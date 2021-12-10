

Интересные подробности по делу об аресте Ильи Сачкова, который возглавлял одну из крупнейших компаний по вопросам кибербезопасности, несколько раз встречался с Путиным и сотрудничал с МВД и ФСБ в вопросах борьбы с киберпреступностью, а сейчас обвиняется в государственной измене.



Путешествие государственного изменника Ильи Сачкова



Его называли «Шерлоком Холмсом 21 века», «человеком, который помогает сажать полиции киберпреступников». трижды бывал на встречах с Президентом России, имеет грамоты от МВД и ФСБ России, личную благодарность министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Без преувеличения, уровень популярности этого молодого IT-шника — запредельный. Его компания со штаб-квартирой, между прочим, в Сингапуре, где Сачков проживал в последнее время, открыла представительство в США. Илья Сачков — в топе самых перспективных предпринимателей в мире по версии Forbes. Он — лауреат конкурсов, эксперт в Думе и прочая, прочая, прочая. Регалий, званий, наград, сведений о личных пристрастиях в виде очень дорогих авто, швейцарских часов, роскошных апартаментов — на многие страницы. Это уровень, скажите вы, и, наверное, будете правы. Но все жё это — глянец, обложка, только одна сторона медали…



…Для большинства обывателей «дела кибердетективные», «ИТ-безопасность» и иные признаки-определения стремительно наступающего цифрового будущего являются пока мало понятными. Но именно за ними — большие деньги, которые вкладывают как государства, так и международные корпорации-гиганты. Именно в этой отрасли царит стремительная капитализация.



Я не утверждаю, что пользоваться автомобилем стоимостью свыше 20 млн. рублей в России — не позволительно, от слова «совсем». Как говорится, нет предела «совершенству». И все же… И все же еще есть некие моральные и физические самоограничения, иначе так легко перейти на моветон. Вот и получается, что вести мажористый образ жизни для руководителя крупнейшей ИТ-компании, считая себя «небожителем», например, как Илья Сачков, чревато… Если откровенно, то любоваться собой сверх меры (есть ли мера, спросите вы, видимо, есть) — тоже не дар Божий… Нарциссизм засасывает и корежит…



Словно разбивая в осколки все красивые медиа-вазы, которые лепили при упоминании Ильи Сачкова российские и иностранные СМИ, громом грянула новость в конце сентября — глава Group-IB арестован решением Лефортовского суда города Москвы по подозрению …в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Известие вызвало эффект разорвавшейся бомбы, но не для ряда экспертов. Почему? Обо всем по порядку…



Знаете, что поражает сразу, когда даже мельком знакомишься с бизнес-информацией, связанной с проектами молодого цифрового олигарха Ильи Сачкова? Ее, мягко говоря, некая противоречивость.



Например, в интервью РБК в конце 2020 года он уверенно поведал о серьезных успехах в 2019 финансовом году, когда на зарубежные рынки приходилось 35% выручки компании, а в 2020 году показатель должен вырасти уже до 50%. По словам Сачкова, компания стабильно прибыльна последние пять лет и развивается исключительно на свои деньги. Акции компании продавались ее менеджерами серьезным структурам, в том числе сингапурским и заокеанским фондам. Словом, полный медиа-триумф, а впереди — новые победы и достижения.



Замок и правда, на первый взгляд, выглядел весьма впечатляюще: г-н Сачков является гендиректором и входит в состав учредителей, как минимум, четырех структур (ООО), входящих в т.н. «Группу «Айби» (Group-IB), которую называют одной из влиятельных в индустрии кибербезопасности, наряду с такими «китами» как Palo Alto Networks, FireEye, «Лабораторией Касперского». Напомним, специализация «Айби» — предотвращение и расследование киберпреступлений.



Противоречие же состоит в том, что, вопреки оптимистическим интервью Сачкова, только за 2020 год чистые активы компании «просели» серьезно, показав «минус 80 млн. рублей» и убыток почти в 10 млн. рублей. Казалось бы, не самые большие потери, но экспертов не обманешь. По данным Audit-it.ru, финансовое состояние компании оценивается хуже среднего по отрасли. Этакий звоночек, сигнал, что за внешним лоском заявлений донельзя самоуверенного «киберХолмса» кроется червоточинка.



Исходя из многочисленных интервью и публикаций, связанных с деятельностью ИТ-структур Ильи Сачкова, становится ясно, что его бизнес «встал на ноги», благодаря работе с госструктурами, в том числе силовыми. И сам молодой олигарх не скрывал, что оказывал, скажем так, «консалтинговые услуги» правоохранителям, прямо или косвенно помогая в борьбе с кибер-мошенниками и наведении порядка в целом отрасли, где уровень преступности в последние годы несоизмеримо вырос, зашкаливал.



«Встав на ноги», молодой бизнесмен публично подчеркнул, что время бесплатного консультирования силовиков безвозвратно ушло, а теперь отношения строятся исключительно по принципу «Утром деньги — вечером стулья». Грубо говоря, рисовкой ли было подобное заявление или же близким к реальности, теперь не так важно, поскольку стало ясно: Илья Сачков решил играть по-крупному, решив говорить с государством по-другому, на уровне ведущих силовых госпораций, ставя условия, нещадно бичуя в СМИ то, что вызывало его раздражение и гнев.



Впрочем, даже не касаясь госструктур, со щедрыми заказчиками, по мнению экспертов, у подразделений Сачкова проблем не было. Здесь четко вырисовываются действия в интересах крупных «акул» бизнеса. Например, таких как «водочный король» («Русский стандарт») и хозяин «офшорной империи» Рустам Тарико. Есть мнение, что «хозяйство Сачкова» по указанию шефа участвовало в фабрикации уголовных дел в интересах заказчика. Так, семенами немалого прибытка рождались «экспертизы», «выводы» и т.д. Например, «кибердетективами» по заказу «водочного короля» была атакована группа в соцсетях «Официальная группа Антирусский стандарт».



Еще один весьма щекотливый инцидент имел место быть при исполнении заказа скандального казахского олигарха Кернеса Ракишева, чье состояние вот-вот достигнет сладкой цифры в $ 2 млрд. Здесь «кибердетективы» «засветились» при попытке «отжать» у бывших сотрудников Rambler Максима Коновалова и Игоря Сысоева основанную ими компанию «Nginx». Куш был солидным — например, только в 2018 г. годовая выручка Nginx составила $26 млн. Но атака захлебнулась, и споро сфабрикованные, как пирожки в бабушкиной духовке, уголовные дела в отношении Коновалова и Сысоева не помогли.



Среди клиентов подопечных Сачкова также был замечен еще один интернациональный олигарх — Алишер Усманов, который, уловив звон монеты, давно с головой окунулся в ИТ-бизнес. Здесь взаимопроникновение интересов Усманова и молодого «киберолигарха», судя по всему, достигло нужной глубины, принося удовлетворение обоим. Не случайно, источники в Сети отмечают, что вплоть до ареста владелец Group-IB Илья Сачков был на постоянной связи у советника Усманова Григория Левченко, выполняя огромное число заданий от олигарха, который давно не появляется в России...



….Акулы чуют запах плоти. И «Группа Ай-Би», казалось бы, уверенно держала курс по ветру, следуя в кильватере матерых хищников, тех, кто время от времени подкидывает хорошие заказы. Оформился выход на международный уровень. Ведь, как принято считать в мире чистогана, деньгам очень тесно в национальных границах.



Словом, с государством иметь дело для Сачкова стало мелко. Знаете ли, мещанством попахивает. Аппетиты у «киберолигарха» оказались гораздо выше, о чем он, не стесняясь, признавался репортерам во время любования собой в одном из интервью: «Наша стратегическая цель — построить компанию по кибербезопасности нового типа, которая не зависит ни от одного государства. Моя задача — сделать огромную структуру географически распределённых точек. В моей модели их должно быть не меньше 40-ка», - откровенничал глава Group-IB.



Следующий посыл Сачкова, который прямо заявил, что «кибербезопасность не может быть связана с политикой», не просто занимателен, но, пожалуй, является ключевым, многое объясняющим. По крайней мере, становится ясно, почему москвич Илья Сачков, который с красным дипломом окончил факультет информатики и систем управления МГТУ имени Н.Э. Баумана, вдруг почувствовал себя «гражданином мира»: «Мне нужна распределённая компания, офисы которой настолько не зависят друг от друга, что если мне завтра придёт приказ закрыть офис, допустим, в России, то на моих клиентах ни в одной точке мира это не отразится».



…Илья Сачков уже задыхался на родине, словно предчувствовал свои проблемы с правоохранителями в будущем, объявляя о децентрализации офисов компании по всему миру… Но это, как говорится, дела бизнеса, темные, латентные. Там полумрак и тишина. Деньги ведь любят тишину, не так ли?



Ряд Телеграмм-каналов на удивление оказались здорово осведомлены о подноготной деятельности «киберолигарха» после его задержания силовиками. В частности, ТГ-канал «ВЧК-ОГПУ» вполне откровенно, не стесняясь, вещал: «Group-IB и Илья Сачков раскрутились за счёт тесного сотрудничества с ЦИБ ФСБ и её руководителем Сергеем Михайловым (сотрудник спецслужб РФ, уличенный в госизмене и осужден на 22 года — И.С. ). Он же открыл Group-IB путь к бюджетным деньгам. Когда Михайлова обвинили в госизмене, Сачков быстро отвернулся от куратора. Более того, представители Group-IB выступали свидетелями и экспертами по данному делу. От бюджетных потоков отвыкнуть невозможно и Сачков вечно в их поиске. Попутно он обслуживает интересы олигархов».



Его головокружение от успехов проявилось даже на встрече с Президентом России, куда Сачков попал как один из победителей в конкурсе «Немалый бизнес». «Русская компания Group-IB в четыре раза круче, чем Касперский!», - пафосно воскликнул Илья Сачков перед Владимиром Путиным. О реакции президента на подобный перл широкой общественности неизвестно. Зато на основе открытых источников, тех же публикаций в СМИ, стало возможно наглядно увидеть, что популярность, деньги и ощущение близости к сильным мира сего делали с личностью Ильи Константиновича Сачкова, методично размывая то, чему в армии раньше учили замполиты. Но замполитов давно нет, да и Сачков в армии не служил. «Киберолигарх» поплыл… Отсюда и прискорбная, чего греха таить, констатация фактов в mass-media: «Имея такую клиентуру, связи в спецслужбах Илья Сачков возомнил себя «богом» и считает нормальным по любому поводу открывать огонь из пистолета по обычным людям».



Речь идет о феерии в феврале 2012 г., когда в бизнес-центре «АВС» в Мажоровом переулке (фигуранта с недавних пор преследовали названия-символы - И.С.) Илья Сачков выстрелил в спину охраннику, сделавшему ему замечание. Дальше-больше: в ноябре 2019 года Сачков возле отеля Four Seasons открыл огонь уже по таксистам. Зачем? Почему? Таксисты мешали Сачкову. В тот день у него просто было плохое настроение… Таксистам были причинены телесные повреждения.

Что самое интересное, оба инцидента сошли Сачкову с рук, никакой ответственности он не понёс! Так бывает? А разве подобной безнаказанностью кого-то удивишь сейчас в России?

Люди, близкие к Сачкову, в том числе по Group-IB, говорят, что всё до примитива банально и обыденно: во всем виноват «белый порошок», что шеф «поймал бэд-трип». В переводе с наркоманского на человеческий термин означает «отчаянное путешествие». Ближе к медицине это сленговое выражение описывает негативные, потенциально опасные для психики переживания, которые могут возникать во время психоделического опыта, обычно вызванного приёмом психоактивных веществ группы психоделикеов, таких как ЛСД и др. В психиатрии подобные казусы определяются как «чрезвычайно неприятный транзиторный психоз», либо как состояние «острой интоксикации, вызванной приёмом галлюциогенов».



Но диагнозы ставит медицина. Мы же не вправе обвинять без действенных доказательств кого-либо в болезни, даже грехе. Так что бичевать «путешественника» Сачкова не стоит. Мы лишь говорим о последствиях. А они, безусловно, ударили наотмашь по преуспевающему ИТ-специалисту России и привели его прямиком в следственный изолятор. И это печально, без ерничества и иронии.



Тогда снова возникают вопросы и противоречия, о каких уже говорилось выше. Как совмещались добродетель и порок в одной личине? Вопрос по Шекспиру и даже Священному Писанию. С одной стороны, дело, благороднее которого трудно и представить — борьба с киберпреступностью, попытка выйти на мировой уровень, а с другой — подозрительные факты, похожие на последствия наркомании, мошенничества, стрельба в спину и, простите, крысятничество — вывод бизнеса в офшоры. Налицо тлетворное влияние пагубной тенденции — неимоверной тяги к большим и очень большим деньгам, что отнимает у человека Родину в прямом смысле слова. Получается, что Илье Сачкову Россия больше не нужна?



Итак, Илья Сачков, который не раз и не два позиционировал в СМИ себя, как бездетный преуспевающий атеист, подозревается в измене Родине. Работают следственные органы. Но СМИ, как «четвертая власть», любят бежать впереди паровоза, да еще иной раз приукрашивая фабулу деталями, весьма спорными и даже вымышленными. Что касается Сачкова, то «всезнайки» из Forbes заранее установили его вину: сдал спецслужбам США легендарных «русских хакеров», которые взламывали сайты избирательных структур Америки, Демпартии, бичевали старушку Клинтон и ставшего впоследствии президентом Байдена, делая их дураками. Учитывая то, что жупелом «русских хакеров» в Америке очень любят размахивать со времен не к ночи помянутого Обамы, вытаскивая обвинения из шкафа в самый удобный момент, когда заблагорассудится, эти обвинения главы Group-IB выглядят весьма натянуто.



Но дыма без огня не бывает, скажете вы. Да, это так. Не случайно уже «секретом Полишинеля» в Сети выглядят утверждения о том, что Сачков очень любил устранять конкурентов руками …украинских спецслужб и спецслужб из западных стран. «Причём, с СБУ у него были очень давние и довольно отлаженные контакты через компанию-партнёра на Украине», - приводится предположение на одном из ТГ-каналов. Учитывая то, что в нынешней ситуации фактического внешнего управления Киевом СБУ превратилась в филиал ЦРУ, АНБ, МИ6, вместе взятых, деятельность Сачкова просто не могла не вызвать самого пристального внимания специальных служб РФ. Политолог Марат Баширов, комментируя дело Сачкова, пытался на пальцах объяснить канву происходящего, не затрагивая детали: «Взрывной рост компании — попытка выйти на IPO, что требует раскрытия информации. Вот и раскрыл, но часть того, что раскрыл — гостайна. Мир IT не живёт по законам старого бизнеса. Просто потому, что имеет доступ к критической информации. А это и есть государственная тайна. Выбор тут простой: или ты остаёшься лоялен стране, ограничивая себя, или рискуешь, желая получить большой денежный куш и тогда — как карта ляжет. У Сачкова она легла валетом против туза и была побита».



Небезызвестный «Незыгарь», судя по всему, имел немного больше информации, правда оперируя ей уровнем слухов: «Говорят о наличии якобы его (Сачкова - И.С.) согласия работать на Минюст США, заключённого им летом 2021 года на одном из островов Средиземного моря». Объяснение и здесь попахивает ароматом змеиной шкурки измены: создание глобальной IT-компании с мощной киберразведкой глава Group-IB осуществлял в сотрудничестве с «западными коллегами».



«Вознесшись на отечественный ИТ-шный Олимп, Илья ощутимо потерял берега и, продавая свои услуги на зарубежные рынки — в Сингапур и ОАЭ — начал, как говорят, излишне откровенничать с потенциальными клиентами о том, каких успехов GIB добился на ниве отечественного инфобеза, с кем работал, какие проекты выполнял. Ну и просто, чтоб вы понимали, Сингапур находится под американским колпаком… А в этой сфере грань допустимой откровенности с контрагентами исключительно тонка», - добавил «медку» канал «Беспощадный пиарщик» .



Словно резюмируя историю главы Group-IB, эксперт Герман Клименко, которого издание «Собеседник» представило как «бывшего советника Президента по интернету», кратко характеризуя Сачкова, заметил: «Работал на два лагеря». Мол, Илья «из молодого непоротого поколения. И отсылки, типа, следить за базаром, для него были не очень важны».



Так что у Сачкова, как у товарища Саахова из «Кавказской пленницы» теперь только два пути — или в ЗАГС (на свободу, доказав собственную невиновность), или к прокурору (получив срок за измену Родине). В последнем случае наступит время порки. И она будет больной.



(с) Игорь Строганов



https://segodnia.ru/content/24... - цинк



В целом, выглядит так, что до определенного момента вполне себе добросовестно работавший с государством Сачков, потерял берега и начал контактировать с потенциальными работодателями на стороне, что в условиях Холодной войны, будет однозначно восприниматься как государственная измена, особенно, если были выявлены факты контактов Сачкова с представителями иностранных спецслужб или государственных структур. И безотносительно того, пошел ли Сачков на это просто ради денег, диверсифицированной кампании выведенной из России или по идеологическим причинам, реакция на это будет жесткой. Если на подработку на олигархов еще могли закрыть глаза пока тот приносил пользу органам, то вот на сотрудничество с вражескими спецслужбами и государственными структурами государств-противников - это харам. И на примере Сачкова остальным покажут, что за эти флажки заходить не следует - деньги, авторитет и регалии в этом случае не спасут. Именно такое впечатление складывается, чем больше читаешь материалов посвященных делу Сачкова.



Понятное дело, что само следствие и суд будут проходить в закрытом режиме и в прессу попадет лишь то, что посчитают нужным спецслужбы (адвокаты находятся под подпиской о неразглашении), так что какие-то конкретные обстоятельства контактов Сачкова с иностранными спецслужбами мы наверное узнаем позже, когда появятся какие-то утечки связанные с материалами уголовного дела или же официальные заявления, в особенности, если процесс над Сачковым посчитают нужным сделать показательным.

https://colonelcassad.li...