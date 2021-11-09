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Красоты России. Путешествия по Русскому Северу

Возможность увидеть Русский Север глазами Олега Семененко, замечательного фотохудожника, заслуженного работника культуры Республики Карелия.
Его персональные выставки проходили в России и за рубежом: в Петрозаводске, Архангельске, Ленинграде, Москве, Ханты-Мансийске, Варкаусе и Ново-Валаамском монастыре (Финляндия), Дулуте (США), Варшаве (Польша) и Берлине (Германия). Он участник и лауреат многих союзных и республиканских выставок и конкурсов. Его фотографиями используются в многочисленных интернет-публикациях музея, брошюрах, календарях, фотоальбомах.

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Путешествия по Русскому СеверуНациональный парк «Паанаярви» (Республика Карелия)Красоты России. Путешествия по Русскому СеверуНациональный парк «Паанаярви» (Республика Карелия)Красоты России. Путешествия по Русскому СеверуНациональный парк «Паанаярви» (Республика Карелия)Красоты России. Путешествия по Русскому СеверуНациональный парк «Паанаярви» (Республика Карелия)Красоты России. Путешествия по Русскому СеверуНациональный парк «Паанаярви» (Республика Карелия)Красоты России. Путешествия по Русскому СеверуНациональный парк «Паанаярви» (Республика Карелия)Красоты России. Путешествия по Русскому СеверуНациональный парк «Паанаярви» (Республика Карелия)Красоты России. Путешествия по Русскому СеверуНациональный парк «Паанаярви» (Республика Карелия)Красоты России. Путешествия по Русскому СеверуОзеро Пизанец (Республика Карелия)Красоты России. Путешествия по Русскому СеверуПолуостров Рыбачий, мыс Кекурский (Мурманская область)Красоты России. 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Путешествия по Русскому СеверуХибины (Мурманская область)Красоты России. Путешествия по Русскому СеверуСайт фотографа: https://kizhi.karelia.ru/gallery/russkij-sever

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