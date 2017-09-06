7 сентября 1812 года — Бородинское сражение (205 лет)

Великий день Бородина. Крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года состоялось на подступах к Москве, у деревни Бородино, 26 августа по старому стилю, 7 сентября по новому. В битве приняло участие более 150 тыс. человек с обеих сторон.

В ходе 12-часового сражения французской армии удалось захватить позиции русской армии в центре и на левом крыле, но после прекращения боевых действий французская армия отошла на исходные позиции. В реляции императору Михаил Кутузов писал: «Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которой пришёл нас атаковать». Император ответил ему долгожданной наградой: Кутузова произвели в фельдмаршалы.

Однако исход битвы можно оценивать только в общем контексте войны. То есть её результатом стала временная потеря Москвы и уничтожение Великой армии, срыв наполеоновских планов. Известно высказывание Наполеона: «Бородинское сражение было самое прекрасное и самое грозное, французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми».

http://историк.рф/history_day/7-сентября-1812-года-бородинское-сражени-2/

День Бородинского сражения 8 сентября в России отмечается День воинской славы России — День Бородинского сражения. Он был учрежден в 1995 году Федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России». 26 августа (7 сентября) 1812 года произошло генеральное сражение русской армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией под началом императора Наполеона I. Ошибка возникла из-за неверного пересчёта с юлианского календаря на григорианский. В результате День воинской славы выпадает на 8 сентября, хотя битва произошла 7 сентября.

Предыстория

Россия и Франция в конце XVIII — начале XIX вв. из-за ряда стратегических просчётов Петербурга и Парижа стали врагами и вели кровопролитные войны. Русские армии бились с французами в Средиземном море (Ионические острова), Италии, Швейцарии, Австрии и Пруссии. В 1807 году между двумя великими державами был заключен Тильзитский мир. Россия и Франция стали союзниками. Однако интриги Англии, амбиции Наполеона и ошибочный курс императора Александра I привели к тому, что Россия и Франция снова рассорились.

Наполеон Бонапарт совершил главную ошибку свой жизни — решил начать вторжение в Российскую империю. Он планировал «наказать Александра», разгромить русские армии в решительных приграничных сражениях и продиктовать свою волю Петербургу. Однако логика войны заставила его идти на Москву, в глубь России, что в итоге и погубило «Великую армию» (по сути, соединенные силы всей Европы).

Барклай де Толли избрал самую верную стратегию — русские войска избегали решительного сражения с превосходящими силами врага под руководством самого блистательного полководца этого времени. По мере углубления в Россию армия Наполеона быстро теряла боеспособность и ударную силу. Коммуникации «Великой армии» растянулись, значительные силы были выделены на прикрытие флангов, распылены по огромной России, солдаты (война привлекла авантюристов, искателей приключений, всякого рода шваль со всей Европы) мародерствовали, дезертировали. «Великая армия» оказалась не готовой к затяжной войне, войне на полное уничтожение. Русский народ ответил на вторжение партизанской (народной) войной, которую военное командование умело поддерживало с помощью летучих кавалерийских и казачьих отрядов. Враг оказался не готовым к такой войне. С каждым днем и неделей силы Наполеона таяли. Даже войдя в Москву, французы вскоре бежали оттуда. Московская кампания была полностью проиграна и в итоге привела к крушению империи Наполеона.

Вторжение началось 11 (23) июня 1812 года. Армия Наполеона форсировала Неман. 12 (24) июня государь Александр I подписал Манифест о начале войны с Францией. Русский император призвал народ на защиту веры, Отечества и свободы. Александр заявил: «…Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в Царстве Моем». С самого начала войны было показано, что война будет вестись до полной победы одной из сторон.

Командующие двух русский армий Михаил Богданович Барклай де Толли и Пётр Иванович Багратион из-за подавляющего превосходства сил противника и неудачного расположения русских войск на границе начали отводить свои армии по сходящимся направлениям вглубь русской территории. Отход сопровождался арьергардными боями. Наполеон пытался сохранить разделенное положение русских армий и уничтожить их поодиночке. В процесс преследования русских армий «Великая армия» Наполеона буквально таяла на глазах. Корпус Ренье и австрийские войска Шварценберга были оставлены на правом фланге против 3-й Западной армии Тормасова. Корпуса Удино и Сен-Сира были оставлены на левом фланге (петербургском направлении) против русского корпуса Витгенштейна. Кроме того, на северном крыле «Великой армии» действовал и прусско-французский корпус Макдональда.

Стоит отметить, что пруссаки и австрийцы, которых Наполеон втянул в войну с Россией, действовали крайне осторожно, выжидая, чем обернется Русская кампания. Австрия и Пруссия были побеждены Наполеоном, стали его союзниками, но по-прежнему ненавидели французов и ждали часа, когда можно будет отомстить за горькие поражения.

Русские войска 22 июля (3 августа) соединились у Смоленска, сохранив боеспособными свои основные силы. Здесь же произошло первое большое сражение. Смоленская битва шла три дня: с 4 (16) по 6 (18) августа. Русские солдаты отразили все атаки противника, и отошли только по приказу командования. Древний русский город, который всегда грудью встречал врага идущего с Запада, почти полностью выгорел. Наполеону не удалось уничтожить главные силы русской армии. К тому же провалилось наступление на севере. В результате сражений при Клястицах и у Головчицы (18 (30) — 20 июля (1 августа) войска Витгенштейна разбили 2-й армейский корпус во главе с маршалом Удино. На южном направлении 15 (27) июля саксонский корпус Ренье потерпел поражение от армии Тормасова под Кобрином. В сражении у Городечны 31 июля (12 августа) войска Тормасова отбили все атаки войск Шварценберга и Ренье, хотя в итоге и отошли. Это вынудило Шварценберга отказаться от активных действий на долгое время.

Отступательная стратегия Барклая де Толли вызвала недовольство в обществе. Это заставило государя Александра I учредить должность главнокомандующего всеми русскими армиями. 8 (20) августа русскую армию возглавил 66-летний генерал Кутузов. Полководец Кутузов обладал огромным боевым опытом и был очень популярен как среди русского воинства, так и среди придворных кругов. Этот был воин и дипломат. 17 (29) августа М.И. Кутузов прибыл в штаб-квартиру русской армии. Его прибытие встретили с большим воодушевлением. Солдаты говорили: «Приехал Кутузов бить французов». Все ждали решительного боя с врагом, который топтал родную землю.

Надо сказать, что русская армия, воспитанная на традициях Румянцева и Суворова, отвыкла проигрывать и отступать. Это была армия-победительница. Все желали прекратить отступление и дать сражение неприятелю. Одним из ярких сторонников идеи решительного сражения был Багратион.

Кутузов понимал, что Барклай де Толли был прав, но волю армии и народа надо было выполнить, дать французам бой. 23 августа (4 сентября) русский полководец сообщил императору, что выбрал удобную позицию при деревне Бородино в районе Можайска. Обширное поле у села Бородино позволяло русской армии удобно расположить войска и закрыть одновременно Старую и Новую Смоленские дороги, которые вели в Москву. Переправа Наполеона через Неман. Раскрашенная гравюра. Ок. 1816 г.

Расположение русской армии

Главная русская армия (соединенные силы 1-й и 2-й армий Барклая де Толли и Багратиона) насчитывали около 150 тыс. человек (почти треть армии оставляли ополченцы, казаки и другие иррегулярные войска) при 624 орудиях. Армия Наполеона насчитывала около 135 тыс. человек при 587 орудиях. Надо сказать, что численность французской и русской армии — это до настоящего времени дискуссионный вопрос. Исследователи приводят различные данные по численности противостоящих армий.

Русские позиции имели длину около 8 километров. Позиция на Бородинском поле в своей южной части начиналась у селения Утица, в северной — у деревни Маслово. Правое крыло проходило по высокому и обрывистому берегу р. Колочь и закрывало Новую Смоленскую дорогу. Здесь позицию с фланга прикрывали густые леса, что исключало быстрый обход русской армии. Местность была холмистой и пересеченной речками, ручьями. Здесь были оборудованы Масловские флеши, орудийные позиции, засеки. На левом фланге возвели Семеновские (Багратионовские) флеши. Однако к началу битвы они не были завершены. Несколько впереди позиций армии Багратиона располагался Шевардинский редут (он также не был достроен). В центре располагались орудийные позиции — Курганная батарея (батарея Раевского, французы её назвали Большим редутом). Русские войска расположились в три линии: пехота, кавалерия и резервы. С. В. Герасимов. Прибытие М. И. Кутузова в Царево-Займище

Бой за Шевардинский редут

24 августа (5 сентября) произошёл бой за Шевардинский редут. Укрепление располагалось на крайнем левом фланге русской позиции и его защищали 27-я пехотная дивизия генерал-майора Дмитрия Неверовского и 5-й егерский полк. Во второй линии располагался 4-й кавалерийский корпус генерал-майора Сиверса. Общее руководства этими силами осуществлял князь Андрей Горчаков (русские войска насчитывали 12 тыс. человек при 36 орудиях).

У недостроенного земляного редута разгорелось кровавое сражение. Пехота маршала Даву и кавалерия генералов Нансути и Монбрена с ходу попыталась взять редут. Русский отряд был атакован почти 40-тыс. войском противника, имевшим 186 орудий. Однако первые атаки противника были отражены. В бой ввязывались все новые и новые войска. Перестрелка переходила в жестокие рукопашные схватки. После ожесточенного четырехчасового боя к 8 часам вечера французы всё же смогли занять почти полностью разрушенный редут. Ночью русские войска (2-я гренадерская и 2-я кирасирская дивизии) под началом Багратиона отбили позицию. Французы понесли большие потери. Обе стороны потеряли примерно по 5 тыс. человек в этом сражении.

Однако укрепление было почти полностью разрушено огнем артиллерии и уже не могло помешать движению противника, поэтому Кутузов приказ Багратиону отвести войска к Семеновским флешам. Атака Шевардинского редута. Художник-баталист Н. Самокиш

Бородинское сражение

Битва началась около 6 часов утра. Французская армия нанесла два удара — на Бородино и Семеновские флеши. Защищавший Бородино лейб-гвардии Егерский полк потерял более трети своего состава и под давлением двух французских линейных полков отошёл на правый берег Колочи. На помощь гвардейскому полку пришли егеря их других полков и в яростных рукопашных схватках противника выбили на противоположный берег, но село Бородино французы удержали. Один французский полк почти полностью полёг. Схватка на этом направлении завершилась около 8 часов.

На Семеновских флешах, которые обороняла 2-я сводно-гренадерская дивизия под командованием генерала Михаила Воронцова, бой также принял самый упорный характер. Французские атаки следовали одна за другой. В наступление шли войска корпусов маршалов Даву, Нея и генерала Жюно, и кавалерия Мюрата. Наполеон на этом направлении хотел одним мощным ударом решить исход битвы. Атаки французских дивизий поддерживал огонь 130 орудий. Сила огня постоянно нарастала. Начались контрбатарейные дуэли, в которых участвовали десятки орудий. Грохот стрельбы сопровождал ход всего грандиозного сражения.

Первые атаки были успешно отбиты, затем флеши стали переходить из рук в руки. Русские гренадеры стойко держались. Однако скоро от дивизии осталось около 300 человек. Сам Воронцов был ранен, когда вёл свои войска в штыковую атаку. Багратион подкрепил Воронцова 2-й гренадерской и 27-й пехотной дивизиями, Новороссийским драгунским и Ахтырским гусарским полками и другими частями. Вскоре в бой на этом направлении с обеих сторон вступила тяжелая кирасирская кавалерия. Французы в кавалерийских боях нигде не могли взять верх. Кавалерийские бои на левом фланге и в центре продолжались всё сражение. Русские ни разу не уступили противнику поля боя.

Надо отметить, что Наполеон в Бородинском сражении потерял более половины своей кавалерии, и она не смогла восстановиться до конца русской кампании. Утрата боеспособной кавалерии тяжело сказалась на положении французской армии во время отступления из Москвы. Наполеон не мог вести дальнюю разведку, выставить достаточное тыловое и фланговые охранения. Французская армия утратила мобильность.

Около 9 часов, во время обороны ключевой позиции, которую французская армия пыталась взять, командующий 2-й Западной армией генерал Багратион был тяжело ранен (ранение стало смертельным). Французы захватили две флеши из трех. Однако подоспевшая 3-я пехотная дивизия генерала Петра Коновницына отбросила противника. В этом бою пал бригадный генерал Александр Тучков. Вдохновляя дрогнувших под ураганным огнем французов солдат, он бросился в атаку с полковым знаменем в руках и получил смертельную рану.

Французский император, чтобы поддержать атаку своих войск на левом фланге, приказал начать наступление в центре — у Курганной высоты. Здесь оборону держала 26-я пехотная дивизия под началом генерала Ивана Паскевича. Корпус Евгения Богарне взял Большой редут. Однако торжеству французов помешал случай. В это время рядом проезжали генералы Алексей Ермолов и Александр Кутайсов. Они возглавили 3-й батальон Уфимского пехотного полка и около 10 часов яростной контратакой отбили Курганную батарею. Французский 30-й линейный полк был разгромлен и бежал. В ходе этой яростной схватки пал смертью храбрых начальник артиллерии всей армии Кутайсов.

На южной оконечности Бородинской позиции польский корпус Понятовского завяз в бою у селения Утица. В результате поляки не смогли поддержать атаку Семеновских флешей. Утицкий курган остановил войска Понятовского.

Около 12 часов две армии провели перегруппировку сил. Армия Барклая де Толли подкрепила 2-ю Западную армию. Также была усилена батарея Раевского. Семёновские флеши, которые были практически разрушены в ходе яростного боя, были оставлены. Защищать их уже не было смысла. На этом направлении русские солдаты отошли за Семёновский овраг.

Около 13 часов дня войска Богарне снова атаковали Курганную высоту. Одновременно кавалерийский корпус Уварова и казаки Платова начали рейд в обхват французского левого крыла. Особых успехов этот рейд не принёс. Но, Наполеон, обеспокоенный положением своего левого фланга, прекратил наступление на два часа и произвел некоторую перегруппировку сил. За это время Кутузов успел усилить левый фланг и центр своей армии.

В 14 часов бой возобновился с прежним ожесточением. Перед Курганной высотой русские гусары и драгуны генерала Ивана Дорохова опрокинули французских кирасир. Затем обе стороны возобновили артиллерийскую дуэль, пытаясь нанести максимальный урон живой силе и подавить батареи врага. Надо сказать, что во время Бородинского сражения русские войска (а вторые линии и резервы стояли в плотных колоннах за передовыми позициями) понесли большой урон от французской артиллерии. Французы же понесли жестокие потери от артиллерийского огня, штурмуя русские позиции. Артиллерия в этом сражении унесла тысячи жизней.

После того как ситуация с рейдом русской кавалерии прояснилась, Наполеон приказал сосредоточить огонь артиллерии на Курганной высоте. Её обстреливали до 150 орудий. Одновременно Мюрат снова бросил в бой свою кавалерию. Навстречу французам вышла кавалерия русской 1-й армии. Французские войска около 4 часов захватили русскую позицию, но ценой огромных потерь. Батарея Раевского получила от французов название «могила французской кавалерии». Однако и 10-тыс. корпус Раевского, по его словам, мог собрать «едва 700 человек». В центре больше французы добиться не смогли. В.В. Верещагин. Наполеон I на Бородинских высотах

Шли бои и на других направлениях. У деревни Семеновской французы дважды атаковали гвардейскую бригаду полковника М. Е. Храповицкого (лейб-гвардии Измайловский и Литовский полки). Однако гвардейцы, поддержанные русскими кирасирами, отразили все нападения французской конницы. После 16 часов французская конница снова атаковала у деревни Семёновской, но её удар был отражен контратакой лейб-гвардии Преображенского, Семеновского и Финляндского полков.

Войска Нея перешли Семёновский овраг, но развить успех не смогли. На южной оконечности поля боя поляки смогли захватить Утицкий курган, но на этом их успехи закончились. Севернее курганной высоты французы атаковали большими силами, но опрокинуть русские войска не смогли. После этого на большинстве направлений бой продолжала только артиллерия. Последние всплески активности произошли у Курганной высоты и Утицкого кургана. Русские войска выдержали атаки противника, сами не раз переходили в контратаки.

Французские маршалы умоляли Наполеона бросить в битву последний резерв — гвардию, чтобы добиться решительной победы. Остальные войска были обескровлены и крайне утомлены, утратив наступательный порыв. Однако французский император, решил, что на следующий день битва будет продолжена и приберег свой последний козырь. К 18 часам вечера бой прекратился по всей линии. Спокойствие нарушала только артиллерийская и ружейная перестрелка. Она стихла уже в темноте. Итоги

Французские войска смогли заставить русских солдат отойти в центре и на левом фланге от первоначальных позиций на 1-1,5 км. Французы заняли главные опорные пункты русской армии на Бородинской позиции — Семеновские флеши и Курганную высоту. Однако укрепления на них были полностью разрушены, и они не представляли военной ценности. Наполеон к ночи приказал отвести войска на прежние позиции. Поле боя осталось за русскими казачьими дозорами.

При этом русская армия сохранила боеспособность, устойчивость фронта, коммуникации, постоянно переходила в контратаки. Боевой дух русской армии был на небывалой высоте, солдаты были готовы продолжать сражение. Обе стороны понесли тяжелейшие потери. Французская кавалерия была обескровлена. У Наполеона остался только один резерв — гвардия.

Кутузов первоначально также хотел на следующий день продолжить сражение. Однако, ознакомившись с данными о потерях, решил отводить войска. Ночью войска стали отступать в сторону Можайска. Отход проходил организованно, под прикрытием сильных тыловых отрядов. Французы заметили уход врага только утром.

Вопрос о потерях в этой битве до настоящего времени является спорным. Русская армия в боях 24-26 августа потеряла около 40-50 тыс. человек. Французы потеряли от 35 тыс. до 45 тыс. человек. В итоге армии лишились до трети своего состава. Однако для французской армии эти потери были значительнее, так как восполнить их было сложнее. А кавалерию восстановить в быстрые сроки было вообще невозможно.

Наполеон одержал тактическую победу, смог снова оттеснить русскую армию. Кутузову пришлось оставить Москву. Однако встретив русскую армию в генеральном сражении, как Наполеон уже давно мечтал, он не смог её разгромить. Стратегическую победу одержала армия Кутузова. Русская армия быстро восстановила силы, её боевой дух нисколько не снизился. Желание уничтожить врага только усилилось. Французская армия утратила моральный стержень (кроме отборных частей, гвардии), стала стремительно деградировать, потеряла прежнюю маневренность и ударную силу. Бородино стало прологом будущей гибели «Великой армии» Наполеона. Бородинское сражение. Художник П. Гесс, 1843 г.