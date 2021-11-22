Огненный котёл для евроинтеграторов

Зачем был взорван Киев в 1941-м

80 лет назад, 28 сентября 1941 года, прогремел последний «загадочный» взрыв в центре Киева, забрав очередную порцию жизней оккупантов. Бушевали пожары, повергая немцев в ужас...

Героическая оборона Киева в Великой Отечественной войне длилась 70 дней. В ночь с 18 на 19 сентября 1941 года отступающие войска Красной армии уничтожили за собой днепровские мосты: железнодорожный, Дарницкий, Наводницкий, им. Евгении Бош. В тот же день гитлеровцы вышли на Крещатик и начали обустраиваться. Воинские части расселялись по заранее утверждённому плану, штабы – в гостиницах, высокопоставленные офицеры в хороших квартирах центра.

Впрочем, планы расселения менялись из-за слухов о заминированных зданиях. Городская комендатура, например, сначала устроилась в здании обкома партии на пл. Калинина (пл. Думская, ныне Майдан). Но буквально на следующий день переехала в гостиницу «Спартак», тоже на Крещатике, по соседству в здании Детского мира был организован пункт по приёму радиоприёмников. Штабу 29-го армейского корпуса предписано было занять гостиницу «Континенталь» на Николаевской (ул. Городецкого) в фешенебельных Липках. Нашёлся на Крещатике человек, который с готовностью вызвался показать немцам путь к гостинице.

То, что гостиница заминирована, немцы узнали в тот же день. Подсказал кто-то из местных. По воспоминаниям немецкого офицера, «генерал приказал до основательного осмотра здания разместить штаб в других домах». Однако советские минёры знали своё дело до тонкости… В «Континентале» после изучения вопроса расположился штаб 6-й армии…

Вскоре на Крещатике открылись кинотеатры и рестораны, в них появились местные и заезжие дамочки. Так началась 778-дневная оккупация города, которая завершилась 6 ноября 1943 года.

Надежда немцев на то, что Киев, как и ряд европейских столиц, как Амстердам, Брюссель, Париж, примет гитлеровскую оккупацию с «европейской вежливостью», развеялись через пять дней. Эстафету борьбы Красной армии с нацистами подхватили подполье и Большая земля. 24 сентября взорвались и заполыхали здание комендатуры (гостиница «Спартак») и соседнее здание Детского мира, забитого тысячами радиоприёмников. Тогда же в здании «Континенталя» произошёл взрыв и возник пожар. У советских минёров сработал запасной вариант. Кстати, с этого момента для 6-й армии вермахта, которая в 1940 г. без боя вошла в Париж, начинается путь к катастрофе. Она будет полностью уничтожена в сталинградском котле. Начиная с 24 сентября взрывы зданий в Киеве, сопровождавшиеся пожарами, следовали с убийственной периодичностью.

Газета украинских коллаборантов «Украинское слово», выходившая в Киеве при гитлеровцах с 25 сентября 1941 г., в октябре с ужасом писала о загадочных взрывах, уничтоживших центр древней столицы: «Полностью разрушены и сожжены Крещатик, Николаевская, Меринговская (ул. Заньковецкой), Ольгинская улицы и часть Институтской, Лютеранской, Прорезной, Пушкинской, Фундуклеевской (Хмельницкого) улиц и Думской площади (Майдан). Около 200 крупных жилых и административных зданий было разрушено взрывами и сожжено…»

Известно, немцы, чтобы остановить пожары, сами взрывали дома. Не помогало. В спецсообщении замнаркома внутренних дел УССР Савченко Сталину от 7 декабря 1941 г. (аналогичный документ был доставлен секретарю ЦК КП(б)У Хрущеву 4 декабря) описывалась ситуация в Киеве, начиная с 18 сентября: «24 сентября с. г., в полдень, взорвалось здание гостиницы "Спартак", в котором была размещена немецкая комендатура, и здание магазина "Детский мир" на углу ул. Крещатика и Прорезной. В результате начались большие пожары, тушить которые не было возможности из-за отсутствия воды. Для тушения пожаров в Киев прибыла немецкая пожарная команда, которая шлангами качала воду из Днепра. Во время тушения пожаров партизанами были дважды перерезаны шланги. Виновных не нашли».

Кто эти герои? Кто передавал донесения для Ставки? Кто готовил и как осуществлялись взрывы?

Операция по минированию множества зданий за несколько месяцев – сложнейшая работа, в которой участвовали многие десятки людей из разных служб. Тот факт, что немцы не смогли предотвратить большинства диверсий, даже уже когда точно знали о минировании, говорит о высоком профессионализме советских подрывников. Взрывное устройство Ф-1, которое дистанционно взрывалось на удалении от пульта за 600 километров, немцы долго не могли повторить, даже получив советские образцы.

В 1973 г. маршал инженерных войск В. К. Харченко выпустил в свет свои мемуары, в которых назвал ряд фамилий командиров, которые непосредственно руководили минированием намеченных объектов. В частности, имя начальника инженерной службы штаба обороны г. Киева майора Михаила Чукарёва. Он один из немногих непосредственно ставил перед спецвзводами задачу по минированию «важнейших объектов города, могущих быть использованных противником в своих целях…». Чикарёв сообщает в отчёте потомкам: «Работа была выполнена в масштабах, соответствующих обстановке того времени. Сотни мин взрывалось с приходом частей немецкой армии в город Киев. Стены и целые здания обрушивались на головы немецко-фашистских захватчиков».

Уничтожение врага с использованием «загадочных» взрывных устройств Ф-1 было абсолютно точным выполнением приказа Ставки. Сталин в своём выступлении 3 июля 1941 года приказал: «В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

Один из командиров спецвзводов Михаил Татарский, уроженец Киева, рассказывал в мирные годы о правилах соблюдения секретности при минировании: «Действовать нам приходилось преимущественно ночью. Бойцы были одеты в обычные робы сантехников, размещались в палатках. Во взводе спецназначения – две автомашины с радиостанциями, несколько грузовиков, мотоцикл с коляской… Выкопанную землю ссыпали в мешки или на плащ-палатку очень аккуратно, вениками подметали мельчайшие кучки. Радиоуправляемые мины и фугасы мы устанавливали на протяжении августа-сентября 1941-го на всех участках фронта. В частности, на Житомирском шоссе, около Мышеловки, Совок, около хутора Красный Трактир, в районе Сырца. Все заряды сработали нормально, по радиосигналу. А в Киеве было значительно тяжелее… Но всё же своё задание выполнили успешно… Выполнив все поставленные командованием задания, мы вместе с другими частями, которые защищали Киев, отступили…»

Есть сведения об участии в минировании Киева группы из 50 человек легендарного советского диверсанта полковника Ивана Старинова.

К первым взрывам 24 сентября, несомненно, причастна группа Ивана Кудри (Максима). В этом не сомневалось руководство НКВД, а потом и КГБ. По донесениям Кудри, он вместе со своей группой подорвал в Киеве два дома – кинотеатр и комендатуру, в результате чего погибли сотни гитлеровцев. Есть версия, что кто-то из подпольщиков принёс на сборный пункт радиоприёмников в Детский мир неприметную коробку и поставил её в нужном месте. Перед большим взрывом люди слышали небольшой взрыв, от которого и сдетонировал основной заряд. Это стало командой для начала минной атаки на немцев в Киеве.

Замайданные и мировые русофобские СМИ, говоря о взрывах в Киеве 1941 года, цинично обвиняют Советы:

– в вандализме по отношению к архитектурным и другим культурным ценностям;

– в неоправданности жертв во время взрывов среди мирного населения;

– в том, что эти взрывы спровоцировали немцев на массовые казни евреев, которые 29 сентября начались в Бабьем Яре.

Можно ответить по каждому пункту отдельно. Однако скажем общее: да, жертвы ужасны, чудовищны, во многом невосполнимы. Но судить по меркам мирного времени о жертвах Великой Отечественной войны – это совершенно не понимать того, что лежало на весах, что свершалось. Это как заявлять: нужно было сдаться немцам, давно бы пили баварское пиво. Это как заявлять: нужно было сдать Ленинград, сотни тысяч остались бы живы. Не остались бы. И пиво бы не пили: славянство подлежало массовому уничтожению.

А по поводу холокоста в Киеве следует ответить: с идеей «окончательного решения еврейского вопроса» Гитлер носился ещё в 1919 году. Историки знают. Вспомним и Париж. Французы не взрывали Монмартр и Елисейские поля, но около 120 тысяч евреев во Франции немцами было убито.

Вся кровь, все неисчислимые потери, всё горе, принесённое войной, полностью лежит на Германии и её сателлитах. Враг был разбит, в том числе и организацией нашими сапёрами и подпольщиками в Киеве минного огненного смерча для евроинтеграторов. Мемориалы по всей земле стоят в память героев, а не те, которые мечтал возвести Гитлер.

ЕГОР КАРПОВ

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/398255-ognennyj-kotel-d...