«Катюше» — 75: об оружии Победы от первого до последнего залпа

14 июля 1941 года советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 впервые вступила в бой. В народе она получила название «Катюша». Это грозное оружие с ласковым женским именем во многом предопределило исход войны и стало одним из символов Победы. О боевом и мирном пути «Катюши» — в материале RT.

О создании реактивной артиллерии в СССР задумались задолго до начала войны. Для этой цели в конце 1933 года был основан Реактивный научно-исследовательский институт. В его стенах и была спроектирована первая многозарядная пусковая установка, смонтированная на грузовом автомобиле. Полигонные испытания прошли в марте 1941 года.

21 июня, меньше чем за сутки до начала Великой Отечественной войны, установка была продемонстрирована руководству Советского Союза. В тот же день Сталин отдал распоряжение о развёртывании серийного производства.

Первый бой

Боевые испытания решили провести на экспериментальных образцах. В июле 1941 года из семи установок БМ-13 была сформирована первая Отдельная экспериментальная батарея полевой реактивной артиллерии Красной армии. Командовал ею капитан Иван Флёров.

Первый залп батарея Флёрова дала 14 июля 1941 года под Оршей. Удар реактивными снарядами был нанесён по захваченному противником железнодорожному узлу с прибывшими немецкими эшелонами и переправе через реку Оршицу. Все цели удалось уничтожить, разрушительный эффект был колоссальный.

Флёрову не суждено было дойти с «Катюшей» до Берлина. В октябре 1941 года его батарея попала в засаду. После того как весь боезапас был расстрелян, командир отдал приказ уничтожить машины и подорвал себя вместе с установкой.

Имя легенды

Существует несколько версий появления имени «Катюша». Согласно одной из них, установка была названа так в своём первом же бою. Красноармеец, пришедший на батарею после залпового огня по Орше, поражённый разрушительным действием БМ-13, воскликнул: «Вот это песенка!». И услышал в ответ: «Катюша». Это была популярная ещё до войны песня Блантера и Исаковского.

Второй вариант этимологии более прозаический — по индексу «К» на корпусе установки, которая выпускались заводом им. Коминтерна.

Немцы дали своё название нашим «Катюшам»: «сталинские органы» — из-за характерного звука при запуске реактивных снарядов.

Другие имена

Традиция давать прозвища оружию была широко распространена на фронте. Например, гаубицу М-30 прозвали «Матушкой», пушку-гаубицу МЛ-20 — «Емелькой», миномётные установки — «Марусями». Кстати, и у БМ-13 было второе название — «Раиса Сергеевна». Так бойцы расшифровывали сокращение РС — реактивный снаряд. Были у «Катюши» и родственники, тоже со своими именами: пусковой станок М-30 для запуска 300-миллиметрового реактивного снаряда назывался «Андрюшей», а М-30 для 310-миллиметрового снаряда — «Ванюшей».

«Катюша» в цифрах

«Катюши» участвовали во всех крупных операциях Великой Отечественной. Дальность стрельбы составляла 8470 метров, количество снарядов — 16, вес каждого — 42 килограмма. Залп выполнялся в течение 15-20 секунд. Для перевода установки в боевое состояние требовалось 1-2 минуты. На перезарядку после залпа — 3-5 минут. За час «Катюша» могла сделать 10 залпов и выпустить 160 снарядов.

К концу войны реактивная артиллерия насчитывала 519 дивизионов — свыше 3000 машин. С 1941-го по 1945 годы «Катюши» выпустили около 12 млн реактивных снарядов.

Реактивные потомки

«Катюша» была первой отечественной мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня (РСЗО). В послевоенные годы у неё появились не менее грозные потомки. В 1960-х на смену «Катюше» пришла система «Град». Она значительно превосходила свою легендарную предшественницу по мощности и дальности стрельбы. Следом появились ещё более сокрушительные «Ураган», «Смерч» и «Тополь».

След в искусстве

После войны «Катюши» стали устанавливать на постаменты, и боевые машины превратились в памятники. Они стоят по всей территории бывшего Советского Союза. Подвиг первой батареи БМ-13 капитана Флёрова увековечен в мемориальных комплексах в Орше и Рудне.

«Катюша» активно снималась в кино, редкая лента о войне обходилась без оглушительного рёва её снарядов. Она также стала главным персонажем нескольких фильмов. Один из них — «Отряд особого назначения» — рассказывает о том, как специальная группа получает приказ уничтожить новейшее оружие, затонувшее на переправе, чтобы оно не попало в руки к врагу. В наше время был снят ремейк этой ленты — «Привет от «Катюши».

Ещё одно популярное кино, где реактивная установка играет одну из ведущих ролей, — «Женя, Женечка и «Катюша»».

«Катюша» стала героиней и одноимённого рассказа Василя Быкова:

«И вдруг в воздухе над головой резко взвизгнуло, загудело, хряпнуло, огненные хвосты с треском ударили за машиной в землю, через головы автоматчиков пырхнули и исчезли вдали ракеты. Клубы пыли и дыма, закрутившись в тугом белом вихре, окутали «Катюшу», часть ближних окопчиков, и стали расползаться по склону пригорка».

Целую книгу об оружии Победы написал командир одного из первых полков реактивной артиллерии генерал-лейтенант Нестеренко – «Огонь ведут «Катюши»».

Представители современного искусства вполне могли бы сказать, что «Катюша» и сама была в годы войны арт-объектом. Ведь именно на её реактивных снарядах впервые стали появляться знаменитые надписи: «За Родину!», «За Сталина!» и, наконец, победное – «На Берлин!».

По разные стороны фронта

Красноречивее всего о сокрушительной мощи «Катюши» говорят современники.

«Какое чудо эти «катюши»! Первый их залп я видел еще в мае 1942 года в районе Ржева: там они вели огонь термитными снарядами. Целое море сплошного огня на громадной площади и ничего живого – вот что такое «катюша»».

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Николая Барякина

По-своему «сталинский орган» запомнили и немцы. Они панически боялись этого грозного оружия с ласковым женским именем и, сколько ни пытались, до конца войны так и не смогли создать его аналога.

«…22–25 ноября. Русские танки обходят нас и атакуют с фланга и тыла. Все в панике бегут. Мы совершаем 60-километровый марш через степи. Идём в направлении на Суровикино. В 11 часов русские танки и «Катюша» атакуют нас. Все снова удирают».

Из дневника фельдфебеля полевой жандармерии Гельмута Мегенбурга

Те, кто пережил обстрел «Катюш», говорили, что это было самое страшное за всю войну. Жуткий звук летящих ракет. Чудовищные взрывы. Вздыбленная земля вперемешку с техникой и человеческими телами. Многих немцев атака «Катюш» просто сводила с ума.

Илья Оганджанов