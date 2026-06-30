И снова Питер на холсте

«Вид Дворцовой площади и здания Главного штаба в Санкт-Петербурге», 1840-е годы
Акварель художника Василия Семёновича Садовникова (1800-1879)"Открытие памятника Николаю I на Мариинской площади", 1859 г.
Акварель художника Василия Семёновича Садовникова (1800-1879)«Вид Мариинского дворца».
Василий Садовников.
Бумага, акварель.Вид на Миллионную улицу. Около 1840 г. Художник: Огюст Монферран"Исаакиевский Кафедральный собор", кон. 19 или нач. 20 века
Франц Копаллик (Franz Kopallik, 1860-1931) - австрийский художник-живописец и график. Бумага, акварель, гуашь. «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге», 1870 год.
Суриков Василий.Ирина Рудная, «У Дворцового моста», 2025 год
Давлетьянов Глеб, «Величественный Санкт-Петербург», 2025 год
Соболева Лилия, «Лёд не Неве», 2025 ггНет! Это не фотографии.Это акварели.Акварели Луиджи Премацци с интерьерами особняка барона А. Л. Штиглица на Английской набережной в Санкт-Петербурге.Какой уровень детализации, настоящая фотография того времени.Петербург на картинах Анатолия ЛукашаПетербург на картинах Анатолия Лукаша«Крюков канал», 1984 год. Сорокин Иван. Картон, масло.Вид Гостиного двора, 1815 г. Художник: И. А. Иванова«Вид Невы и Стрелки Васильевского острова с Фондовой биржей», 1879 г. Художник: А. БеггровКраски Петербурга на картинах художницы Татьяны ЛушниковойКраски Петербурга на картинах художницы Татьяны Лушниковой"Придворный выезд от главного подъезда Большого дворца в Петергофе", 1852 г.
Художник Василий Семенович Садовников (1800-1879)Вид из окна на Невский проспект, 1847 г. Художник: Э. Вестерлинг
Санкт-Петербург в акварели Сергея КузнецоваДетали, пропорции, формы - всё это есть в работах художника. Но нет четких очертаний, автор не стремится к реалистичности. Здесь больше эмоциональной составляющей.Сергей все чаще передает свое настроение и внутреннее состояние акварелью. Для него важнее уловить дух города и его архитектуры, передать это ощущение зрителю через рисунок. А мне, если честно, такие вот акварели не по душе. Как то не тянет разбираться в душевной смазанном настроении индивидуума. Но решила показать. Может чего-то не понимаю?«Екатерининский канал у Вознесенской церкви», 1861 год. Василий Садовников. Вот она, настоящая акварель.Колокольная улица. «Табашная и цыгарошная фабрика "Фалер"», 1834 г. Художник: Л. Брамсон"Исаакиевский Кафедральный собор", кон. 19 или нач. 20 века
Франц Копаллик (Franz Kopallik, 1860-1931) - австрийский художник-живописец и график.
Очарование зимнего Петербурга на холсте Сергея КузнецоваКартины петербургского художника Сергея Кузнецова переносят зрителя в атмосферу старого Петербурга – спокойного, заснеженного и торжественно красивого.В его работах оживает Исаакиевский собор в голубых сумерках, тихие улицы и отражения света на снегу. Эти пейзажи будто пропитаны дыханием зимы и духом прошлого.Вид Царицына луга (Марсова поля) от Летнего сада. Раскрашенная литография, 1821 г. Художник: Степан Галактионов
Три картины, посвящённых зимнему Петербургу"Вид на Благовещенский мост. Санкт-Петербург", 1851 г., акварель. Художник Василий Семёнович Садовников (1800-1879)Проект храма-памятника Воскресения Христова в Санкт-Петербурге. Утверждённый вариант. 1887-1889 годы. Перспектива. Архитектор: Альфред Александрович Парланд (1842-1919)Сергей Ляхович, «Зимний день»
Владимир Удальцов, «Первыц снег»
Евгений Дубицкий, «Зимний Петербург. Крюков канал, Никольская колокольня»Хочу показать вам чудесный акварельный Петербург в работах Ольги ЛитвиненкоОльга Литвиненко — признанный мастер акварели и призёр международных выставок. Её работы находятся в частных коллекциях в России, США, Франции, Китае и Корее!
А закончить тему хочу не картиной, а фотофактом.Художник Вячеслав Пакулин работает на улице в блокадном Ленинграде. 1942 год.
Именно в годы блокады Пакулин впервые начал писать городские пейзажи Ленинграда, открыв для себя особую красоту города в суровых условиях. Его работы стали настоящей летописью блокадного Ленинграда — среди них такие картины, как «Дом книги. Проспект 25 Октября», «У Адмиралтейства», «Эрмитаж. Иорданский подъезд».
В. А. Серов называл Пакулина «Мафусаилом городского пейзажа», отмечая его мастерство и преданность искусству даже в тяжелейшие времена.
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