвайного депо.Мастерская для ремонта вагонов – самое старинное здание Миусского трамвайного парка. Оно служило еще городской конке и сохранилось от первоначального комплекса зданий Миусского парка конно-железных дорог, заложенного на этом месте в 1874 году. С этой, функциональной, точки зрения, здание уникально для Москвы: других объектов, непосредственно связанных с конно-железными дорогами и вообще общественным транспортом «доэлектрической» эры, в реестрах городских памятников не значится.
Прямоугольное 2-этажное кирпичное здание с пристройками для сарая и кузницы было построено в 1876–1878 гг. Помимо мастерских, в нем размещались контора парка конно-железных дорог, сушильня для песка, кладовые и столовая. В ХХ веке здание перестраивалось, с 1950-х гг., после перепрофилирования трамвайного депо, служило для ремонта троллейбусов.«Кирпичный стиль», характерный для промышленных архитектурных комплексов России последней четверти XIX столетия, позволяет зданию Мастерской органично вписаться в ансамбль Миусского трамвайного депо, большинство построек которого возведены в первое десятилетие ХХ века. Главный фасад, выходящий на Лесную улицу, украшен фронтоном над центральной частью, фризом, карнизом, лопатками. Фасадные окна имеют веерные перемычки. Некогда фасад был прорезан 4 воротами для въезда вагонов, но в ХХ веке двое ворот в центральной части фасада были объединены. В интерьере здание делилось рядами столбов-опор на прямоугольные секции. Освещалось оно через крышу – световыми фонарями.
В советское время большая часть фасадных окон были уменьшены или заложены, кровля со световыми фонарями переделана в 1920-е годы. В интерьерах сохранились чугунная лестница начала 1920-х годов, метлахская плитка на полах.
При реставрации и приспособлении Мастерской под ресторанные помещения популярного «фудкорта» в 2017–2019 годах, согласно проекту, сохранены исторические габариты здания, восстановлены детали декоративного убранства фасадных стен, вычинены поврежденные участки кладки фасадов, отремонтированы кровли.
Адрес: ул. Лесная, д. 20, стр. 4
Домовый храм иконы Божьей Матери "Взыскание погибших" в МосквеУчебное здание для женского училища Московского общества распространения коммерческого образования было возведено в комплексе с домовой церковью по довольно распространённой в то время практике. Так пожелал человек, пожертвовавший на строительство огромную сумму, – московский купец Павел Григорьевич Котов.
Приглашённый П. Г. Котовым архитектор Н. Л. Шевяков разработал проект здания в неорусском стиле. Храм включил в себя характерные элементы ярославского и московского узорочья XVII века, владимиро-суздальской храмовой архитектуры (декор барабана) современные нотки в духе модерна.
9 июня 1905 года домо́вая церковь училища была торжественно освящена во имя Иконы Божьей Матери «Взыскание погибших».В советское время церковь перестала быть домовой. Правда, она продолжала функционировать как приходская до 1925 года, когда была окончательно закрыта.После этого она медленно разрушалась.И только в 2016 году церкви вернули исторический облик.
Здание СЭВ не снесут — только реконструируют.Победа! Третья — после цирка и кинотеатра «Россия». Ура!Ведь в планах было выстроить вот такую адову конструкцию. Это была бы жуть! Мало Москве пресловутой долбаной стеклянной "москоу-сити".Предлагали еще вот таких уродцев.Кто-то точно хочет испохабить и уничтожить облик Москвы!
В Москве отреставрировали Ростокинский акведукРаботы проводились на площади 1,16 тыс. кв. метров. Согласно расчетам специалистов, следующий крупный ремонт сооружения потребуется не ранее чем через 25 лет.
Специалисты укрепили конструкции сооружения и своды арок, устранили трещины в кирпичной и каменной кладке, устроили горизонтальную гидроизоляцию и закрепили облицовки анкерами. Помимо этого, были восстановлены каменные поверхности, утраченные элементы, штукатурка и заменены поврежденные блоки, проведены шлифовка, флюатирование, гидрофобизация и покраска поверхностей.
Во время реставрации были расчищены и покрашены мастера и металлические решетки, отремонтированы беседки-павильоны, лестницы, площадки и парапеты. Также работники восстановили архитектурный декор, заменили поврежденные ступени, белокаменные и накрывные плиты.
В ходе работ заменили водоприемные колодцы, дренажные трубы и деструктированные элементы кровли, а также обновили системы электроснабжения и имитации водотока.
В XX веке акведук модернизировали и проложили от Мытищ до Москвы чугунные трубы. Вода по ним поступала в город аж до 1960-х годов. После этого несколько десятилетий по акведуку проходила теплотрасса. В 2004–2007 годах объект культурного наследия был отреставрирован и переоборудован в пешеходный мост. Однако по мере эксплуатации возникла необходимость в проведении дополнительных работ, поэтому в 2024 году по решению мэрии его начали ремонтировать. Теперь здесь также можно увидеть, как работала система водоснабжения столицы два века назад. Для этого в галерее воссоздали исторический желоб с имитацией водотока.
В декабре 2024 года завершилась масштабная реставрация Саввинского подворья.Фасад украшен майоликой и изразцами. Часть утраченных плиток заменили на новые тщательно подобранные по цветам и оттенкам.Над аркой во двор расчистили старинную надпись.В арке восстановили окно с блоками Фальконье. Часть разбитых блоков заменили.Во дворе...Восстановленные интерьеры. Окна с блоками Фальконье расчистили от нескольких слоев краски.Еще раз любуемся парадным сказочным фасадом. И да, дом жилой.Терем снова стал украшением Тверской улицы. Он интересен ещё и тем, что сразу после строительства в нём работала киностудия одного из пионеров российского кинематографа Александра Ханжонкова. А в 1939-м, когда подворье было жилым домом, его на 50 метров передвинули вглубь улицы — на тот момент это было технологическим чудом.
Дом АбрикосовыхЭто историческое здание, построенное в 1905 году по проекту архитектора Бориса Шнауберта. Особняк принадлежал семье известных московских кондитеров Абрикосовых, основавших одно из крупнейших кондитерских предприятий России.
Здание выполнено в стиле модерн с характерными элементами: оконные переплеты напоминают пчелиные соты, а лепнина под окнами второго этажа — вазочки для конфет, что подчеркивает кондитерскую деятельность владельцев.В советское время фабрика была национализирована и переименована в честь Петра Бабаева, став основой современного концерна «Бабаевский».
В 2023 году завершилась реставрация дома Абрикосовых, в ходе которой фасаду вернули исторический нежно-оливковый цвет, восстановили витражи и декоративные элементы.Теперь в здании планируется открыть Музей Шоколада и тематический детский развивающий центр.
Малая Красносельская ул., 7, стр. 31
Отреставрированные вывески.О старинных деталях в городе заботятся не только власти.Команда неравнодушных горожан «Вспомнить всё» за несколько лет разыскала и отреставрировала семь вывесок 1910—1920-х годов, рекламную «визитку» на фасаде дома, исторический тротуарный люк, кирпичное клеймо и световые окна-люксферы.
В Пресненском районе отреставрируют главный дом усадьбы Соллогуба Усадьба не сгорела при пожаре 1812 года и считается единственным сохранившимся зданием того времени на Поварской улице. Здесь бывал писатель Лев Толстой. И, вероятно, именно этот дом он описал в романе «Война и мир» как дом Ростовых.Здесь прощались с поэтом Владимиром Маяковским и писателем Михаилом Булгаковым. А в 1950-е годы в подвале дома жил поэт Роберт Рождественский.
Отреставрированное здание страхового общества Россия в МосквеНо подробностей описания самих работ я нигде не нашла.
Реставрация фасадов ЦУМа, 2024
Специалисты завершили работы по реставрации фасадов Центрального универсального магазина в Москве: они восстановили уникальные декоративные элементы и плиточную облицовку, а также вернули зданию первоначальный светло-серый цвет. Семиэтажную постройку возвели в начале XX века по проекту архитектора Романа Клейна на месте магазина, сгоревшего в 1900 году. Сегодня здание ЦУМа обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.Фото: Департамент культурного наследия города МосквыФото: Департамент культурного наследия города МосквыФото: департамент культурного наследия города Москвы
И на сегодня все.
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