Иконопись и русские иконы

21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы — один из самых важных (двунадесятых) церковных праздников, с которого традиционно начинается новый церковный год. И сегодня хочу немного поговорить об иконах и иконописи.

Бородатый ангел Один из самых удивительно красивых и мощных (по моему мнению) иконных образов: «Св.

Иоанн Предтеча — Ангел пустыни».Это изображение Иоанна Крестителя — пустынника и проповедника, но не как биологического человека, каким он был, а как ангела — с раскидистыми крыльями.Поскольку ангелов обычно пишут красивыми безбородыми юношами в парадных доспехах охраны византийских императоров, а тут перед нами суровый товарищ со внешностью, обусловленной проживанием в пустыне, часто в мохнатой милоти (овчине), то об эту необычность облика спотыкаешься. Вдобавок еще обычно он держит чашу с собственной отрубленной головой, и это удвоение лица усиливает эффект антипарадности. (Иногда там Младенец Христос).Необычная иконография была придумана на основе нескольких пророческих и символических текстов. Возникла она в Византии в 13 веке, видимо, а у нас особенно популярна стала при Иване Грозном, т.к. Предтеча был его святым покровителем.Вот еще один очень красивый вариант иконографии: «Архангел Михаил — грозных сил воевода».Она изображает Михаила — предводителя небесных воинств, как всадника. Он, сам крылатый, скачет верхом на крылатом же коне. Он дует в трубу (ангелы делают это, например, чтобы поднять мертвых из гробов) и размахивает кадилом (как ангел Апокалипсиса). Под ногами у него обычно клубящееся облако, т.к. скачет он по небесам, растоптанный диавол и разрушающийся город.В самом ярком варианте и Михаил, и конь его — красные, в ореоле, будто смотришь на солнце и видишь галлюцинацию.Этот необычный вариант иконографии появился на Руси в 16 веке, он не основан на каких-либо конкретных текстах, но связь его со Страшным Судом очевидна. Это мощный защитный образ, преисполненный силы, благодаря своей сложной символике, колориту и композиции.

Мы ты так привыкли к образу "Троицы" Андрея Рублева, из-за его постоянной воспроизводимости, что забылось — это не единственный вариант изображения встречи праотца Авраама с тремя ангелами под дубом Мамврийским и угощения их ужином.

Посмотрите, вот несколько других вариантов, отличающихся композицией, колористической гаммой, а также стилистикой. Любопытно изучать различия от шаблона, да?

А вот еще удивительный образ.

Мученик с головой собаки: самый загадочный святой в христианстве

Впервые увидев икону со святым Христофором, многие начинают возмущаться, считая, что видят перед собой подделку, призванную оскорбить их веру. Но это не так — Христофор на самом деле долгие столетия изображался с собачьей головой и лишь в XVIII веке православная церковь отказались от такой традиции. Откуда взялся этот мученик в пантеоне христианских святых и почему он так необычно выглядит? Сегодня святого Христофора принято изображать в виде благообразного старца с окладистой бородой, держащего на руках или плечах младенца Христа. Но так было не всегда, ведь традиционно этого почитаемого христианами великомученика принято изображать с собачьей головой. Первое изображение святого было обнаружено на амфорах V–VII века н. э. на территории современной Македонии, что приблизительно соответствует началу его почитания христианами. В мае 1722 года Святейший Синод запретил изображать святого «с песьею главою», так как это, по мнению руководителей православной церкви «противно естеству, истории и самой истине». После этого Христофора-кинокефала стали повсеместно переписывать на иконостасах или просто уничтожать. Сохранился собакоглавый образ святого только на фресках в старообрядческих церквях и на некоторых исторических артефактах в музеях. Кинокефалы, или песиголовцы, впервые были описаны как народ античными историками и путешественниками. Упоминания о них можно найти в трудах Геродота, Плиния Старшего, Гесиода. Описывают историки их по-разному, но все едины в том, что этот непохожий на обычных людей народ живет на границе известной древним людям ойкумены — в Скифии, Индии, Эфиопии или Ливии. Среди христианских авторов впервые рассказал о песиголовцах Андрей Первозванный. Апостол встретил необычный народ во время своих миссионерских странствий где-то в районе современной границы Ирана и Пакистана. Очевидно, что Христофор был родом с окраин античного мира, так как в православной традиции считается, что он попал в плен римлянам в битве при Мармарике, в Ливии.

Чужестранец, которого удалось пленить легионерам, носил имя Reprobus или Репрев, что означало «отверженный». Имел он гигантский рост, невероятную силу и настолько свирепый вид, что римский император Деций Траян, при его виде, в панике вскочил с трона. Собачья голова, могучее телосложение и громоподобный голос проиводили неизгладимое впечатление даже на самых отважных воинов. Мы отлично понимаем, что описанное в старинных церковных книгах существо не могло существовать в реальности и его появление можно объяснить лишь фантазией авторов, неверным переводом или физическим уродством, врожденным или приобретенным. В некоторых константинопольских источниках указывается, что принимать за чистую монету описание Христофора не стоит. Монахи, являвшиеся авторами этих книг считали, что собакоголовость призвана акцентировать внимание на крайней свирепости и бесчеловечности захваченного в плен иноземца. В качестве еще одного аргумента можно привести записки средневекового путешественника Марко Поло, который во время своих странствий встретил в Центральной Азии племя киноцефалов. Это были обычные люди, но согласно обычаю, они рассекали себе рот, чтобы он казался огромной пастью и остро затачивали зубы. Кроме этого, киноцефалы бинтовали черепа младенцев, чтобы они деформировались и приобрели вытянутую вперед форму. Поло утверждает, что эти люди выглядели жутко и напоминали ему мастифов.

Но вернемся к гиганту Репреву. Каким образом язычник с собачьей головой стал одним из самых почитаемых в Европе святых? Одна из версий говорит о том, что однажды, пересекая пустынные земли, Репрев увидел бурный поток, у которого стоял маленький мальчик. Ребенок попросил могучего путника перенести его через реку и тот согласился. Но едва киноцефал ступил в воду с мальчиком на плечах, то он почувствовал невероятную тяжесть и стал опасаться, что упадет под своей ношей. Видя сомнения Репрева, дите сказало, чтобы он смело шел дальше, так как ничего плохого случится не может. Мальчик сообщил воину, что он Христос и тяжел так потому, что несет в себе все горести и тяготы людей.

На другом берегу Иисус крестил Репрева и дал ему имя Христофор, то есть «несущий Христа». Именно поэтому святого чаще всего изображают с младенцем, а наиболее почитаем он у тех, кто отправляется в дальний опасный путь или берется за очень трудное дело. После крещения Христофор вернулся в Рим, где продолжил службу императору. Но при этом воин активно проповедовал христианство и многих обратил в веру. Заслышав об этом, Деций Траян приказал послать к христианину блудниц, чтобы те соблазнили его, но потерпел фиаско — Христофор и тех убедил уверовать в Иисуса.

Император не хотел лишаться одного из лучших воинов, но пришлось прибегнуть к самым крайним мерам. Воина-проповедника схватили и бросили в раскаленный медный ящик. Как и следовало ожидать, огонь не нанес вреда Христофору, поэтому римлянам пришлось отсечь ему голову. После этого мученик умер, а его тело забрал один из учеников — Петр Атталийский и увез в египетскую Александрию. Разумеется, проверить то, соответствует ли легенда о собакоголовом мученике истине, сейчас невозможно. Архидьякон Павел Алеппский в XVII веке утверждал, что имел счастье прикладываться к мощам святого Христофора в Москве, в Благовещенском соборе. Павел описал собачью голову святого, которую лобызали в ходе обряда «омовения мощей».

«Глава мученика Христофора с лицом точь-в-точь как у собаки, с длинным ртом. Она тверда как кремень — наш ум был поражен изумлением: тут нет места сомнению!».

Сложно сказать, как попали мощи святого в Москву и что за череп конкретно описывал архидьякон. Мощи Христофора видели в Константинополе, куда они попали из города Раб, в Хорватии. Существует легенда, что череп святого помог жителям крепости отбить морскую атаку норманнов в 1075 году. Мощи вынесли на городские стены в момент, когда вражеский флот входил в гавань. Тут же поднялся ураганный ветер, который унес корабли назад в открытое море. Крепость города Раб

Считается, что череп святого Христофора вернули в Хорватию, где мощи впервые явили чудо и он обрел покой в реликварии церкви святой Юстины в городе Раб, где находятся по сей день. Один из бастионов рабской крепости, тот на котором находились при нападении викингов мощи, носит имя этого мученика.

Интересно, но псоглавость святого характерна лишь для православия. В католицизме такой вариант всегда рассматривали со скептицизмом и даже как богохульство. Эразм Роттердамский в своем труде «Похвала глупости» достаточно резко критикует как самого святого, так и его почитателей. Католическая церковь сомневается в существовании этого святого и даже понизила его до мучеников местночтимого значения. День поминовения святого исключен из католического календаря в 1969 году, но самого мученика деканонизировать не стали, оставив его святым. Иероним Босх. Святой Христофор

В западной традиции Христофора изображали гигантом с ребенком на плечах — именно таким он предстает перед зрителями на полотнах Иеронима Босха, гравюрах Дюрера и Кранаха. Несмотря на отношение официальной католической церкви, святой Христофор очень популярен в Европе, особенно в Испании и Литве. Испанцы молятся Христофору, чтобы тот защитил их детей от инфекционных болезней, а литовцы считают святого покровителем свой столицы, города Вильнюс.

Напоследок стоит добавить, что в христианстве есть еще три святых с таким же именем: Христофор Римлянин, Христофор Никомедийский и Христофор Коряжемский.

Ну и касаясь сегодняшнего праздника.

Как "прочесть" иконы Рождества: инструкция Характерная деталь иконографии (№1) — центральная фигура Богоматери на красном ложе (хотя, как вы видите, это условие соблюдается не всегда).

Иконы Рождества бывают двух вариантов — лаконичные и развернутые, с подробностями.

В первом авторы строго следует тексту Нового Завета: волхвам (№3) является ангел и рассказывает о чуде, они скачут, перед ними светит Вифлеемская звезда. Младенец в яслях находится в пещере (вертепе), по сторонам его осел и вол (№2). Рядом могут стоять пастухи, которые тоже пришли поклоняться (№4), со свирелями.

Дополнительные детали из апокрифов (религиозных текстов, не вошедших в библейский канон) располагаются внизу. Это, во-первых, старик, олицетворяющий «дух сомнения» (№6), он искушает мужа-Иосифа вопросом, возможно ли непорочное зачатие? Рядом с ним может стоять ветхозаветный пророк Исайя, предсказавший это событие.

Во-вторых, изображение двух женщин (№5), которые готовятся окунуть новорожденного Иисуса в круглую купель — это повитухи Гелома и Саломея. Последняя не поверила, что Мария после родов осталась девственной, и решила проверить. Из-за этого у нее иссохла рука, но потом она покаялась, дотронулась до пеленок новорожденного Христа и исцелилась.

Расширенный вариант иконы "Рождества" включает сопутствующие истории: хор торжествующих ангелов в небесах, поклонение волхвов (тогда Мария обычно уже стоит на коленях перед Иисусом). А также второй важнейший сюжет — Избиение младенцев, предупреждение Иосифу во сне ангелом об этом, царь Ирод на троне, бегство Святого Семейства в Египет. Добавляют историю кузена во время того же Избиения: маленький Иоанн Креститель на руках у его матери Елизаветы прячется в скалу, убийство его отца священника Захарии в храме. Попробуйте "прочитать" каждую из приведенных выше иллюстраций согласно этим пунктам. Дополнительный плюс: так вы потратите больше времени на рассматривание каждой иконы и из-за этого лучше почувствуете красоту русского и греческого искусства.

Иконотека А. Н. Овчинникова. Пространство Реставрационного центра имени Грабаря, открывшееся в феврале 2018 года, расположено в уникальном историческом и архитектурном памятнике – бывшей мастерской Веры Мухиной. В разработке архитектурного проекта вместе с Мухиной принимал участие Иван Жолтовский, один из крупнейших архитекторов неоклассицизма. После смерти Веры Мухиной в 1953 году мастерская принадлежала Московскому художественному институту им. В. И. Сурикова, а затем Государственному научно-исследовательскому институту реставрации. В 2013 году здание было передано Центру Грабаря для организации экспозиции нового отдела – «Иконотеки А. Н. Овчинникова». Художник, реставратор и исследователь древнерусской живописи Адольф Николаевич Овчинников в 1960–90-е годы много работал в экспедициях и занимался изучением и копированием монументальной живописи. Он детально воспроизвел фрески VIII–XV веков из восьми церквей. Среди них Георгиевский храм в Старой Ладоге; церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде, где в 1378 году работал Феофан Грек; церкви Грузии – Святого Георгия в Ачи и монастырский комплекс пещерных храмов в Сабереэби. В экспозиции представлены кальки (прориси фресок, бережно снятые непосредственно с росписей) и полноразмерные копии-реконструкции, выполненные в материале, близком авторскому. Фактически это первый в России музей фрески, позволяющий изучить уникальные памятники в одном месте, не покидая столицы.

У «Иконотеки» обширная образовательная программа – экскурсии, мастер-классы по реставрации и копированию, лекции по истории искусства, научные конференции. Адрес: Пречистенский пер., д. 5А

А что было с иконописью во времена СССР? Что такое советская икона и как её расцвету помогла молочная промышленность?

Вы наверняка видели образы с фольгой и самодельными цветами. Называют их "киотками" или "фолежками". Фольга имитирует серебряный или золотой оклад и даже кружевную салфетку. Изготавливать киотки начали ещё в середине XIX века народные мастера и профессиональные артели. Делали это настолько искусно, что во многих губерниях Российский империи сформировался собственный стиль оформления икон-киоток.

После революции официально иконы не изготавливали и не продавали, поэтому сельские мастера начали создавать иконы у себя дома, из подручных средств, взяв за образец имперские киотки. Правда в Союзе с фольгой было трудно – сначала мастера использовали остатки дореволюционной, потом искали новую всей деревней, даже в папиросных и конфетных упаковках.

В 1960-х из толстой фольги на молокозаводах начали делать цветные крышечки. Чтоб заполучить бобину фолежной ленты, иконные мастера подкупали рабочих (например, водкой). Благодаря нехитрой молочной коррупции, иконная традиция снова расцвела. Узор на фольге выбивали карандашами, пуговицами, патронами и даже колёсиками от будильника. Цветы зачастую делали из липового лыка. А что с самими образами? На смену иконописным артелям в Союзе тоже пришёл кустарный самиздат – иконы фотографические. Тиражированием образов занялись городские фотографы. Переснимали дореволюционные хромолитографии, раскрашивали их специальными красками и вполне прибыльно продавали.