Питер на холсте

«Гуляние в дворцовом парке близ Санкт-Петербурга», 1818 год. Андрей Мартынов. Бумага, акварель, белила. Художник Сергей Ляхович картина Исакиевский собор

Следующие картины не принадлежат кисти русских художников, но он посвящены Санкт-Петербургу, написаны у нас и некоторые хранятся у нас. В конце 1830-х годов Йозеф Андреас Вайс прибыл в Санкт-Петербург в качестве профессионального художника в свите принца Максимилиана Лейхтенбергского, который в 1838 году сочетался браком с великой княжной Марией Николаевной.



Её отец, император Николай I заказал Вейсу две картины в качестве свадебного подарка для другой своей дочери, Ольги Николаевны, чьим мужем стал кронпринц (в дальнейшем — король) Вюртемберга Карл. На одной из них был изображён Исаакиевский собор в большой раме в окружении 14 изображений других важнейших зданий и площадей города, а на другой — Московский Кремль, также в окружении 14 меньших видов Москвы. В ответ, Николаю I позднее была прислана картина такого же формата с 15 видами королевства Вюртемберг, также созданная Вейсом по заказу Ольги Николаевны. Так, в Государственном музее истории Санкт-Петербурга хранятся три картины Вейса: две большие с видами Вюртемберга и Москвы на 14 видов каждая, и «Зимняя дорога по льду Невы» (отдельной картиной). Вид на Неву (Исаакиевский собор, Стрелку Васильевского острова с Биржей и Петропавловскую крепость) в сторону залива с Троицкого моста Волшебный Петербург глазами художницы Марины Тиме-Блок Петропавловский собор в Санкт-Петербурге

17 июня 1839 г. Лист № 15 альбома гравюр А.Дюрана. Печать О. Бри. Издание братьев Гийо. 50,5 х 34,5 см. Колокольня собора еще до реконструкции.

Автор: Андре Дюран (Andre Durand), фигуры: Огюст Раффе (Auguste Raffet) Марина Георгиевна изображала Санкт-Петербург совершенно уникально — её работы веют сказочной атмосферой, а ещё её картины излучают бесконечную и огромную любовь к этому городу. "Главная моя любовь — это мой родной Ленинград. Его рисовать — самое большое удовольствие и счастье. В эти работы я вкладываю всю душу без остатка", — говорила Марина Георгиевна.

Ленинград художника Александра Семенова В 1941 году А. Семёнов добровольцем ушёл на фронт, участвовал в боях под Ленинградом, попал в плен, пройдя все испытания войны от начала до конца. В 1945 был освобождён из лагеря военнопленных. Нанося краску мастихином то короткими, то длинными касаниями, он усложнял рельеф холста, добиваясь эффекта глубины и объёмности изображения. Поэтому в его работах так отчётлива перспектива ленинградских пространств, ясно читаются ближний, средний и дальний планы, почти физически ощущаются дуновение свежего ветерка, движение облаков, трепет листвы. Даже фасады домов написаны так, что мы чувствуем порывы пронизывающего осеннего ветра. Авангардные зарисовки Петербурга от Андрея Ветрогонского. Черно-белые работы Андрея Ветрогонского — это, прежде всего, графика, в которой отсутствие цвета не создает мрачности, а наоборот усиливает выразительность и динамику изображения. В этих произведениях художник фиксирует окружающую действительность в формате «живого» изображения, передавая момент времени с большой точностью и экспрессией. Основной акцент ставится на ритм и движение, контраст между статическим и изменяющимся. Линии в работах могут быть резкими и жирными или едва намеченными, создавая ощущение недорисованности и в то же время очень живого, живого сюжета.

И на сегодня все.