Пулеметчик Дорошин

Правнук императора Николая I в восьмом поколении, потомок императора Наполеона и уроженец Франции Гавриил Дорошин отправился добровольцем в зону СВО, где сражается за Россию и против украинских нацистов. По паспорту француз, по духу — русский.

Мы задали ему волнующие вопросы, узнали о его планах на будущее.

И просто поинтересовались, откуда же человек, рожденный и большую часть своей жизни проведший во Франции, так хорошо говорит по-русски. Ну и, конечно, мы не смогли обойти стороной вопрос о нынешнем президенте Франции, либеральном диктатора Макроне, и его маниакальном стремлении ввязаться в вооруженный конфликт с Россией.

МАКРОН — АВАНТЮРИСТ!

«Спецназ России»: Гавриил! Сегодня, когда Франция, с легкой руки своего президента практически стоит на пороге открытой военной конфронтации с Россией, как вы оцениваете возможности французской армии в противостоянии с русской?

Гавриил Дорошин: У меня немало знакомых во Франции, которые служат в армии — от Иностранного легиона до обычных сухопутных войск, в том числе и офицеры. Интересно то, что после всех высказываний Макрона и министра обороны Франции, все знакомые начали мне присылать сообщения с вопросами. Они спрашивают у меня, что в России по этому поводу думают и как воспринимают эту ситуацию. Их это очень беспокоит. Им не дает покоя мысль, что их могут послать на войну с нами.

Лично моя оценка — я всегда буду рад увидеть земляков. И дабы не забывать французский язык, я бы с удовольствием пообщался с пленными французской армии (смеется).

Как любитель и ценитель истории, я могу сейчас представить, как было бы интересно сражаться на русской земле опять с французской армией спустя два века. Тем более для меня, человека родившегося там, это была бы большая историческая встреча.

А вообще, оценивая ситуацию серьезно, мне кажется, что господин Макрон вполне способен на отправку военных. Он авантюрист, пытается выделиться на фоне остальных правителей Евросоюза, которые достаточно мягкие. Макрон же хочет показать свою силу, оригинальность.

Конечно, нельзя допускать ошибку и недооценивать своего противника, но французская армия и их дух не позволяет им сражаться с нами. У них не тот боевой дух, который был тогда, когда Франция еще могла завоевывать пол-Европы. Была сильная монархия, сильная империя.

Подчеркну: была! Сейчас уже не то. Это уже не те воины. Это не галлы, это не армия Наполеона. Но, еще раз повторюсь, нельзя недооценивать врага. Подготовка и тренировка у современной армии Франции — серьезная. Это обученные воины, хорошо знающие свое дело. Которые хорошо физически, морально и тактически подготовлены. Так что даже если их будет 20 или 30 тысяч — это уже серьезный контингент, который может держать очень большой участок фронта и выполнять какие-то задачи.

«Спецназ России»: Насколько трудные?

Гавриил Дорошин: В окопах они долго сидеть не будут. Они не способны на это. Это русский человек может жить в одной футболке и с банкой тушенки две недели провести в окопе. Французский же солдат на такие условия не способен. Но выполнять какие-то определенные задачи он сможет. Тем более, что у них очень хорошее снабжение. Хорошая экипировка.

Да, они способны нанести нам ущерб, но лишь на короткое время. Но долго воевать они не смогут. У них отстает материально-техническая составляющая армии. У них устаревшая техника. Самолеты, вертолеты, которые просто уже не боеспособны. Уж слишком дорого им обходится техническая поддержка этих средств. Поэтому французы просто предпочитают не тратить на это деньги.

Кстати, напомню, в 2014 году был большой скандал, когда мы зашли в Крым. Оказалось, что 70 % воздушной логистики, которая Франция осуществляла между собой и африканскими странами, где она присутствовала, — все перевозки осуществляла русская частная компания.

«Спецназ России»: Вас это поразило?

Гавриил Дорошин: Для меня тогдашнего, как гражданина Франции, это был позор! Самый большой логистический самолет французской армии в пять раз меньше, чем самый большой русский. По этой причине было невыгодно поддерживать свои борта и гонять туда-сюда, между Францией и Африкой, раз пять, если они могут просто заказать частный русский борт. И именно так они и поступали.

Вы только подумайте, вся логистика французской армии зависела от русской частной компании. Это же просто какой-то сюрреализм. И это было до 2014 года, пока целая комиссия депутатов не подняла этот вопрос.

…Да, Франция — это серьезный соперник, но не долгосрочный. Это будет краткосрочный противник, который не способен будет воевать с нами долго, но все же недооценивать его нельзя. Это профессионалы. Люди, которые знают свое дело, поэтому надо отнестись к этому вопросу очень серьезно.

Но, как говорят: «Fais ce que dois, advienne que pourra» — «Делай, что должен, и будь, что будет». Поэтому мы их с очень большим удовольствием ждем на поле боя.

Пусть они нам докажут, какие они воины. Это будет очень интересная борьба. Земля русская широкая, место для сражений много. Пусть приедут, увидят и почувствуют, что такое русское гостеприимство и что такое русский боевой дух. Мы с удовольствием поделимся опытом.

«Спецназ России»: Что вы скажете о современном военном опыте Франции?

Гавриил Дорошин: Они привыкли воевать с африканцами, с людьми, которые воюют с гранатометами, автоматами, но что такое война с армией, у которой есть ракеты, авиация — они не знают. У России есть настоящая армия, это не шайка, которая живет где-то в пустыне.

Считаю, что надо воспринимать серьезно эти угрозы. Макрон пытает доказать всем свое лидерство. А французы умеют подчиняться. Им скажут — они поедут.

Мои знакомые, которые служат во французской армии, рассказывают, что каждый год у них проходят обучения, где отыгрывается сценарий нападения русской армии. Они к этому готовятся уже не один год, поэтому реально считают нас своей военной угрозой.

Так что пусть приходят, и победит сильнейший. Ситуация серьезная, угроза существует, но, я думаю, мы их очень быстро угомоним.

«РУССКИЙ НАРОД РАСКРЫЛСЯ ПЕРЕДО МНОЙ ЧЕРЕЗ ВОЙНУ»

«Спецназ России»: Как вы видите свою дальнейшую судьбу. Война, рано или поздно, закончится, где вы видите себя в мирное время? Какую вы видите судьбу России после СВО и свое место в государстве.

Гавриил Дорошин: Ну, для начала надо выжить. Планов много, но, повторюсь, надо выжить. Я однозначно останусь тут. Это очевидно по нескольким причинам. Первая: я познал русскую жизнь. Скажем так, окунулся с головой в Россию, ее культуру, и проникся ею. Увидев и почувствовав ее, уже не хочется возвращаться к скучному европейскому образу жизни.

«Спецназ России»: А где лучше?

Гавриил Дорошин: Безусловно, там комфортнее, спокойнее, размереннее, но жизнь в России ярче. Гораздо ярче. Жизнь в России — это сама по себе уже авантюра.

Русский народ и Россия раскрылись передо мной через войну. И после всего, что тут было — уже не хочется возвращаться к скучной европейской обыденности.

Планов на мирную жизнь — очень много. Я неоднократно выступал на мероприятиях в России. Мои выступления много кого интересуют. Сейчас многие думают, что все хотят в Европу. Что в Европе Эльдорадо. Что жизнь слаще, а в России все плохо и печально. Нет, это совсем не так и надо все это людям объяснить. Многим это действительно интересно.

«Спецназ России»: Кто-то думает, что Россия отстает от Запада.

Гавриил Дорошин: Но все это не соответствует действительности. И это необходимо донести до людей и мне бы очень хотелось этим заняться. Есть и экономический план развития, но об этом рано говорить, пока я воюю и не успеваю довести этот план до ума. Но и говорить, если честно, об этом не хочу, это как-то некрасиво. Да и кому интересно, как я планирую зарабатывать. Главное, чтоб это был честный заработок.

Еще хочется заниматься общественной деятельностью. Очень часто слышу, что именно за границей сохранился тот русский дух, который существовал еще до революции. Хочется и его показать, объяснить, почему именно так получилось.

Да и просто хочется жить в России. После яркой жизни на Донбассе и жизни на войне, конечно, душа просит уже какого-то спокойствия. Поэтому я не бегаю за славой. После Победы мне по душе будет спокойная семейная жизнь.

«Спецназ России»: Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах…

Гавриил Дорошин: Согласен! Вот почему я не строю каких-то прямо глобальных планов. Как получится, верно. Если где-то я нужен — я там буду, но бегать и искать себе место там, где не нужен — я не планирую. Это касается и медийного пространства, и политических планов.

Сейчас, к примеру, мне предлагают организовать помощь художникам, артистам, певцам. Принять участие в различных русских фестивалях. Вот таких предложений по развитию в культурном пространстве очень много. Тут я с большим удовольствием готов подключиться. Хотя, конечно, мне самому еще надо учиться и учиться. Но… пока что идет война! И нужно заниматься своим прямым воинским делом.

А еще мне хочется заняться восстановлением нашей империи во всей ее красе, со всеми преимуществами и всеми тонкостями. Донести, почему она нужна и каким образом нам до нее надо дойти.

«Спецназ России»: Гавриил, вы хорошо говорите на русском языке, хотя родились и выросли за пределами России. В вашей семье поддерживали традиции русского образования? Кто, скажем так, занимался вашей «русификацией»?

Гавриил Дорошин: Я не ходил в русскую школу. Русским домашним воспитанием, назовем это так, у нас занималась мама, пока папа работал.

У нас в семье было заведено, что дома мы общаемся только на русском языке. И два раза в неделю у нас было отдельное занятие по русскому языку. Мама заставляла нас писать, читать, учить русскую грамматику.

Вот таким образом, с самого раннего возраста, мы учили русский.

И это был принципиальный вопрос для родителей, чтоб мы дома говорили по-русски — чтобы мы знали язык.

Погружаться в русскую культуру, в русские традиции и понимать, что такое Россия, не говоря по-русски — очень тяжело. А пользоваться чьими-то переводами — чревато. В переводах тяжело передать прямой смысл и идеи автора. Переводчик не сможет донести те чувства, что описывал русский писатель.

«Спецназ России»: Равно как передать и донести через переводчика душу Русского Православия.

Гавриил Дорошин: Через Православную Веру нам передались русские традиции. Сколько я себя помню, вся наша жизнь была связана с русскими приходами. Что в Марселе, когда мы там жили, что в Лионе — это один из главных факторов, который нам позволил сохранить русскую культуру и русскую традицию.

Благодаря этому мы понимаем, как должен жить русский православный человек. Все это было сосредоточено в стенах Церкви. Многие европейские приходы были основаны представителями Белой эмиграции, приехавшими во Францию после гражданской войны. Поэтому через православные приходы очень многое передается. И, конечно, в первую очередь сама вера в Бога!

Кто бы и что не говорил, но Россия держится на основе Православной Веры. Вокруг нее собирались, а потом сохранялись русские общины за границей.

«Спецназ России»: То есть, где Вера оскудевала, иссякала, там со временем прекращалась и сама русская жизнь в эмиграции. Русские переставали быть русскими.

Гавриил Дорошин: Отец у меня был священником, дедушка — священник. Мама и бабушка всегда пели в хоре. Сам я был алтарником, «Апостол» читал. Поэтому, это еще один фактор, который позволял сохранить русский дух, русские традиции заграницей. И он, я думаю, является самым главным.

Параллельно приходу были совместные сборы на трапезы, на каждые церковные праздники, на крестины, свадьбы, у нас всегда все вместе собирались — в костюмах, в косоворотках. Кто-то умеет играть на балалайке, кто-то на баяне.

«Спецназ России»: Можно представить, какие это были незабываемые впечатления, если они до сих пор так свежи у вас в памяти.

Гавриил Дорошин: Мы пели наши знаменитые русские народные песни. Дети всегда читали русские стихи. И это все в нашем окружении передается от поколения в поколение, от Белой эмиграции — все песни, которые пели тогда. У нас даже существуют архивы «Песенники русского офицера». Все это хранится еще с начала XX века.

Вот все эти традиции передаются заграницей. И на каждом празднике мы вместе собирались и хором пели, танцевали, общались, говоря на русском языке. И, скажем так, через этот фольклор, мы сохранили в себе настоящие русские традиции.

Но, к сожалению, все же мой слабый словарный запас не позволяет мне читать русские книги в полной мере. Мне сложно понять тот самый тонкий смысл, который автор хотел передать читателю. Поэтому я мало читаю на русском. Да и когда? Война! До нее я сам поставил себе запрет на чтение русских книг через переводы. Хочу читать русских авторов на языке оригинала.

…Так что так называемая «русификация» прошла благодаря родительскому воспитанию. Для них это был принципиальный и важный вопрос. Это занимало много времени и сил, особенно, когда живешь заграницей и заставляешь себя говорить на другом языке и изучать его. Но это осознанный родительский выбор. И благодаря им — вот такой результат.

«ХОЧУ УВИДЕТЬ ВСЁ СВОИМИ ГЛАЗАМИ»

Гавриил (Габриэль) Дорошин родился в 1996 году. Уроженец Марселя. Является потомком Николая I. Когда узнал об обстрелах Донбасса, то пришел к родителям и сказал: «Я поеду, хочу увидеть все своими глазами!»

Гавриил является потомком не только Николая I, но и семьи Барятинских, на месте усадьбы которых построен санаторий Кирова в Ялте. К Барятинским он имеет отношение со стороны дедушки Сергея Всеволожского — правнука Надежды Александровны Барятинской.

Как образно написал Олег Царёв: «Император Николай Павлович, предок Гавриила, взошел на российский престол, подавив «майдан» декабристов на Сенатской площади Петербурга.

Позже, когда предшественник Бандеры, бандит и убийца Петлюра захватил русский Киев, предки Гавриила покинули Родину и обосновались во Франции».

Студент Дорошин собирался быть фотокорреспондентом, у него была профессиональная техника, но по приезде в зону боевых действий у него сразу же все украли. «Пришлось взять в руки ружье», — шутит Гавриил.

Он приехал в Москву, где пробыл недели две. Ходил по храмам, по монастырям, перемещаясь, по его словам, на «машине времени» вглубь веков. Экипировался. А потом поездом — до Ростова-на-Дону, оттуда на машине добрался до Донецка, где его ждал товарищ по переписке, тоже француз. Так Дорошин оказался в интернациональном отряде.

По словам Гавриила, до прибытия в отряд он практически не сталкивался с огнестрельным оружием. «Когда я приехал в отряд, мне сказали: «У тебя самые широкие плечи, поэтому пулемет тебе достанется». И вот оно так получилось», — рассказывает Дорошин.

Со временем Гавриил полюбил пулемет, приспособив «товарища» под себя. И с ним в руках прошел активную часть боевых действий.

ПОЗЫВНОЙ — «ТАСМАН»

Докучаевск. Первой бой, первый огневой контакт с врагом. И первый раненый товарищ, которого он вынес на себе.

Его позывной — «Тасман». Так его прозвал первый командир, который погибнет потом в Мариуполе.

«Ты такой же безобидный на вид, как тасманийский дьявол, — сказал комбат, — а на самом деле, когда он начинает драться, становится очень злым. Ты немного на него похож, такой же злюка».

Довелось Его Сиятельству быть штурмовиком, служить в разведроте.

После Минских соглашений фронт стабилизировался, началась позиционная война. И тогда в конце 2017 года Дорошин вернулся во Францию, где оказался в списке неблагонадежных лиц.

На Донбассе в 2015 году Гавриил встретил и свою любимую, учащуюся педагогического колледжа (музыкальное отделение). Алина стала ему верной спутницей и женой.

Они обручились в Москве, а обвенчались в Лионе. У пары родилась очаровательная София. Но даже появление на свет ребенка не остановило Гавриила — когда началась СВО, он отправился сражаться на Донбасс.

Больше всего за мужа переживает супруга Алина. Несмотря на комфортную жизнь во Франции, куда ее после замужества привез супруг, она с дочкой вернулась в родные места, где живет в родительском доме.

Благодарим Гавриила за уделенное нам время.

Для читателей и подписчиков газеты "Спецназ России".

Автор: Мария Берниц

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