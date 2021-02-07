Феномен дебаркадера - для чего строились несамоходные суда на бетонной подушке

Сегодня это прозвучит достаточно странно, однако во времена Советского Союза достаточно распространенной практикой было строительство железобетонных кораблей. Такие необычные на первый взгляд конструкции в реальности весьма успешно держались на водной глади. Причем настолько, что из них делали даже боевые корабли.
Когда же правительство СССР в пятидесятых годах прошлого столетия продумывали пути развития речного судоходства, в качестве одного из элементов его инфраструктуры как раз и были выбраны железобетонные конструкции, которые должны были выполнять роль причалов. Именно так и появился дебаркадер. Сам термин заимствован из французского языка - от «debarquer» — «высаживать на берег».
По своей сути дебаркадер представляет собой элемент транспортной инфраструктуры для погрузки и выгрузки пассажиров и грузов. Говоря простым языком - это несамоходное судно, которое выполняет функцию плавучего причала. Первые дебаркадеры появились на советских просторах еще в начале существования Советского Союза - с середины двадцатых годов прошлого столетия. Хотя и в царскую эпоху они тоже строились, но тогда они были единичны.
А вот массово их стали строить уже в послевоенный период. На тот момент сталинская архитектура еще активно строилась, и выполненные в псевдоклассическом стиле, дебаркадеры отлично подходили к общей атмосфере, создаваемой тогда в Советском Союзе. При этом и с наступлением периода «оттепели» актуальность плавучих причалов на железобетонной подушке не угасла - они продолжали десятками появляться во всех уголках СССР, где развивалось речное судоходство.
Дебаркадеры, которые использовали в речном судоходстве, делятся на два вида: мобильные и стационарные. Первые можно было транспортировать с места на место благодаря способности поддерживать постоянную плавучесть. А вот стационарные модификации были неразрывно связаны с берегом по дну или с помощью различного рода причальных сооружений.
Конструкция данного типа несамоходных судов состоит из железобетонного понтона и надстройки, которую могли строить из дерева или других материалов. Функциональность дебаркадеров также весьма широкая: так, например, на их территории могут размещать заведения общественного питания, гостиницы или офисы, они также нередко выполняли роль речных вокзалов, заправочных станций, плавцеха или плавзавода. Кроме того, на них можно разместить специализированные объекты транспортной либо оборонной инфраструктуры, такие как плавказарма или общежитие, заправочную станцию для водного транспорта или разного рода погрузочно-разгрузочное оборудование.
При таком достаточно широком диапазоне функциональных вариантов эксплуатации дебаркадеров сегодня они не просто оказались на периферии истории, от них еще и массово избавляются. Многие плавучие причалы со временем утратили свое первоначальное значение и стали пространством для открытия кафе и ресторанов на воде.
Однако и подобные заведения тоже в последние годы все чаще отбывают в историю. Дебаркадеры либо затапливают, либо они оказываются ненужными и приходят в запустение. Некоторым муниципальные власти пытаются присвоить им статус объекта культурного наследия, однако на общую печальную тенденцию эти единичные случаи повлиять не могут.
Причина наступления эпохи забытья для дебаркадеров стал общий упадок речного судоходства в стране - после развала Советского Союза оно утратило свою актуальность, и на его развитие уже мало что выделяется. Потому и плавучих причалов на бетонных подушках остается на отечественных просторах с каждым годом все меньше.
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