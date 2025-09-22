Они тоже воюют

Так же помним животных что отдали жизни на СВО.

Пес Балбес перехватил вражеский дрон и спас наших бойцов.

Собака Варя. Дворняжка несла службу в зоне СВО с самого рождения. Дело в том, что ее беременную мать приютили бойцы. Одним из ее щенков и была Варя. Так она попала в артиллерийский батальон одной из мотострелковых бригад Вооруженных сил России.

У Вари были большие карие глаза и огромные уши торчком. Бойцы души не чаяли в своей любимице: подкармливали, заботились. Ну а Варька, смотря на товарищей, наравне со всеми копала блиндажи, ходила в дозоры, бывала на боевых заданиях. 4 ноября 2023 года Варя отправилась с сослуживцами за снарядами. Шла погрузка. В какой-то момент собака услышала приближение дрона и стала громко лаять, предупреждая бойцов. Действовать нужно было быстро. Солдаты бросились врассыпную. А Варя укрыться не успела. Осколок попал ей в живот. Умирала геройская собака на руках у солдат, которых она спасла от гибели. Вскоре ее не стало…Варе отлили памятник из бронзы на заводе в городе Касли в Челябинской области. Работа скульптура из Санкт-Петербурга Ярослав Барков. Памятник стоит у входа в барнаульский зоопарк

Пес Донбасс, спас жэизни. Бойцы мотострелковой роты из Иркутской области спаслись от смерти в зоне СВО благодаря овчарке по кличке Донбасс.

«Всё произошло под Краснодоном. На переформирование дивизий прибыли с линии соприкосновения бойцы-сибиряки из мотострелковой роты. Жили в палатках вдали от выстрелов. Но, по иронии судьбы, именно здесь и попали в передрягу, из которой чудом вышли живыми», - прокомментировал боец из Иркутской области с позывным «Костыль».

В день, когда всё произошло, Донбасс, как обычно, лёг ближе к выходу. В палатке находились шесть военнослужащих. Почувствовав опасность, пёс разбудил их. На место, где они находились, прилетел дрон. Защищая своих друзей, Донбасс принял на себя первые осколки. Во время атаки пострадали трое человек.

История верного пса началась, когда, будучи щенком, он прибился к военным. Бойцы назвали его Донбасс, и он стал им верным другом в зоне боевых действий. Пёс встречал и провожал подразделения.

Больше всего он полюбил бойцов из мотострелковой роты. За всё время, пока Донбасс был с ними, он спас их от смерти раз 15. Пёс отлично слышал свист снаряда за секунды до его прилёта. Каждый раз он бежал в укрытие. Бойцы поняли это и стали следовать за ним.

В зоне СВО Донбасс прослужил два месяца. Его все очень любили и кормили армейской тушёнкой, которую он с удовольствием уплетал. Верного пса похоронили со всеми почестями.

Пес Сармат, чуял беспилотники за километр, стал настоящим талисманом для наших военных. Хозяин Сармата, Андрей Мухин, говорит, что взял его полуторамесячным щенком. Сразу было видно, что собака подвижная, энергичная. Имя молодой пёс получил соответствующее – с арабского переводится как ветер, а вот с осетинского – дурная голова, в смысле отчаянный, смелый. Сармат со своим хозяином-добровольцем отправился на спецоперацию в марте 2022 г., и пёс сразу же проявил себя как настоящий ангел-хранитель. «Он спас не один десяток жизней. Мы всегда, даже ночью, чувствовали себя уверенно, так как с нами был нюх и уши собаки. Он всегда нас предупреждал об опасности – сначала гавкал (потом я приучил его рычать), начинал нюхать воздух. Благодаря ему на нашем опорном пункте не было ни одного погибшего, – рассказал Андрей Мухин.

– Сам Сармат, к сожалению, погиб под Изюмом. После его гибели мы два километра несли его в пункт эвакуации на носилках. Похоронили как солдата, завёрнутым в плащ-палатку. Скажу, что меня он даже после своей смерти спас. Через три дня мы выходили из окружения и попали под танковую засаду. Я вдруг решил поехать не со всеми (как бы я сделал, если бы со мной был Сармат), а сел в отдельную машину. И именно в неё не попали снаряды – пролетели мимо».

Леся, собака которая бросилась под пули закрывая собой нашего бойца. Во время обстрела героическая собака потеряла хвост. В тот неспокойный день собака сначала радостно бросилась встречать своих боевых товарищей, однако, резко сорвалась на лай. Ребята попытались ее осадить, но ничего не вышло. В этот момент начались прилеты, Леся бросилась к самому родному из бойцов, и осколок, который летел ему прямо в колено, оторвал ей половину хвоста. Когда обстрелы закончились, военные сразу же бросились на подмогу своей четвероногой защитнице – унесли в укрытие, обработали рану и «прописали» усиленное питание. Сейчас с собачкой все в порядке, она сохраняет боевой дух даже без хвоста.

Таких историй с позиций не мало.

Пес Рэм. В прошлом году Томский спецназовец с позывным Казах осматривал с помощью дрона бывшие боевые позиции. Приказ их покинуть военные получили еще 2 недели назад. После передислокации там никто не должен был находиться, но внезапно БПЛА зафиксировал движение в одном из окопов. Как выяснилось, это шевелился пес – израненный осколками, он продолжал охранять блиндаж и ждать своих.

Операцию по спасению пострадавшей собаки начали с приходом сумерек. Оператор дрона подсказывал бойцам, куда нужно двигаться. Рискуя жизнями, парни достигли нужной точки и спустились в окоп.

Рэм, как позже назвали пса наши земляки, быстро смекнул, что ему никто зла не желает. Привезя найденыша на место дислокации, бойцы хорошенько его осмотрели. На Рэме было очень много клещей. Истощенную, раненую собаку пришлось выхаживать почти месяц. Извлеченный из нерабочего блиндажа на передовой СВО пес переселился в поселок Рассвет. Фото предоставлено героем публикации.

После восстановления Рэм служил товарищам верой и правдой – охранял территорию. Командир отряда специального назначения, который выхаживал Рэма со своими товарищами, решил отвезти его в поселок Рассвет.

На новом месте Рэм уже начал играться и веселиться, однако пока у него остается одна особенность поведения. Привыкшее к звукам стрельбы и взрывов животное постоянно прислушивается – навостряет уши в ожидании опасности. На сегодняшний день пес абсолютно здоров. Сейчас он весит порядка 50 килограммов. Это аж в два раза больше, чем в дни, когда изможденное животное спасли из брошенного окопа на СВО. Буран после боевого выезда (отряд Питерского)

Мощный пёс, красавец, преданный друг хаски Буран Пореданный друг. А этот красавец награжден ордером хорошего мальчика Росгвардии Это собака - легенда Росгвардии! Жиксер (для своих - Петрович) Уважаемый боец отряда "Витязь" Это Нурс, боевой друг "Тринадцатого"

Спасённый в Судже пёс, который очень любит купаться в лужах

Ну и просто фото хвостатых боевых друзей с позиций

А тут полный набор. И даже вот такие есть. И есть еще многочисленные коты и другие животные что дарят тепло и заботу нашим солдатам. Никто не забыт. Ничто не забыто.