Торнадо в Иваново

Торнадо бушует не только в Америке. Это бывает и на нашей территории, хотя вроде не характерно по климату, а вот подишь ты. 9 июня 1984-го на Иваново внезапно обрушился смертоносный смерч. Жарким и ясным летним днем небо вдруг почернело, и на горизонте показалась громадная воронка. Смерч прокатился над несколькими районами, затронув десяток поселков и сам город.

За пару минут стихия унесла, по разным оценкам, до сотни человеческих жизней, какое-то число людей признали пропавшими без вести. Сильнее всего досталось пригородам областного центра – деревням с легковесными строениями.

Очевидцы рассказывали, что видели в небе коров, целые дома и даже автобусы.

Откуда взялся торнадо В первые дни лета 1984-го в центральной части СССР после долгого периода высокого атмосферного давления установилась знойная и сухая погода. В результате 9 июня встретились два атмосферных фронта: один двигался с юго-запада, второй — с севера. Столкновение воздушных масс спровоцировало образование нескольких смерчевых воронок высокой разрушительной силы. Разные источники предполагали, что их могло быть от 8 до 13. Первую заметили из Москвы: вихрь прошелся по Шереметьево, снес ангар и повредил несколько самолетов.

Следующая воронка была замечена в 60 км на север от столицы и еще одна в Тверской области. Затронули смерчи и Ярославскую, Калининскую, Костромскую области. В Горьковской, Кировской, Рязанской, Саратовской областях, Чувашской, Мордовской и Марийской АССР наблюдался сильный шквальный ветер. Но больше всего досталось Ивановскому региону, где ширина хобота воронки превысила полтора километра, а скорость ветра внутри достигала 100 м/с. Смерч стартовал в 15 километрах от Иванова, между лесом и полем. За несколько минут до этого явления из тяжелого облака выпал крупный град. Где-то в 15.15 на небе словно из ниоткуда появилось практически черное облако с похожим на воронку выступом. А дальше все было как в кино: смерч выл, раскачивался из стороны в сторону и быстро спускался к земле. Это устрашающее облако двигалось в северном направлении, пройдя через пригороды Глинищево, Беляницы, Балино, Говядово, Авдотьино. Через час смерч был замечен на берегу Волги в 60 километрах от Иванова, где и провалился в костромских лесах.

Дома и люди в воздухе Неподалеку от места, где ивановцы заметили смерч, паслось стадо коров. Позже очевидцы расскажут, что видели в небе кружащихся животных, и это не будет выдумкой. Хозяева долго искали своих буренок, а в течение последующих дней мертвых коров находили на обратном берегу реки в сотнях метров от пастбища. Да что там коровы. В небо тем днем взметнулись светофоры, машины, автобусы, деревянные дома. Неуправляемая черная воронка всасывала и уносила прочь мелкие водоемы, гаражи, крыши. Можно только представить силу смерча, сорвавшего и унесшего с водонапорной башни бак в 50 тонн и завязавшего в узел грузовой кран весом 350 тонн. А 70-тонные контейнеры с грузовой станции «Текстильная» позже находили в радиусе километра.

Очевидцы и пострадавшие делились странными историями. Ивановский дачник, очнувшись от удара, обнаружил себя лежащим на половых досках. Каким-то чудом линолеум исчез бесследно. Вторая загородная огородница, оставшаяся без крыши в разрушенном доме, нашла в углу шифоньер, забитый шифером. Ее соседа отбросило метров на 15 от дома, а рядом с разбитыми «Жигулями» на клумбе красовались нетронутые пионы. При этом стол с инструментами исчез, но рядом стоял целехонький ящик с гвоздями. Интересная картина ждала и выбравшуюся из погреба женщину, которая успела спрятаться до приближения воронки. Крыши в ее доме как и не бывало, рухнули несколько стен, у одной из которых красовался новенький холодильник. Правда, до урагана его в доме не было. Школьница Ольга Зеленина отдыхала в тот день с родителями на даче. Пока те обрабатывали грядки, девочка отдыхала внутри небольшого домика. Резкий порыв ветра подхватил строение вместе с Олей и унес примерно на километр, аккуратно установив практически не пострадавшую конструкцию посреди поля. Легче всех отделался дачник, у которого смерч унес прямо из кармана паспорт. Через несколько недель документ пришел ему по почте из Костромы.

Пропали без вести Позже эксперты подсчитают, что «ивановский торнадо» повредил пару десятков крупных социально-культурных учреждений - школ, детсадов, яслей. Больше всего пострадали дачные строения. Стихия разнесла линии электропередач, идущие от Костромской ГРЭС, как минимум полтысячи сельхозпостроек, до 700 частных домов, свыше двух сотен промышленных объектов. По официальным данным, крыши над головой лишились 417 семей. Очень разнились цифры, касавшиеся человеческих жертв. На бумаге ограничились числом в 57, по другим сведениям погибших могло быть намного больше. Происшествие выпало на субботу, поэтому основная масса пострадавших - дачники. Некоторые погибли целыми семьями. Их хоронили за счет государства.

В ивановских больницах оказались 804 человека с ранениями различной степени тяжести. Поиски еще какой-то части исчезнувших людей велись не один день, и впоследствии неизвестное до сегодня количество граждан признали без вести пропавшими. Конечно, картинки набитых трупами грузовиков старались по максимуму скрыть. Но жуткие истории очевидцев просачивались в социум, обрастая легендами.

Исправлять последствия торнадо в регионе взялся помогать весь Советский Союз. Московские строители восстанавливали панельные многоэтажки, в этой работе им помогали коллеги из города Горький. Несколько 5-этажных домов заново возвели сами ивановцы, а квартиры в них распределили между оставшимися без жилья семьями. В 1986-м вышел в печать роман «Все впереди», где автор Василий Белов упоминал Ивановский смерч. А еще через два года ту катастрофу 1984 года отразил в фильме «Запретная зона» режиссер Николай Губенко. Причем съемки велись непосредственно в местах трагедии по территории Ивановской области.

Вообще-то 120 лет назажд был уже страшнейший ураган в Москве и области. Я как-то рассказывала, но напомню.Вот так это выглядело:

От точки съёмки до вихря - около 4-х км.

Наблюдатель на станции Бирюлёво, которая находилась в километрах пяти к западу от вихря, сообщал, что в 4 час. 20-27 мин. там был сильный град, тучи шли полосой, местами в виде гор, а на востоке – северо-востоке была видна черная бесформенная масса, прорывавшая нижний слой и падавшая на землю в виде дыма.

Ещё одно свидетельство:

"В 5-м часу дня хлынул дождь. Пошел град величиной с голубиное яйцо. По направлению от села Коломенское показалась громадная туча, которая, как казалось, соединилася с землей. Мы думали, что это пожар... Но черный столб быстро приближался; послышался гул, свист и рев. Поднялись тучи песка. И вдруг все закрутилось. Раздался страшный треск. С домов сорвало крыши и понесло по воздуху, подводы с лошадьми на шоссе моментально опрокинуло. Мы все заметались и потерли голову. Бросились затворять окна... Стали молиться..."

Итак, смерч понёсся по тогдашним окраинам Москвы, теперь входящим в черту города.

Проследим его путь.

Не все снимки приличного качества, но надо помнить: событие-то белее чем столетней давности.

Первыми удару стихии подверглись село Капотня и деревня Чагино.

Церковь Рождества в Капотне:

Далее - Чагино. Разрушено полностью:

Затем на пути урагана - парк и усадьба Люблино.

Главный дом:

Здание театра:

Если дворец выглядит ещё туда-сюда (устояла даже скульптура на куполе), то театру повезло куда меньше.

Следующие на трассе торнадо - село Карачарово и деревня Хохловка.

Вот снимки, сделанные приблизительно с одной точки в разные стороны.

Карачарово:

"Московский листок" продолжает:

"Между тем, смерч делал свое дело. Обогнав поезд, он с особенной силой начал бушевать от ст. "Перово", где сорвал несколько железных зонто-образных крыш с громадных нефтяных баков, а также с механического завода Дангауэр и Кайзер. В близлежащем селе Карачарове снесло купол с церковной колокольни. Около ст. "Сортировочная" 6 товарных вагонов, стоявших на запасных путях, были повалены на бок."

Хохловка (вид в сторону Москвы):

Последствия урагана на Перервинском шоссе (теперь - Волгоградский проспект):

Здесь досталось имуществу ассенизаторов.

Беда заглянула и в Калитники:

Обратим внимание: дерево не просто повалено. Оно сломано в толстой части ствола, да ещё и скручено.

По современным подсчётам, скорость передвижения торнадо составляла 55-60 км/ч.

Смерч свернул несколько к западу, в сторону города, и стал приближаться к Лефортову.

Здесь ему встретилась Анненгофская роща:

Дерево также скручено чудовищной силой.

Остатки рощи:

После этого катаклизма роща уже не восстанавливалась.

В советское время на её месте был построен комплекс Московского Энергетического института.

Ощутимо пострадал в Лефортове бывший Головинский дворец, тогда занятый кадетскими корпусами:

Неподалёку от дворца:

...Перемещаясь на северо-запад, смерч перебрался через Яузу и максимально приблизился к центру города.

Бывшая Иноземная слобода, Посланников переулок, двор епархиального свечного завода:

Силы ветра хватало даже на то, чтобы поднимать небольшие деревянные строения.

Ещё свидетельства:

"Стоявший на Новой стройке в Лефортове на посту городовой Ситников ураганом был поднят на несколько аршин от земли, при падении на землю сильно расшибся и отправлен в приемный покой."

"В Лефортовской пожарной части часовой заметил торнадо и принял его за пожар. Обоз уже был готов выехать, как налетел ураган, подхватил пожарную телегу с принадлежностями, поднял и разбил ее в щепы. Было убито несколько пожарных. В Анненгофской роще на опушке леса паслось стадо. Двух коров из стада подняло на воздух, и они, вращаясь некоторое время «летали», затем были сброшены в нескольких метрах в стороне и убиты. Пастуха подняло и бросило на дерево, где он повис на сучках и этим спасся. Сильно пострадал б. Лефортовский дворец."

Смерч вновь немного повернул, теперь несколько вправо, и пошёл на Сокольники.

Песочный переулок, развалины ресторана "Золотой якорь":

Щеголеватый господин с тросточкой - уж не хозяин ли? Возможно, управляющий.

Не исключено, что праздный свидетель.

Вот что наделала стихия в Сокольнической роще:

Здесь произошло полное разрушение леса в полосе шириной от 150 до 300 метров.

Фигура человека позволяет осознать размер вековых деревьев, ставших жертвами ураганного ветра.

...Побушевав в Сокольниках и в Лосином Острове, смерч ушёл в сторону Мытищ, в окрестностях которых и рассыпался.

Слава Богу, ураган не затронул густо населённых, плотно застроенных центральных кварталов города.

Точное количество жертв мне неизвестно, но в случае менее "удачной" траектории их было бы куда больше, не говоря уж о материальном ущербе.

Ураган 1998 года был самым разрушительным подобным стихийным бедствием в Москве после смерча 1904 года. В результате шквалистого ветра погибло 11 человек. Около 200 человек получили ранения. Было повалено более 48 тысяч деревьев. Различные повреждения получили 2157 жилых строений[5]. Произошло 744 обрыва уличной осветительной сети. Из-за повреждений троллейбусных и трамвайных контактных сетей была нарушена работа городского общественного транспорта. Установка нового креста (после его разрушения ураганом) на колокольне Новодевичьего монастыря, 1998 г.

Ущерб от шквалистого ветра составил 1 млрд рублей. Устранением последствий стихийного бедствия ежедневно занимались более 50 тысяч человек

По количеству жертв его превысил ураган в Москве 2017 года. В результате шквалистого ветра по состоянию на 30 мая во время бури погибли 16 человек. Ещё двое пострадавших скончались 17 и 21 июня. Таким образом, общее число жертв урагана составило 18 человек. Около 170 человек получили ранения. Причинами травм и смертей стали в основном падения деревьев и остановок общественного транспорта.

Стихия обесточила более 300 населённых пунктов — 16,5 тыс. жилых домов и 1400 дачных домов. Только в Москве было сломано и повалено более 27 тыс. деревьев, из них около 6 тыс. в парках и около 5,5 тыс. — на особо охраняемых природных территориях. Повреждены кровли 243 многоэтажных домов и административных зданий, 61 рекламный щит, 135 опор наружного освещения, почти 2 тыс. автомобилей. На ликвидации последствий стихийного бедствия в городе было задействовано 33 тыс. человек и более 5 тыс. единиц техники.

Они все чаще начинают появляться на нашей территории. В 2024 году мощный ураган внезапно накрыл Санкт-Петербург и Ленобласть 1 июля.

На Невском упали строительные леса, а в Лахта Центр угодила молния. Ураган в Санкт-Петербурге. Фото: Elena Vinogradova/Shutterstock/Fotodom

Людям, оказавшимся на улице, приходилось срочно искать укрытие от ветра и дождя, а также от крупного мусора, носившегося по воздуху. Очевидцы пытались снять кадры разгула стихии, но телефоны заливало и вырывало из рук.

В результате падения деревьев в Петербурге погибли женщина и мальчик, а в Ленобласти упавшая береза насмерть придавила гастарбайтера, писала «Фонтанка». Пострадало шесть человек. Ливни со шквалом продолжились до ночи.

За время урагана в Петербурге сотрудники МЧС выезжали 263 раза: убирали деревья и упавшие металлоконструкции, сообщил телеграм-канал городского отделения ведомства. Сейчас спасатели продолжают устранять последствия непогоды. А 20 июня на Москву и область налетел ливневый ураган, получивший имя «Эдгар».

Ветер строем валил деревья, срывал крыши с домов и сдувал материалы с верхних этажей строящихся зданий. По затопленным улицам летали урны и опасный крупный мусор. Два человека погибли, еще 28 пострадало.

Стихия обрушилась на Махачкалу и курортный Каспийск 13 июня. Хотя синоптики и МЧС предупреждали о надвигающейся буре, все думали, что успеют уйти до начала шторма. Но погода резко ухудшилась, и начался хаос.

Скорость ветра в столице республики достигала 32 метров в секунду. Буря валила деревья, срывала крыши домов, оставила без электричества более 130 тысяч человек.

Ливневые дожди вызвали затопления на дорогах и в аэропорту Махачкалы, где крыша не выдержала напора осадков. Туристы на пляже даже не успели заметить, как оказались в открытом море, волной унесло 14 человек. К счастью, всех удалось спасти.

В Псковской области, 20 июня, торнадо разрушил жилые дома. Сорванные крыши и другие обломки зданий летали в воздухе.

В последний день весны 2024 года на Черкесск обрушился мощный ураган с сильным градом. Из-за падения дерева на автомобиль погиб один человек. Еще шесть попали с травмами в больницу. Всего пострадало минимум 20 человек. Устранение последствий урагана в Черкесске. Фото: t.me/rashid_temrezov

В Черкесске град повредил стекла автомобилей и крышу торгового центра, повалил деревья, а ливневые потоки затопили подвалы и магазины. Градины были размером с куриное яйцо, что вызвало у местных жителей беспокойство за урожай.

Ураган затронул не только Черкесск, но и Хабезский, Прикубанский и Абазинский районы, Ставрополье и Краснодарский край. Из-за повреждения линий электропередачи люди в Минеральных Водах, Кисловодске и Пятигорске остались без света. Такой торнадо прошел по Нагайбакскому району Челябинской области. Источник: Россети Урал

На границе Челябинской области и Башкирии днем 8 июня, прошел мощный смерч и выпал град размером с куриное яйцо. Жители в соцсетях делятся фото и видео, также о непогоде предупредили в компании «Россети Урал» — «Челябэнерго». Посмотрите на пугающие кадры. Как сообщает сайт 74.RU, в поселке Наваринка под Магнитогорском торнадо прошел по полю. О последствиях для этого населенного пункта, в котором живут 800 человек, пока не сообщается.

— Жестко. Первый раз вижу торнадо. Видно, как крутится, всё собирает. Лошади бегут, все бегут, — пишут авторы видео.

И это только в 2024 году. Россия все чаще сталкивается с торнадо и смерчами — явлениями, которые раньше считались редкими для страны, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Предрекают, что далее они не просто не пропадут, но и усилятся.