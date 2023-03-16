Референдум о сохранении СССР 17 марта 1991 года. Что это было?

30 лет назад… Автору этих строк, заканчивавшему тогда школу, невозможно забыть 1991 год. Карточная система, тотальный дефицит, многочасовые очереди за маслом и мясом – на фоне слухов о гниющих в Подмосковье продуктах. Горящие национальные окраины – Нагорный Карабах, Грузия, Южная Осетия, Абхазия, Фергана, Ош… Январские события у Вильнюсской телебашни, оказавшиеся провокацией боевиков «Саюдиса» (вот только очевидно это станет потом). Вчерашний коммунистический вожак Борис Ельцин, быстро переквалифицировавшийся в восходящую звезду русской демократии, призывавший (кажется, через «Независимую Газету») поддержать литовских «борцов за свободу». Суверенитет России уже объявлен, но президента – ещё нет. Вот как будет – так заживём, думалось тогда наивному городскому обывателю. «Демократические» митинги в центре Москвы собирали по несколько сотен тысяч человек… Наконец, вал вплеснувшейся на улицы преступности и череда техногенных аварий и катастроф… Продуктовый дефицит и очереди - типичная картина времен "перестройки"

И вот на этом печальном фоне – объявленный президентом СССР Михаилом Горбачёвым референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. Впервые этот вопрос был поднят на IV Съезде народных депутатов СССР в декабре 1990 года – том самом, где объявил о своей отставке с поста министра иностранных дел «седой лис» Эдуард Шеварднадзе, а депутат от Чечено-Ингушетии (где также закипали националистические антирусские страсти) Сажи Умалатова прямо потребовала отставки Горбачёва. Послушаем, вспомним…

Согласно постановлению Верховного Cовета СССР под руководством верного «горбачёвца» Анатолия Лукьянова от 16 января 1991 года, должно было стать «окончательным». Вместе с тем, как напоминает ТАСС, в этом документе

«была и вторая, менее известная часть. В ней было несколько оговорок, на основе которых можно сделать вывод о том, что результаты референдума носили скорее рекомендательный характер. Это еще больше запутало ситуацию, в том числе и для будущих трактовок итогов плебисцита».

А литературно-исторический журнал Камертон приводит вопросы, которые предполагалось вынести на голосование первоначально:

Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности? (да/нет)

Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как единого государства? (да/нет)

Считаете ли вы необходимым сохранение в СССР социалистического строя? (да/нет)

Считаете ли вы необходимым сохранение в обновлённом Союзе Советской власти? (да/нет)

Считаете ли вы необходимым гарантирование в обновлённом Союзе прав и свобод человека любой национальности? (да/нет)

Однако в конечном итоге в бюллетенях осталась только комбинация первого и пятого вопросов, которая при желании могла трактоваться сторонниками «национальных суверенитетов» как запрос на одобрение сепаратизма союзных республик. Так оно, собственно говоря, и случилось. Как говаривали в перестройку, «иного не дано»... Из 15 пока ещё союзных республик проигнорировали референдум семь – Эстония, Латвия, Литва, Молдова, Грузия, Армения. Однако, по большому счёту, это не играло уже большой роли, так как даже позитивное голосование по стране в целом изменить ситуацию не могло. Вынесенная на одобрение граждан иезуитски-казуистическая формулировка де-факто легитимизировала набиравшие силу процессы распада. Характерный штрих – в Казахстане её просто переделали, спросив жителей республики, считают ли они «необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств?» (выделено нами – авт.) Как говорится, чтобы никто не сомневался, за что голосует. Правда, итоги (94% голосов «за») засчитали как голоса «за» общесоюзном референдуме, который правильнее было бы назвать опросом. То же самое – на Украине, где общесоюзный вопрос дополнили собственным: «Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?» Принцип – аналогичный казахстанскому: Украина – суверенное государство, а если в чём-то и будет участвовать, то это «что-то точно не будет социалистическим. Всё бы ничего, но первый секретарь ЦК Коммунистической Партии Украина Леонид Макарович Кравчук диссидентом точно не был… Наконец, одновременно с общесоюзным в РСФСР был проведён собственный референдум о введении поста президента России, которым 12 марта 1991 года триумфально избрали Бориса Ельцина. Здесь следует напомнить, что после учреждения поста Президента СССР Горбачёв идти на всенародные выборы не рискнул, будучи избранным на эту должность по воле депутатов общесоюзного Съезда, что уже после августовского путча 1991 года облегчило задачу российского руководства по перехвату нитей управления общесоюзными министерствами и ведомствами…

Прикрываясь «волеизъявлением граждан», Горбачёв затеял так называемый «Ново-Огарёвский процесс». Намеченное на 20 августа 1991 года подписание по его итогам нового Союзного договора превращало единую страну в лучшем случае слабо связанную конфедерацию. Как известно из международной практики, подобного рода объединения недолговечны и имеют тенденцию к дальнейшей дезинтеграции. Правда, днём ранее случился вышеупомянутый «путч», вне зависимости от личных мотивов его участников, также ставший одним из актов «крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века».

Невозможно забыть 1991 год…

https://dzen.ru/a/YFMqRimoC2_SGztJ Митинг на Манежной площади в Москве за сохранение Советского Союза, февраль 1991 года. Предыдущие материалы: