Красоты России. Путешествия по Русскому Северу

Возможность увидеть Русский Север глазами Олега Семененко, замечательного фотохудожника, заслуженного работника культуры Республики Карелия.

Его персональные выставки проходили в России и за рубежом: в Петрозаводске, Архангельске, Ленинграде, Москве, Ханты-Мансийске, Варкаусе и Ново-Валаамском монастыре (Финляндия), Дулуте (США), Варшаве (Польша) и Берлине (Германия). Он участник и лауреат многих союзных и республиканских выставок и конкурсов. Его фотографиями используются в многочисленных интернет-публикациях музея, брошюрах, календарях, фотоальбомах.

Андомский мыс (Вологодская область) Андомский мыс (Вологодская область) Водопад (Республика Карелия) Деревня Опоки (Вологодская обл.) Водопад Белые Мосты (Республика Карелия) Водопад Белые Мосты (Республика Карелия) Деревня Опоки, Вологодская обл Деревня Опоки, Вологодская обл Кольский полуостров, в районе Териберки (Мурманская область) Кольский полуостров, в районе Териберки (Мурманская область) Кольский полуостров, в районе Териберки (Мурманская область) Кольский полуостров, в районе Териберки (Мурманская область) Зима, республика Карелия Зима, республика Карелия Водопад Янис-Кенгас (Мурманская область) Кольский полуостров, перевал Муста-Тунтури (Мурманская область) Кольский полуостров, перевал Муста-Тунтури (Мурманская область) Кольский полуостров, Терский берег (Мурманская область) Кольский полуостров, Терский берег (Мурманская область) Кольский полуостров, Терский берег (Мурманская область) Кольский полуостров, Терский берег (Мурманская область) Ловозерские тундры, перевал Геологов (Мурманская область) Ловозерские тундры, перевал Геологов (Мурманская область) Ловозерские тундры, перевал Геологов (Мурманская область) Ловозерские тундры, перевал Геологов (Мурманская область) Ловозерские тундры, перевал Геологов (Мурманская область) Ловозерские тундры, перевал Геологов (Мурманская область) Национальный парк «Паанаярви» (Республика Карелия) Национальный парк «Паанаярви» (Республика Карелия) Национальный парк «Паанаярви» (Республика Карелия) Национальный парк «Паанаярви» (Республика Карелия) Национальный парк «Паанаярви» (Республика Карелия) Национальный парк «Паанаярви» (Республика Карелия) Национальный парк «Паанаярви» (Республика Карелия) Национальный парк «Паанаярви» (Республика Карелия) Национальный парк «Паанаярви» (Республика Карелия) Национальный парк «Паанаярви» (Республика Карелия) Национальный парк «Паанаярви» (Республика Карелия) Озеро Пизанец (Республика Карелия) Полуостров Рыбачий, мыс Кекурский (Мурманская область) Полуостров Рыбачий, мыс Кекурский (Мурманская область) Полуостров Рыбачий, мыс Кекурский (Мурманская область) Полуостров Рыбачий, мыс Кекурский (Мурманская область) Полуостров Рыбачий, мыс Кекурский (Мурманская область) Полуостров Рыбачий, мыс Немецкий (Мурманская область) Полуостров Рыбачий, мыс Скорбеевский (Мурманская область) Полуостров Рыбачий, мыс Скорбеевский (Мурманская область) Полуостров Рыбачий, мыс Скорбеевский (Мурманская область) Полуостров Рыбачий, мыс Скорбеевский (Мурманская область) Полуостров Рыбачий, мыс Скорбеевский (Мурманская область) Полуостров Средний, Берег Рыжих камней (Мурманская область) Полуостров Средний, Берег Рыжих камней (Мурманская область) Полуостров Средний, Берег Рыжих камней (Мурманская область) Полуостров Средний, Берег Рыжих камней (Мурманская область) Полуостров Средний, Берег Рыжих камней (Мурманская область) Полуостров Средний, Берег Рыжих камней (Мурманская область) Полуостров Средний, Берег Рыжих камней (Мурманская область) Полуостров Средний, Берег Рыжих камней (Мурманская область) Полуостров Средний, Берег Рыжих камней (Мурманская область) Полуостров Средний, Берег Рыжих камней (Мурманская область) Полуостров Средний, Берег Рыжих камней (Мурманская область) Полуостров Средний, Останцы Два брата (Мурманская область) Полуостров Средний, Останцы Два брата (Мурманская область) Полуостров Средний, Останцы Два брата (Мурманская область) Хибины (Мурманская область) Хибины (Мурманская область) Хибины (Мурманская область )Хибины (Мурманская область) Хибины (Мурманская область) Хибины (Мурманская область) Сайт фотографа: https://kizhi.karelia.ru/gallery/russkij-sever