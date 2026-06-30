Территория Героев...(212)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Лейтенант Грумеза ЕвгенийЛейтенант Евгений Грумеза в составе штурмового подразделения выполнял задачу по овладению опорным пунктом противника.
В ходе боя продвижение группы было остановлено пулеметным огнем.
Используя рельеф местности, офицер скрытно обошел позицию противника с фланга и уничтожил огневую точку ручными гранатами.
Мужественные и профессиональные действия лейтенанта Грумезы обеспечили выполнение боевой задачи и способствовали дальнейшему продвижению подразделения.
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Старший сержант Габрилевич АнатолийСтарший сержант Анатолий Габрилевич, действуя в составе группы закрепления, выполнял задачу по удержанию опорного пункта.
В ходе боя противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции, однако Габрилевич грамотно распределил силы и организовал огневое поражение подкрепления.
Управляя действиями группы, он сосредоточил огонь на ключевых направлениях, сорвал атаку противника и лично уничтожил нескольких боевиков. Понеся значительные потери, противник отступил.
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Старший сержант Соболев ЕвгенийЭкипаж танка под командованием старшего сержанта Евгения Соболева выполнял задачу по огневой поддержке штурмового подразделения, наступавшего на укреплённый опорный пункт противника.
Действуя с фланга под интенсивным огнём артиллерии, миномётов и противотанковых средств, Соболев своевременно обнаруживал цели, корректировал огонь и оперативно подавлял огневые точки.
Грамотные действия экипажа позволили нанести противнику значительные потери в живой силе и технике и обеспечить продвижение штурмовой группы.
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Прапорщик Трутов ДенисПрапорщик Денис Трутов выполняет задачи по медицинскому обеспечению личного состава на санитарно-эвакуационном пункте подразделения.
Находясь на линии боевого соприкосновения под обстрелами противника, он неоднократно оказывал первую и неотложную помощь раненым: проводил обезболивание, перевязки, останавливал кровотечения и эвакуировал пострадавших в безопасные районы.
Также Трутов оказывал медицинскую помощь военнослужащим в пункте дислокации, благодаря чему многие из них смогли вернуться в строй и продолжить выполнение боевых задач.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7Zjq0JQp4
Ефрейтор Вахрушев ЮрийЕфрейтор Юрий Вахрушев выполнял задачу по прикрытию позиций российских подразделений от ударов воздушных средств противника.
Во время боевого дежурства он получил с командного пункта сообщение о приближении трёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ в направлении наших позиций. Действуя без промедления, Юрий отдал расчёту приказ на использование средств радиоэлектронной борьбы. В результате противник потерял управление дроном, и аппараты были подавлены, после чего упали на значительном удалении от наших позиций.
Благодаря своевременным и решительным действиям ефрейтора Вахрушева удалось предотвратить потери среди личного состава.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ790gV7LB8
Ефрейтор Алексеев ПавелГаубичная батарея, в составе которой действует ефрейтор Павел Алексеев, выполняла задачи с замаскированной огневой позиции, поддерживая наступление штурмовых групп во взаимодействии с разведывательным БПЛА.
При атаке штурмовых подразделений ударными дронами Алексеев оперативно получил целеуказание и организовал артиллерийский огонь по точкам их запуска. Точными ударами позиции расчетов БПЛА противника были уничтожены.
Благодаря его действиям противник понес потери, а штурмовые подразделения заняли новые рубежи с минимальными потерями
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ759RCfQJo
Рядовой Панюшин ДенисНа одном из тактических направлений подразделение рядового Дениса Панюшина выполняло задачу по огневой поддержке.
В ходе боя военнослужащий обеспечил надежное управление беспилотными летательными аппаратами, выявил замаскированную огневую точку противника и с применением ударного БПЛА уничтожил её. Благодаря мужеству и профессионализму рядового Дениса Панюшина боевая задача была выполнена без потерь личного состава.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7fkHijTts
Старший лейтенант Головченко ВалентинСтарший лейтенант Валентин Головченко, командир мотострелкового подразделения, выполнял задачу по штурму укреплённых позиций противника на важном направлении.
Действуя на наиболее опасном участке, он грамотно руководил подчинёнными, координировал действия штурмовой группы и распределял огонь по целям, что позволило подавить огневые точки противника.
В ходе боя оперативно оценил обстановку, организовал оказание помощи и эвакуацию раненых военнослужащих.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7pbrUrHWM
Старший сержант Дергоусов МаксимНа одном из тактических направлений подразделение старшего сержанта Максима Дергоусова выполняло задачу по подавлению огневых средств противника.
В ходе выполнения задачи расчёты беспилотных летательных аппаратов выявили позиции противника. Получив данные о местонахождении военнослужащих ВСУ, Максим отдал приказ экипажу боевой машины нанести огневое поражение по вскрытым целям.
В результате артиллерийского удара были уничтожены два миномётных расчёта и до восьми военнослужащих ВСУ.
Благодаря профессионализму старшего сержанта Максима Дергоусова боевая задача была успешно выполнена.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7ga0APfH0
Лейтенант Силиванов РусланМотострелковый взвод под командованием лейтенанта Руслана Силиванова получил задачу захватить опорный пункт противника. Проведя рекогносцировку и уточнив данные воздушной разведки, Силиванов грамотно поставил задачи личному составу.
Подразделение, действуя штурмовыми группами, скрытно выдвинулось к рубежу атаки, используя рельеф местности и укрытия. Лейтенант Силиванов лично возглавил группу на наиболее опасном направлении, координируя действия остальных. В результате были подавлены огневые точки противника, после чего штурмовые группы ворвались на позиции и уничтожили его.
В ходе боя были раненые. Несмотря на угрозу БПЛА, Силиванов организовал оказание помощи и эвакуацию в медицинское подразделение.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ75UG-xSvw
Младший сержант Янгизов ЧингизМладший сержант Чингиз Янгизов в составе расчёта выполнял боевую задачу по ведению воздушной разведки, обнаружению и выявлению опорных пунктов и замаскированных позиций ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения.
В ходе воздушной разведки Янгизов обнаружил тщательно замаскированную миномётную позицию и опорный пункт противника.
Определив координаты целей, Чингиз произвёл необходимые расчёты для их поражения, оперативно передал данные на пункт управления артиллерией и впоследствии лично корректировал артиллерийский огонь.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7qZZlBepU
Лейтенант Буттаев МухтарНа одном из тактических направлений подразделение лейтенанта Мухтара Буттаева выполняло задачу по овладению опорным пунктом противника.
В ходе продвижения Буттаев обнаружил выдвижение штурмовой группы противника. Оценив обстановку, лейтенант рассредоточил личный состав и организовал засаду. Внезапным огнём из стрелкового оружия группа под его командованием уничтожила штурмовое подразделение противника.
Благодаря профессиональным и грамотным действиям лейтенанта Мухтара Буттаева задача была выполнена без потерь в личном составе, а также была предотвращена возможная контратака противника.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ71B5AuGMw
Рядовой Гринкин АртёмРядовой Артём Гринкин выполнял боевую задачу по ведению воздушной разведки местности с целью выявления и последующего уничтожения скоплений живой силы и техники противника в районе одного из населённых пунктов.
В ходе разведки Артём обнаружил замаскированный пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника и незамедлительно передал его координаты на дежурный пункт управления. В кратчайшие сроки по указанным данным был нанесён артиллерийский удар. Вражеский объект был уничтожен, что подтвердилось видеосигналом с беспилотника.
Благодаря высокой профессиональной подготовке и оперативным действиям рядового Артёма Гринкина поставленная боевая задача была успешно выполнена. Это позволило штурмовым подразделениям беспрепятственно продвинуться вперёд и закрепиться на выгодных позициях.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ8D09rYB0o
Старшина Абдуллин ВадимНа одном из тактических направлений группа под командованием старшины Вадима Абдуллина выполняла задачу по доставке боеприпасов и продовольствия на передовые позиции.
В ходе выполнения задания его автомобиль был атакован FPV-дроном противника и получил критические повреждения. В сложившейся обстановке Абдуллин принял решение продолжить выполнение задачи пешим порядком.
Благодаря мужеству и решительным действиям старшины Вадима Абдуллина поставленная задача была успешно выполнена.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ70YNWuHPs
Ефрейтор Геенко ВладимирСтрелок-помощник гранатомётчика ефрейтор Владимир Геенко выполнял боевую задачу по прикрытию штурмовой группы. В ходе наступательных действий он обнаружил трёх военнослужащих ВСУ, пытавшихся обойти подразделение с фланга и выйти в тыл штурмовой группы.
Проявив мужество и решительность, Геенко оперативно занял выгодную огневую позицию и метким огнём из стрелкового оружия уничтожил противника. Благодаря бдительности и профессиональным действиям ефрейтора Владимира Геенко боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ8JFamtKdE
Младший сержант Филиппов АндрейНа одном из тактических направлений подразделение младшего сержанта Андрея Филиппова выполняло задачу по эвакуации раненых.
В ходе выполнения задачи Филиппов обнаружил приближающиеся беспилотные летательные аппараты противника. Используя особенности рельефа местности, он занял скрытную позицию и открыл огонь из стрелкового оружия, уничтожив два ударных FPV-дрона.
Благодаря профессионализму и решительным действиям младшего сержанта Андрея Филиппова задача по эвакуации была выполнена без потерь среди личного состава.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ8N6Z9BXs8
Ефрейтор Макаров ЕвгенийНа одном из тактических направлений подразделение ефрейтора Евгения Макарова выполняло задачу по огневой поддержке штурмовых групп.
В ходе выполнения задачи группа ефрейтора Макарова подверглась атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника. Заняв выгодную позицию, Макаров открыл огонь из стрелкового оружия и лично уничтожил два ударных БПЛА.
Благодаря мужеству, решительным и профессиональным действиям ефрейтора Евгения Макарова штурмовые подразделения успешно выполнили поставленную задачу без потерь среди личного состава.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ8NRdIzF-I
Подполковник Шишкин ДмитрийПроблема выбора жизненного пути у Дмитрия Шишкина не стояла с раннего детства. Прадеды – участники Великой Отечественной войны, дед – офицер войск ПВО, а отец – ветеран боевых действий и кавалер ордена Мужества. Закономерно было решение продолжить династию защитников Отечества и стать офицером-артиллеристом.
Настойчивость, целеустремлённость и ответственность сопровождали Дмитрия на протяжении всей военной службы, в том числе и в ходе спецоперации. Офицер с первого дня с головой окунулся в боевую работу и успел неоднократно проявить себя, о чем свидетельствуют три ордена Мужества на его груди.
«На Дмитрия можно положиться в любом деле, он никогда не подведёт», – уверенно заявил сослуживец героя.
Подробнее о боевом пути и подвигах Дмитрия Шишкина – в материале «Красной звезды».
https://max.ru/morf/AZ7d73v_flQ
Генерал-майор Грунис АнтонО ходе освобождения Константиновки в ДНР рассказал командир 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск генерал-майор Антон Грунис:
«На данный момент те территории города, которые по замыслу мы запланировали, мы контролируем. Часть сил и средств [подразделений ВСУ], по сути, в окружении в юго-западной части города. Завершается зачистка районов».
См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ7Od7ffe9oНа Добропольском направлении военнослужащие группировки «Центр» нанесли по позициям формирований ВСУ агитационный удар.
Бойцы совершили сбросы агитационных листовок с призывами сложить оружие и сдаться в плен, а также применили аудиосистемы, закреплённые на FPV-дронах. См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ7QiurPQiAШтурмовики 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» совершенствуют боевую подготовку на полигоне в тыловом районе зоны спецоперации.
Чему было уделено особое внимание на тренировках, рассказал командир штурмовой роты Сергей Иванов.
https://max.ru/morf/AZ76sUXTfKIЛейтенант Амудин Вердиев — командир взвода 4-й гвардейской военной базы, родом из Дагестана. Он награжден медалью Жукова за смелость во время вражеской атаки.
В 2024 году Амудин нес службу в районе населенного пункта Каменское Запорожской области. Ночью позиции наших военнослужащих, где находилась боевая бронированная техника и личный состав, атаковала «Баба-Яга». Лейтенант Вердиев одним из первых заметил возгорание. Что было дальше, он рассказывает в этом видео. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ7edxfHcQIЕфрейтор Никита Денисов никогда не думал, что станет военным. На гражданке он занимался бизнесом, а в это время его родные и друзья выполняли боевые задачи в зоне СВО. Сегодня Никита в составе 164-й отдельной мотострелковой бригады продолжает их дело — изгнание врагов с российской территории. За участие в штурме Серебрянского леса он награжден медалью «За отвагу».
Во время первых боевых задач было сложно, — признается наш герой. Но ему удалось справиться и с врагом, и с собственными эмоциями и страхом. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ7kC0d_UcEСержант Зиявутдин Газаров — командир отделения 4-й гвардейской военной базы. Во время боевых действий в районе населенного пункта Каменское Запорожской области его подразделение было атаковано беспилотниками противника. Произошел пожар и детонация боеприпасов возле места стоянки боевой техники. Несмотря на опасность для жизни, Зиявутдин отогнал технику и тем самым не допустил ее утраты.
За смелость и решительные действия Зиявутдин награжден Георгиевским крестом IV степени. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ7t6jQRRAsИсторию своего подвига рассказал сержант Дмитрий Гапоненко, родом из Кореновского района Краснодарского края. Он служит в зоне СВО командиром отделения 4-й гвардейской военной базы.
Дмитрий и его товарищи получили задачу на эвакуацию раненых с линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Каменское Запорожской области. Оперативно добравшись до точки эвакуации, Дмитрий принял троих бойцов. Выезжая с позиции, под атакой вражеских FPV-дронов, он оказывал им первую медицинскую помощь.
За смелость и мужество Дмитрий награжден медалью Жукова. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ79XT_TJ9gЕфрейтор Михаил Серков служит в зоне СВО гранатометчиком. Он рассказывает о случае, за который награжден Георгиевским крестом IV степени.
В тот день Михаил с боевым товарищем находились на наблюдательном пункте и по радиостанции услышали, что неподалеку боец подорвался на мине и ждет помощи. Бойцы выдвинулись на эвакуацию, забрали пострадавшего, по пути отбились от вражеской атаки и доставили раненого в безопасное место.
На гражданке Михаил работал в строительной сфере. Дома, в Краснодарском крае, его ждет большая семья. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ8NdQoSKSgВалерий Кочетов был студентом московского вуза — РТУ МИРЭА. После четырех лет обучения он ушел на контрактную службу и сегодня осваивает управление беспилотниками в войсках беспилотных систем.
На время прохождения службы студентам РТУ МИРЭА предоставляется академический отпуск, а затем гарантированный перевод на бюджет и место в общежитии. Срок службы по контракту засчитывается вместо службы по призыву и составляет 1 год. В течение этого года, после прохождения обучения, Валерий намерен в зоне СВО помогать друзьям, которые работают там уже долгое время.
Дома, в Подольске, его ждут родители, брат, сестра, бабушка и дедушка. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ7zEH_BTY4Военнослужащие соединения спецназначения группировки «Центр» активно применяют беспилотники самолётного типа «Молния-2» на Добропольском направлении.
Модификации «Молнии-2» помогают бойцам эффективно выполнять различные боевые задачи, универсальность делает этот беспилотник незаменимым инструментом для дроноводов.
Подробности боевой работы подразделения рассказал командир взвода Константин Гузей. См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ8FKuBbawwВ полевой лаборатории зенитного дивизиона 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» операторы дронов-перехватчиков осваивают пилотирование и ремонт БПЛА.
Добропольское направление. См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ7weK3BASg
Военнослужащий Султанов ИнильИниль Султанов делится своей историей перехода от студенческой жизни к военной службе, рассказывает о поддержке семьи, бытовых условиях и описывает процесс обучения операторов БПЛА. См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ74rdKJdX8
Военнослужащий Воевода Александр32-летний Александр Воевода, участник СВО, державший 68 дней оборону у Гришино.
Воевода награжден орденом Мужества, медалью "За боевые отличия" и медалью "Участнику специальной военной операции". Он получил тяжелое ранение в зоне СВО в мае 2022 года, в декабре 2024 года по дороге на очередную операцию попал в ДТП, восстановление после которого проходит до сих пор.
Боец недавно приехал в отпуск.
20 июня Александр отмечал в ТЦ «West Mall» день рождения сына — мальчику исполнилось пять лет. Рядом была беременная супруга. Когда раздался взрыв, Александр отправил жену с ребенком в магазин, а сам побежал на шум. В игровой зоне «Города детей» он увидел парня с ножом в руке, который устроил поджог.
Александр пришел в момент, когда мясник убил женщину, ранил пятерых и готовился устроить расправу над детьми в игровой комнате. С собой у него была горючая смесь, которую он поджег на столе.
По словам Александра, между ними на качелях каталась маленькая девочка. Он ее снял, задвинул за спину и, взяв в руки как щит, детский велосипед, начал приближаться к злоумышленнику. Заставив его лечь на пол, Александр стянул руки его же ремнем. Спустя время подошедший сотрудник полиции надел на преступника наручники и его вывели на улицу.
Потом герой подбежал к раненому охраннику и наложил ему жгут.
Если бы Александр ему не помог, то жертв было бы еще больше.
Александр героем себя не считает: «На моем месте должен быть каждый мужчина», — коротко сказал Воевода, пояснив, что с детства мечтал быть военнослужащим.
Воевода планирует вернуться в зону специальной военной операции до своей операции в декабре в Москве.
https://vk.com/wall-76204834_1029213
https://t.me/dva_majors/94963
https://kuban.aif.ru/incidents/spas-detey-napadenie-s-machete-v-tc-zhertvy-i-podvig-kontraktnika-voevody
https://ria.ru/20260621/tts-2100175718.html
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/Денис Чебаев – земляк из Магнитогорска, который до последнего защищал свою Родину в зоне специальной военной операции.
Для близких он был любящим сыном, верным другом и человеком, который никогда не стоял в стороне, когда требовалась помощь. Сослуживцы вспоминают его как надежного товарища и настоящего защитника, который ставил честь и долг выше всего.
Денис ушел из жизни, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции.
https://герои-сво.рф/geroi/chebaev-denis-vadimovichЕкатеринбург, Свердловская область
22.01.2025 ушёл в наступление, штурмуя поселок Котлино и усиливая позиции на фронте.
27.01.2025 вся рота считается без вести пропавшей.
Евгений родился 30 апреля 1987 года и большую часть жизни провёл в Республике Коми. Он был человеком глубоко укоренённым в свою землю, и для него выбор встать на защиту Родины не был случайным.
Когда началась специальная военная операция, Евгений не мог стоять в стороне. Он добровольно пошёл служить, понимая, что его опыт и сила нужны сейчас, чтобы защитить мирную жизнь.
На фронте Евгений проявлял стойкость и мужество. Сослуживцы вспоминают его как надёжного товарища и верного друга, который никогда не отступал перед трудностями.
За проявленную доблесть он был удостоен ордена Мужества и медали «За верность долгу».
1 ноября 2023 года Евгений Новиков погиб при выполнении боевого задания.
https://герои-сво.рф/geroi/novikov-evgenij
Рядовой Бек РусланБек Руслан Анатольевич
г. Иркутск
Руслан Анатольевич – разведчик из Иркутской области, который не умел стоять в стороне, когда требовалась защита.
Руслан родился 3 августа 1998 года в семье, где кроме него росли старший брат и младшая сестра. Закончив 9 классов Усть-Ордынской школы №1, он не стал продолжать учёбу, а решил работать. Параллельно он поступил в вечернюю школу, чтобы получить аттестат, а после окончания обучения уехал в Иркутск.
В городе он устроился на автозаправочную станцию заправщиком, а затем перешёл на вахтовый метод работы. С ноября по март Руслан заливал ледовый городок «Сказка» на Ангаре, а в весенне-летний сезон трудился разнорабочим в «Садах Сибири». Он выезжал с организацией в разные города Иркутской области, и коллеги вспоминают его как быстрого и сноровистого работника.
Весной 2025 года Руслан вместе с другом решил заключить контракт и уйти на СВО. Они вместе полетели в Екатеринбург, прошли медкомиссию, и Руслан попал в 21-ю мотострелковую бригаду разведчиком. Его заметили сразу – за скорость и сноровку. О том, что сын уходит на фронт, его мама узнала только в день отъезда.
На СВО Руслан проявлял себя как надёжный товарищ и решительный боец. Он служил в разведывательном взводе, и сослуживцы вспоминают его как человека, который никогда не отступал перед опасностью. В ночь с 29-го на 30-е мая его группа выдвинулась на боевое задание.
Для близких он был добрым, отзывчивым и открытым человеком, который очень любил детей и обожал племянников.
10 июня 2025 года Руслан погиб при выполнении боевого задания в населённом пункте Песчаное, Красноармейского района, ДНР.
https://герои-сво.рф/geroi/bek-ruslan-anatolevich
Военнослужащий Таламанов АлександрТаламанов Александр Николаевич
Кинешма, Ивановская область
Александр Николаевич Таламанов ушёл из жизни в ходе специальной военной операции.
Александр проходил службу в воинском подразделении другого региона. В ходе специальной военной операции он проявил настоящее мужество и героизм, став примером для сослуживцев.
https://герои-сво.рф/geroi/talamanov-aleksandr-nikolaevich
Военнослужащий Ишмуратов СергейИшмуратов Сергей Валериевич
Сергей Ишмуратов – житель Нижневартовска, для которого воинский долг стал делом жизни.
Сергей был человеком, который не умел стоять в стороне, когда требовалась защита. Для близких он был любящим мужем и отцом, опорой семьи, человека честного и доброго. Сослуживцы вспоминают его как надежного товарища и верного друга, который ставил честь и Родину выше всего.
Он добровольно вернулся на фронт, руководствуясь чувством ответственности. Исполняя воинский долг до последнего вздоха, он проявил стойкость и мужество в самых сложных условиях.
https://герои-сво.рф/geroi/ishmuratov-sergej-valerievich
Ефрейтор Слесарев ИгорьСлесарев Игорь Викторович
17.08.1987 — 30.04.2026
деревня Большое Грызлово, Московская область
Артиллерист
Погиб: село Стельмаховка, Луганская область
Игорь был человеком с большим сердцем. Он всегда улыбался, помогал окружающим и никогда не жаловался, даже когда приходилось сталкиваться с самыми тяжёлыми испытаниями. Во время службы в зоне специальной военной операции он оставался сильным духом и до конца достойно исполнял свой воинский долг.
Он очень любил своих племянников и всех детей, умел заботиться и дарить тепло.
https://герои-сво.рф/geroi/slesarev-igor-viktorovich
Рядовой Завалов ДенисЗавалов Денис Сергеевич
деревня Большое Яковлево, Тверская область
Денис Сергеевич Завалов до последнего выполнял свой воинский долг. Он ушёл из жизни в ходе специальной военной операции.
https://герои-сво.рф/geroi/zavalov-denis-sergeevich
Рядовой Липавский ЯрославЛипавский Ярослав Владимирович
16.03.2006 — 15.04.2024
Ярослав родился в поселке Боровский, Тюменская область. Он учился в местной школе и был творческим подростком – даже занимал призовые места на школьных олимпиадах по декоративно-прикладному искусству. После выпуска в 2023 году он не стал поступать в университет, а сразу решил строить свою жизнь иначе. Для близких он был любящим сыном и внуком, который всегда старался помочь по хозяйству и поддержать родных.
Весной 2024 года, едва отметив свое восемнадцатилетие, Ярослав добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ.
Юношу зачислили во второй батальон штурмовой роты 30-й бригады. Он стал бойцом, на которого возложили обязанности по блокированию и уничтожению опорных пунктов противника при штурме. Сослуживцы вспоминают, что такие позиции всегда находятся в «красной» зоне и требуют максимальной выдержки и решительности.
15 апреля 2024 года, спустя четыре дня после начала боевого задания в районе Очеретино Донецкой области, Ярослав Липавский погиб.
Ярослава похоронили на Аллее Славы в родном поселке.
https://герои-сво.рф/geroi/lipavskij-yaroslav-vladimirovich
Рядовой Рухлов ВасилийРухлов Василий Викторович
03.07.1980 — 18.06.2025
Гомельская область
Василий Рухлов родился в Республике Беларусь в многодетной семье. В детстве и юности активно занимался спортом - греко-римской борьбой. Был добрым, отзывчивым, но, в то же время, очень смелым мальчиком с развитым чувством справедливости и ответственности.
После окончания дорожно-строительного техника Василий работал на заводе Гомсельмаш, где постепенно рос по карьерной лестнице. Последняя должность - начальник смены объединения.
В 31 год Василий женился. В браке у него родилось трое детей. Он был заботливым отцом и хорошим мужем.
В России родились его мать и отец, там есть сестры и браться, да и сам он был русским. После начала специальной военной операции он не смог остаться равнодушным к текущим военно-политическим событиям, и в конце мая 2025 года Василий заключил с Минобороны контракт.
Погиб в ДНР, Артемовский район, н. п. Васюковка
Рухлов Василий посмертно награжден Орденом Мужества.
https://герои-сво.рф/geroi/ruhlov-vasiliy-viktorovich
Рядовой Осташкин НиколайОсташкин Николай Сергеевич
06.05.1998 — 17.05.2023
Стрелок
Коренной Москвич. Рос обычным парнем, всегда заступался за слабых, не боялся толпы хулиганов. Закончил школу, отслужил в армии, не нашел себя на гражданке, ушел на СВО по мобилизации.
Со слов командира, однажды при отходе группы отказался покинуть командира и остался с ним, "хрен тебе, я буду подавать патроны, если что".
Погиб на окраине Артемовска (Бахмута) на марше, от удара АМЕРИКАНСКОЙ системы РЗСО Хаймарс.
Захоронен в пантеоне защитников отечества.
У него остались отец, две сестры и племянница.
https://герои-сво.рф/geroi/ostashkin-nikolay-sergeevich
Ефрейтор Кузнецов СергейКузнецов Сергей Сергеевич
28.12.1993 — 30.01.2026
г. Саратов
Погиб: Пивденное
Был добрым, отзывчивым, любил жизнь
https://герои-сво.рф/geroi/kuznetsov-sergey-sergeevich
Рядовой Голосов АлександрГолосов Александр Евгеньевич
09.09.1977 — 15.04.2025
село Чатлык, Свердловская область
Штурмовик
Александр Евгеньевич родился в г. Кизел.
В сентябре 2024 года ушел добровольцем на СВО.
Служил ДШБр "Волки", в конце декабря по причине болезни прибыл домой. Скончался 15.04.2025 года.
О службе рассказывал мало.
О его подвигах могут рассказать боевые товарищи и командиры этого подразделения.
https://герои-сво.рф/geroi/golosov-aleksandr-evgenevich
Доброволец Елдогир Илья13 марта 2024 года в ходе выполнения боевой задачи под Авдеевкой в районе н.п. Тоненькое героически погиб боец, известный как «Тунгус» - Илья Елдогир.Доброволец, штурмовик, разведчик, командир отделения, смелый и находчивый боец...
Тунгус был очень талантливым и искренним человеком, он пел, писал, снимал клипы... Ему бы на большие сцены...
https://vk.com/informator_vagner?w=wall-201683976_403867
Доброволец Оборин ДмитрийОборин Дмитрий Александрович
Дмитрий Оборин – земляк из Краснокамска, Пермский край, для которого защита Отечества стала делом чести и совести.
Дмитрий родился 15 июля 1990 года, детство и юность прошли в Краснокамске. После школы он освоил профессию и работал, как и многие его сверстники, строил свою жизнь. Для близких он был опорой, человеком честным и готовым поддержать в любой момент.
Когда началась специальная военная операция, он добровольно встал на защиту Родины, понимая, что сейчас требуется его опыт и сила. В зоне СВО он служил храбро и самоотверженно, проявляя стойкость и мужество в самых сложных условиях. Товарищи вспоминают его как надёжного боца, который всегда держался уверенно и поддерживал сослуживцев.
26 декабря 2025 года, находясь на боевом задании, Дмитрий Оборин погиб.
https://герои-сво.рф/geroi/oborin-dmitrij-aleksandrovich
Доброволец Яровой Глебг. Рязань
Глеб был совсем молодым, ему исполнилось двадцать лет. Его миром был театр, где он нашел себя и свою семью единомышленников. Рязанский Молодежный театр «Предел» стал для него местом, где он развивался как личность, получал первый сценический опыт и учился ответственности. Для товарищей по сцене он был талантливым и дружелюбным человеком, который всегда был готов поддержать.
Когда встал вопрос о защите Родины, Глеб Яровой не стал стоять в стороне. Решение отправиться в зону СВО стало для него делом чести и совести, он добровольно выполнил свой гражданский и воинский долг.
В зоне проведения спецоперации Глеб проявлял стойкость и мужество, несмотря на свой молодой возраст. Сослуживцы вспоминают его как надежного товарища и верного друга, который не умел жаловаться и всегда был готов помочь. Он был примером того, как молодой человек ставит долг и защиту близких выше личного спокойствия.
28 декабря 2025 года Глеб Яровой погиб при исполнении воинского долга на боевых позициях.
Прощание с Глебом Яровым прошло в Рязани, где его похоронили с воинскими почестями.
https://герои-сво.рф/geroi/yarovoj-gleb
Военнослужащий Калиберда АндрейАндрей Сергеевич Калиберда – старший стрелок из Пролетарска, Ростовская область.
Андрей был выходцем из Пролетарска, где прошло его детство и юность. Став контрактным военнослужащим Вооружённых сил Российской Федерации, он осознанно выбрал путь служения. Андрей проходил службу в должности старшего стрелка 8 мотострелковой роты 3 мотострелкового батальона, где был известен своей надёжностью и готовностью прийти на помощь.
В зоне специальной военной операции Андрей Калиберда проявлял стойкость и мужество, исполняя воинский долг до последнего вздоха. Его товарищи вспоминают его как верного боевого товарища, который никогда не отступал перед трудностями и ставил честь и долг выше всего. Для него не было вопроса, оставаться ли в стороне, когда требовалась защита.
2 июля 2025 года Андрей погиб при выполнении боевого задания.
У него остальсь мать, отец и сестра.
https://герои-сво.рф/geroi/kaliberda-andrej-sergeevich
Гвардии младший сержант Закрутаев ВиталийЗакрутаев Виталий Сергеевич
23.12.1978 — 21.06.2024
Реутов, Московская область
радиотелефонист
Погиб: Украина, Харьковская область, район Купянский, поселок Песчаное
Родился в Волгоградской области, город Волжский.
11.10.2022 года призывался как мобилизованный.
В январе 2024 года был ранен, далее в феврале вернулся на выполнения боевых задач СВО.
Был закрытым, не со всеми общался, друзья у него были только со школьной скамьи.
Награды:
Медаль За мужество и отвагу
Медаль Жукова
https://герои-сво.рф/geroi/zakrutaev-vitaliy-sorgeevich
Рядовой Бровцев ПавелБровцев Павел Максимович
15.08.2002 — 10.06.2025
Павел родился в городе Кострома. Получив среднее специальное образование, он искал себя в мирной жизни, пробовал новое, но всегда оставался надёжной опорой для друзей и семьи. Отходчивый и добрый по характеру, он умел слушать и приходить на помощь первым.
С началом специальной военной операции он не мог остаться в стороне. На службе он проявил себя как верный товарищ и храбрый воин, который всегда думал о своих боевых братьях и любимой семье.
Погиб героически, выполняя боевое задание на земле Луганской Народной Республики.
Награждён Орденом мужества
https://герои-сво.рф/geroi/brovtsev-pavel-maksimovich
Рядовой Пилосян ГригорийПилосян Григорий Сергеевич
07.10.1991 — 08.01.2024
Подольск, Московская область
Погиб: Новопрокоповка
Награжден Орденом мужества
https://герои-сво.рф/geroi/pilosyan-grigorij-sergeevich
Гвардии ефрейтор Фафеев АлексейФафеев Алексей Борисович
30.05.1979 — 14.03.2026
Рязанская область
Мед. брат (инструктор)
Алексей был ответственным, любил свое дело.
Погиб: Украина, Сумская область, н.п. Беловоды
Награды:
За спасение погибавших
Орден мужества
Орден храбрости 2 степени
https://герои-сво.рф/geroi/fafeev-aleksey-borisovich
Старший прапорщик Белослуцев ВикторБелослуцев Виктор Владимирович
01.04.1973 — 27.12.2025
посёлок городского типа Александровское, Донецкая Народная Республика
Разведчик
Погиб: Донецкая обл. Красноармейский район село Ульяновка
Воевал с 2014-го года
Награды:
За боевые заслуги
Орден мужества
https://герои-сво.рф/geroi/beloslucev-viktor-vladimirovich
Доброволец Горобцов СергейГоробцов Сергей Сергеевич
Сергей родился в 1975 году в поселке Ударном на Сахалине, а с 2000 года обосновался в Липецке. Он был человеком твердых убеждений и глубоких принципов, которые сформировались еще в молодости.
Осенью 2023 года, понимая всю серьезность момента, Сергей добровольно ушел на фронт. Он вступил в добровольческий отряд «Барс» и стал командиром штурмовой группы. В боях он проявлял исключительную стойкость и мужество, за что был представлен к медали «За отвагу». Его сослуживцы вспоминают его как надежного командира и верного товарища, который никогда не отступал.
В сентябре 2025 года Сергей Горобцов вступил в ряды КПРФ, сказав тогда: «Хочу идти в бой коммунистом». Этот поступок стал логичным завершением его жизненного пути, выражением его глубокой убежденности и честности.
31 декабря 2025 года, при выполнении боевых задач, Сергей Горобцов погиб смертью храбрых, выполняя боевое задание в зоне специальной военной операции.
https://герои-сво.рф/geroi/gorobcov-sergej-sergeevich
Доброволец Чернов СергейЧернов Сергей Владимирович
Новокуйбышевск, Самарская область
Сергей Чернов – мастер спорта по боксу и президент федерации бокса Самарской области, для которого служение Родине стало продолжением его принципов чести и долга. Он ушёл из жизни, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции, и его смерть стала тяжёлой утратой для спортивного сообщества и всех, кто знал этого сильного духом человека.
Сергей Владимирович был известен в Самарской области не только как спортсмен, но и как наставник для множества молодых боксёров. Он возглавлял региональную федерацию бокса и курировал социальный проект «Бокс в школу», стремясь привить подрастающему поколению любовь к спорту и здоровому образу жизни. Его профессионализм и преданность делу были очевидны каждому, кто работал с ним рядом.
Когда началась специальная военная операция, Сергей Чернов не мог оставаться в стороне. Он добровольно ушёл на фронт, руководствуясь чувством ответственности перед страной и близкими.
На боевом задании в зоне СВО Сергей Владимирович проявил себя как храбрый и надёжный боец. Сослуживцы вспоминают его как человека, который не умел стоять в стороне, когда требовалась помощь и защита. Его сильный дух и опыт, накопленный на ринге, помогали ему в самых сложных условиях.
Погиб 16.01.2024
https://герои-сво.рф/geroi/chernov-sergej-vladimirovich
Доброволец Везенцев АлексейВезенцев Алексей Александрович
Алексей Везенцев – глава городской управы Белгорода, который стал примером настоящего патриота, не способного стоять в стороне, когда Родина нуждается в защите. Он ушел из жизни, выполняя свой долг в ходе специальной военной операции, и его гибель стала тяжелой утратой для всех, кто знал этого скромного и сильного человека.
Алексей Александрович с 2021 года работал на благо родного города, возглавляя управу №10 департамента по развитию городских территорий. Когда под ударами ВСУ страдали мирные жители, он продолжал трудиться, помогая восстанавливать разрушенное. Благодаря его ежедневному труду и ответственности в Белгороде было отремонтировано более 19 тысяч жилых объектов и 7 тысяч пострадавших автомобилей — это были не просто цифры, а возвращение уюта и безопасности людям.
Полгода назад Алексей принял решение, которое изменило всё. Он встал на защиту Родины с оружием в руках и подписал контракт с Министерством обороны. Как вспоминают его сослуживцы, он ушел на передовую так же, как и работал — без лишних слов, по зову долга и чувству ответственности. Его опыт и принципиальность, проявленные в гражданской жизни, стали основой его военного пути.
На фронте Алексей проявлял стойкость и мужество, став настоящим оплотом для своих товарищей. Сослуживцы вспоминают его как надежного командира, который никогда не отступал перед трудностями и умел наставлять молодых коллег, передавая им не только опыт, но и боевой дух. Для близких он был любящим сыном, верным мужем и строгим, но бесконечно любящим отцом, который ставил честь и долг выше всего.
Алексей Везенцев погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО.
https://герои-сво.рф/geroi/vezencev-aleksej-aleksandrovichhttps://max.ru/morf/AZ76P3_LQOY
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
ВРЕМЯ ГЕРОЕВ (Русь Жива)
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