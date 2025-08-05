ВК Фест, Киркоров и запрет сатанизма в России

Информация с сайта Генпрокуратуры РФ

«ВС РФ удовлетворил исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова о признании Международного движения сатанистов экстремистским и запрете его деятельности на территории России.

Как установлено, движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям.

Его участники публично призывают к экстремизму, а также к уничтожению, повреждению и осквернению православных храмов, часовен, поклонных крестов и др.

Последователи движения придерживаются общих принципов сатанизма, используют единую символику и атрибутику, совершают оккультные обряды…»

А теперь смотрим на выступление Киркорова на ВК Фест-2025 в Москве (крупнейший молодежный фестиваль при поддержке АП). Без комментариев. https://t.me/riakatysha/40837

Продолжим тему с Киркоровым, если кому-то еще не очевидно. С поцитатным комментарием от Генпрокуратуры:

"Как установлено, движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям. Его участники публично призывают к экстремизму, а также к уничтожению, повреждению и осквернению православных храмов, часовен, поклонных крестов и др.

Последователи движения придерживаются общих принципов сатанизма, используют единую символику и атрибутику, совершают оккультные обряды…"

Теперь смотрим на представление с Крестом на юбилейном концерте Киркорова. Смотрим на наряд этого "артиста" (рисунок на куртке) в клипе на его песню "Цвет настроения - синий". Простите, но возникает-таки вопрос: а что, если сей господин нетрадиционной ориентации - сатанист?

Ну, или открытый проводник сатанизма (запрещенного в России экстремистского движения) в массы?А если это так, что делает открытый сатанист на сцене в стране победивших традиционных ценностей? Или не очень победивших? - припечатывает РИА "Катюша"

И еще немного разовьем тему с Киркоровым, ВК Фест и запретом международного движения сатанизма в России. Дело ведь тут совсем не в отдельных, пусть и надуто-популярных, музыкальных исполнителях. Не в личностях молодежных рэперов, асоциалов-вырожденцев - базы для крупнейшего в стране молодежного фестиваля. Ведь невозможно было в деталях не отрежиссировать выступление того же Киркорова на огромной сцене в Москве, не перепроверить 100 раз видеоряд на сцене во время его выступления, не согласовать все "с кем надо" заранее. Все, кто знал, что готовится, прекрасно понимали, что и зачем будет транслироваться в народ. Так что на самом деле ниточка тянется намного дальше.

Шабаш извращенцев, девиантов всех мастей (и сатанистов в том числе, как выяснили) VK FEST - это мероприятие ООО "ВК" и ООО "ВКонтакте". Гендиректор ООО "ВК" - сын замглавы АП Сергея Кириенко. ВК партнерствует с "Движением первых", прочими крупнейшими федеральными молодежными проектами. Музыкальный фестиваль с охватом в несколько сот тысяч человек (только посетивших действо лично в 2025 г.) и несколькими десятками миллионов просмотров ( как говорят сами организаторы) - часть того же огромного молодежного федерального проекта. Это как спрут со множеством щупалец.

И вот одобряющая нетрадиционные ценности и сатанизм контора ВК (напомним, ранее был скандал с демонстрацией символики запрещенного в РФ ЛГБТ одним из сотрудников ВКонтакте) выпускает (через "дочку") мессенджер MAX. Под него же переписывается федеральное законодательство, чтобы сделать его (уже сделали) обязательным для госслужащих, сотрудников крупных интернет-компаний и т.д. То есть проекты ВК - как для молодежи, так и чисто цифровые, охватывающие все население - имеют полную поддержку на самом верху.

И если хедлайнер VK Fest - это люцифер, так ли неправы те, кто утверждает, что тотальная оцифровка и загон всех в единую систему (через MAХ, Госуслуги и проч.) - это есть инструменты дивного нового мира антихриста (и его обслуги)? Или это только на VK Fest руководство компании VK привечает сатанизм, а мессенджер MAХ - ее же продукт, но выпущенный уже с исключительно высокодуховными целями, глубоко моральными и нравственными людьми? Да вряд ли.

https://t.me/riakatysha/40847

Еще одна маааааленькая зарисовка на тему запрета международного экстремистского движения сатанизма в России. Как мы уже выяснили, одним из оплотов носителей взглядов, ну очень похожих на взгляды этих самых запрещенных сатанистов, являются ООО "ВК"/"ВКонтакте" со своим детищем - фестивалем VK Fest. И соответствующими "артистами", которые в своей публичной деятельности ну очень напоминают открытых сатанистов.

Так вот, следящие за главным питерским праздником для выпускников "Алые паруса" заметили нам, что на этом масштабном фесте наблюдается ровно то же самое. В качестве видеоряда и живых выступлений поддержки у самых разных муз. исполнителей там любят использовать... лики бафомета, пляски бесноватых и прочие "прелести". И продолжается все это много лет.

У нас возник вопрос: может быть, если международное движение сатанизма в России запрещено, власти решили не запрещать наше, внутрироссийское, аналогичное движение? Во имя суверенитета и нацбезопасности государства. Чтобы не равняться на клятый Запад, а самим задавать тон и моду в данном популярном тренде. Если так, тогда да, все совершенно логично. Импортозамещение - наше все. В вопросе сатанизма, похоже, точно так.

Безобидная песня или сатанинский ритуал? - Вопрошает Вика Цыганова?

Перед многотысячной толпой на протяжении минуты мелькали пугающие образы: гора человеческих черепов и лик дьявола. Многие не заметили, но на заднем плане проскакивало изображение пентаграммы. Хореография номера больше напоминала вычурное ритуальное действо, нежели танец. Интересно, что текст песни и музыка не содержат явных отсылок к сатанизму. Пикантности добавляет то, что это действо свершилось накануне признания движения сатанизма экстремистским в России — 20 июля. В конце видео лик сатаны сменился логотипом фестиваля VK Fest. Это намек?

Любитель перьев и цветастых нарядов внезапно появился во всём белом. В сатанизме в белые одежды обычно облачают жертв кровавых ритуалов.

Получилось глубоко символичное действо — сатанинский ритуал, на фоне которого поёт и пляшет Киркоров — игрушка в руках Сатаны. Через него дьявол и продвигает свою идеологию в массы, склоняет на свою сторону всё новые и новые поколения россиян.

Сегодня сатанисты не носят чёрные одеяния и не славят дьявола открыто. Сатанизм в наши дни — это культ власти, успеха, богатства и вседозволенности. Это и есть та самая идеология потребления, которой Запад накачивает Россию последние 30 лет.