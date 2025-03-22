Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.152

Памятка на входе в штаб группы Аида СпН "Ахмат". https://t.me/iamsniper/10770

Бойцы 70 мсп вытащили в тыл подбитый украинский танк Т-72М1 с ножевым тралом Track Width Mine Ploughs (TWMP), разработки британской Pearson Engineering. Выглядит ремонтопригодным.

https://t.me/boris_rozhin/154353

ЧУДОВИЩНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ УКРАИНСКИХ НАЦИСТОВ.

Боевики ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино.

Выродки из ВСУ убили почти всех жителей села Николаево-Дарьино в Курской области. Подробности рассказали в Минобороны РФ.

«Но до недавнего времени в нем (Николаево-Дарьино) еще оставались мирные российские граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года... В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — сказано в сообщении военного ведомства в telegram-канале.

Более шести месяцев, до того как российские солдаты освободили населенный пункт, бойцы ВСУ использовали курян в качестве живого щита, издевались над ними и держали в заложниках.

Освободить село Николаево-Дарьино российским военным удалось 27 января. От ВСУ населенный пункт зачистили бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

С нацистами не ведут переговоров! Нацистов уничтожают. Как бешеных животных.

https://t.me/specnazAlpha/34200

Даже враг в шоке от такого нашего «штурма»… Это уже просто ни в какие ворота не лезет.

В соцсетях вирусится видео с Покровского направления, где наши парни буквально ползут под дронами.

Ползут — потому что ранены.

Под дронами — потому что нет прикрытия

Это же люди, НАШИ люди. Это чей-то сын, чей-то супруг, парень, брат, сват итд…

Ну как так можно- то?!?!?!

https://t.me/Georgiypoems/5059

Курская область. Наши гвардейцы-десантники из 83 одшбр пополнили коллекцию трофеев американским М113 с «балкенкройцами».

https://t.me/boris_rozhin/154414

Печальная весть с фронта:

Водитель «Урала» вёз ребят с передка. Преодолев опасный участок пути за ними увязался вражеский дрон. Водитель крикнул бойцам, чтобы те соскакивали на ходу, а сам остался в машине, чтобы увести её дальше от ребят. Через несколько секунд дрон атаковал машину и взорвался, Урал загорелся. Водитель к сожалению погиб...

Он выполнил свой долг до конца…

Быть воином, жить вечно…

https://t.me/Georgiypoems/5071

14 февраля состоялся обмен погибшими.

Противнику вернули тела 757 убитых ВСУшников.

Нам вернули 45 наших погибших бойцов.

Из цифр видны реальные потери обеих сторон, а не то, что озвучено западной пропагандой.

Мир праху наших погибших воинов.

https://t.me/boris_rozhin/154558

Отряд "Д". Группа Аида СпН "Ахмат". 2024 год.

Ряд бойцов на фото уже не БГ.

Лангепас (первый на фото) - тяжёлый триста, Курская область. Пробило колено осколками.

Мадяр (справа на фото) - тяжёлый триста, Харьковское направление. Поврежден правый глаз осколками.

Танчик (по центру вдали) - погиб при штурме мелового карьера.

https://t.me/iamsniper/10862

Снайпер группы Аида СпН "Ахмат"

https://t.me/iamsniper/10863

Бойцы 70 мсп вытащили в тыл подбитый украинский танк Т-72М1 с ножевым тралом Track Width Mine Ploughs (TWMP), разработки британской Pearson Engineering. Выглядит ремонтопригодным.

https://t.me/Ugolok_Sitha/24682 Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции

https://t.me/Ugolok_Sitha/24697 Уходим в ночь. Хроники СВО,

https://t.me/Ugolok_Sitha/24707 Мангалостроение на разных типах техники в зоне СВО Мангалостроение на разных типах техники в зоне СВО

https://t.me/Ugolok_Sitha/24709 Будни войны Будни войны

https://t.me/Ugolok_Sitha/24722 Очередной урожай сбитых вражеских дронов "Баба-Яга" Очередной урожай сбитых вражеских дронов "Баба-Яга"

https://t.me/Ugolok_Sitha/24728

Утвержден логотип и шеврон Африканского Корпуса. Кратко о его смысловой основе:

1. Форма - в качестве основы используется щит, однако его силуэт является также отсылкой к парашютному куполу.

2. В центре расположены шлем, за основу взят шлем святого благоверного князя Александра Невского, и меч, основой послужил древнерусский полуторный меч.

3. В качестве подложки используется стилизованное изображение Африканского континента.

4. Девиз "Осмелившийся побеждает!". Ключевая идея девиза - одной лишь силой победить невозможно, важны смелость, решимость и готовность идти к Победе до конца.

https://t.me/PMCRatnik/3950

Остов очередного уничтоженного БТР M1126 Stryker ВСУ в Курском приграничье

https://t.me/ZA_FROHT/38390

Трофейный американский БТР М113 с Кременского направления. февраль 2025.

https://t.me/Ugolok_Sitha/24742 Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции

https://t.me/Ugolok_Sitha/24745

На канале "Росич":

«Приветствую! У нас в подразделении есть бронеавтомобиль Урал "Торнадо". Около полугода назад выдали, на нем возят хозяйственные товары, исключительно глубоко в тылу. Но в основном он стоит без дела. А на огневую позицию логистику осуществляют буханкой и простой КамАЗ без брони. То есть - если «Торнадо» сожгут при выполнении боевой задачи, но при этом сохранится личный состав (благодаря характеристикам бронирования данного автомобиля), в итоге командиру подразделения разорвут жопу за утерю тех средства». Урал «Торнадо» это вот.

https://t.me/rosich_russia/72529

Если серьезно, то у меня есть основания полагать, что это проблему решат, возможно не сейчас, а после СВО, так же как и решили проблему с закрытыми ангарами для военных самолетов. Как всегда долго запрягаем. Удручает одно, сколько ещё погибнет наших воинов из-за этого. Тяжко на душе, когда понимаешь, если бы чей-то отец, сын или брат ехал в защищенное автомобиле, то он мог бы не погибнуть от осколков рядом упавшего ОФ снаряда или мог выжить при подрыве на мине.

Естественно МРАП не панацея, но это увеличивает шанс выживаемости личного состава на служебно-боевой задачи. https://t.me/rosich_russia/72531

Очередной новый МРАП был замечен в зоне СВО, Ишаки были. Верблюды были. Теперь и лошадок припрягли. МРАП у нас только в тылу.

https://t.me/rosich_russia/72769

Зачем 12 000 российских танков пылятся на границе с Китаем? Они больше не нужны на СВО?!

При этом на снимках замечены новейшие Т-14 "Армата", а российские элиты стали летать на Алтай как к себе домой. https://t.me/+pNLzFDvmagcwYjZi

На передовой атеистов нет – это бесспорно. Все верят в силы небесные, но они далеко и высоко. А гораздо ближе ангелы-хранители, у которых за спиной медицинская сумка. Один из них – ростовчанин «Карась». «Карась» – профессиональный медик, травматолог со средне-специальным образованием, бесконечно предан своему делу. В период пандемии добровольцем вызвался работать в «красной зоне» ковидного госпиталя. А когда оказался за «лентой», попросился в инженерно-сапёрную роту, где нужен был санитарный инструктор.

«Пришла повестка, отправился в военкомат. Я из Ростова-на-Дону – города воинской славы. С начала спецоперации понимал, что Российская армия, как и наши прадеды, борется с нацизмом. По-другому нельзя», – рассказывает военнослужащий.

https://t.me/mod_russia/48930

Небо под контролем батареи «Угры» Защита наших передовых позиций, а также мирных объектов в новых российских регионах от нападения врага с воздуха стала одним из важнейших направлений боевой работы. Тут на помощь приходят расчеты зенитных ракетных комплексов группировки войск «Запад».

«Главное, что до сих пор мы работаем без потерь в личном составе. Каждый расчёт поистине боевой, всему наученный и слаженный. Бывали в разных ситуациях. Попадали под артиллерийский обстрел, под нападение «Бабы-Яги» и других беспилотников. Даже HIMARS охотились за нашими расчётами, но Бог миловал», – рассказал командир батареи с позывным «Угра».

https://t.me/mod_russia/48935

Тг-канал "Портфель Генштаба" высветил уродливую ситуацию. Полагаем, что уроки Финской и даже Великой Отечественной войны о маскировке пехоты и техники в зимних условиях оказались полностью забыты, учитывая, что в последнее время появляются кадры, на которых отчетливо видна наша наступающая техника зеленого цвета среди белых полей Интересно, указывает ли это на проблему с логистикой при доставке банальной белой краски и зимних маскировочных сетей? Или беспробудную тупость некоторых командиров?

https://t.me/genshtab24/81407

Главная беда в том, - продолжает канал, - что никак не наказывают конченных пидорасов в командовании ряда подразделений, которые своими тупыми и некомпетентными решениями стачивают очередную партию людей. Для них люди — это так, просто личный состав и не более. У хохляцкого командования на Курском направлении такое же отношение (вероятнее всего, заканчивали одни и те же училища).

Уже более двух лет наблюдаем то, что некомпетентный скот, стачивающий людей, не то, чтобы не несет наказания за свои преступные приказы, но и вовсе переходит на вышестоящие должности.

Как же хочется увидеть на фронте штурмовой штрафбат, состоящий из генералов-полковников-подполковников. Да и большинство бойцов об этом тоже мечтает.

https://t.me/genshtab24/81410

На Покровском направлении наши бойцы ГрВ "Центр" затрофеили вражеский «Козак» и редкий БТР М117 «Guardian»https://t.me/urga_74/3548

«ОБЕРЕГАЕТ» (пульс фронта) Позывной «АРТИСТ», группа «Аида» спецназа «АХМАТ»

- «Происходили такие моменты… Мы подорвались на кассетной мине и… ни царапины! Машина – в хлам, а у нас вообще ни царапины, пять человек нас было… Ну, как тут не поверишь в Бога! Бог велик, Бог един, он оберегает».

- (об Аиде, командире группы): «Самое важное, что он в меня вложил – это воспринимать всё так, как есть, не ныть, не плакать, не жаловаться… Если есть какая-то проблема – решать её. Задней вообще передачи у нас нет, не существует – ТОЛЬКО ВПЕРЁД! Одел броник, автомат – всё. И пошёл. Тем более, когда с тобой такой командир!»

https://t.me/Russia_heroes/1602 Отряд "Б"

Боевой выход.

https://t.me/iamsniper/10844

ЗРК 9К331МУ «Тор-М1-2У» группировки войск «Восток». На счету расчёта свыше ста поражённых целей.

https://t.me/boris_rozhin/154849 Каналы противника обращают внимание на «антидроновый коридор» ВС России на Донбассе Дрон путается винтами в сетке и не попадает по нашей технике. Тропа Хо Ши Мина современных лет, получается

https://t.me/dva_majors/64779 Примерно так выглядит список тех с кем мы воюем, да не напрямую но всё же.

https://t.me/The_First_SHO_Russia/2705

В Суджу по трубе 14 км. А так все нормально! Все четко!

Операция «Поток-3». Суджи.

ОДШБр «Ветераны»

11 ВДВ

ДШБр «Восток»

30 МСП

Морская пехота

106 ВДВ

Ахмат

Последствия операции «Труба». Сейчас наши Герои проходят реабилитацию и находятся под наблюдением медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4 бригады 3 армии

https://t.me/medsluzba_speznaz_akhmat). (https://t.me/medsluzba_speznaz_akhmat

«Оперативно группа врачей медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4 бригады 3 армии выдвинулась в Курскую область, чтобы обследовать наших бойцов после операции «Труба». Мы знаем о том, что последствия отравления тяжелыми металлами достаточно специфические и могут стоить жизни, поэтому решили взять все под свой контроль. Буквально за сутки, собрали врачей, рентген аппарат и все необходимые медикаменты для лечения парней и доставили их в госпиталь.» - рассказывает начальник медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4 бригады «Буля»

«У ребят развивается поражение легких - альвеолит, у кого то односторонний, у кого то двусторонний и начинающееся явление дыхательной недостаточности. Все они нуждаются в наблюдении и рентген контроле. Во вторых, в специфическом лечении и лечении антидотами. Причина заболеваний в данной ситуации - пары, которыми надышались бойцы во время операции, эти пары содержат пары нефтепродуктов, соли тяжелых металлов и через 3-5 дней развивается коварное воспаление легких, которое в дальнейшем приводит к самым серьезным последствиям, в том числе к летальному исходу, если запустить заболевание. Хотелось бы обратить внимание, что в рентген контроле и лечении нуждаются, практически, все ребята, побывавшие в трубе. Еще коварность этого заболевания в том, что на момент осмотра сразу после операции, легкие были чистыми, а вот начинает все проявляться только на 3-5 день. Подчеркиваю, что это классическая ситуация для специфического воспаления легких из за химических веществ. Последствия развиваются на 3-5 день и чаще лавинообразно. Приехали мы, как раз, чтобы контролировать ситуацию и мы позаботимся о каждом.» - рассказывает терапевт мед. службы спн «Ахмат» с позывным «Торреро».

https://t.me/medsluzba_speznaz_akhmat/672

А вот и сам командир подразделения связи спецназа «Ахмат» с позывным «Тимсо» рассказывает, как чувствует себя после операции «Труба»

https://t.me/SpNAhmatTimso

Наши десантники отправляются на отдых после освобождения Суджи.

Бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады завершили боевую задачу по освобождению Суджи в Курской области.

"Больше месяца сидели, выгнали хохлов. Задача выполнена, все домой… ну как домой, на отдых", — сообщил боец с позывным «Меркит.

https://t.me/Georgiypoems/5314

Ваш подвиг на всегда останется в сердцах всего мира!!! Операция Ы - Труба!!!

https://t.me/Georgiypoems/5297

ОДШБР "Ветераны", участвующие в освобождении Курской области, выложили фотографии откуда-то из-под земли. https://t.me/veterany_60omsb

Небольшой сюжет про операцию «Поток» с новыми кадрами Труба была длиною почти 15 км. Высота 1м40см и чаще всего преодолевали ползком. Операцию подготавливали больше месяца. Привлекали разных специалистов и сами газовщики сказали, что пройти просто нереально. Но не для русских бойцов. В течении нескольких дней выкачивали остатки газа и закачивали кислород. Просверливали отвествия, для поступления воздуха. Выкапывали так назваемые накопители для личного состава, заноз БК, еды, воды, оборудование туалетов. На это ушло более 3-х недель. Вот так местами ползком. Не обошлось без эксцессов. Несколько человек первой группы надышались газовыми парами и отравились. Их смогли эвакуировать и откачать. Один из них. И они опять вернулись к трубе, как бы не было страшно! Работает сварка. Заходили 800 человек в течение 4-х дней. Дошли все. Узнаете? Это Зомби. Один из разработчиков и исполнителей операции. Как он сам выразился: это должно войти в аналы наших лучших операций. Посмотреть рассказ Зомби можно по ссылке: https://t.me/proofzzz/32044 Вот некоторые командиры операции. Перед рассветом наверх вышли около 300 бойцов. Перед атакой. В течении дня вышли остальные 500 бойцов. Скрины с репортажа об операции "Поток" в Судже.

https://t.me/Georgiypoems/5283

«Где следующая труба?!»

Герои трубопроводной операции возвращаются с боевого задания, которое уже вошло в историю. https://t.me/ssigny/129066 Штурмовики, зашедшие в тыл подразделениям ВСУ в Суджанском районе по газовой магистрали, поделились впечатлениями об операции. "У наших дедов была Курская дуга, а у нас будет Курская труба!" - пошутил один из учвстников операции.

https://t.me/ssigny/129021

Операция штурмовиков РФ в Судже будет вписана золотыми буквами в историю СВО: бойцы провели под землей шесть суток. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Бойцы добровольческого штурмового отряда «Ветераны» шлют привет из Суджи.

https://t.me/aviapro1/72889

Около полуночи 1 марта 2025 г., суджанское направление. Подготовка бойцов спецназа «АХМАТ» МО РФ к исторической операции «бросок через трубу».

Уникальная операция по многокилометровому подземному заходу в Суджу, в тыл противника, войдёт не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России.

https://t.me/proofzzz/32051

Друг пишет с фронта. "Зашли с утра в заброшенный дом, а там во дворе вот такая картина.

Породистых собак столько же, сколько и дворняг.

В морозы им тяжко, лапы дрожат. Бегают по улицам, периодически свой сухпай раздираешь и кормишь их".

В одной фотографии сразу всё. Общая беда, разные судьбы, трагедии, и символы происходящего.

https://t.me/MedvedevVesti/19978 Шерстяной начмед в звании полковника следит за выдачей медпрепаратов для бойцов. Фото от подписчика. Наш слон с позывным "Мистер тигр", с канала "Дядя Миша. Гладиатор Шторм" .На БЗ по обеспечению связи только с улыбкой на лице. Отряд "ТИМСО" СпН "АХМАТ"



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