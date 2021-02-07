Феномен дебаркадера - для чего строились несамоходные суда на бетонной подушке

В советскую эпоху было создано множество интересных транспортных средств: наземных, воздушных, водных. Что касается последних, то, пожалуй, самыми необычными можно назвать судна на подводных крыльях или воздушной подушке. А вот о таком нетривиальном сооружении на воде, как дебаркадер, вспомнит не всякий, хотя они и сегодня найдутся во многих отечественных городах. А все потому, что сегодня несамоходные суда на бетонных подушках оказались не у дел, и в большинстве случаев попросту забыты.

Дебаркадер рядом с речным катером, Энгельс. /Фото: oldsaratov.ru

Сегодня это прозвучит достаточно странно, однако во времена Советского Союза достаточно распространенной практикой было строительство железобетонных кораблей. Такие необычные на первый взгляд конструкции в реальности весьма успешно держались на водной глади. Причем настолько, что из них делали даже боевые корабли.

Когда же правительство СССР в пятидесятых годах прошлого столетия продумывали пути развития речного судоходства, в качестве одного из элементов его инфраструктуры как раз и были выбраны железобетонные конструкции, которые должны были выполнять роль причалов. Именно так и появился дебаркадер. Сам термин заимствован из французского языка - от «debarquer» — «высаживать на берег».

Дебаркадер в г. Ярославль, ныне затоплен. /Фото: sobaka.ru

По своей сути дебаркадер представляет собой элемент транспортной инфраструктуры для погрузки и выгрузки пассажиров и грузов. Говоря простым языком - это несамоходное судно, которое выполняет функцию плавучего причала. Первые дебаркадеры появились на советских просторах еще в начале существования Советского Союза - с середины двадцатых годов прошлого столетия. Хотя и в царскую эпоху они тоже строились, но тогда они были единичны.

Дебаркадер в Ильинке, фото 1950-х годов. /Фото: infoflotforum.ru

А вот массово их стали строить уже в послевоенный период. На тот момент сталинская архитектура еще активно строилась, и выполненные в псевдоклассическом стиле, дебаркадеры отлично подходили к общей атмосфере, создаваемой тогда в Советском Союзе. При этом и с наступлением периода «оттепели» актуальность плавучих причалов на железобетонной подушке не угасла - они продолжали десятками появляться во всех уголках СССР, где развивалось речное судоходство.

Плавучее железобетонное судно в Рыбинске, современный вид. /Фото: rweek.ru

Дебаркадеры, которые использовали в речном судоходстве, делятся на два вида: мобильные и стационарные. Первые можно было транспортировать с места на место благодаря способности поддерживать постоянную плавучесть. А вот стационарные модификации были неразрывно связаны с берегом по дну или с помощью различного рода причальных сооружений.

Заброшенный дебаркадер на берегу р. Дон, вид со стороны берега. /Фото: pikabu.ru

Конструкция данного типа несамоходных судов состоит из железобетонного понтона и надстройки, которую могли строить из дерева или других материалов. Функциональность дебаркадеров также весьма широкая: так, например, на их территории могут размещать заведения общественного питания, гостиницы или офисы, они также нередко выполняли роль речных вокзалов, заправочных станций, плавцеха или плавзавода. Кроме того, на них можно разместить специализированные объекты транспортной либо оборонной инфраструктуры, такие как плавказарма или общежитие, заправочную станцию для водного транспорта или разного рода погрузочно-разгрузочное оборудование.

Погрузка пассажиров с дебаркадера на судно на подводных крыльях, 1960-е годы. /Фото: radikal.ru

При таком достаточно широком диапазоне функциональных вариантов эксплуатации дебаркадеров сегодня они не просто оказались на периферии истории, от них еще и массово избавляются. Многие плавучие причалы со временем утратили свое первоначальное значение и стали пространством для открытия кафе и ресторанов на воде.

Построенный в 90-е годы дебаркадер под отель на воде сегодня - знаменитый петербургский «призрак». /Фото: fiesta.ru

Однако и подобные заведения тоже в последние годы все чаще отбывают в историю. Дебаркадеры либо затапливают, либо они оказываются ненужными и приходят в запустение. Некоторым муниципальные власти пытаются присвоить им статус объекта культурного наследия, однако на общую печальную тенденцию эти единичные случаи повлиять не могут.

Десятки аварийных дебаркадеров по всей стране просто уходят под воду. /Фото: ranpress.ru

Причина наступления эпохи забытья для дебаркадеров стал общий упадок речного судоходства в стране - после развала Советского Союза оно утратило свою актуальность, и на его развитие уже мало что выделяется. Потому и плавучих причалов на бетонных подушках остается на отечественных просторах с каждым годом все меньше.

https://novate.ru/blogs/280121/57617/