Когда червяки дороже людей

В Актюбинской области, чтобы избежать половодья, взрывают лёд на реках. В результате гибнут рыбы и прочие водные обитатели, может быть, и не столь важные для человека, но важные для экосистемы рек.

Актюбинские экологи из общественного движения «Актобе, дыши!» подняли этот вопрос. Чиновники от экологии ушли от прямого ответа.

Но зато высказался председатель общества охотников и рыболовов:

«В советское время на реках лёд не взрывали, но тогда в поймах рек и не строили, подтопления не угрожали домам. Взрыв есть взрыв, рыба глушится, но вопрос стоит о спасении домов и людей» (Газета «Диапазон», № 12)

То есть так и читается между строк: «А вам рыба и какие-то червяки важнее людей!», и тем самым активисты движения «Актобе, дыши!» выставляются этакими узколобыми фанатиками.

Но если посмотреть спокойно, без эмоций, то получится, что противопоставление это – ложно! Рыба и другие водные обитатели не выбирали, где им жить. Они не могут переселиться в другое место (во всяком случае, сами!). Человек – выбирал. И отселиться из зон, затапливаемых рекой, он может.

Даже больше — богачей, желающих приобретать участки в водоохранной зоне в Актобе, и виляющих перед ними хвостами чиновников предупреждали, чем это может закончиться. Против застроек протестовало то же самое движение «Актобе, дыши!». Но для этих повзрослевших и постаревших «трилли», понимающих только своё «хочу», проблемы казались легкоразрешимыми.

Они и оказались легкоразрешимыми – но только за счёт окружающей среды

