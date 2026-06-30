Территория Героев...(212)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Лейтенант Грумеза Евгений Лейтенант Евгений Грумеза в составе штурмового подразделения выполнял задачу по овладению опорным пунктом противника.

В ходе боя продвижение группы было остановлено пулеметным огнем.

Используя рельеф местности, офицер скрытно обошел позицию противника с фланга и уничтожил огневую точку ручными гранатами.

Мужественные и профессиональные действия лейтенанта Грумезы обеспечили выполнение боевой задачи и способствовали дальнейшему продвижению подразделения.

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Старший сержант Габрилевич Анатолий Старший сержант Анатолий Габрилевич, действуя в составе группы закрепления, выполнял задачу по удержанию опорного пункта.

В ходе боя противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции, однако Габрилевич грамотно распределил силы и организовал огневое поражение подкрепления.

Управляя действиями группы, он сосредоточил огонь на ключевых направлениях, сорвал атаку противника и лично уничтожил нескольких боевиков. Понеся значительные потери, противник отступил.

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Старший сержант Соболев Евгений Экипаж танка под командованием старшего сержанта Евгения Соболева выполнял задачу по огневой поддержке штурмового подразделения, наступавшего на укреплённый опорный пункт противника.

Действуя с фланга под интенсивным огнём артиллерии, миномётов и противотанковых средств, Соболев своевременно обнаруживал цели, корректировал огонь и оперативно подавлял огневые точки.

Грамотные действия экипажа позволили нанести противнику значительные потери в живой силе и технике и обеспечить продвижение штурмовой группы.

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Прапорщик Трутов Денис Прапорщик Денис Трутов выполняет задачи по медицинскому обеспечению личного состава на санитарно-эвакуационном пункте подразделения.

Находясь на линии боевого соприкосновения под обстрелами противника, он неоднократно оказывал первую и неотложную помощь раненым: проводил обезболивание, перевязки, останавливал кровотечения и эвакуировал пострадавших в безопасные районы.

Также Трутов оказывал медицинскую помощь военнослужащим в пункте дислокации, благодаря чему многие из них смогли вернуться в строй и продолжить выполнение боевых задач.

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Ефрейтор Вахрушев Юрий Ефрейтор Юрий Вахрушев выполнял задачу по прикрытию позиций российских подразделений от ударов воздушных средств противника.

Во время боевого дежурства он получил с командного пункта сообщение о приближении трёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ в направлении наших позиций. Действуя без промедления, Юрий отдал расчёту приказ на использование средств радиоэлектронной борьбы. В результате противник потерял управление дроном, и аппараты были подавлены, после чего упали на значительном удалении от наших позиций.

Благодаря своевременным и решительным действиям ефрейтора Вахрушева удалось предотвратить потери среди личного состава.

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Ефрейтор Алексеев Павел Гаубичная батарея, в составе которой действует ефрейтор Павел Алексеев, выполняла задачи с замаскированной огневой позиции, поддерживая наступление штурмовых групп во взаимодействии с разведывательным БПЛА.

При атаке штурмовых подразделений ударными дронами Алексеев оперативно получил целеуказание и организовал артиллерийский огонь по точкам их запуска. Точными ударами позиции расчетов БПЛА противника были уничтожены.

Благодаря его действиям противник понес потери, а штурмовые подразделения заняли новые рубежи с минимальными потерями

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Рядовой Панюшин Денис На одном из тактических направлений подразделение рядового Дениса Панюшина выполняло задачу по огневой поддержке.

В ходе боя военнослужащий обеспечил надежное управление беспилотными летательными аппаратами, выявил замаскированную огневую точку противника и с применением ударного БПЛА уничтожил её. Благодаря мужеству и профессионализму рядового Дениса Панюшина боевая задача была выполнена без потерь личного состава.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7fkHijTts

Старший лейтенант Головченко Валентин Старший лейтенант Валентин Головченко, командир мотострелкового подразделения, выполнял задачу по штурму укреплённых позиций противника на важном направлении.

Действуя на наиболее опасном участке, он грамотно руководил подчинёнными, координировал действия штурмовой группы и распределял огонь по целям, что позволило подавить огневые точки противника.

В ходе боя оперативно оценил обстановку, организовал оказание помощи и эвакуацию раненых военнослужащих.

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Старший сержант Дергоусов Максим На одном из тактических направлений подразделение старшего сержанта Максима Дергоусова выполняло задачу по подавлению огневых средств противника.

В ходе выполнения задачи расчёты беспилотных летательных аппаратов выявили позиции противника. Получив данные о местонахождении военнослужащих ВСУ, Максим отдал приказ экипажу боевой машины нанести огневое поражение по вскрытым целям.

В результате артиллерийского удара были уничтожены два миномётных расчёта и до восьми военнослужащих ВСУ.

Благодаря профессионализму старшего сержанта Максима Дергоусова боевая задача была успешно выполнена.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7ga0APfH0

Лейтенант Силиванов Руслан Мотострелковый взвод под командованием лейтенанта Руслана Силиванова получил задачу захватить опорный пункт противника. Проведя рекогносцировку и уточнив данные воздушной разведки, Силиванов грамотно поставил задачи личному составу.

Подразделение, действуя штурмовыми группами, скрытно выдвинулось к рубежу атаки, используя рельеф местности и укрытия. Лейтенант Силиванов лично возглавил группу на наиболее опасном направлении, координируя действия остальных. В результате были подавлены огневые точки противника, после чего штурмовые группы ворвались на позиции и уничтожили его.

В ходе боя были раненые. Несмотря на угрозу БПЛА, Силиванов организовал оказание помощи и эвакуацию в медицинское подразделение.

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Младший сержант Янгизов Чингиз Младший сержант Чингиз Янгизов в составе расчёта выполнял боевую задачу по ведению воздушной разведки, обнаружению и выявлению опорных пунктов и замаскированных позиций ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения.

В ходе воздушной разведки Янгизов обнаружил тщательно замаскированную миномётную позицию и опорный пункт противника.

Определив координаты целей, Чингиз произвёл необходимые расчёты для их поражения, оперативно передал данные на пункт управления артиллерией и впоследствии лично корректировал артиллерийский огонь.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ7qZZlBepU

Лейтенант Буттаев Мухтар На одном из тактических направлений подразделение лейтенанта Мухтара Буттаева выполняло задачу по овладению опорным пунктом противника.

В ходе продвижения Буттаев обнаружил выдвижение штурмовой группы противника. Оценив обстановку, лейтенант рассредоточил личный состав и организовал засаду. Внезапным огнём из стрелкового оружия группа под его командованием уничтожила штурмовое подразделение противника.

Благодаря профессиональным и грамотным действиям лейтенанта Мухтара Буттаева задача была выполнена без потерь в личном составе, а также была предотвращена возможная контратака противника.

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Рядовой Гринкин Артём Рядовой Артём Гринкин выполнял боевую задачу по ведению воздушной разведки местности с целью выявления и последующего уничтожения скоплений живой силы и техники противника в районе одного из населённых пунктов.

В ходе разведки Артём обнаружил замаскированный пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника и незамедлительно передал его координаты на дежурный пункт управления. В кратчайшие сроки по указанным данным был нанесён артиллерийский удар. Вражеский объект был уничтожен, что подтвердилось видеосигналом с беспилотника.

Благодаря высокой профессиональной подготовке и оперативным действиям рядового Артёма Гринкина поставленная боевая задача была успешно выполнена. Это позволило штурмовым подразделениям беспрепятственно продвинуться вперёд и закрепиться на выгодных позициях.

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Старшина Абдуллин Вадим На одном из тактических направлений группа под командованием старшины Вадима Абдуллина выполняла задачу по доставке боеприпасов и продовольствия на передовые позиции.

В ходе выполнения задания его автомобиль был атакован FPV-дроном противника и получил критические повреждения. В сложившейся обстановке Абдуллин принял решение продолжить выполнение задачи пешим порядком.

Благодаря мужеству и решительным действиям старшины Вадима Абдуллина поставленная задача была успешно выполнена.

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Ефрейтор Геенко Владимир Стрелок-помощник гранатомётчика ефрейтор Владимир Геенко выполнял боевую задачу по прикрытию штурмовой группы. В ходе наступательных действий он обнаружил трёх военнослужащих ВСУ, пытавшихся обойти подразделение с фланга и выйти в тыл штурмовой группы.

Проявив мужество и решительность, Геенко оперативно занял выгодную огневую позицию и метким огнём из стрелкового оружия уничтожил противника. Благодаря бдительности и профессиональным действиям ефрейтора Владимира Геенко боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ8JFamtKdE

Младший сержант Филиппов Андрей На одном из тактических направлений подразделение младшего сержанта Андрея Филиппова выполняло задачу по эвакуации раненых.

В ходе выполнения задачи Филиппов обнаружил приближающиеся беспилотные летательные аппараты противника. Используя особенности рельефа местности, он занял скрытную позицию и открыл огонь из стрелкового оружия, уничтожив два ударных FPV-дрона.

Благодаря профессионализму и решительным действиям младшего сержанта Андрея Филиппова задача по эвакуации была выполнена без потерь среди личного состава.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ8N6Z9BXs8

Ефрейтор Макаров Евгений На одном из тактических направлений подразделение ефрейтора Евгения Макарова выполняло задачу по огневой поддержке штурмовых групп.

В ходе выполнения задачи группа ефрейтора Макарова подверглась атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника. Заняв выгодную позицию, Макаров открыл огонь из стрелкового оружия и лично уничтожил два ударных БПЛА.

Благодаря мужеству, решительным и профессиональным действиям ефрейтора Евгения Макарова штурмовые подразделения успешно выполнили поставленную задачу без потерь среди личного состава.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ8NRdIzF-I

Подполковник Шишкин Дмитрий Проблема выбора жизненного пути у Дмитрия Шишкина не стояла с раннего детства. Прадеды – участники Великой Отечественной войны, дед – офицер войск ПВО, а отец – ветеран боевых действий и кавалер ордена Мужества. Закономерно было решение продолжить династию защитников Отечества и стать офицером-артиллеристом.

Настойчивость, целеустремлённость и ответственность сопровождали Дмитрия на протяжении всей военной службы, в том числе и в ходе спецоперации. Офицер с первого дня с головой окунулся в боевую работу и успел неоднократно проявить себя, о чем свидетельствуют три ордена Мужества на его груди.

«На Дмитрия можно положиться в любом деле, он никогда не подведёт», – уверенно заявил сослуживец героя.

Подробнее о боевом пути и подвигах Дмитрия Шишкина – в материале «Красной звезды».

https://max.ru/morf/AZ7d73v_flQ

Генерал-майор Грунис Антон О ходе освобождения Константиновки в ДНР рассказал командир 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск генерал-майор Антон Грунис:

«На данный момент те территории города, которые по замыслу мы запланировали, мы контролируем. Часть сил и средств [подразделений ВСУ], по сути, в окружении в юго-западной части города. Завершается зачистка районов».

См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ7Od7ffe9o На Добропольском направлении военнослужащие группировки «Центр» нанесли по позициям формирований ВСУ агитационный удар.

Бойцы совершили сбросы агитационных листовок с призывами сложить оружие и сдаться в плен, а также применили аудиосистемы, закреплённые на FPV-дронах. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ7QiurPQiA Штурмовики 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» совершенствуют боевую подготовку на полигоне в тыловом районе зоны спецоперации.

Чему было уделено особое внимание на тренировках, рассказал командир штурмовой роты Сергей Иванов.

https://max.ru/morf/AZ76sUXTfKI Лейтенант Амудин Вердиев — командир взвода 4-й гвардейской военной базы, родом из Дагестана. Он награжден медалью Жукова за смелость во время вражеской атаки.

В 2024 году Амудин нес службу в районе населенного пункта Каменское Запорожской области. Ночью позиции наших военнослужащих, где находилась боевая бронированная техника и личный состав, атаковала «Баба-Яга». Лейтенант Вердиев одним из первых заметил возгорание. Что было дальше, он рассказывает в этом видео. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ7edxfHcQI Ефрейтор Никита Денисов никогда не думал, что станет военным. На гражданке он занимался бизнесом, а в это время его родные и друзья выполняли боевые задачи в зоне СВО. Сегодня Никита в составе 164-й отдельной мотострелковой бригады продолжает их дело — изгнание врагов с российской территории. За участие в штурме Серебрянского леса он награжден медалью «За отвагу».

Во время первых боевых задач было сложно, — признается наш герой. Но ему удалось справиться и с врагом, и с собственными эмоциями и страхом. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ7kC0d_UcE Сержант Зиявутдин Газаров — командир отделения 4-й гвардейской военной базы. Во время боевых действий в районе населенного пункта Каменское Запорожской области его подразделение было атаковано беспилотниками противника. Произошел пожар и детонация боеприпасов возле места стоянки боевой техники. Несмотря на опасность для жизни, Зиявутдин отогнал технику и тем самым не допустил ее утраты.

За смелость и решительные действия Зиявутдин награжден Георгиевским крестом IV степени. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ7t6jQRRAs Историю своего подвига рассказал сержант Дмитрий Гапоненко, родом из Кореновского района Краснодарского края. Он служит в зоне СВО командиром отделения 4-й гвардейской военной базы.

Дмитрий и его товарищи получили задачу на эвакуацию раненых с линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Каменское Запорожской области. Оперативно добравшись до точки эвакуации, Дмитрий принял троих бойцов. Выезжая с позиции, под атакой вражеских FPV-дронов, он оказывал им первую медицинскую помощь.

За смелость и мужество Дмитрий награжден медалью Жукова. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ79XT_TJ9g Ефрейтор Михаил Серков служит в зоне СВО гранатометчиком. Он рассказывает о случае, за который награжден Георгиевским крестом IV степени.

В тот день Михаил с боевым товарищем находились на наблюдательном пункте и по радиостанции услышали, что неподалеку боец подорвался на мине и ждет помощи. Бойцы выдвинулись на эвакуацию, забрали пострадавшего, по пути отбились от вражеской атаки и доставили раненого в безопасное место.

На гражданке Михаил работал в строительной сфере. Дома, в Краснодарском крае, его ждет большая семья. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ8NdQoSKSg Валерий Кочетов был студентом московского вуза — РТУ МИРЭА. После четырех лет обучения он ушел на контрактную службу и сегодня осваивает управление беспилотниками в войсках беспилотных систем.

На время прохождения службы студентам РТУ МИРЭА предоставляется академический отпуск, а затем гарантированный перевод на бюджет и место в общежитии. Срок службы по контракту засчитывается вместо службы по призыву и составляет 1 год. В течение этого года, после прохождения обучения, Валерий намерен в зоне СВО помогать друзьям, которые работают там уже долгое время.

Дома, в Подольске, его ждут родители, брат, сестра, бабушка и дедушка. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ7zEH_BTY4 Военнослужащие соединения спецназначения группировки «Центр» активно применяют беспилотники самолётного типа «Молния-2» на Добропольском направлении.

Модификации «Молнии-2» помогают бойцам эффективно выполнять различные боевые задачи, универсальность делает этот беспилотник незаменимым инструментом для дроноводов.

Подробности боевой работы подразделения рассказал командир взвода Константин Гузей. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ8FKuBbaww В полевой лаборатории зенитного дивизиона 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» операторы дронов-перехватчиков осваивают пилотирование и ремонт БПЛА.

Добропольское направление. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ7weK3BASg

Военнослужащий Султанов Иниль Иниль Султанов делится своей историей перехода от студенческой жизни к военной службе, рассказывает о поддержке семьи, бытовых условиях и описывает процесс обучения операторов БПЛА. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ74rdKJdX8

Военнослужащий Воевода Александр 32-летний Александр Воевода, участник СВО, державший 68 дней оборону у Гришино.

Воевода награжден орденом Мужества, медалью "За боевые отличия" и медалью "Участнику специальной военной операции". Он получил тяжелое ранение в зоне СВО в мае 2022 года, в декабре 2024 года по дороге на очередную операцию попал в ДТП, восстановление после которого проходит до сих пор.

Боец недавно приехал в отпуск.

20 июня Александр отмечал в ТЦ «West Mall» день рождения сына — мальчику исполнилось пять лет. Рядом была беременная супруга. Когда раздался взрыв, Александр отправил жену с ребенком в магазин, а сам побежал на шум. В игровой зоне «Города детей» он увидел парня с ножом в руке, который устроил поджог.

Александр пришел в момент, когда мясник убил женщину, ранил пятерых и готовился устроить расправу над детьми в игровой комнате. С собой у него была горючая смесь, которую он поджег на столе.

По словам Александра, между ними на качелях каталась маленькая девочка. Он ее снял, задвинул за спину и, взяв в руки как щит, детский велосипед, начал приближаться к злоумышленнику. Заставив его лечь на пол, Александр стянул руки его же ремнем. Спустя время подошедший сотрудник полиции надел на преступника наручники и его вывели на улицу.

Потом герой подбежал к раненому охраннику и наложил ему жгут.

Если бы Александр ему не помог, то жертв было бы еще больше.

Александр героем себя не считает: «На моем месте должен быть каждый мужчина», — коротко сказал Воевода, пояснив, что с детства мечтал быть военнослужащим.

Воевода планирует вернуться в зону специальной военной операции до своей операции в декабре в Москве.

https://vk.com/wall-76204834_1029213

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https://kuban.aif.ru/incidents/spas-detey-napadenie-s-machete-v-tc-zhertvy-i-podvig-kontraktnika-voevody

https://ria.ru/20260621/tts-2100175718.html