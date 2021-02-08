Из Белоруссии снова гонят посла России

Белорусские змагары требуют отставки российского посла Дмитрия Мезенцева. Им не впервой. Пару лет назад они так же энергично добивались отставки Михаила Бабича, возглавлявшего тогда российское посольство в Минске и принявшегося энергично разгребать завалы, накопившиеся в союзных отношениях за два десятилетия. Что интересно: и тогда, и сейчас местные нацики действуют синхронно с белорусским МИД. Правда, тогда речь шла о политике и экономике, а сейчас камнем преткновения стала история.

Все началось с сообщения в Instagram Национального исторического музея Белоруссии. В публикации Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко был назван «героем четырех стран и двух континентов». 275-летнему юбилею этого деятеля музей посвятил целую выставку.

Костюшко воспевают не только в Польше и бандеровской Украине, но теперь и в Белоруссии на официальном уровне

Обычно не слишком активное в этом отношении российское посольство в этот раз проявило принципиальность. Администратор его инстаграм-аккаунта поинтересовался, какие именно страны имеет в виду музей и, получив ответ о том, что в их число входит Белоруссия, ответил, что «назвать Костюшко белорусским национальным героем = расписаться в своем историческом невежестве».

Понятно, что после этого последовала буря эмоций со стороны змагаров, которые продвигают в Белоруссии культ польских героев Костюшко и Калиновского уже не первое десятилетие. Позиции национального исторического музея удивляться не приходится – в Белоруссии уже не первое десятилетие историческая наука и образование находятся под мощным влиянием националистов.

Но за Костюшко заступился и белорусский МИД, вынеся при этом конфликт на новый уровень. А это уже демонстрация официальной позиции государства. Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, в свое время отличившийся в травле Бабича, сказал это четко и недвусмысленно: «Национальный исторический музей выразил нормальную и однозначную позицию. Она может нравиться или не нравиться, но она у нас такая».

Пожалуй, это был первый случай, когда белорусское государство столь явно поддержало навязываемый националистами культ польских героев. Националисты за время независимости разработали целую систему исторических мифов. Великое княжество Литовское у них стало белорусским государством, «Библия руска, выложена докторомъ Францискомъ Скориною из славнаго града Полоцька» оказалась написанной на древнебелорусском языке, главным днем воинской славы у них стала годовщина Битвы под Оршей, ничего принципиально не решивший эпизод Ливонской войны, в котором русские войска потерпели поражение. Тот же Грюнвальд, имевший гораздо большее историческое значение, они вспоминают неохотно. В эту же систему входит культ Костюшко, почитание БНР, а некоторые, особо продвинутые деятели замахиваются на героизацию коллаборационистов времен Великой Отечественной и даже лично гауляйтера Вильгельма Кубе.

Главная цель всего этого исторического мифотворчества очевидна – перекроить культурно-исторический код белорусского народа, отвернуть белорусов от русских и, посредством внедрения заполонившей улицы полонизированной «латинки», сделать из них каких-то недополяков.

До недавнего времени государство старалось держаться в стороне от этой сомнительной движухи, явно не поощряя, но и не пресекая ее. Лед тронулся в 2018 году, когда с позволения властей змагары с размахом отпраздновали 100-летие БНР, в Ивацевичском районе председатель райисполкома в антураже бело-красно-белых флагов открыл памятник тому же Костюшко, а годом позже вице-премьер Игорь Петришенко, тоже в окружении БЧБ-флагов, произнес пламенную речь на захоронении Калиновского в Вильнюсе.

Теперь змагары и националисты, вроде как, разгромлены, а бело-красно-белый флаг со дня на день готовятся признать экстремистским и запретить. Но в том, что касается исторических мифов, их дело живет и даже, как оказывается, побеждает.

Было ли в праве российское посольство реагировать на прославление Костюшко? Да, поскольку это напрямую касается белорусско-российских отношений. Подобное мифотворчество, направленное на разрыв этих отношений и превращение Белоруссии в еще одну анти-Россию, подобную современной Украине. Россия не только вправе, но и должна давать им надлежащую оценку и поощрять просветительскую работу, направленную на их разрушение.

А, может, все-таки, Костюшко герой? Безусловно, герой – для поляков, французов, американцев. Но только не для белорусов. Костюшко был поляк по роду, языку и менталитету, выступал за независимость Польши, воевал против Российской империи и руки его по локоть в крови простых белорусов, вовсе не желавших становиться поляками. Костюшко выступал за Конституцию 1791 года, которая делала Польшу унитарным государством, а за католицизмом закрепляла статус господствующей религии. Понятно, что, добейся он успеха, уже через сотню лет ни о каких белорусах, как об отдельном народе, речи бы не шло уже никогда.

Вся заслуга Костюшко перед Белоруссией – в том, что он родился в Брестской области. Но на территории этой страны родилось немало выдающихся людей, которые не были белорусами и прославились за границей. Почему бы змагарам не героизировать, например, Хаима Вейцмана, первого президента Израиля? Он тоже не белорус, родился практически по соседству с Костюшко и добился в жизни немалого. Ах, да, он же против России не воевал! Наверное, поэтому.

07.02.2021, Минск, Артем Агафонов

https://www.politnavigator.news/iz-belorussii-snova-gonyat-p...