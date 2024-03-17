Парадные города на Неве

Продолжаем любоваться настоящими петербургскими парадными Парадная особняка Е. Александровской поражает своим убранством. Кажется, что можно целую вечность рассматривать все детали этого интерьера! Ну никак не получается назвать это искусство обычным подъездом

наб. Кутузова, 28

Галерея в одной из парадных Санкт-Петербурга. Я уже про нее говорила, но тут наткнулась на такие вот данные. Ничем неприметная парадная в Петербурге неожиданно стала «филиалом» дрезденской галереи старых мастеров — и там и там можно полюбоваться "Сикстинской мадонной" Рафаэля. После того, как один фотограф выложил снимок из уютной зеленой парадной, жители негласно признали петербургскую версию "мадонны" уникальным творением. Автором картины, восхитившей ценителей прекрасного, оказался местный архитектор Владимир Горбунов, который живет и работает в этой же парадной с 2010 года.

Дом Зингера, наверное, знают все. А парадная лестницу? Она в доме "Зингеръ" вот такая.

Парадная в доходном доме А.Хренова Весьма впечатляет узор из лилий на стенах, а также тут сохранилась изысканная лестница и лепнина на потолках. Таврическая ул.,5

Завораживающая парадная Е.Александровской. Попасть в парадную очень трудно, ведь жилых квартир в особняке мало. Вам сильно повезет, если удастся зайти туда с кем-то из жильцов. наб. Кутузова, 28

Парадная в доходном доме Серебряковой. Внимание привлекает нежный цвет. Интересно, что вход в здание расположен не в центре парадной, а слева.Перед лестницей находится скромный камин

Очередная красивая парадная Парадная находится в бывшем доходном доме купца В. М. Корзинина. В холлах и на лестнице представлены работы современных петербургских мастеров – Александра Дашевского, Владимира Абиха, Константина Андреева, Михаила Бунтина. Посетить это место может любой желающий, так как сейчас в здании находится коворкинг "Ясная поляна". ул. Льва Толстого, 1-3

Подборка парадных с красивыми световыми фонарями. Стеклянный купол в парадной называют световым фонарем.

Они создавались с целью дополнительного освещения. В объявлениях раньше часто указывали: «сдаю квартиру в 20 окон».

Шедевр эпохи модерна. Парадная в доходном доме Бернштейна поражает своим великолепием и сохранностью всех без исключения элементов. Краевед Ф. Грибков рассказал об интерьерах этого дома в своей книге «20 уникальных парадных Санкт-Петербурга. Эпоха модерна». Советская ул.,9

Дом с двумя галереями. Доходный дом Юлиана Бака- издателя газеты «Речь» известен своими прекрасными витражами и подвесными галереями.

Удивительная картина: два дома, соединённые красивыми воздушными коридорами-галереями. Галереи предназначались для перемещения слуг внутри доходного дома без выхода на улицу. С 1930 по 1941 г. здесь жил известный литератор Анатолий Мариенгоф, друг Сергея Есенина. Интересен и интерьер здания: широкие мраморные лестницы. Потолки с причудливыми вензелями. Кирочная ул., 24

Розовая парадная в доме на улице Некрасова Это место приобрело популярность благодаря фотографиям блогеров. Стены в этой парадной покрашены в ярко-розовый цвет, а если отредактировать фотографии, то можно подумать , что Вы находитесь на съемочной площадке.

Попасть в неё можно только с жильцами дома. ул. Некрасова, д. 8.

Одна из самых красивых парадных на бывшей Сергиевской улице. Дом построил архитектор Гиршович для семьи Вейнера. ▫️Вейнер - младший- издатель и искусствовед прожил здесь 30 лет. В советское время в доме были коммунальные квартиры и детский сад. Сохранность обилия лепных и керамических украшений, наличие старинных дверей в квартирах и на входе, мраморных подоконников на лестничных площадках удивляет, а состояние штукатурки стен, особенно верхних этажей удручает. ул.Чайковского, 38

Роскошная парадная в доме офицеров Парадная лестница выполнена из белого эстляндского мрамора. Она соединяет три этажа, а в конце установлено зеркало, которое создает впечатление будто лестница не заканчивается. Сверху был устроен большой стеклянный фонарь, который освещал все помещение. Литейный пр., 20