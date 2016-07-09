Не отвлекайтесь на расширение НАТО. Россию будут взрывать изнутри

Сейчас очень много говорят по поводу расширения НАТО на восток. Хотя термин неправильный, НАТО расширилось не сегодня и не вчера. Сейчас блок лишь УВЕЛИЧИВАЕТ военное присутствие в странах, которые УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД состоят в НАТО.

Разумеется, этого следовало ожидать, и удивляться здесь ровным счётом нечему.

Все сопли-вопли по поводу расширения военного присутствия НАТО на востоке напоминают возмущение бабы, которая привела холостого мужика к себе домой, напоила-накормила, постель застелила - а потом начала пищать и отнекиваться, когда он полез её раздевать.

Раньше надо было пищать и возмущаться. Россия могла бы реально помешать вступлению тех или иных стран в НАТО, если бы по-настоящему этого захотела. Особенно это касается таких карликов как Эстония, Латвия и Литва.

Однако, справедливости ради следует сказать, что то увеличение военного присутствия НАТО, которое сейчас происходит - является по большей части символическим.

Такими силами не остановить Россию в случае возникновения реальной войны.

Тем более этого маловато для нападения.

Перед носом у России машут красной тряпкой, но надо ведь понимать, что сама по себе красная тряпка - полный ноль, она не причиняет вреда, её функция заключается сугубо в отвлечении внимания. Удар наносится вовсе не красной тряпкой.

История свидетельствует о том, что те глупцы, которые осмеливались на открытое нападение на Россию - обязательно терпели полнейшее поражение, даже если собирали в кулак очень серьёзные силы и были наделены определёнными полководческими способностями. Достаточно вспомнить Гитлера и Наполеона.

Россию побеждали ТОЛЬКО ОДНИМ СПОСОБОМ: взрывали изнутри.

Впрочем, не только Россию. Тут можно вспомнить и Югославию, и уж совсем свежий пример - Украину.

То есть даже там, где Запад мог бы в принципе одержать победу в прямом лобовом столкновении - он этого самого столкновения старательно избегает, действуя именно по принципу взрыва изнутри.

Причём, надо отдать должное тем, кто управляет всеми этими процессами: они как правило хорошо учитывают внутреннюю обстановку и менталитет народа, трезво оценивая способности того правительства, которое вознамерились смести с лица земли.

Например, в Ираке была жёсткая диктатура и не было никакой оппозиции. Тем не менее, когда наступил момент истины, быстро выяснилось, что многие из тех, на кого опирался Саддам, оказались перекупленными и предали своего лидера.

То есть в роли оппозиции выступили вовсе не какие-нибудь маргиналы с улиц и подвалов, а как раз таки столпы диктатуры, верные церберы Хусейна.

В Ливии до определённого момента казалось, что там не просто нет антиправительственных настроений, но и взяться им неоткуда, потому что местный лидер Муамар Каддафи благодаря нефтедолларам обеспечил своему населению очень высокий уровень жизни. В Ливию на заработки ездили не только гастарбайтеры из стран Третьего мира, но и европейские специалисты. Политическое поле тоже было зачищено от любых признаков оппозиции.

Однако, когда настал час Х, "вдруг" оказалось, что всё это фигня, и как из-под земли вырвались на поверхность активные, многочисленные и на удивление неплохо подготовленные противники режима.

В Югославии был самый высокий уровень жизни из всех социалистических стран. Там был невиданный по социалистическим меркам уровень свободы. Никто не притеснял церковь, югославы спокойно ездили на заработки в Западную Германию.

Для межнациональной вражды тоже как будто не было оснований - у каждой крупной нации была своя республика, причём с высоким уровнем экономической самостоятельности. У наций поменьше - автономные края.

И тем не менее именно Югославия, когда это потребовалось хозяевам мира - превратилась в пылающий факел.

В Советском Союзе тоже были отдельные республики, в которых уровень жизни был сопоставим с самыми развитыми странами мира - без всяких преувеличений. Это конечно же ни в коей мере не Россия. Но именно в таких республиках, наподобие Грузии, или Молдавии, в нужное кое-кому время, "вдруг" проявился самый высокий и ожесточённый уровень антисоветизма. Это при том, что и грузины, и молдаване жили в Советском Союзе так хорошо и благополучно, как они не жили НИКОГДА в своей истории - и никогда впредь жить не будут.

То есть, если взяться за дело как следует, если хорошенько учесть все нюансы и национальный менталитет - можно взорвать ЛЮБУЮ страну, любое общество. И не играет никакой роли уровень жизни в этой стране, равно как наличие или отсутствие легальной оппозиции.

В СССР ведь тоже не было никакой легальной оппозиции, а руководящая роль коммунистической партии была прописана в Конституции.

Ну и что?

Как раз первые из коммунистов, все эти Горбачёвы, Ельцины, Яковлевы, Гайдары, Явлинские и Шеварднадзе - стали разрушителями Советского Союза. А вовсе не смешные глупые диссиденты, которые ничего не значили, и которых никто всерьёз не воспринимал.

И в 1953 году, когда в Советской Союзе произошёл двойной переворот (сначала убили Сталина, а потом Берию), после чего СССР стал совершенно другой страной - это было осуществлено вовсе не руками каких-то засланных из-за границы белогвардейцев или вернувшихся из лагерей троцкистов. Хотя заключённых из лагерей освобождали - но именно ПОТОМ, после переворота. И эти освобождённые и реабилитированные, как правило, никаких особых высот не достигали, на самую вершину власти их никто пускать не собирался.

Сам переворот был осуществлён как раз руками тех, кто буквально кушал за одним столом со Сталиным (и с Берией).

При этом никак нельзя сказать, что вышеупомянутые Ельцин, Горбачёв, Шеварднадзе и остальные, как-то бедствовали при советской власти, как-то были обижены и притеснены. Как раз наоборот - они и были элитой! Ни при какой другой власти эти полуграмотные выходцы из отдалённых деревень и посёлков, до конца жизни не научившиеся правильно говорить по-русски, не смогли бы достичь таких высот, какие им обеспечила советская власть (на свою голову).

В Советском Союзе хватало реально притеснённых, бедных и обездоленных. Но вовсе не они устроили развал страны. Бедные и обездоленные только глазами удивлённо хлопали, наблюдая что делают с государством те, кому жаловаться было абсолютно не на что.

Поэтому у меня нет ни малейших оснований предполагать, что у тех, кто взорвал изнутри уже не одно и не два государства, вдруг отключатся мозги, и они двинут на Россию танки под флагами НАТО.

Ничего у них не отключится. Открытого нападения на Россию не будет. Будет подрыв государства изнутри.

И подрыв вовсе не руками всех этих смешных и глупых Ходорковских, Касьяновых, пусек, или Павленских. Если эту публику и используют, то только для отвлечения внимания - то есть в качестве дополнительной красной тряпки.

Им ничего не светит. Даже в случае, если дело выгорит - никто этим людям не предоставит никаких серьёзных должностей в оккупационной администрации. Как никто после 1991 года не предоставил никаких государственных должностей Новодворской, Солженицыну, или Резуну-Суворову.

Если в России произойдёт, образно выражаясь, оранжевый переворот, то это будет сделано руками тех, кто стоит ближе всего к президенту, кто находится ближе всего к власти и обладает реальными возможностями такой переворот совершить.

Я не хочу сказать, что там все предатели. В окружении Сталина тоже далеко не все были предателями. Немалое количество людей сохранило ему верность до конца жизни. Но для осуществления переворота вовсе и не обязательно чтобы ВСЕ были предателями. Достаточно совсем небольшого количества ключевых фигур и некоторого количества пассивных овец из числа рядовых исполнителей.

Плюс к этому, вольными или невольными пособниками оранжевого переворота станут всевозможные взяточники, коррупционеры, казнокрады и дураки на местах, которые самим фактом своего существования дискредитируют власть похлеще любых иностранных агентов.

И хорошо, когда дурак открыто выступает против власти, как это делают например пуськи. Неизмеримо хуже, когда дурак открыто и громогласно выступает ЗА власть - тем самым власть дискредитируя. К сожалению в России навалом придурковатых ура-патриотов, которым как раз в интересах России было бы лучше поменьше болтать языком разную чушь, разрывая на груди тельняшку.

Хорошо, когда "Миша два процента" открыто выступает против власти, обещая вернуть Крым хохлам.

Неизмеримо хуже, когда подобные ему двуногие демонстрируют свой патриотизм и, прикрываясь этим патриотизмом как ширмой, творят паскудные вещи.

Я уже упоминал, но не поленюсь повторить пример с Амурской областью, где ВПЕРВЫЕ В РОССИИ поставили памятник "вежливым людям" (не имея к ним ни малейшего отношения), и в то же самое время удивили Россию уровнем беспредела, когда строителям КОСМОДРОМА (а не какой-нибудь забегаловки) пришлось объявлять голодовку для того, чтобы добиться горбом заработанных денег (сущих копеек, между прочим). То есть - в тех краях совершенно бессмысленно было обращаться в суд, в прокуратуру, к местному губернатору или к главе того района, на территории которого велось строительство. Абсолютная круговая порука. Полная мафиозная спайка. И при этом, в качестве визитной карточки - памятник "вежливым людям"...

Наверное, не надо быть психологом, чтобы догадаться о том, насколько дискредитируют власть вот такие крысёныши.

Да и не только в дискредитации дело.

Давайте представим себе такую ситуацию: подобным людям (вовсе не обязательно только в Амурской области, это касается любого региона) делается заманчивое предложение - они выполняют некоторые действия, или наоборот, бездействуют сами и мешают действовать другим. А в обмен им гарантируют, что в случае распада страны, их регион станет независимым государством (разумеется под покровительством заокеанских кураторов), в котором они, местная "элита", станут ПОЛНОВЛАСТНЫМИ хозяевами. Примерно так, как это произошло с республиками бывшего СССР.

Ну и как - разве эти крысы откажутся?

А если даже откажутся - так ведь их не трудно принудить к сотрудничеству, шантажируя их прегрешениями...

Кстати, хочу отметить один любопытный момент: когда я в своё время впервые обрушился на этих говнюков, из-за которых голодали строители космодрома, кое-кто из комментаторов с удивлением спросил меня: "А при чём здесь местный областной или районный прокурор? Какое он может иметь отношение к космодрому?.."

То есть, реалии в нашей чудесной стране таковы, что жители некоторых регионов даже не знают, для чего существуют на свете прокуроры. И совершенно искренне недоумевают, когда кто-то задаёт вопрос: А где был местный прокурор, когда работягам не платили зарплату?.. Такой вот сдвиг в сознании у людей, привыкших жить в условиях тотального беззакония. Это конечно не везде, далеко не во всех регионах России такие реалии. Но тем не менее, что есть - то есть. Из песни слов не выкинешь.

Поэтому я и удивляю порой своих читателей, когда открыто выступаю за репрессии по отношению к зажравшейся и заворовавшейся местечковой "элите".

В Советском Союзе путь к распаду страны начался тоже с расцвета коррупции, взяточничества и кумовства.

Так что по поводу расширения НАТО на восток надо, конечно, протестовать. И чем жёстче, тем лучше. Необходимо этому как-то противодействовать на уровне дипломатии и спецслужб.

Но главный удар по России, который несомненно рано или поздно последует - будет наноситься изнутри.

Если даже такие относительно небольшие и не очень сильные страны, как Югославию, Ирак и Ливию, не атаковали в лоб, а подорвали изнутри - глупо предполагать, что Россию атакуют в открытую.

Демонстративное расширение военного присутствия НАТО и столь же демонстративные выступления всяких дураков из числа псевдо-оппозиции, приколачивающих собственные яйца к мостовой или обещающих вернуть Крым Украине - это красная тряпка для отвлечения внимания.

Главный враг России - внутри самой России.

Однако, здесь ОЧЕНЬ ВАЖНО учитывать один существенный "момент".

Пытаясь противостоять внутреннему врагу, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя обрушивать репрессии на народ, беспорядочно и истерично арестовывая всех, чья рожа не понравится или кто сказал что-то не так.

Если власть пойдёт именно по этому пути, по пути хватания правых и виноватых, по пути запугивания людей - эффект от этого будет прямо противоположный ожидаемому.

Надо чётко осознавать ту банальную в общем-то истину, что поговорка "боятся - значит уважают", была выдумана глупыми людьми, не знающими, что такое настоящий страх и настоящее уважение.

Такие же глупые люди придумали поговорку: "Молчание - знак согласия".

Саддам Хусейн и Муамар Каддафи тоже думали, что главными врагами являются те, кто осмеливается что-то сказать против. А те, которые молчат - во всём согласны.

Увы и ах: главные и самые опасные враги - это люди из числа тех, которые первыми и громче всех соглашаются с вами, даже если вы несёте ахинею. Предают - только свои. Точнее те, которые считались своими - потому что никогда не спорили и во всём соглашались. Если человек говорит вам: "Куда ты прёшь? Там же впереди пропасть!" - это вовсе не значит, что он враг, грубиян и хам. Не исключено, что впереди, действительно, пропасть, и человек желает вас спасти, пусть и несколько грубовато (не все ведь рождаются дипломатами с хорошо подвешенными языками).

Как раз враг в таком случае (если впереди действительно пропасть) скажет: "Верной дорогой идёшь, высокоуважаемый товарищ!" И попытается заткнуть рот тому, кто вас предостерегает.

Так вот - ВСЁ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПО УМУ.

В том числе и репрессии хороши лишь в том случае, если они бьют по реальным врагам и проводятся умело.

Репрессии, проводимые дураками или карьеристами - сыграют прямо против власти.

Об этом не нужно забывать ни на минуту.

В принципе - у России есть шанс выстоять в этой борьбе.

Пока ещё есть, я думаю.

Но для того, чтобы выиграть борьбу, надо сначала чётко понять - кто именно твой враг, и где он находится.

Это для начала. Потом уже всё остальное.