Сделано у нас

Федеральная таможенная служба отметила рост профицита внешней торговли России Профицит торгового баланса России в 2024 году составил 150,9 миллиарда долларов, что на 7,8% больше показателя годом ранее, следует из данных ФТС РФ.

По информации ведомства, внешнеторговый оборот России в январе-декабре 2024 года составил 716,9 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 0,9%.

миллиардов долларов за тот же период 2023 года, увеличившись на 7,8%.



В том числе экспорт составил 433,9 миллиарда долларов (рост на 2% в годовом выражении), импорт — 283 миллиарда долларов (снижение на 0,8%).В 2023 году экспорт из России составлял 425,3 миллиарда долларов, импорт — 285,3 миллиарда.Таким образом, положительное сальдо торгового баланса РФ в 2024 году составило 150,9 миллиарда долларов против 140

В Крыму открылась уникальная лаборатория для агропромышленного контроля В Крыму официально начала работу современная испытательная лаборатория, которая сыграет важную роль в улучшении качества и безопасности сельхозпродукции не только на полуострове, но и во всём Южном федеральном округе. «Крымская газета» побывала в этой лаборатории и узнала, в чем её уникальность.

Материально-техническая база лаборатории соответствует последнему слову техники. Здесь осуществляется контроль качества сельскохозяйственной продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

По словам заместителя заведующей лабораторией Мавиле Зиятдиновой, главная цель — обеспечить максимально оперативную работу.

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В России начали делать автостёкла, поддерживающие проекцию «Борский стекольный завод» создал для электрокара «Атом» комплект стёкол. Использование дополненной реальности AR HUD (Augmented Reality Head-Up Display) — это новый виток развития технологий для российского автопрома. Проекционное изображение позволяет показывать скорость движения, навигационные подсказки, интерфейсы приложений и другие важные уведомления.

Атомы будут оснащать сложным лобовым стеклом — с клиновидной ПВБ-пленкой, позволяющей проецировать информацию с Head-up дисплея дополненной реальности (HUD) на внутреннюю поверхность стекла. Кроме того, предусмотрены места для объективов камер системы помощи водителю (ADAS).

В базовую комплектацию войдет обогрев всей площади лобового стекла

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Кировский завод «Маяк» обновляет станочный парк ПАО «Кировский завод «Маяк» (входит в концерн «Калашников») в рамках программы технического перевооружения заготовительного производства получил шесть современных токарных автоматов продольного точения с ЧПУ. Оборудование готово к пуско-наладочным работам и в ближайшее время будет введено в эксплуатацию.

Как отметил руководитель заготовительного производства Дмитрий Смёрдов, обновление станочного парка является одной из приоритетных задач предприятия. Новые станки обладают расширенными возможностями по сравнению с существующим оборудованием. Они способны выполнять больше операций, обеспечивать высокую точность обработки и производить детали, не требующие дополнительной доработки.

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ВНИИФТРИ запустил новую линию для производства высокоточной электроники Московская область, 04 февраля — Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта ввел в эксплуатацию новую высокотехнологичную линию для установки и соединения электронных компонентов на печатных платах для создания сложных электронных устройств. Новая линия поверхностного монтажа предназначена для выпуска универсальных цифровых осциллографов разработки института с полосой пропускания до 1 ГГц. Эти приборы востребованы у специалистов в области электроники и радиотехники и незаменимы в промышленной и научной среде.

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Янтарный комбинат возобновил добычу на крупнейшем в мире месторождении янтаря Калининградский янтарный комбинат возобновил добычу балтийского янтаря после зимнего перерыва. Работы начались 3 марта на Приморском карьере, где в этом году планируется добыть 600 тонн солнечного камня.

Добыча ведется открытым карьерным способом. Янтарь залегает на глубине 40-50 метров под слоем пустых пород, которые удаляются с помощью экскаваторов и складируются для последующей рекультивации территории. Этот подготовительный этап, называемый вскрышными работами, проводится круглый год.

Непосредственная добыча янтаря начинается в теплое время года, так как технологический процесс предполагает использование воды, которая замерзает при минусовых температурах.

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В Новосибирской области впервые изготовлен инновационный самосвальный кузов На базе АО «НовосибАРЗ» состоялась презентация инновационного самосвального кузова для карьерного самосвала KOMATSU 785 грузоподъемностью 90 тонн. Это событие стало важной вехой в развитии местной промышленности, поскольку кузов впервые был разработан и произведен новосибирским предприятием с использованием износостойких материалов российского производства в сотрудничестве с ПАО «Северсталь».

Создание кузова стало возможным благодаря многолетнему опыту и инновационным подходам, которые внедряются на предприятии «НовосибАРЗ», основанном в 1968 году.

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Предприятие "Росатома" разработало оборудование для безопасного хранения РИТЭГ АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (АО «НИИТФА», входит в Научный дивизион госкорпорации «Росатом») в рамках трехстороннего международного соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и иностранной компанией разработало и поставило заказчику специализированное оборудование для безопасного хранения радионуклидных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ). В комплект поставки вошли герметичные контейнеры, защитная тара и мобильный вакуумный пост.

Герметичные контейнеры, разработанные институтом, обеспечивают защиту от разрушения оболочки РИТЭГов, предотвращают накопление водорода и возможный выброс радиоактивных веществ.

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Cпутниковый модем разработан для беспилотников Как известно, нацпроект «Беспилотные авиационные системы» ходит в число восьми проектов технологического лидерства, где для страны критически важно обрести независимость от иностранных поставщиков. По прогнозам экспертов, к 2035 году российский рынок беспилотников может достичь объема более 1 млн единиц.

Крайне перспективное направление — использование спутниковых каналов на БПЛА.

Компания «Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») разработала компактный спутниковый модем для передачи данных через спутниковую систему «Гонец». Это самый малогабаритный модем из отечественных абонентских устройств спутниковой связи.

Как говорят сами разработчики, решены сразу несколько задач.

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В Ростове-на-Дону запустили новый завод по производству радиоэлектронной продукции 6 марта 2025 года состоялся запуск нового завода радиоэлектронной продукции ООО «Бештау». Торжественное мероприятие прошло с участием представителей различных структур, включая региональные власти и отраслевых экспертов.

Новые производственные мощности позволят значительно увеличить выпуск электронных плат — до 500 тыс. единиц в год. Это не только укрепит позиции компании на рынке радиоэлектронной продукции, но и внесет вклад в развитие высокотехнологичных отраслей региона. Завод был построен и введен в эксплуатацию всего за год, что является выдающимся достижением в сфере промышленного строительства.

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Ростех начал поставки импортозамещенной СВЧ-электроники для телекома Модуль СВЧ М34230

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) поставил первые СВЧ-модули собственного производства для аппаратуры наземного, воздушного и космического базирования. Эти устройства представляют собой ключевой элемент в современных радиотехнических системах и предназначены для замены зарубежных аналогов, ранее поставлявшихся из США, Германии и Франции — об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Модули СВЧ серии М34230 разработаны Специальным конструкторским бюро по релейной технике (СКТБ РТ, входит в холдинг «Росэлектроника»). Они полностью заменяют модули серий 535, 545 и 565 фирмы Dow Key Microwave Corporation (США

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Геоскан разработал первый российский образовательный квадрокоптер с бортовым ИИ Группа компаний «Геоскан» на Московском международном салоне образования (ММСО) впервые продемонстрировала Пионер Мини 2 — обновленную версию квадрокоптера начального уровня из линейки образовательных БАС Геоскана. Новая модель оснащена мощным процессором с нейроускорителем, позволяющим выполнять обработку изображений прямо на борту, а также усовершенствованной камерой высокого разрешения на сервоподвесе. Это открывает широкие возможности для изучения технологий искусственного интеллекта и программирования автономных полетов.

Геоскан Пионер Мини 2 создан специально для STEAM-образования.

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В Новороссийске завершилась масштабная реконструкция морского пункта пропуска В Новороссийске завершилась крупномасштабная реконструкция морского пункта пропуска на территории ООО «БТОФ-терминал». Благодаря проведённым работам, экспортно-импортные мощности порта значительно увеличены. Теперь обновлённый терминал способен принимать более 200 судов в год и обрабатывать до 500 тысяч тонн нефтепродуктов.

Представители Минтранса России, Росгранстроя и других контролирующих ведомств высоко оценили результаты модернизации. Межведомственная комиссия провела тщательную проверку всей инфраструктуры, включая здания, технические сооружения и зоны для пограничного, таможенного и иных видов контроля. https://sdelanounas.ru/blogs/167134/?utm_source=tg

Во Владивостоке открылся новый спортивный комплекс для юных гимнасток Воспитанницы спортивной школы города Владивостока по гимнастике уже успели опробовать новое помещение. В честь открытия комплекса они подготовили показательные выступления, продемонстрировав грацию и мастерство. Зрители смогли оценить высокий уровень подготовки юных гимнасток.

Открытие комплекса стало долгожданным событием для спортсменов. Теперь здесь будет базироваться детско-юношеское отделение спортивной школы по гимнастике, что позволит разгрузить основное здание на улице Пограничной, где тренировки проходят уже много лет.

Реконструкция здания на Океанском проспекте стала возможной благодаря реализации мастер-плана Владивостока и финансированию из специального казначейского кредита. https://sdelanounas.ru/blogs/167136/?utm_source=tg

Исторический рекорд. За 2024 год Москву посетили 26 млн туристов Рекордные 26 млн — это на 3% больше, чем в 2019 году (самом успешном для мировой туристической отрасли) и на 1,5 млн больше, чем в 2023 году. 23,3 млн — поездки из регионов РФ, а 2,7 млн — поездки из других стран.

Треть внутреннего турпотока — это гости из регионов Центрального федерального округа, еще 17-18% составляют туристы из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского края, Татарстана и Свердловской области. Чаще стали приезжать в Москву граждане Китая, Индии, стран СНГ, Ближнего Востока. Китай на первом месте — более 429 тысяч поездок.

Средняя загрузка гостиниц составила 78%, а во время крупных мероприятий — более 90%. https://sdelanounas.ru/blogs/167121/?utm_source=tg

Импортозамещение. Февраль 2025 года Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2161 проект импортозамещения!

1. Первый из двух заказанных на Обуховском заводе тоннелепроходческих комплексов готов.

«Только что Обуховский завод собрал и представил первый из двух заказанных нами проходческих щитов диаметром 5,6 метра», — сообщили в Администрации Санкт-Петербурга.

Таким образом в России возрождено производство горнопроходческих щитов для метро. Долгое время мы использовали только импортные щиты.

2. ОДК получила сертификат типа на авиадвигатель ВК-650 В для легких вертолетов. Силовые установки такого класса в России ранее не производились.

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