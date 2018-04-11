Детская книжка как энциклопедия советского быта

Всем известен феномен советской "детской" культуры - мультфильмов, книжек, песен. Они, несмотря ни на что, любимы народом. Только наш человек может купить диск с детскими песенками из советских мультфильмов для себя и врубить его на полную мощность в автомобиле, балдея по дороге в офис...



Полистаем советские детские книжки, и освежим в памяти элементы быта - то, что окружало нас в детстве и было обыденным и привычным - как сегодня микроволновка на кухне... И то, что мы успели изрядно подзабыть, и то, что навевает мысли - "А было ли оно вообще?".



Итак, помните ли вы еще детали повседневной советской жизни?

Здесь мы видим сразу два непременных артефакта советской действительности:

ЭМАЛИРОВАННЫЙ ТАЗ и ТАБУРЕТКУ. Обычно к комплекту прилагался кувшин или эмалированный чайник, в котором держалась кипяченая вода (да-да, фильтров и картриджей тогда еще не было)) И еще тазик - в профиль Кое-где тазики еще благополучно доживают свой век - разных размеров и цветов: И еще та самая табуретка – кстати, советский прообраз домашней барной табуретки – на перекладину было очень удобно ставить ноги И они же опять вместе НИКЕЛИРОВАННАЯ КРОВАТЬ – без нее невозможно себе представить быт советского гражданина.

Пожалуй, ей можно было бы спеть оду - на ней жизнь зарождалась, на ней же и кончалась...

Кстати, обратите внимание на круглые бубочки на спинке кровати - они обычно свинчивались, и в них можно было устроить классный тайник. А возле кровати положено было стоять стулу, на который правильные граждане аккуратно складывали одежду: Обратите внимание на еще одну деталь – накладной шиньон – писк советских модниц 1960-х. Вот так он выглядел в натуре: КАК БЫЛ ОДЕТ РЕБЕНОК?

Тепло, но не очень практично и казисто… – пальтишко на вате или ватине (довольно тяжелое и промокающее в сырую погоду), обычно с цигейковым воротничком, и валенки. Чуть позже валенки были модернизированы и у них появились калоши. Что и говорить, сегодня дети одеты гораздо ярче, удобнее и практичнее.

Однако тогда мы не ценили одного, но громадного плюса тогдашней детской одежды - она была НАТУРАЛЬНАЯ или, как сейчас модно говорить - ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ. Увы, но чем-то всегда приходится жертвовать...

Поехали дальше...

БУФЕТ и СЕРВАНТ – без них невозможно представить кухню и столовую. Практичная вещь, обычно хранившая в себе «парадную» посуду. Был еще и секретер - прообраз современной трансформирующейся мебели, и служил обычно рабочим местом, пришедший к нам из буржуазно-интеллигентского быта аж 19 века. В 1960-х секретеры и серванты стали менять модные остродефицитные "стенки". Но мы отвлеклись. Возвращаемся к БУФЕТУ: Такой буфет - как правило, резной, дубовый - стоил дорого.

В жизни тоже еще можно встретить буфеты - попроще.

Вот, например, такой - 1946 г. выпуска. В буфеты хорошо вписывались БИДОНЫ ДЛЯ МОЛОКА.

Есть еще такие, кто ими пользовался? Я еще помню как смутное воспоминание детства. Да-да, молоко продавалось на разлив, его привозили в таких больших машинах-цистернах, а носили его домой вот в таких бидонах, после чего непременно кипятили и снимали пенку. Это потом уже на пакетах с молоком стали писать "стерилизованное". А тогда кипятили. Даже в песню вошел бидон:

«Помнишь, пиво носили в бидоне,

Эх, ругался на это весь дом…»

Итак, бидон: Бидоны подороже (как и тазики) обязательно были с цветочками или в горошек: Чем же завершить наше повествование?

А, пожалуй, ничем я его не завершу. Пусть вместо завершения будут ваши воспоминания, иллюстрации и пополнение коллекции памяти. Этакий музей быта в детской книжке.

https://asnecto.livejournal.com/86054.html

Ну и в дополнение Раритет. Театр теней

Пагубная идеологическая забава советских детей, которым в силу культурной забитости не были известны более прогрессивные черепашки ниньзя, бэтмены и человеки-пауки. Помню, в детстве мы разыгрывали целые спектакли, но сегодня я помню только две фигуры - собаку и гуся. И вот недавно на антресолях чудесным образом обрели вырезку из журнала - глубокий глоток незамутненного светлого детства...

Кстати, удивительно, но киндер теперь каждый вечер требует "теньгавгав".

Итак, приобщитесь к редкому документу-свидетельству ужаса заидеологизированного советского детства:







https://asnecto.livejournal.com/78870.html