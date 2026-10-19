Кладбище военных кораблей на острове Русский

Место действия: Остров Русский, Приморский край. Если точнее, бухта Новик, а еще точнее, бухта Труда в бухте Новик. Время действия: наши дни.

Предыстория: В конце прошлого века СССР близился к закату. Списанные корабли Тихоокеанского флота девать было некуда. Точнее, почему некуда?

Их сгоняли в маленькую бухту на острове Русский, который в те годы еще не был соединен с материком многомиллиардным мостом, да и вообще, был закрытой военной территорией.

В бухте Труда величественные некогда военные корабли топили, как слепых котят.

"Звездами" кладбища были большие корабли. Эсминцы, эскадренные миноносцы. Проект 56, "Веский", Вдохновенный" и "Блестящий". Код НАТО Kotlin class destroyer. Эти корабли были введены в эксплуатацию в пятидесятых годах. Водоизмещение 3230 тонн. Вооружение — 2х2 130-мм универсальные башенные артустановки СМ-2-1, 4х4 45-мм автомата СМ-20, 1х5 533-мм торпедный аппарат, 2х12 реактивных бомбомета РБУ-6000.

Рядом — несколько эсминцев проекта 56М. "Неудержимый", "Возмущенный". Во всех описаниях, похожих на некрологи, есть похожая строчка в самом конце: "30 июля 1987 года приказом министра обороны СССР исключён из списков кораблей ВМФ СССР, расформирован". Что такое расформирование по-русски, мы уже знаем.

К началу нового тысячелетия на кладбище в бухте Труда находилось более 40 кораблей. Эсминцы, плавмастерские, спасательные суда, сторожевые корабли, дизель-электрические подводные лодки, десантные корабли, ракетные и торпедные катера, тральщики, наливные транспорты и так далее.

Перед саммитом АТЭС, корабли начали утилизировать. Причем самым простым и понятным способом — подошли по льду, и срезали все, что из него торчало.

Чтобы ничего не попалось на глаза гостям саммита? Похоже на то.

Вид на Владивосток

А это объекты построенные к саммиту АТЭС

Говорят, что в настоящее время корабли постепенно достают из воды и утилизируют полностью. Я не могу это подтвердить или опровергнуть, но кажется, что сейчас количество кораблей в бухте действительно сократилось.

Бухта Труда производит удручающее впечатление не только "благодаря" торчащим из воды ржавым остовам кораблей, между которыми плавают SUP-серферы.

На берегах стоят сотни автомобилей, вокруг них стоят мангалы — люди отдыхают. Между мангалами и автомобилями — кучи мусора.

Стоящие на берегу остова лодок также превращены в мусорные контейнеры, которые никто и не думает убирать. Никто из шашлычников, похоже, не испытывает отвращения к отдыху на помойке…

Я не хочу никого оправдывать, но это теория разбитых окон в действии. Если можно разваливать страну, армию, флот, устраивать помойку из затопленных военных кораблей, то что такого в том, чтобы немного намусорить? Ведь одно к другому…

https://www.drive2.ru/b/503509806141669760/