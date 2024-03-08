Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.10

Ну разве можно пройти мимо таких кадров? Величественный памятник Николаю l В его суровые глаза глядят века,

С ним переменчивое Время говорит,

И Русский Царь в мундире Конного полка,

Как будто в воздухе над городом парит. Пред ним эпохи люциферовой таран

Утратил силу и рассыпался золой,

Его оставили нам Клодт и Монферран

Бессмертным символом Империи былой. Один из самых красивых театров Петербурга Речь идет о театре им. В. Комиссаржевской в Пассаже!

При входе в Пассаж с Итальянской улицы по левую руку находится концертный зал. Ещё при строительстве магазина эта часть предназначалась под театральный зал. В 1860-х годах здесь устраивались лекции и литературно-драматические вечера, где выступали Островский, Тургенев, Некрасов и Полонский. Через какое-то время "лектория" переехала в другое помещение, так как писателям перестало хватать места. В 1901 году место было сдано в аренду труппе Веры Федоровны Комиссаржевской за 48 000 руб. в месяц! На концерты под её руководством хотел попасть каждый житель города, но в 1906 году труппа переехала на Офицерскую улицу (улица Рубинштейна) по неизвестной причине. С 1936 года тут находился театр имени Ленинградского совета под руководством Сергея Радлова, который работал вплоть до 1942 года, после чего был эвакуирован.

Итальянская ул., 21 Необычный вид на крейсер "Аврора" Памятник А.А. Брусилову на углу Шпалерной и Таврической в СПб. Памятник А.А. Брусилову на углу Шпалерной и Таврической в СПб.

Дача княгини Салтыковой в Петербурге Многим известно это здание, расположенное прямо у метро «Черная речка». Строительство особняка в «готическом» стиле продолжалось с 1837 по 1847 год. Башни по краям до сих пор остаются деревянными.

Петровские ворота Петровские ворота являются первыми триумфальными воротами в Петербурге. Царь Пётр I именно Трезини поручил в Санкт-Петербурге возвести триумфальные ворота, подобные тем, что тот создал в Нарве-Ругодеве. Первоначально они были деревянными, точнее, на каменном основании с деревянной верхней частью и резным убранством. В дни блокады Ленинграда немецкие снаряды повредили ворота, но реставраторам удалось восстановить этот памятник.

Уникальность Петровских ворот заключается в том, что это единственный сохранившийся до нашего времени образец триумфального сооружения начала XVIII века.

Петропавловская крепость д. 3

«Лахта Центр» стал лучшим небоскребом мира по версии Emporis Skyscraper Award, престижной международной архитектурной премии.

Эту награду впервые присудили российскому объекту за всю двадцатилетнюю историю существования рейтинга. Здесь размещены штаб-квартира «Газпрома» и общественные пространства.

Винтажная детская площадка «Репка» во дворе на улице Кораблестроителей Она была построена в далеком 1980 году, а теперь отреставрирована по фотографиям и обрела вторую жизнь.

Как взаимосвязаны часы в арке Главного Штаба и периодическая таблица химических элементов? Многие не знают, что первые электрические уличные часы в Петербурге носят имя ученого Дмитрия Менделеева! Данные часы с надписью «Главная палата мѣръ и вѣсовъ. Точное время» были установлены в 1905 году на при участии Дмитрия Ивановича, возглавлявшего в то время Главную палату мер и весов! Менделеев разработал систему передачи точного времени от эталонных часов Главной палаты на вторичные часы по электрическому кабелю. Главная палата мер и весов находилась на Московском проспекте, 19. Тут же в одном из корпусов жил ученый. От Палаты к Зимнему дворцу был протянут электрокабель, который передавал эталонное время.

В 2001 году часы сильно пострадали при работах на фасаде Главного штаба, поэтому их заменили, сделав новые по образу исторических, но с использованием современных материалов и механизмов.

Дворцовая площадь, 10

Просто прекрасный снимок.

Снова памятник истории Санкт-Петербурге прямо под ногами! Если вы пойдете от Дворцовой площади к Исаакиевскому собору или Медному всаднику, не проходя через Александровский сад, а идя вдоль Адмиралтейского проспекта, то у пересечения с Гороховой улицей вы увидите замечательный памятник Петербургской истории. Именно в этом месте располагалась первая линия Петербургского трамвая, которая проходила от Главного штаба до 8 линии Васильевского острова. Общая протяженность трамвайного пути составляла чуть больше 2 километров, а сейчас можно увидеть примерно 30 метров этого пути. Проектом запуска по первой линии поезда и создания самой первой линии занимался инженер-энергетик Генрих Осипович Графтио. Между рельсами видно остатки истории мощения Санкт-Петербурга. Трамвай ходил по Адмиралтейскому проспекту ходил почти 90 лет (до 1995 года), до момента закрытия маршрута Петербургского трамвая.

Адмиралтейский проспект

Утро на Мытнинской набережной. Первые дни сентября. На Мытнинской набережной

Как вы думаете, что это за элемент на фотографиях? Это кессоны. В архитектурном значении, кессон — это углубление, чаще всего встречающееся в форме квадрата.

Кессоны находятся в сводах арок, на плоских потолках или во внутреннем пространстве куполов. Кессоны многофункциональны: они имеют как конструктивное, так и декоративное значение. В первом варианте, они облегчают конструкцию, уменьшая ее вес, а во втором — служат украшением поверхности. В зависимости от стилистического оформления фасадов здания, кессоны могут быть либо пустыми, либо украшенными декоративными элементами. Часто встречаются лепные, каменные или металлические цветы, выполненные в том же цвете, что и кессоны. Гуляя по Санкт-Петербургу, вы точно встретите кессоны в различных вариациях. Кажется, такой простой элемент, а как преображает здание!

Лик покровительницы Петербурга на стене филфака СПбГУ Выразительный образ Ксении Петербургской на одной из стен СПбГУ создал Вячеслав Чеботарь.

Памятная доска, сделанная из бронзы, стала местом паломничества студентов перед экзаменами!

Ксения Блаженная ещё при жизни была почитаема, как юродивая, обладавшая даром предвидения ещё в XVIII веке, а после своей кончины стала Небесной покровительницей нашего города. Она родилась в Петербурге около 1730 года в небогатой семье, а в 22 года вышла замуж за полковника и придворного певчего А. Петрова. После смерти мужа в возрасте 26 лет, Блаженная раздала все свое имущество, включая дом, надела одежду мужа, назвалась его именем и приняла на себя подвиг юродства.

Ночи проводила в молитвах или таскала кирпичи для строившийся тогда церкви на Смоленском православном кладбище.

Санкт-Петербургский государственный университет

Памятник поребрику и бордюру Весной 2016 года необычная скульптуры украсила Санкт-Петербург перед входом в магазин "Спасибо!" Строительство достопримечательности было приурочено к 100-летию Московского района в Санкт-Петербурге. Автор скульптуры, Вячеслав Бухаев, поделился замыслом этого проекта:

"Поребрик, наравне с курой, шавермой и бадлоном, давно уже стал неформальным символом отличительных черт Петербурга от любого другого города". Метровый монумент выполнен из гранитных столбиков серого цвета. Памятник дополнен надписью "Поребрик — здесь, бордюр в столице. Давайте вместе веселиться!". Бассейная улица, 12

Три музы на фасаде Санкт-Петербургского Государственного Университета Культуры и Искусств. Особняк Дмитрия Кантемира на Миллионной улице, который доносит до нас в своём внешнем и внутреннем образе элементы готики и рококо и детали в духе Людовика XVI, примечателен знаменитой на весь Петербург скульптурной группой, стоящей на пересечении Миллионной улицы и Мраморного переулка. Три изящные женские фигуры, что символизируют плодородие, искусство и мореплавание, каждая из которых держит в руках предметы, изображающие то пучок травы, то лиру, приковывают внимание своими изяществом и красотой, благодаря чему дворец является одной из самых ярких городских достопримечательностей. Миллионная, Ул. 7

Екатерининский сад — зеленый оазис в центре Невского ▫️В народе сад кличут не иначе как «Катькин садик», потому что ещё с царских времён он был традиционным местом встречи сексуальных меньшинств. ▫️Другое его негласное название — «Монмартр» — связано с тем, что петербургские художники выставляют и продают здесь свои работы, а также рисуют портреты желающих.

▫️В 1990-е годы с бронзовой груди императрицы сняли многокилограммовую цепь и орден. ▫️Начиная с 1960-х годов из рук Александра Васильевича Суворова регулярно пропадает шпага. ▫️За всю историю своего существования, Екатерининский сквер всегда был очень популярным — в царскую, советскую и современную эпоху.

Розовый терем или дом «с петухами» Доходный дом русского архитектора Н.П. Басина возвышается на площади Островского и несомненно бросает вызов стоящим вокруг него зданиям при помощи ярких украшений на фасадах дома — рельефных изображений петухов, словно сошедших со стен русских теремов и другим декоративным элементам.

По случаю возникновения в городе этого дома сложилась интересная петербургская легенда, связанная с именем императора Александра III. Якобы, увидев по завершении строительства шедевр Басина, царь решил продолжить возрождение национальных традиций, и отрастил бороду, а вслед за этим переодел армию в шаровары и высокие сапоги.

Измайловский трамвайный мост фото 1926

В 1955 году трамвайные пути перенесли на новый Египетский мост, а в 1958 году Измайловский мост был уже разобран. Сохранились лишь береговые устои моста. Сейчас

25 сентября 2006 года на Прибалтийской площади открыт памятник Петру I. Памятник стал подарком Зураба Церетели городу, который должны были установить в одном из четырёх мест: на Троицкой площади, Заячьем острове или на въезде на Биржевой мост и Петровскую набережную. Однако общественный совет при губернаторе счел, что монумент не впишется в окружающий ландшафт, и принял решение, что памятник будет стоять почти в центре и рядом с Финским заливом.

Как китайские львы Ши-Цза оказались на Петровской набережной? Первым владельцем необычных скульптур был китайский генерал Чан, который заказал в начале 20 века их для своего храма в городе Гирине. Однако, в 1904 году он умер, и китайских львов подарили приамурскому генерал-губернатору Н.И. Гродекову.

Интересно, что Гродеков решил не оставлять себе скульптуры, а подарить Петербургу. Он заказал транспортировку мощных скульптур сначала до Владивостока по железной дороге, а затем в Санкт-Петербург на пароходе «Соперник». В 1907 году скульптуры китайских львов прибыли в Петербург, а разместить их решили на только что реконструированной Петровской набережной.

Один из самых красивых магазинов Петербурга! Магазин купцов Елисеевых – уголок дореволюционной России и одно из самых легендарных мест притяжения гостей города. Место, которое можно назвать настоящим музеем. Здесь необычно всё: от движущихся кукол в огромных витражах до неповторимого антуража, который ощущается в каждой детали интерьера. В одно время он даже был поставщиком Императорского двора и получил право размещать государственный герб на своих зданиях. Сейчас здесь представлены изысканные продукты и свежая выпечка из собственной пекарни. Все это можно приобрести или же просто прогуляться по магазину удивительной красоты. Местоположение: Невский пр., 56

Вантовый мост через Петровский фарватер Мост пятипролетный длиной 582 м, ширина судоходного пролета — 240 м, подмостовой габарит 25 м, высота пилонов 125 м. Переправа была открыта 4 декабря 2016 года. Она соединила Крестовский остров, где расположен стадион «Газпром Арена» с Васильевским островом. Мост предназначен только для автотранспорта: тротуаров на нем нет.

Всероссийский институт растениеводства имени Н. И. Вавилова В 1894 году при Ученом комитете Министерства земледелия было организовано Бюро по прикладной ботанике. В 1917 г. Бюро было переделано в Отдел прикладной ботаники и селекции, а в 1930-ом — во Всесоюзный институт растениеводства. Накануне войны в Институте Растениеводства хранилось свыше 220 тыс. экземпляров растений. В 1941-ом часть из них перевезли в Красноуфимск, но основная доля вавиловской коллекции осталась в Ленинграде. Следить за растениями назначили 19 сотрудников института, которые, пожертвовав жизнью во имя науки, умерли от голода (в то время как в здании института тогда находился целый продуктовый склад). Имя академика Н.И. Вавилова был о присвоено институту в 1967 г. Сегодня в институте генетических ресурсов растений им. Вавилова насчитывается 320 тыс.

Исаакиевский собор, Санкт-Петербург. Этой красотой никогда не перестанешь любоваться.