Англосаксы стратегию не меняют

Западная Европа зря забывает уроки Второй Мировой Нападением на СССР фашистская Германия преподнесла миру, и прежде всего Европе, наглядный урок, как нельзя поступать в большой политике. Будем надеяться, что все-таки объединенная Европа учтет это и пойдет на сближение с Россией и Китаем, не следуя на поводу англо-саксонской геополитики, жертвуя при этом своими интересами.

Альтернативные истоки Второй Мировой войны

В этом году исполнилось 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Анализу событий тех лет посвящено множество публикаций. Однако все они сводятся в той или иной степени к исследованию проходивших тогда процессов – такими, как они были, ибо история, как говорят «не знает сослагательного наклонения».

Между тем для проецирования опыта исторических событий на современность необходимо изучить возможные альтернативные варианты развития событий. Благо, что современные математические методы моделирования социально-общественных явлений в различных вариантах это позволяют делать. В частности, позволяют командованию выбирать наилучший вариант решения на предстоящие боевые действия и являются обязательным и уже тривиальным элементом процесса планирования БД армий практически всех развитых стран мира.

Именно по этой причине военная теория и геополитика знают, что такое сослагательное наклонение при анализе событий прошлого.

В частности, интересно оценить, как пошла бы Вторая Мировая война, если бы Гитлер не напал на Советский Союз 22 июня 1941 года.

Сразу же надо отмести геббельсовскую пропаганду, что нападение фашистской Германии на СССР было превентивной мерой, упреждающей вторжение Красной армии.

Надо напомнить, что в самое критическое время, когда практически весь вермахт и люфтваффе были заняты на Западе, решая задачу разгрома Франции, Европы и британского экспедиционного корпуса, Гитлер не побоялся оставить на своих восточных границах совершенно ничтожные силы.

По данным генерал-квартирмейстера ОКВ, на 10 мая 1940 года на Востоке вермахт располагал всего 4 пехотными дивизиями 3-й волны и 6 дивизиями охраны тыла. Эти силы ничего не смогли бы сделать против почти ста дивизий Красной армии, имевшихся в западных военных округах Советского Союза, если бы руководством нашей страны было принято решение о вторжении.

Перемирие перед новой войной

Для исследования исторической логики событий тех лет необходимо обратиться к истокам, конкретно ко времени завершения Первой Мировой. Тогда все прекрасно понимали, что наступивший мир, по словам одного видного французского военачальника, «лишь перемирие перед новой мировой войной».

О неизбежности Второй Мировой войны писал и Ленин. Причины этого коренились в том, что основные глобальные противоречия не были разрешены, а также в серьезном, необоснованном и несправедливом ущемлении интересов ведущих мировых государств того времени. Даже США остались без ожидаемого куша. Сильно была обижена Италия.

Более всего выиграла Англия. Она получила основную часть германских колоний, ей полагались наибольшие репарации. Лондон присвоил весь германский флот, который использовать не удалось – немцы затопили корабли в английской базе, в которую те прибыли для сдачи. Но все-таки формально весь флот получили англичане. В итоге Великобритания фактически осталась единственной великой империей, тогда как четыре другие – Османская, Германская, Австро-Венгерская и Российская – прекратили существование. Доминирование Британской империи в мире стало очевидным, однако и она осталась не вполне довольна итогами Первой Мировой.

Прежде всего Великобритания понесла серьезные экономические потери, которые не были восполнены приобретениями и репарациями. Вместо ожидавшегося полного разгрома и расчленения России, на месте почти подконтрольной западному капиталу Российской империи возник Советский Союз, невероятно динамично развивающееся государство, которое к тому же было носителем смертельно опасной для Британской империи идеологии. И Германия, несмотря на разгром, сохранила научные и военно-технические школы, которые в условиях версальских запретов успешно развивались, используя различные формы прикрытия, а также в рамках сотрудничества с другими государствами.

Особенно неприятным и опасным для Британии было нарастающее сотрудничество СССР и Веймарской Германии, прежде всего в военно-стратегическом и военно-техническом отношениях. То есть с точки зрения контроля Евразии Британия в итоге Первой Мировой больше потеряла, нежели приобрела. При этом британской элите стало понятно, что мировое лидерство чрезвычайно затратно и страна может не выдержать конкуренции с другими центрами силы – прежде всего с США, возрождающейся Германией и СССР.

Тут уместно напомнить, что в 30-е годы американцы вполне серьезно готовились к войне с Англией. Как это показано весьма доказательно в книге Сергея Шишкина (известного политолога, эксперта Института стран СНГ) «Безупречный пакт. Кто разрушил Британскую империю». Английская элита начала готовить новую мировую войну, в ходе которой она предполагала окончательно уничтожить двух крайне опасных континентальных конкурентов – Германию и СССР.

Опираясь на документы и анализ логики развития событий, Шишкин показал, что вероятным британским замыслом Второй Мировой войны предполагалось восстановить военный потенциал Германии и бросить ее на СССР. После разгрома нашей страны ослабленную Германию должна была уничтожить «британская континентальная шпага» – Франция. В соответствии с этим замыслом к власти в Германии был приведен Гитлер.

Именно приведен ведущими мировыми центрами, ибо маргинальная партейка после разгрома по итогам путча 1923 года через 10 лет в 1933-м самостоятельно никак не смогла бы прийти к власти. Англичане и французы закрыли глаза на перевооружение фашистской Германии, несмотря на не скрываемые экспансионистские планы. Они позволили Гитлеру поглотить Австрию и Чехословакию, разгромить Польшу, чтобы немцы вышли к границам СССР.

Все шло по плану, пока не грянул Пакт Молотова-Риббентропа, что ознаменовало полное фиаско британского сценария Второй Мировой войны. Последовавший за этим разгром Франции в условиях нейтралитета со стороны СССР поставил Великобританию на порог катастрофы.

Вся историческая логика требовала от Гитлера завершения разгрома Англии с принуждением ее к миру. Однако Гитлер совершает очередной исторический поворот и фактически возвращается на путь, который был ему предназначен английскими планировщиками Второй Мировой – нападает на СССР. Итог хорошо известен.

Спасительный для рейха бросок в Африку

Возникает вопрос, как могла бы развиваться Вторая Мировая, если бы Гитлер не напал на СССР, а, соблюдая упомянутый Пакт, двинул бы свою экспансию в другом направлении.

Как и Япония, Германия отчаянно нуждалась в сырье и энергоносителях. Румынской нефти было недостаточно для полноценного развития промышленности. В этих условиях вполне логичным был бы бросок на юг – в Северную Африку, ибо здесь располагались богатые и уже в значительной мере освоенные запасы сырья. А выход в Египет и далее на Ближний Восток сулил доступ к богатейшим и активно эксплуатировавшихся в промышленных масштабах нефтяным районам. То есть это был кратчайший путь к достижению полноценного энергосырьевого обеспечения Рейха.

Здесь располагались нейтральные и даже дружественные рейху войска вишистской Франции. Британские силы были весьма ограничены. Англия испытывала большие проблемы с наращиванием своей группировки в этом регионе, что было обусловлено его удаленностью от метрополии, а также противодействием итальянского флота и авиации. Германия к этому времени, оккупировав Грецию и Югославию, сама уже имела выход в бассейн Средиземного моря.

Расстояние от портов и аэродромов, на которых могли бы базироваться войска и силы люфтваффе, вермахта и кригсмарине, до берегов Северной Африки колебалось в пределах нескольких сотен километров поперек Средиземного моря в его самом узком месте. Тогда как англичанам необходимо было преодолевать этот путь по маршрутам в тысячу и более морских миль, не имея поддержки в самых опасных местах со стороны береговой авиации. То есть с военно-географической точки зрения этот МТВД был исключительно благоприятен для немецкой экспансии.

По данным фундаментального труда генерал-майора вермахта Мюллера-Гиллебранда «Сухопутная армия Германии 1933-1945», на момент вторжения в СССР Германия располагала 21 танковой дивизией, 15 моторизованными, из которых 4 были эсэсовскими, и 209 пехотными дивизиями. Из них для войны с СССР было выделено 17 танковых, 14 моторизованных и 121 пехотная дивизия.

38 пехотных дивизий оставались в Западной Европе, остальные распределены по другим театрам военных действий. Против нашей страны были выставлены наиболее боеспособные войска в основном из первых четырех волн мобилизации, тогда как в Европе 24 дивизии были из самых поздних волн (13-15), и потому имевших наименее подготовленный личный состав и устаревшее вооружение.

В Северную Африку было направлено только 2 танковые дивизии. Судя по кадрам кинохроники и материалам этой книги, на вооружении дивизий имелись в основном танки устаревших моделей: Т-II и Т-III с 37-мм пушкой, а также противотанковые САУ Ягдпанцер-1 со 47-мм орудием, с открытой сверху и сзади рубкой, не имевшие пулеметов.

Люфтваффе в 1940 году направило на Средиземноморский ТВД сравнительно небольшие силы: 100 бомбардировщиков «Хейнкель-111», 60 – «Ю-87» и 20 истребителей «Ме-109». Правда на этом театре располагались довольно большие силы итальянской армии. Однако их боеспособность была настолько низка, что вклад Италии в ход боевых действий нельзя считать существенным.

И этими совсем небольшими силами Эрвин Роммель вел успешные наступательные действия, сумев нанести британским войскам в регионе ряд серьезных поражений. В условиях полного господства английского флота на море немцы силами воздушно-десантных войск провели блистательную операция по захвату острова Крит, гарнизон которого численностью более 43 тысяч человек сдался в плен вдвое слабейшему по численности противнику. Немного не хватило немцам для захвата Мальты, после чего средиземноморская коммуникация англичан была бы окончательно перерезана, что нанесло бы серьезный урон снабжению Британских островов.

Если бы Гитлер, следуя исторической логике, продолжил свою экспансию в направлении английских владений в Африке и далее на Ближний и Средний Восток, он мог бы направить в этот район не 2 танковые дивизии, а создать группировку в 6-8 танковых, 5-7 моторизованных и нескольких пехотных дивизий, развернуть силы люфтваффе численностью 1000-1400 самолетов. Этого вполне хватило бы, чтобы завоевать безраздельное господство на Средиземном МТВД, нанеся при этом тяжелые потери британскому флоту, чьи боевые возможности с большой вероятностью снизились бы до уровня, сопоставимого с кригсмарине.

Как стереть с карты Англию

Британские силы в Северной Африке были разгромлены в очень короткие сроки. Германские войска, заняв Египет и взяв под контроль Суэцкий канал, вышли бы на просторы Ближнего и Среднего Востока, захватив нефтяные ресурсы этого региона. Теперь ничто не мешало бы им выйти к Индии, где они могли войти в соприкосновение со своим восточным союзником Японией, которая уже к 1942 году в реальной истории подошла к границам Индии.

Британская колониальная империя была бы полностью уничтожена. При этом США оказались бы на Тихом океане перед лицом двух мощных противников – Японии и Германии. В этих условиях такой полный разгром Токио, который состоялся в реальности, вряд ли бы случился. Американцам пришлось бы пойти на заключение мира на приемлемых для Токио условиях. В итоге Японская империя могла бы охватить почти всю западную часть Тихого океана.

При этом необходимость в огромных усилиях для наращива\ выпуска вооружения для вермахта, вызванная огромными его потерями в войне с СССР, отсутствовала, и Германия смогла бы в значительно больших объемах производить боевые корабли и подводные лодки. В частности, достроить два своих авианосца и построить еще несколько. В этих условиях возникла бы возможность полностью блокировать Великобританию. После этого Англия, оставшись без подвоза ресурсов, вынуждена была бы пойти на подписание мира, превратившись в заурядное маленькое островное государство или даже вообще исчезнуть с карты мира, будучи оккупированной немцами.

Мировая конфигурация была бы представлена 4 центрами силы: Германия, Япония, США и СССР. Как далее развивались бы события, можно лишь догадываться. Но вероятно, что Третий Рейх мог бы просуществовать до наших дней, превратившись в крупнейшую мировую империю. Тут надо заметить, что гитлеровский национал-фашизм (национал-социалистическая это самоназвание гитлеровской партии, однако фактически она никакого отношения к социализму не имела идеологически, организационно представляя собой страшную смесь оголтелого нацизма и фашизма) был абсолютным злом, вне зависимости, признавали это другие страны или нет.

И признание данного факта мировым сообществом наступило после разгрома гитлеровской Германии, когда стали известны совершенные чудовищные преступления этого режима. Не было бы этого разгрома, никто бы не узнал об этих преступлениях. И национал-фашизм, плавно видоизменяясь в благопристойную форму, мог существовать до наших дней. Так, например, Британская империя, совершившая в своих колониях и войнах преступления не менее страшные, до сих пор считается респектабельной страной. А ведь известно о лагерях уничтожения мирного населения – женщин, детей и стариков в английских концлагерях в ходе англо-бурской войны.

Итак, фашистская Германия преподнесла миру, прежде всего Европе, наглядный урок, как нельзя поступать в большой политике. Именно нападением на СССР Гитлер создал антигитлеровскую коалицию, выиграть войну против которой он не мог в принципе. Именно нападением на СССР Гитлер уберег Англию. Не зря Черчилль говорил, что 22 июня 1941 года был для него самым радостным днем – он понял, что теперь Британия спасена.

Именно нападением на СССР Гитлер погубил Третий Рейх. И первопричиной всех этих катастрофичных для Третьего Рейха событий стало пренебрежение положениями геополитики, как науки, в пользу идеологических штампов, личных пристрастий и антипатий, а также откровенной мистики. Не были учтены военно-географический и экономический факторы.

Европа забывает урок

Ситуация, сложившаяся по итогам Первой Мировой войны и в 30-е годы прошлого столетия, сильно в структурном отношении похожа на современную. Тогда мировым лидером стала Великобритания, осознавшая, что без разгрома СССР и Германии ее власть очень быстро завершится, более того, пока существуют эти страны, сохраняется реальная угроза самому существования Британской империи.

Сегодня в этом качестве выступают США, ставшие после разрушения СССР и соцлагеря на короткое историческое время мировым доминантом и осознавшие, что без устранения с мировой арены России и Китая им сохранить свое господство не получится.

Тогда Англия решила столкнуть в войне Германию, предварительно превратив ее в агрессивное и мощное в военном и экономическом отношении государство, с Советским Союзом. Сегодня США более десятилетия тому назад при Бараке Обаме предлагали Китаю поделить мир между США и КНР, что неизбежно привело бы к российско-китайской войне, в которой проигравший был бы уничтожен, а победитель настолько ослаблен, что его разгром со стороны США и их союзников был бы быстрым и неизбежным.

С российско-китайской «горячей» войной у них не получилось. Тогда они решили применить технологии гибридных войн против России и Китая, делая акцент на информационных и экономических методах войны, а также различных формах иррегулярной вооруженной и политической борьбы. И здесь главным инструментом стала выступать Европа.

Она, как и в 1941 году, объединена, причем более основательно и глубоко политически, экономически и духовно в Евросоюз, в котором доминирующее положение занимает Германия в союзе с Францией. Англия вышла из Евросоюза, отделив от Старой Европы англосаксонскую ось Лондон-Вашингтон, что еще в большей мере делает нынешнюю ситуацию похожей на то, что имело место в 1941 году.

Россия предлагает Германии и через нее всей Европе гарантированное энергетическое обеспечения проектом «Северный поток-2». Так же как в 1941 году Европа и, прежде всего, Германия стоят перед выбором – идти на поводу англосаксонской геополитики, личных пристрастий и антипатий, мифов, не имеющих отношения к реальности, и откровенной черной мистики, или учесть положения реальной науки – геополитики, в частности ее континентальных школ, например того же Хаусхофера.

И вместо конфликта пойти на сближение с Россией, создав Великую Евразийскую Ось: Берлин – Париж – Москва – Пекин. Это позволит сохранить европейскую цивилизацию и обеспечить ее реальное поступательное развитие, а не погружение в бездну разврата, что мы наблюдаем сегодня.

Сразу хочу отметить, что ни о каком политическом или ином объединении России с Европой в любой форме речи идти не может – мы слишком разные, как, впрочем, и с Китаем. Однако добрососедское сотрудничество и взаимопомощь во всех основных сферах – духовно-информационной, экономической и безопасности, согласованная в пределах всего Евразийского континента, вполне реальны.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

