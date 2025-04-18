Территория Героев...(169)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Полковник Рэцой Анатолий,подполковник Рэцой ЕвгенийПолковник Анатолий Дмитриевич Рэцой, с 2010 по 2020 был начальником Уссурийского суворовского училища.
В 1982 году Анатолий Дмитриевич окончил НВВКУ, далее его путь был связан с частями армейского спецназа и ВДВ СССР/России.
Любыпотно также и то, что сын полковника Рэцоя, подполковник Евгений Анатольевич Рэцой, также является выпускником НВВКУ, офицером спецназа, которому в 2023 году было присвоено звание Героя России.
Сам же полковник Анатолий Рэцой добровольцем отправился в зону СВО.https://t.me/okspn/36653
Военнослужащий Геворкян Давид«В штурмовики пошёл, чтобы помочь ребятам на СВО»
Давид Геворкян на «гражданке» чувствовал себя неплохо. Работал в торговле, причём не простым менеджером, а директором областного филиала иностранной фирмы. Но спокойное «сытное» место сменил на окопы и «должность» участника специальной военной операции.
«У меня очень много товарищей отправились на СВО, воевал даже двоюродный брат. Я часто думал, чем помочь ребятам, где смогу быть полезным им. И решил - надо подписать контракт с Министерством обороны».
Давид целенаправленно шёл в штурмовики. Сперва служил пулемётчиком, постепенно дослужился до командира отделения, замкомандира взвода, а сегодня он уже заместитель командира штурмовой роты в группировке «Центр».
https://t.me/uralskie_vesti/303
Рядовой Краснов АндрейРасчет боевой машины реактивной системы залпового огня, в составе которого действовал рядовой Андрей Краснов, получил задачу выдвинуться в район предполагаемого наступления противника.
Оперативно заняв позиции, расчет ожидал целеуказания от подразделений воздушной разведки.
Противник перешел в наступление при активной поддержке бронированной техники. Получив координаты, Краснов оперативно навел РСЗО и приступил к поражению противника огнем реактивной артиллерии.
В результате точных ударов расчета бронетехника противника и большая часть боевиков были уничтожены в начальной стадии боя. Остатки сил противника спешно отступили.
Благодаря грамотным и точным действиям рядового Андрея Краснова вооруженные формирования украинских боевиков понесли значительные потери в технике и личном составе, что позволило российским военнослужащим отразить атаку.
https://t.me/rabotaembrat/9695
Гвардии рядовой Петрухин АлександрГвардии рядовой Александр Петрухин в составе штурмовой группы выполнял боевую по штурму опорных пунктов и выявлению закрытых огневых позиций артиллерии противника.
После окончания боя, зачистив позицию противника, Петрухин на возвышенности организовал посты скрытого наблюдения за линией боевого соприкосновения. Александр первым обнаружил в лесополосе позицию вражеской гаубицы западного производства и передал её координаты артиллерийским расчетам. Метким залпом артиллерии орудие противника было уничтожено вместе с расчетом.
Продолжая вести наблюдение, Петрухин обнаружил еще одно артиллерийское орудие вместе с расчетом противника. Противник, обнаружив позиции группы Александра, открыл по ним плотный огонь из стрелкового оружия. Александр, передав координаты на пункт управления артиллерийской батареи отдал приказ своим товарищам укрыться, во избежание потерь остался на позиции и продолжил корректировать огонь нашей артиллерии до полной ликвидации огневой точки боевиков.
Благодаря смелости и профессионализму гвардии рядового Александра Петрухина удалось избежать потерь среди боевых товарищей, а также уничтожить артиллерийские расчёты противника.
https://t.me/rabotaembrat/9682
Сержант Перевозчиков ВячеславСержант Вячеслав Перевозчиков получил боевую задачу по оборудованию минно-взрывных заграждений на одном из вероятных направлений наступления противника.
Группа по минированию инженерно-саперной роты выдвинулась для выполнения боевой задачи.
Оперативно прибыв к линии боевого соприкосновения, группа сержанта Перевозчикова скрытно от вражеских дронов установила минно-взрывные заграждения в заданном районе и выдвинулась в расположение части.
На обратном пути следования саперы попали под минометный обстрел противника, в результате которого один из военнослужащих группы получил осколочные ранения ноги и руки. Вячеслав оказал первую помощь раненому товарищу и оперативно доставил его в пункт эвакуации раненых для отправки в полевой госпиталь.
Спустя несколько дней противник предпринял попытку штурма позиций ВС РФ, однако, потеряв часть людей и несколько единиц техники на заминированном участке, вернулся на исходные рубежи.
Смелые и решительные действия сержанта Вячеслава Перевозчикова позволили защитить позиции российских подразделений от прорыва вражеской тяжелой техники и пехоты, а также спасти жизнь своевременно эвакуированному раненому товарищу.
https://t.me/rabotaembrat/9685
Гвардии сержант Голуб СергейПодразделение, в составе которого действовал гвардии сержант Сергей Голуб, выполняло боевую задачу по обороне занимаемых позиций на важном тактическом рубеже.
В ходе ведения воздушной разведки с помощью беспилотного летательного аппарата в сложной радиоэлектронной обстановке, Сергей обнаружил скопление живой силы противника и замаскированный опорный пункт с оборудованной позицией минометного расчета.
Гвардии сержант Голуб своевременно передал координаты вскрытых целей артиллерийскому подразделению, после удара которого вражеские позиции были подавлены.
Благодаря смелым и профессиональным действия гвардии сержанта Сергея Голуб был уничтожен опорный пункт украинских боевиков, что способствовало продвижению российских войск на данном направлении.
https://t.me/rabotaembrat/9714
Старший лейтенант Латипов АскарСтарший лейтенант Аскар Латипов окончил Военную академию РХБЗ имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. Сегодня он – командир огнемётной группы специального назначения в свердловской отдельной гвардейской бригаде РХБ защиты.
Группа Аскара работала на Торецком направлении. Офицер вёл разведку огневых позиций, производил расчёты для артиллерийского огня, корректировал удары ТОС-1А «Солнцепёк». Кроме того, он вывел из-под обстрела четырёх мирных жителей и оказал им первую медицинскую помощь.
Также в результате выполненной боевой задачи под командованием Аскара были ликвидированы взводный опорный пункт противника, пункт управления РЭБ, миномёт, пункт управления БпЛА, два склада и порядка ста боевиков ВСУ.
Гвардии рядовой Разваров ЯрославОператор расчета беспилотных летательных аппаратов гвардии рядовой Ярослав Разваров в ходе проведения специальной военной операции выполнял боевую задачу по поиску целей, корректировке огня артиллерийских и минометных расчетов, осуществлял контроль поражения объектов, живой силы и техники противника.
В ходе ведения воздушной разведки с помощью БПЛА в сложной радиоэлектронной обстановке Ярослав обнаружил скопление живой силы противника и замаскированные опорные пункты с оборудованными позициями пулеметных расчетов.
Гвардии рядовой Разваров своевременно передал координаты вскрытых целей артиллерийскому подразделению, после удара которого вражеские позиции были уничтожены.
Благодаря смелым и профессиональным действия гвардии рядового Ярослава Разварова были уничтожены опорный пункт, автомобиль и большая часть живой силы противника, что способствовало продвижению российских войск на данном направлении.
https://t.me/rabotaembrat/9717
Ефрейтор Веселов СергейВ ходе специальной военной операции ефрейтор Сергей Веселов выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям, неоднократно совершая рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником.
Украинские боевики в своём стремлении лишить подразделения российских войск своевременного полноценного снабжения военно-техническим имуществом предприняли попытку уничтожения колонны российской автомобильной техники, в составе которой следовал Веселов, нанеся по ней удар с применением артиллерии и минометов.
Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Сергей своевременно вывел автомобиль с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения.
Прибыв в назначенный район и произведя разгрузку боеприпасов, ефрейтор обнаружил вражеский БПЛА, приготовившийся сбросить взрывное устройство на доставленные боеприпасы. Быстро сориентировавшись в обстановке, Веселов открыл огонь по вражескому дрону из личного оружия и поразил его.
Грамотные и профессиональные действия ефрейтора Сергея Веселова позволили избежать детонации боекомплекта, сохранить в исправности вверенную технику и имущество, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/9681
Старшина 2-й статьи Ваисов НайманСтаршина 2-й статьи Найман Ваисов в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.
Находясь на боевом дежурстве на одном из сложных участков фронта, Найман выполнял боевую задачу по организации связи между пунктами управления.
В ходе артиллерийского обстрела со стороны противника были повреждены антенное устройство и ретранслятор, в результате чего часть основной радиосети подразделения вышла из строя. Несмотря на продолжающийся обстрел со стороны противника, Ваисов незамедлительно приступил к выявлению повреждений и их устранению, в результате чего связь была восстановлена.
Благодаря высокому профессионализму и мужеству старшины 2-й статьи Наймана Ваисова управление подразделениями было восстановлено, что способствовало успешному выполнению боевой задачи.
https://t.me/rabotaembrat/9713
Гвардии ефрейтор Панов АлексейГвардии ефрейтор Алексей Панов в ходе проведения специальной военной операции в составе танкового экипажа выполнял боевые задачи по поддержке штурмовых групп, участвующих в освобождении одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.
При наступлении экипажу танка, в состав которого входил Панов, была поставлена задача по оказанию огневой поддержки стрельбой с закрытых огневых позиций. Алексей вместе с экипажем танка, ведя огонь из орудия, уничтожили пять огневых точек противника на подступах к поселку, которые препятствовали продвижению российских войск.
Благодаря грамотным и четким действиям гвардии ефрейтора Алексея Панова штурмовые подразделения выполнили поставленную задачи и освободили населенный пункт от украинских боевиков.
https://t.me/rabotaembrat/9686
Младший сержант Федосов АлександрМладший сержант Александр Федосов, командуя экипажем танка, выполнял боевые задачи по поддержке штурмовых подразделений российских войск при ведении наступательных действий на одном из тактических направлений.
В ходе выполнения очередной боевой задачи, продвигаясь по местности, Александр обнаружил замаскированный опорный пункт противника с укрепленными огневыми точками.
Грамотный выбор позиции для ведения огня, внезапность и профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники позволили Федосову и его экипажу в ходе ведения боевых действий уничтожить укрепленный опорный пункт боевиков и большое количество пехоты противника, чем существенно снизить наступательный потенциал врага.
Решительные действия младшего сержанта Александра Федосова, а также профессионализм и слаженность его экипажа способствовали успешному продвижению российских подразделений и закреплению на новых рубежах.
https://t.me/rabotaembrat/9709
Гвардии младший сержант Плюснин АлександрПри выполнении специальных задач в назначенном районе гвардии младший сержант Александр Плюснин обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага, скрытно перемещавшуюся в направлении российских войск.
Плюснин незамедлительно сообщил командованию приближающемся противнике, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с вражеской диверсионной разведгруппой. Находясь под постоянным огневым воздействием и атаками вражеских квадрокоптеров с системами сброса, Александр вел прицельный огонь из стрелкового оружия, одновременно передавая координаты минометному расчету о перемещениях врага, благодаря чему не допустил его дальнейшего продвижения. Понеся потери, боевики отступили.
Мужественные и самоотверженные действия гвардии младшего сержанта Александра Плюснина позволили заблаговременно вскрыть действия вражеской разведгруппы в зоне ответственности российских бойцов и не допустить диверсий на подконтрольных ВС РФ объектах.
https://t.me/rabotaembrat/9690
Гвардии рядовой Дубина ВикторГвардии рядовой Виктор Дубина в составе расчета артиллерийского орудия выполнял боевую задачу по уничтожению техники, живой силы противника и ведению контрбатарейной борьбы на важном участке фронта.
Подразделению российских штурмовиков удалось выбить врага с укрепленных позиций, но противник, не желая оставлять позиции, запросил подкрепление.
Гвардии рядовой Дубина получил координаты от разведывательной группы о скоплении живой силы и техники врага, готовящихся выдвинуться на подкрепление терпящим бедствие боевикам. Виктор оперативно навёл орудие на цель и выполнил огневую задачу.
В ходе артиллерийского удара Виктор вместе с расчетом уничтожили основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, чем лишил возможности противника ввести в бой резервы, что привело к отступлению боевиков.
Смелые и решительные действия гвардии рядового Виктора Дубины, а также слаженные и профессиональные действия расчета орудия позволили сохранить жизни российских бойцов и выполнить поставленную задачу.
https://t.me/rabotaembrat/9718
Ефрейтор Скрынников ЮрийЕфрейтор Юрий Скрынников в составе расчета самоходной артиллерийской установки выполнял задачи по поражению укрепленных позиций и бронетехники противника.
В ходе наступления при ведении воздушной разведки с помощью БПЛА были вскрыты опорный пункты противника, а также места скопления военной техники.
Нанесенное артиллерийским расчетом, в составе которого действовал ефрейтор Юрий Скрынников, огневое поражение обеспечило превосходство над противником и способствовало успешному продвижению общевойсковых подразделений и закреплению на новых рубежах.
https://t.me/rabotaembrat/9691
Рядовой Шарипов КамолДействуя в составе штурмового подразделения, рядовой Камол Шарипов выполнял боевую задачу по взятию под контроль позиций, удерживаемых противником на важном направлении наступления российских войск.
Враг, не желая отступать, оказывал сопротивление и активное огневое воздействие на российские штурмовые группы, артиллерийскими ударами и атаками FPV-дронов.
Дождавшись темного времени суток и оценив обстановку, группа рядового Шарипова скрытно обошла с фланга опорный пункт, на котором закрепились украинские боевики, и, пользуясь внезапностью, ворвалась на позиции.
Камол Шарипов в числе первых вступил в бой и, ведя прицельный огонь, уничтожил часть украинских боевиков. Зачистив опорный пункт, Камол вместе с сослуживцами организовали линию обороны для отражения атак противника.
Благодаря смелым и решительным действиям рядового Камола Шарипова удалось выполнить поставленную задачу по взятию опорного пункта противника без потерь среди личного состава и удержать его до прибытия основных сил, что поспособствовало развитию наступления наших войск на данном участке.
https://t.me/rabotaembrat/9710
Гвардии рядовой Проскоков ДенисГвардии рядовой Денис Проскоков с целью бесперебойного снабжения артиллерийских подразделений выполнял задачу по подвозу боеприпасов в районы расположения ВС РФ.
Продвигаясь ночью с выключенными фарами по сложным участкам местности, Денис Проскоков обеспечил своевременную доставку груза на позиции.
Прибыв в заданный район и приступив к разгрузке, гвардии рядовой Проскоков подвергся атаке FPV-дрона со стороны противника.
Денис, обнаружив воздушную опасность, занял позицию для стрельбы и, используя штатное оружие, меткими выстрелами сбил беспилотник, который сдетонировал в воздухе, не причинив вреда личному составу и грузу.
Благодаря смелости и профессионализму гвардии рядового Дениса Проскокова боеприпасы были доставлены вовремя, что способствовало выполнению подразделениями поставленных задач.
https://t.me/rabotaembrat/9694
Капитан Жуков ВикторОт работы эвакуационных групп, вытягивающих наших раненых с передка, зависит не только жизнь и здоровье военнослужащих, но и их боевой дух. Всегда легче идти в атаку, когда знаешь, что тебе, случись что, немедленно окажут первую помощь и отправят в тыл. Военные медики очень рискуют – вытаскивать трехсотых зачастую приходится под огнем противника.
Пример их работы – подвиг капитана Виктора Жукова (позывной Зиза), получившего тяжелое ранение, но продолжившего выполнять боевую задачу на одном из самых горячих участков фронта. По приказу командира полка он организовал и контролировал работу группы эвакуации погибших и раненых. Под его началом группа вытягивала в среднем по 10 двухсотых и трехсотых в сутки.
Второго ноября 2024-го капитан Жуков выдвинулся на помощь группе саперов, застрявших на минном поле. Один из группы был тяжело ранен, остальные растерялись и не знали, что им делать. Зиза пробрался на минное поле и вывел за собой четверых саперов в безопасное место, после чего вернулся за «тяжелым». Взвалил его на себя и понес. Уже практически выбрался, но наступил напротивопехотную мину. Взрывом офицеру оторвало стопу. Тем не менее, он продолжил движение ползком, таща за собой раненого.
С риском для собственной жизни капитан Виктор Жуков вывел с минного поля пятерых сослуживцев. За этот подвиг он был представлен к государственной награде.
Участник программы «Время героев» Николаев АртёмКавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Артем Николаев назначен на должность заместителя председателя правительства Пензенской области.
В мае прошлого года он стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.
Комментируя свое назначение, Артем Николаев отметил, что участие в программе позволяет применять полученные знания в проектах, направленных на повышение качества жизни граждан и развитие регионов: «На стажировке в правительстве Пензенской области моим наставником был губернатор Олег Владимирович Мельниченко, мы сфокусировали направления деятельности на молодежной политике, военно-патриотическом воспитании, поддержке участников и ветеранов СВО и их семей. Я присоединился к работе штаба по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках работы по патриотическому воспитанию встречаюсь с учениками школ и молодежных объединений. Вовлеченность жителей области в общественную повестку подтверждает готовность региона интенсивно развиваться и вместе реализовывать новые проекты».
Он будет курировать в регионе молодежную политику; вопросы оказания гуманитарной и иной помощи нашим военнослужащим в ходе СВО; сотрудничество с волонтерскими, добровольческими и ветеранскими организациями; работу по реабилитации вернувшихся с фронта бойцов и поддержке их близких во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества». На этом направлении работы особенно нужен активный человек с горячим сердцем».
Артем Михайлович Николаев родился в Пензе в 1995 году. В 2018 году окончил филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (Челябинск). За годы службы Артем Николаев награжден двумя орденами Мужества, медалью Нестерова, двумя медалями «За отвагу». С мая 2024 года является участником президентской программы «Время героев».
https://t.me/opersvodki/26107Был курьером, стал офицером. Вадим Иодо попал на фронт по мобилизации и уже на передовой заслужил офицерские погоны. Он рассказывает, как угнать технику из-под носа у противника, что такое настоящая фронтовая дружба и почему люди на ЛБС становятся одной семьей. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1472«Жизнь коротка, и надо жить правильно», — уверен гвардии старший сержант Александр Новиков. По специальности он — начальник передвижной электростанции, а на СВО ездил как сапер-минер, участвовал в разминировании Мариуполя после освобождения города от укронацистов. За свою боевую работу Александр награжден медалью «За отвагу» и медалью Суворова. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1476Уроженец Дагестана, младший сержант Иса Шахбанов знал, что родители не дадут ему свое благословение уйти добровольцем на СВО. Это судьбоносное для себя решение он принял сам, не спрашивая мать и отца, для чего даже уехал подписывать контракт в соседний регион: «Я должен встать за свою Родину».
На фронте Иса участвовал в боях при освобождении Бахмута и во время одной из задач получил тяжёлое ранение. В этом сюжете с 1:52 Иса рассказывает о том, как был ранен, и как с этого момента изменилась его жизнь. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1477«Приходилось и в средствах бронезащиты работать. Поверх этого халат стерильный надеваешь и работаешь...»
Гвардии старший сержант Мария Сушкова еще со школы хотела связать свою жизнь с медициной и с армией. После учебы в медицинском колледже в Анапе она несколько лет отработала в городской больнице, все-таки держа в голове мысль о том, чтобы пойти служить. И вот в 2015 году она заключила контракт, после чего были и две командировки в Сирию, и участие в СВО.
В этом сюжете с 1:05 Мария рассказывает о специфике работы операционной медицинской сестры. Однажды ей пришлось девять часов ассистировать хирургу, который спасал тяжелого раненого. Таковы будни медиков на фронте, где работа идет круглосуточно, а в редкие свободные минуты, под чай-кофе, медсестры заготавливают перевязочный материал, готовясь к новым операциям. См. видео по ссылке
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Майор Станислав Жильцов, офицер подразделения армейского спецназа России.
После школы проходил обучение в МВОКУ, будучи курсантом трижды участвовал в Параде Победы на Красной площади. После выпуска был распределен в подразделение спецназа России. В дальнейшем, вместе со своим подразделением неоднократно находился в боевых командировках в Сирии.
15 июня 2022 года майор Жильцов вместе со своим подразделением выполнял боевую задачу в районе одного из населенных пунктов ДНР. Рядом с группой спецназа находились военнослужащие 1-го АК ДНР, которые в ходе одного из накатов получили ранения. Один из взводов супел откатиться на позиции спецназа, где запросил помощи для своих раненых. Уже в ходе оказания первой помощи раненым противник начал повторный обстрел из артиллерии. Станислав предпринял попытку несмотря на обстрел прорваться к месту, где медик группы оказывал помощь раненому военнослужащему 1-го АК, так как те не выходили на связь. Добежав до раненых, Станислав успел оказать помощь бойцу ДНР, однако в последующем сам получил осколочное ранение в результате которого погиб.
Посмертно награжден орденом Мужества, также был награжден медалями «За отвагу» и Суворова.
https://t.me/okspn/36655Он не боялся трудностей, знал, ради чего сражается, и был готов сделать всё необходимое ради будущего своих близких, ради всех нас. Мы помним его улыбку, смех, его доброту, его бесконечную готовность помочь всем. Он был лучшим мужем, сыном, надежным товарищем и человеком, на которого всегда можно было положиться.
https://t.me/geroisvorf/2266Гвардии рядовой
Стрелок-помощник гранатометчик
Село Копорье, Ленинградская область
Весёлый, жизнерадостный, добрый и отзывчивый человек. Любящий муж, отец и дедушка.
Боевые товарищи отзывались о Викторе как об общительном, надежном человеке. Он всегда находился там, где нужна была помощь и поддержка.
Погиб в с. Погребки, Курская область.
https://t.me/geroisvorf/2278Был очень творческой личностью. Писал стихи и песни.
Отслужил в армии в Росгвардии, в Москве, младший сержант. Всегда хотел быть военным.
В самом начале СВО пошёл добровольцем 19.09.2022 году, через подразделение «Ахмат» в/ч 65384, вернулся 20.12.2022 году, ранен.
Не до лечившись, ушёл снова добровольцем в мае, служил в штурмовом отряде, с 29.05.2023 по 28.09.2023, погиб при штурме 16.06.2023 г.
https://t.me/geroisvorf/2250Рядовой
Дмитрий родился 1 ноября 1995 года в селе Эдиссия Ставропольского края.
Учился Дмитрий в школе родного села МКОУ СОШ № 5. С детства отличался добротой и мужественностью. Односельчане и друзья любили и уважали его за доброту, смелость и отзывчивость. Увлекался футболом, со своей командой принимал активное участие в футбольных соревнованиях и занимал призовые места.
В 2011 году, окончив школу, поступил в ГБПОУ «Моздокский аграрно-промышленный техникум». В 2013 году после окончания техникума проходил срочную военную службу в г. Севастополе.
В октябре 2022 года Дмитрий был призван в рамках частичной мобилизации для исполнения воинского долга при проведении специальной военной операции в 205-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, 3-ю миномётную батарею мотострелкового батальона. В течение двух лет его боевые задачи проходили в самых горячих точках, на самых тяжёлых направлениях проведения специальной военной операции.
13 ноября 2024 года Дмитрий, выполняя очередное боевое задание по освобождению с. Кремяное Курской области, получил ранения, несовместимые с жизнью.
https://t.me/geroisvorf/2273С 2003 по 2014 год обучался в МКОУ «СОШ № 5» села Эдиссия.
С 2015 по 2016 год проходил службу в армии.
С 2017 по 2022 год проходил службу по контракту в войсковой части 71718, расположенной в населённом пункте Шали Чеченской Республики, в звании рядового.
В 2020 году поступил в Невинномысский экономико-правовой техникум по специальности «Право и организация социального обеспечения».
С октября 2022 года был призван на военную службу по мобилизации.
31 августа 2023 года героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики (н.п. Днепряны Каховского района Херсонской области).
За героизм и отвагу Указом Президента Российской Федерации награждён орденом Мужества (посмертно).
https://t.me/geroisvorf/2274Евгений «Дантист» Дедов, командир разведвзвода 15-й мотострелковой бригады Группировки войск «Центр».
С 2002 по 2004 проходил срочную службу в ВВ МВД, в 2005 начал службу спецназе ФСКН по Новосибирской области, где служил до 2013 года. С 2013 по 2019 проходил службу в 24-й отдельной бригаде армейского спецназа, в составе своего подразделения выезжал в командировки, в том числе в Сирию.
В 2023 году Евгений добровольно ушел на фронт (по другим данным в 2022).
Погиб 17 ноября 2023 года в ходе выполнения боевой задачи на Авдеевском участке фронта.
Посмертно награжден орденом Мужества, который стал для него третьим.
Младший сержант Мичков ВладимирКомандир отделения
Позывной Мичман
Ижевск, Удмуртская Республика
04.11.1997 - 15.11.2024
Ушёл по контракту 13.06.2023 года, пробыл на Украине 1 год и 5 месяцев.
При жизни был награждён двумя медалями
1. Медаль Жукова
Погиб при нападение дронов на территории ДНР/ЛНР
https://герои-сво.рф/geroi/michkov-vladimir-evgenievich/
Гвардии младший сержант Климонтов ДмитрийКлимонтов Дмитрий Александрович
Дмитрий Александрович Климентов 31-летний мобилизованные житель Новокузнецка, погиб в июне 2023 года во время штурма. Его жизнь оборвалась 17 июня в бою в селе Яковлевка Донецкой Народной Республики. Во время боя Дмитрия контузило, но он продолжал выполнять задания.
За проявленный героизм он был посмертно награжден Орденом Мужества.
Дмитрий любил заниматься бегом и ходить на лыжах. После окончания Сидоровской средней школы в 2010 года его призвали в армию в 2011 года. В армии он был сапёром, при утилизации в его руках разорвался снаряд. Он был тяжело ранен, была большая кровопотеря сильно пострадали руки и ноги. После медицинских операций длительное время восстанавливался в госпитале в городе Самаре, он работал на шахте ,,Большевик’’.
В июле 2020 года он женился, в октябре 2020 года родился сын Захар.
Во время начала специальной военной операции был мобилизован в сентябре 2022 года. В СВО служил младшим сапером.
Сержант Кулаков Иван25.03.1992 - 14.06.2022
Прикрывая личный состав, попал под миномётный обстрел, в районе с. Богородичное. Получил ранения не совместимые с жизнью.
Родился и вырос в Еврейской автономной области, срочную службу проходил в г. Южно-Сахалинске, там же остался для дальнейшего прохождения службы по контракту.
10 мая 2022 г. его забрали с Сахалина, 12 мая он уже был под Славянском.
14 июня погиб в бою за село Богородичное.
У Ивана осталось трое сыновей.
https://герои-сво.рф/geroi/kulakov-ivan-ivanovich/
Младший сержант Павлов АлександрПавлов Александр Александрович
Родился 18 февраля 1991 года в Пермском крае, Юрлинского района в селе Юрла. После смерти матери с июня 2006 года воспитывался в семье родной тетм по маминой линии.
Учился в МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева» в с. Юрла Юрлинского района.
После окончания 9 классов, Александр поступил в п. Ильинский Пермский агропромышленный техникум (прежнее название ГОУ НПО «Профессиональный лицей 67») с 2008 года по 2010 год по профессии «Мастер отделочных строительных работ». Жил и работал по полученной профессии и посвятил себя строительной отрасли. На протяжении многих лет благоустраивал дома, квартиры жителей Ильинского района.
Самым дорогим в жизни для Александра были его дети.
В сентябре 2022 года Александр Павлов был призван на военную службу по мобилизации и был направлен в г. Тюмень распределительный учебный центр, в котором он проходил подготовку.
В декабре 2022г. был направлен в зону выполнения специальной военной операции, где выполнял различные боевые задачи. На протяжении более двух лет выполнял задания в обстановке боевых действий, плечом к плечу защищал Российские рубежи и был верным боевым товарищем.
Погиб 05.05.2024, г. Владимировка, Волновахский муниципальный округ ДНР.
За мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно).
Военнослужащий Истомин МаксимИстомин Максим Александрович
Максим родился 28.01.1991 году, окончил Васильевскую основную школу, затем учился в Тамбовском многопрофильном колледже по специальности сварщик, работал в ООО «Агро-Вилион».
В июле 2023 года Максим заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился в зону боевых действий. Служил старшим стрелком мотострелковой роты.
Погиб 30 июня 2024 года при выполнении поставленных задач вблизи д.Ольшаны Харьковской области.
За проявленные мужество и отвагу Максим Александрович Истомин награждён орденом Мужества.
Сержант Кабдулов АлтынбекЗКВ взвода управления
Пос. Эльтон, Волгоградская область
08.09.1991 - 20.10.2024
В 1998 году поступил в МКОУ Эльтонскую среднюю общеобразовательную школу, которую окончил в 2009 году. В том же году был призван на срочную службу, проходил её в войсковой части 40153 ВМФ — 299-я отдельная рота охраны, г. Каспийск.
В феврале 2016 года заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Служил в посёлке Борзой Чеченской Республики, в/ч 65384, в должности оператора-разведчика. Проходил службу с февраля 2016 по февраль 2022 года.
По завершении контракта заключил новый — с войсковой частью 13766 (Максимка), 255-й полк, 2-й батальон, артиллерийская батарея, и был направлен в зону специальной военной операции.
В СВО находился в звании сержанта, занимал должность заместителя командира взвода управления.
Награды:
медаль «За службу на Кавказе»,
медаль «За ратную доблесть»,
юбилейная медаль «100 лет ЮВО–СКВО»,
медали «За воинскую доблесть» I и II степени,
медаль «Ветеран боевых действий»,
медаль «За отвагу»,
Орден Мужества (посмертно).
Погиб 20 октября 2024 года в районе посёлка Марьинка, Донецкая Народная Республика, при выполнении боевого задания.
https://герои-сво.рф/geroi/kabdulov-altynbek-asylbekovich/
Ефрейтор Шаршуков СергейШаршуков Сергей Анатольевич
Серёжа родился 03.07.1996 в небольшом, но уютном городке Каргополе Архангельской области. Этот уголок земли навсегда остался в сердце Сергея как место, наполненное теплом и радостью.
Начальное образование Сергей получил в 2003 году, поступив в местную школу. Учёба давалась ему легко, и он активно участвовал во всех школьных мероприятиях, в том числе спортивных соревнованиях. Окончив в 2012 году МОУ «Павловская средняя школа», Сергей был активистом патриотического движения «Зарница».
После окончания школы Сергей продолжил своё обучение в Технологическом колледже Императора Петра I в Архангельске, выбрав специальность автомеханика. Затем, следуя своему призванию, он поступил на факультет педагогики, психологии и физической культуры в Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ). Во время учёбы он также прошёл срочную службу в Военно-Морском флоте, служа на островах Северного Ледовитого океана.
Вернувшись домой, Сергей начал работать учителем физкультуры в родной школе. По окончании высшей школы (в 2022 году) поступил в магистратуру по программе «Управление и технологии в сфере физической культуры и спорта».
Личная жизнь Сергея сложилась счастливо: 10 сентября 2022 года он женился.
С февраля 2023 года Сергей проходил службу в Военной комендатуре Северодвинского гарнизона. С октября 2023 года по февраль 2024 года он был командирован в Херсонскую область для поддержания порядка на освобождённых территориях. С апреля 2024 года находился в командировке в Курской области.
Курск стал последним городом в его жизни — 13 августа 2024 года, возвращаясь с патруля на автомобиле УАЗ, спасая командира, приняв на себя удар нацистского дрона, погиб кадровый военный Шаршуков Сергей Анатольевич.
За проявленное мужество и самоотверженность Сергей посмертно был награждён Орденом Мужества.
Рядовой Бегалиев РусланБегалиев Руслан Жмакельдыевич
Водитель материальных средств
Палласовка, Волгоградская область
26.05.2000 - 21.07.2024
13 ноября 2018 года был призван на срочную службу в город Иваново Московской области в воздушно-десантные войска, где заключил контракт на продолжение службы.
В 2020 году Руслан получил грамоту «За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей». В 2021 году заключил второй контракт и проходил службу в мотострелковой бригаде, расположенной в посёлке Ханкала Чеченской Республики.
В 2022 году подписал новый контракт в городе Камышине и служил в зенитно-ракетных войсках в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии на должности водителя материальных средств (подвоз боеприпасов). В сентябре 2023 года получил удостоверение ветерана боевых действий.
Исполняя свой воинский долг, наш выпускник Бегалиев Руслан показал пример мужества и самоотверженности, проявив себя как настоящий защитник Отечества.
21 июля 2024 года Руслан погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.
Награждён орденом Мужества (посмертно).
Сержант Степанов АндрейСтепанов Андрей Александрович
Село Подвязновский, Ивановская область
27.06.1998 - 21.02.2023
Окончил Подвязновскую школу, заключил контракт с МО РФ убыл в командировку.
Гвардии капитан Романцев ДимитрийРоманцев Димитрий Юрьевич
Разведчик
31.01.1999 - 02.02.2025
Погиб в Артёмовске.
Военнослужащий по контракту, также участвовал в миротворческой операции в Сирии.
Ефрейтор Шамарин ДенисОператор станции РЭБ
г. Ульяновск
07.01.2002 - 06.01.2024
Денис погиб при выполнении задач в ходе СВО в ДНР, г. Ясиноватая вследствии массивной кровопотери в результате осколочного ранения.
Посмертно награжден орденом Мужества.
Родители потеряли единственного сына.
https://герои-сво.рф/geroi/shamarin-denis-alekseevich/
Военнослужащий Гаина ИванГаина Иван Сергеевич
В зоне СВО героически погиб коммунист Гаина Иван Сергеевич, 21.03.1985 г.р. из Нижневартовска.
Он служил в 30-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, Центрального военного округа, освобождал поселок Новоселовка Донецкой области.
Рядовой Кондрахин ВикторКондрахин Виктор Андреевич
Стрелок
г. Лабинск, Краснодарский край
04.01.1990 - 13.07.2023
Удостоен ордена Мужества посмертно, участвовал в отражении контрнаступления ВСУ в районе Работино, Вербового, Запорожская область в июне, июле 2023 года
Военнослужащий Егоров ЯрославЕгоров Ярослав Иванович
Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
Погиб 18.01.2025 года при выполнении задач специальной военной операции.
Гвардии рядовой Мурашов ДмитрийМурашов Дмитрий Павлович
Штурмовик
Миасс, Челябинская область
22.03.1992 - 05.07.2024
Погиб в г. Терны
Награжден Орденом Мужества
Рядовой Оченков МаксимКомандир взвода
Оченков Максим Валерьевич родился 18 июня 1977 года, г. Москва
Срочную службу проходил в г. Царицыно в/ч 61608 ФАПСИ в должности стрелка.
В ноябре 2022 года успешно подал заявление в добровольцы после нескольких попыток. С 5 февраля был заключен контракт на 2 года.
Проходил воинскую службу в в/ч12721 г. Клинцы в гвардейском мотострелковом полку 488, на должности командира взвода. Воевал в лесах под Кременной, Работино,Терны, успешно выполнял боевые задачи и был представлен к медали "За воинскую доблесть" II степени.
26 февраля 2024 года погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной и Донецкой Республик.
Награжден Орденом Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/ochenkov-maksim-valerevich/
Ефрейтор Ковальчук АлександрКовальчук Александр Васильевич
Ангарск, Иркутская обл.
30.06.1998 - 27.01.2025
Ефрейтор в/ч 73752 г.Иркутск.
По контракту убыл на СВО и прикрепился в в/ч 43879, 2 мотострелковый батальон(на автомобилях), 4 Мотострелковая рота, 2 мотострелковый взвод, 2 мотострелковое отделение. Стрелок.
Погиб на боевом задании в Нелеповке, Артемовского района (ДНР).
Награжден медалью Участие на СВО и Орденом Мужества.
Рядовой Тарасенко СергейТарасенко Сергей Васильевич
Тарасенко Сергей родился 28.07.1994 г. в г. Таганроге.
С 2001 по 2010 гг. учился в МОБУ СОШ №32.
В 2010 году окончил 9 классов и поступил в Таганрогский Механический колледж.
В 2015 году прошел срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ в республике Абхазия в должности старшего наводчика миномета.
Осенью 2022 года решил отдать долг Родине и стал участником СВО.
05.02.2023 года при отработке задания Тарасенко Сергей погиб.
Гвардии рядовой Жуков ЕвгенийСамара
23.09.1986 - 21.04.2024
Подписал контракт добровольно 13.03.2023 года.15-й мотострелковой бригадой миротворческих сил в помелке Рощино Самарской области. Должность — водитель мотострелкового батальона. В зону СВО был командирован 17.03.2023 года. В составе 15-й бригады исполнял обязанности стрелка мотострелкового взвода.
С честью и достоинством выполнял свои обязанности. Всегда был готов прилти на помощь товарищам. Дважды был ранен. Награжден памятным знаком «За патриотическое воспитание», «Ветеран боевых действий».
Награжден «Орденом мужества» посмертно.
21.04.2024 года погиб (поселок Бердычи, Ясиноватовский район) при выполнении боевого задания, прикрывая товарищей.
https://герои-сво.рф/geroi/zhukov-evgenij-valerevich/
Младший сержант Заргаров ГеоргийЗаргаров Георгий Руфатович
Георгий родился 25 января 1997 года в городе Северобайкальске, расположенном на берегу Байкала в Бурятии. В 2004 году Георгий пошёл в первый класс школы № 5, уже переехав в село Эдиссия, Ставропольский край. В свободное время играл в духовом оркестре на трубе и, как большинство мальчишек, увлекался футболом. Добрый и скромный мальчик успевал учиться и помогать дома во всём.
После окончания 9 классов решил стать автомехаником и поступил в Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления.
Окончив учёбу, был призван на срочную службу в город Елань Свердловской области, в танковые войска. После завершения службы Георгий решил продолжить защиту Родины и подписал контракт о дальнейшем прохождении службы в городе Владикавказ.
С первых дней проведения специальной военной операции принимал непосредственное участие в боевых действиях.
В ходе одного из боёв командир самоходной миномётной батареи Георгий Заргаров был смертельно ранен. Это произошло 22 июня 2023 года в Запорожской области, Токмакском районе, в селе Пшеничное.
За верную службу Родине, отвагу и героизм, за смелые и решительные действия, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, гвардии младший сержант Заргаров Георгий Руфатович был награждён орденом Мужества (посмертно), орденом Суворова, медалью «За воинскую доблесть» и медалью «За взятие Мариуполя».
Рядовой Снегирёв СергейСнегирёв Сергей Геннадьевич
родился 13.09.1981 года в г.Таганроге
С 1988 по 1996 год обучался в МОБУ СОШ №32.
С 1996-1998 обучался в школа№17 — готовился поступать в Школу милиции.
С 1998 по 2000 получал среднее специальное образование в таганрогском Механическом колледже.
В 2000 году был — призван на срочную службу
В 2001 году — служил в Чеченской республике. Принимал участие в боевых действиях во Второй Чеченской войны. Получил звание «Ветеран боевых действий».
В 2011 году окончил Южнороссийский государственный университет в г.Новочеркасске.
С 2022 года работал в порту Таганрога.
В 2024 подписал контракт с вооруженными силами РФ.
Погиб 01.05.2024 года.
Военнослужащий Короткевич АндрейНижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
В ходе специальной военной операции героически погиб
Короткевич Андрей Александрович.
Ефрейтор Жаров ЮрийЖаров Юрий Анатольевич
Старший стрелок
29.05.1963 - 19.02.2025
Жаров Юрий Анатольевич — пример истинного мужества и патриотизма. Он родился и вырос в городе Ростов-на-Дону, где окончил школу-интернат №28 в 1978 году. Затем, в 1981 году, освоил профессию слесаря по ремонту автомобилей в профессионально-техническом училище №13. Юрий Анатольевич трудился на знаменитом заводе «Ростсельмаш», позже работал водителем такси, а с 2018 года занял должность охранника на автостоянке.
После тяжелой утраты супруги в 2023 году Юрий Анатольевич переехал жить к дочери и зятю в село Покровское Неклиновского района. Однако зов долга и любовь к Родине привели его к решению снова надеть военную форму.
17 января 2025 года он подписал контракт в Ростове-на-Дону и отправился на выполнение боевых задач.
19 февраля 2025 года, героически выполняя боевое задание, Юрий Анатольевич погиб (ДНР, Артёмовский район, п. Спорное), проявив высочайшую доблесть и верность присяге.
Младший сержант Агибалов СтаниславАгибалов Станислав Александрович
Село Винсады, Ставропольский край
03.04.1996 - 05.02.2025
С 29.09.2022 г. Стас был мобилизован в 34-ю Гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду (Горную), для несения военной службы с целью защиты интересов Российской Федерации.
15 февраля 2024 года Станислав награжден Медалью Суворова, за личные заслуги в боевых условиях, в частности за отвагу, проявленную при выполнении боевых задач и защиту Родины.
Погиб в Курской обл.
Рядовой Алейников НиколайАлейников Николай Николаевич
Оператор
Село Новобессергеневка, Ростовская область
02.09.1988 - 19.03.2025
Участвовал в боевых действиях с 2023 года, до 2025 года был штурмовиком
Погиб при выполнении боевой задачи в ДНР.
Награжден орденом Мужества и медалью За отвагу.
Рядовой Цатурян СергейЦатурян Сергей Игорьевич
Сергей родился 11 октября 1989 года.
Успешно окончил 9 классов в селе Эдиссия. Принимал активное участие в жизни школы, а также в спортивных соревнованиях. После окончания школы поступил в ПТУ по специальности «Программист».
В декабре 2023 года подписал контракт (в качестве добровольца): 103-й полк, 1-й батальон, 1-я рота, 150-я дивизия. Должность — разведчик-штурмовик. Позывной — «Артеш». Неоднократно и успешно выполнял боевые задачи.
22 января 2024 года был отправлен на задание в село Георгиевка.
Погиб 7 февраля 2024 года при выполнении боевого задания в с. Георгиевка, Донецкая область.
Указом Президента Российской Федерации за проявленный героизм награждён орденом Мужества (посмертно).
Военнослужащий Потапов Евгенийг. Нижневартовск
16.12.2024 в зоне СВО погиб Потапов Евгений
Рядовой Крутелев АндрейКрутелев Андрей Петрович
Родился 14.01.1998 года в г. Таганроге.
С 1995 по 2003 г. обучался в МОБУ СОШ №32. Окончил 9 классов.
Получил среднее специальное образование в Таганрогском Механическом колледже.
В 2007 году был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Срочную службу проходил в Кабардино- Балкарии.
В 2008 году за участие в боевых действиях на Кавказе, получил звание «Ветеран боевых действий».
В 2011г. женился.
В 2012 году у Андрея родилась дочь.
В 2021 году вступил добровольцем в БАРС.
В апреле 2022 года пошел добровольцем на СВО.
Участвовал в боях за освобождение ДНР, ЛНР.
08 декабря 2022 года погиб при выполнении задач на СВО.
Младший сержант Лагезов АлексейЛагезов Алексей Анатольевич родился 5 февраля 1993 года в посёлке Садовом Моздокского района Республики Северная Осетия — Алания.
Учился Алексей в школе МБОУ ООШ п. Садового.
В 2009 году, окончив школу № 1 г. Юбилейного, Алексей вернулся в свой родной посёлок и поступил в ГБПОУ «Моздокский аграрно-промышленный техникум».
В 2011 году, после окончания техникума и получения специальности «повар-кондитер», был призван на срочную военную службу.
Давней мечтой Алексея была служба в разведке. Служил Алексей в воинской части № 3256 г. Екатеринбурга старшим разведчиком воинской части специального назначения.
Во время службы в армии за образцовое выполнение воинских задач от командования войсковой части семья Алексея не раз получала благодарственные письма. В 2010 году в г. Екатеринбурге он принял участие в военном параде, посвящённом 67-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В 2012 году Алексей заключил контракт на прохождение военной службы в воинской части № 6770.
В 2022 году добровольно отправился принимать участие в специальной военной операции в составе формирования ЧВК «Вагнер» в должности заместителя командира группы ЧВК «Вагнер» для содействия в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации.
Все его боевые задачи проходили в самых горячих точках, на самых тяжёлых направлениях проведения специальной военной операции.
15 февраля 2023 года Алексей выполнял очередное боевое задание в районе населённого пункта г. Артёмовск, где, по данным разведки, находился расчёт СПГ-9. Во время штурма, ведя меткий огонь из стрелкового оружия, в одиночку продвинулся во фланг противника. Заметив расчёт СПГ-9 и оценив ситуацию, занял выгодную позицию и выстрелом из гранатомёта поразил расчёт СПГ-9 противника. При этом получил ранения, несовместимые с жизнью.
Своими смелыми и решительными действиями Алексей обеспечил продвижение боевой группы и выполнение боевой задачи, положив свою жизнь на алтарь Победы.
За выполнение боевых задач награждён медалями: «Чёрный крест», Крест «За отвагу и мужество», Крест «За кровь и храбрость» и медалью «Чёрный крест» (Сальск).
За стойкость, мужество и отвагу награждён государственной наградой — Орденом Мужества.
Военнослужащий Костырко ГеоргийКостырко Георгий (Позывной Варяг), героически погиб на СВО, в той самой операции под названием "Труба". Его мама осталась совершенно одна, потеряв единственного сына и достойного Героя нашей великой страны.
Во всей этой истории есть один печальный момент:
В августе 24-го Георгий женился на девушке, которую знал пол года. Через 10 дней после свадьбы он ушел обратно в зону СВО и в октябре 24-го года его жена начала транслировать в соц.сетях фото и видео непристойного содержания с изменами с разными мужчинами.
В связи с этим 25-го февраля этого года он подал заявление в суд о расторжении брака, решение состоялось, брак расторгли. Но на дату гибели (9 марта) решение суда не вступило в законную силу, и на данный момент она претендует на все выплаты, а также наследство.
У Геогрия осталась одна мать, которая теперь на полном обеспечении его друзей, потому что кроме них у неё никого больше нет.
https://t.me/wagner_group_pm/76338
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Циркач. 2020 г.
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