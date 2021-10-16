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Комсомольск-на-Амуре с высоты – промышленная столица Дальнего Востока

Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, панорама, набережная, амурКомсомольск-на-Амуре по праву считается промышленной столицей Дальнего Востока. Здесь варят сталь и перерабатывают нефть, строят корабли и самолёты. А ещё это транспортный узел, который играет важную роль в обеспечении устойчивой работы БАМа. Комсомольск-на-Амуре — второй по величине город Хабаровского края и пятый на Дальнем Востоке России. Расположен на левом берегу Амура, в 300 км от Хабаровска и в 6000 км от Москвы.

1. Город расположен на пересечении транспортных путей: в западном направлении – БАМ, северо-восточном – водный путь по реке Амур до Николаевска-на-Амуре и далее в Охотское море, газо– и нефтепроводы с Сахалина; восточном – железная дорога до морского порта Ванино и Советская Гавань; и юго-западном – река Амур, железная и автомобильная дороги до Хабаровска.Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, ночной город2. Строительство города было обусловлено необходимостью возведения судостроительного и авиационного заводов – форпостов оборонной промышленности Дальнего Востока.

В мае 1932 года на берег Амура у села Пермское высадился десант первостроителей. Вскоре здесь развернулась большая стройка, на которой трудились как вольнонаёмные, включая комсомольцев, так и заключённые. Город юности, как его называли неофициально, разрастался: уже в 1939 году в нём проживали более 70 тыс.

человек. К тому времени сюда пришла железная дорога, протянутая от Транссиба. Комсомольск-на-Амуре с высоты, дом со шпилем3. Город протянулся вдоль левого берега реки Амур более чем на 30 км. Своим фасадом он обращен к реке, ширина русла которого в черте города достигает 2,5 км.Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, набережная, речной вокзал4. Сейчас в городе проживает более 240 тысяч человек, это пятая часть от общей численности населения Хабаровского края.Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, ночной город, огни, вечерний5. По объёмам выпуска город является самым крупным промышленным центром Дальнего Востока.

Авиационное производственное объединение имени Ю. А. Гагарина (ОАО «КнААПО») выпускает истребители Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, новейший Су-57 и их модификации, а также пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100; Амурский судостроительный завод — строит подводные лодки и боевые надводные корабли для ВМФ, а также суда различного класса и назначения. Это единственное предприятие на Дальнем Востоке, имеющее базу для строительства кораблей с ядерной энергетической установкой; металлургический завод «Амурметалл» специализируется на чёрной металлургии; Комсомольский НПЗ - крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс на Дальнем Востоке.Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, панорама, вид города6. По Генеральному плану в городе было предусмотрено строительство 10 высотных зданий с башнями и шпилями, формирующих силуэт города. Из трёх воплощенных проектов первым стал этот жилой дом на проспекте Мира.Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, архитектура7. Проспект Мира.Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, проспект мира8. Комсомольск-на-Амуре делится на две исторические части: Дзёмги, который появился при строительстве авиазавода и центральный, либо «город», в котором главным предприятием был судостроительный завод. Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, панорама9. Дом со шпилем — символ города.Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, Дом со шпилем10. Ядром композиции является угловая башня ступенчатой формы, завершённая шпилем. Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, Дом со шпилем11. Шпиль башни увенчан бронзовой звездой. Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, Дом со шпилем, звезда12. Жилой дом был построен в 1956 году для работников завода Амурсталь. Раньше на фасаде дома со стороны проспекта Ленина размещена надпись «Труд в СССР есть дело чести доблести и геройства».Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, Дом со шпилем13. Площадь Ленина — главная площадь города.Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, Площадь Ленина14. Название город получил в память о комсомольцах-первостроителях города на Амуре. Неофициально имеет наименование «город Юности». В разговорной речи распространено название «Комса».Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, ночной город15. Жилой дом с большой аркой по адресу улица Кирова, 31. Построен в 1937 году для работников судоверфи. Первый кирпичный многоквартирный жилой дом города. Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, Жилой дом с аркой16. Дворец культуры судостроителей.Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, Дворец культуры судостроителей17. Площадь Юности на пересечении проспекта Мира и аллеи Труда.Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, Площадь Юности18. Граффити «Самолёт Сухой Суперджет 100».

Производство этого самолёта, его окончательную сборку, осуществляет авиационный завод КнААЗ при непосредственном участии других заводов на территории России, где изготавливаются составные части SSJ 100.Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, Граффити, Самолёт Сухой Суперджет 10019. Мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне.Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, мемориал, война20. Разница во времени с Москвой составляет 7 часов.Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса21. Яблоневый сад. «Парашютка».Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, Яблоневый сад, Парашютка22. Комсомольск-на-Амуре находится в своеобразном «оазисе» - амурской пойме, ширина которой достигает 20 км. Комсомольск-на-Амуре с высоты, комса, разлив
https://gelio.livejournal.com/263308.html

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