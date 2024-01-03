Полный Георгиевский кавалер капитан Владимир Грусланов (1894-1981) перед парадом в берлинском парке Тиргартен. 20 мая 1945 года

Родился в семье крестьян, недавно ставших рабочими. Отец — кумык, мусульманин из Темир-Хан-Шуры, мать — кубанская казачка. В раннем детстве лишился родителей, воспитывался сначала у тётки, затем в детском доме.

Окончил городское училище, работал на шахтах, был маляром, занимался рытьём колодцев.

С началом Первой мировой ушел на фронт добровольцем, служил в полковой разведке в Кавказских казачьих войсках. За личную храбрость был награжден орденами Георгия всех четырех степеней (полный Георгиевский кавалер). Неоднократно награждался, был произведён в подпрапорщики. Среди наград была и серебряный кавказский кинжал с надписью «Лихому разведчику Георгиевскому кавалеру младшему уряднику 3-го Сунженско-Владикавказского казачьего полка Владимиру Грусланову от сотника князя А. Алиева. Дербент, 25 декабря 1916 г.».

В 1918 году вступил добровольцем в Красную Армию, продолжал службу командиром конной разведки. Участвовал в боях с Деникиным, Махно и Петлюрой в бригаде Г.Котовского. Награждён саблей в серебряной оправе с надписью: «За советскую власть. В память от бойцов и командиров. 1920 год».

В 1920 году Грусланов оказался в Петрограде. Здесь он принёс в недавно созданный Музей Великой Октябрьской социалистической революции боевые карты, плакаты, экземпляры военных газет, которые немедленно были выставлены для обозрения и привлекли большое внимание посетителей. Это положило начало основному занятию Грусланова. Он увлёкся историей, занялся собирательством, искал новые материалы и старые реликвии, организовывал музеи. В 1922 году уволен из РККА.

Однажды он сам рассказал на встрече с рабочими:

Реликвии славного прошлого помогают понять связь нового со старым, уяснить, что побуждало наших предков на подвиги и свершения во имя отчизны, взять на вооружение лучшее из их опыта, укрепить веру в силу и возможности человека.

Вскоре В.Н. Грусланов становится сотрудником ленинградского Артиллерийского музея. В 1938 году его командируют в новгородское с. Кончанское для организации музея А.В. Суворова. Под руководством Грусланова подготовительные работы по сбору материалов и организации музея шли в 1938-1941 гг. Суворов был кумиром Грусланова. Знаток суворовских мест и биографии великого полководца, неутомимый собиратель суворовских реликвий, Грусланов досконально обследовал «суворовский край» – села Любытинского и Боровичского районов, был пламенным агитатором за идею музея в боровичской прессе. 22 декабря 1940 года, в 150-летнюю годовщину героического штурма Измаила, в Кончанском был открыт памятник А.В. Суворову. Музей открыть не успели – грянула Великая Отечественная.

После начала Великой Отечественной войны Грусланов, как и в 1914 году, идёт добровольцем на фронт. Служил политруком артиллерийской батареи. Принимал участие в боях при обороне Ленинграда, освобождении Прибалтики, Польши, штурме Берлина. Был трижды ранен - в 1941, 1942, 1943.

В 1942-м, когда его часть оказалась в новгородских краях, Грусланову довелось увидеть свое детище – Дом музей Суворова в Кончанском. Его только что открыли для посещения, и он с волнением вошел в знакомые комнаты, где толпились солдаты и офицеры – бойцы Волховского фронта, его первые посетители…

Приказом Военного Совета 67-й Армии Ленинградского фронта №: 55/н от: 23.10.1942 года комиссар батареи 93-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона политрук Грусланов награжден медалью "За боевые заслуги" за уничтожение и подавление во время боев на Невской Дубровке 17 огневых точек противника.

Приказом по 16 Ур от 12.1943 года награжден медалью "За оборону Ленинграда".

В Великую Отечественную Владимир Николаевич Грусланов был трижды ранен, освобождал Прибалтику и Польшу, дошел до Берлина. Награжден орденом Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги». Всю войну рядом с этими наградами носил свои 4 Георгиевских креста.

Приказом ВС Ленинградского фронта №: 10/н от 20.04.1945 года помощник начальника исторического отдела Артиллерийского исторического музея Красной армии старший лейтенант Грусланов награжден орденом Красной Звезды.

После окончания войны он трудился научным сотрудником артиллерийского музея в Ленинграде, затем директором военно-исторического музея им. А. С. Суворова. Занялся писательской деятельностью, посвящённой в основном его кумиру: Александру Васильевичу Суворову, при этом продолжая по всей стране поиски исторических реликвий и передавая их на хранение в музеи.

После войны В.Н. Грусланов вернулся на работу в Артиллерийский музей. Наряду с этим принимал активнейшее участие в восстановлении военно-исторического музея А.В. Суворова в Ленинграде, а затем стал его директором. С неукротимой энергией принялся за создание суворовских музеев по всей стране, в том числе в городах Очаков, Измаил, в селе Тимановка Винницкой области. В 1949 г. под руководством В.Н. Грусланова здании бывших казарм Суздальского пехотного полка, где когда-то молодой полковник Суворов разрабатывал основы своей будущей «Науки побеждать», была открыта экспозиция о пребывании А.В. Суворова в Новой Ладоге. Она стала базой для создания Новоладожского историко- краеведческого музея.

Владимир Николаевич был непревзойденным рассказчиком – где бы он ни появлялся, вокруг сразу собирался народ, чтобы послушать его удивительные истории о поисках исторических, прежде всего суворовских, реликвий.

Эти рассказы стали основой книг о Суворове, большинство из которых он написал в соавторстве с еще одним поклонником великого полководца Михаилом Лободиным. Их книга «Шпага Суворова» выдержала пять изданий, и расходилась мгновенно. В главе «Орлиное гнездо» В.Н. Грусланов вспоминает о том, как создавался музей Суворова в с. Кончанском, здесь же – рассказ о дорогой фронтовой встрече с солдатом, кончанским жителем, и услышанная от него «старинка про Суворова». Многие случаи из жизни, встречи с самыми разными замечательными людьми, почти детективные истории поисков старинных реликвий описаны Груслановым в книгах «Дары Измаила», «По дорогам прошлого», «Серебряные трубы».

Был известным в Ленинграде коллекционером: бонистом и библиофилом. Коллекционер он был необычный – все, что удавалось найти, купить, выменять, Владимир Николаевич щедро и бескорыстно отдавал в музеи, и уговаривал частных коллекционеров последовать его примеру. По самым скромным подсчетам, на вечное хранение в музеи страны В.Н. Грусланов передал более тридцати тысяч экспонатов.



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