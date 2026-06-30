И снова Питер на холсте

«Вид Дворцовой площади и здания Главного штаба в Санкт-Петербурге», 1840-е годы

Акварель художника Василия Семёновича Садовникова (1800-1879) "Открытие памятника Николаю I на Мариинской площади", 1859 г.

Акварель художника Василия Семёновича Садовникова (1800-1879) «Вид Мариинского дворца».

Василий Садовников.

Бумага, акварель. Вид на Миллионную улицу. Около 1840 г. Художник: Огюст Монферран "Исаакиевский Кафедральный собор", кон. 19 или нач. 20 века

Франц Копаллик (Franz Kopallik, 1860-1931) - австрийский художник-живописец и график. Бумага, акварель, гуашь. «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге», 1870 год.

Суриков Василий. Ирина Рудная, «У Дворцового моста», 2025 год

Давлетьянов Глеб, «Величественный Санкт-Петербург», 2025 год

Соболева Лилия, «Лёд не Неве», 2025 гг Нет! Это не фотографии. Это акварели. Акварели Луиджи Премацци с интерьерами особняка барона А. Л. Штиглица на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Какой уровень детализации, настоящая фотография того времени. Петербург на картинах Анатолия Лукаша Петербург на картинах Анатолия Лукаша «Крюков канал», 1984 год. Сорокин Иван. Картон, масло. Вид Гостиного двора, 1815 г. Художник: И. А. Иванова «Вид Невы и Стрелки Васильевского острова с Фондовой биржей», 1879 г. Художник: А. Беггров Краски Петербурга на картинах художницы Татьяны Лушниковой Краски Петербурга на картинах художницы Татьяны Лушниковой "Придворный выезд от главного подъезда Большого дворца в Петергофе", 1852 г.

Художник Василий Семенович Садовников (1800-1879) Вид из окна на Невский проспект, 1847 г. Художник: Э.

Санкт-Петербург в акварели Сергея Кузнецова Детали, пропорции, формы - всё это есть в работах художника. Но нет четких очертаний, автор не стремится к реалистичности. Здесь больше эмоциональной составляющей. Сергей все чаще передает свое настроение и внутреннее состояние акварелью. Для него важнее уловить дух города и его архитектуры, передать это ощущение зрителю через рисунок. А мне, если честно, такие вот акварели не по душе. Как то не тянет разбираться в душевной смазанном настроении индивидуума. Но решила показать. Может чего-то не понимаю? «Екатерининский канал у Вознесенской церкви», 1861 год. Василий Садовников. Вот она, настоящая акварель. Колокольная улица. «Табашная и цыгарошная фабрика "Фалер"», 1834 г. Художник: Л. Брамсон "Исаакиевский Кафедральный собор", кон. 19 или нач. 20 века

Франц Копаллик (Franz Kopallik, 1860-1931) - австрийский художник-живописец и график.

Очарование зимнего Петербурга на холсте Сергея Кузнецова Картины петербургского художника Сергея Кузнецова переносят зрителя в атмосферу старого Петербурга – спокойного, заснеженного и торжественно красивого. В его работах оживает Исаакиевский собор в голубых сумерках, тихие улицы и отражения света на снегу. Эти пейзажи будто пропитаны дыханием зимы и духом прошлого. Вид Царицына луга (Марсова поля) от Летнего сада. Раскрашенная литография, 1821 г. Художник: Степан Галактионов

Три картины, посвящённых зимнему Петербургу "Вид на Благовещенский мост. Санкт-Петербург", 1851 г., акварель. Художник Василий Семёнович Садовников (1800-1879) Проект храма-памятника Воскресения Христова в Санкт-Петербурге. Утверждённый вариант. 1887-1889 годы. Перспектива. Архитектор: Альфред Александрович Парланд (1842-1919) Сергей Ляхович, «Зимний день»

Владимир Удальцов, «Первыц снег»

Евгений Дубицкий, «Зимний Петербург. Крюков канал, Никольская колокольня» Хочу показать вам чудесный акварельный Петербург в работах Ольги Литвиненко Ольга Литвиненко — признанный мастер акварели и призёр международных выставок. Её работы находятся в частных коллекциях в России, США, Франции, Китае и Корее!



А закончить тему хочу не картиной, а фотофактом. Художник Вячеслав Пакулин работает на улице в блокадном Ленинграде. 1942 год.

Именно в годы блокады Пакулин впервые начал писать городские пейзажи Ленинграда, открыв для себя особую красоту города в суровых условиях. Его работы стали настоящей летописью блокадного Ленинграда — среди них такие картины, как «Дом книги. Проспект 25 Октября», «У Адмиралтейства», «Эрмитаж. Иорданский подъезд».

В. А. Серов называл Пакулина «Мафусаилом городского пейзажа», отмечая его мастерство и преданность искусству даже в тяжелейшие времена.