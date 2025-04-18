Территория Героев...(169)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Полковник Рэцой Анатолий, подполковник Рэцой Евгений Полковник Анатолий Дмитриевич Рэцой, с 2010 по 2020 был начальником Уссурийского суворовского училища.

В 1982 году Анатолий Дмитриевич окончил НВВКУ, далее его путь был связан с частями армейского спецназа и ВДВ СССР/России. Новости СМИ2 Прошел путь от замполита роты до заместителя командира отдельной бригады спецназа. С 2000 по 2003 в составе сводного отряда бригады выполнял задачи на Северном Кавказе. Представлялся к званию Героя России, также награжден двумя орденами Мужества. Дважды был ранен. Любыпотно также и то, что сын полковника Рэцоя, подполковник Евгений Анатольевич Рэцой, также является выпускником НВВКУ, офицером спецназа, которому в 2023 году было присвоено звание Героя России. Сам же полковник Анатолий Рэцой добровольцем отправился в зону СВО. https://t.me/okspn/36653

Военнослужащий Геворкян Давид «В штурмовики пошёл, чтобы помочь ребятам на СВО»

Давид Геворкян на «гражданке» чувствовал себя неплохо. Работал в торговле, причём не простым менеджером, а директором областного филиала иностранной фирмы. Но спокойное «сытное» место сменил на окопы и «должность» участника специальной военной операции.

«У меня очень много товарищей отправились на СВО, воевал даже двоюродный брат. Я часто думал, чем помочь ребятам, где смогу быть полезным им. И решил - надо подписать контракт с Министерством обороны».

Давид целенаправленно шёл в штурмовики. Сперва служил пулемётчиком, постепенно дослужился до командира отделения, замкомандира взвода, а сегодня он уже заместитель командира штурмовой роты в группировке «Центр».

https://t.me/uralskie_vesti/303

Рядовой Краснов Андрей Расчет боевой машины реактивной системы залпового огня, в составе которого действовал рядовой Андрей Краснов, получил задачу выдвинуться в район предполагаемого наступления противника.

Оперативно заняв позиции, расчет ожидал целеуказания от подразделений воздушной разведки.

Противник перешел в наступление при активной поддержке бронированной техники. Получив координаты, Краснов оперативно навел РСЗО и приступил к поражению противника огнем реактивной артиллерии.

В результате точных ударов расчета бронетехника противника и большая часть боевиков были уничтожены в начальной стадии боя. Остатки сил противника спешно отступили.

Благодаря грамотным и точным действиям рядового Андрея Краснова вооруженные формирования украинских боевиков понесли значительные потери в технике и личном составе, что позволило российским военнослужащим отразить атаку.

https://t.me/rabotaembrat/9695

Гвардии рядовой Петрухин Александр Гвардии рядовой Александр Петрухин в составе штурмовой группы выполнял боевую по штурму опорных пунктов и выявлению закрытых огневых позиций артиллерии противника.

После окончания боя, зачистив позицию противника, Петрухин на возвышенности организовал посты скрытого наблюдения за линией боевого соприкосновения. Александр первым обнаружил в лесополосе позицию вражеской гаубицы западного производства и передал её координаты артиллерийским расчетам. Метким залпом артиллерии орудие противника было уничтожено вместе с расчетом.

Продолжая вести наблюдение, Петрухин обнаружил еще одно артиллерийское орудие вместе с расчетом противника. Противник, обнаружив позиции группы Александра, открыл по ним плотный огонь из стрелкового оружия. Александр, передав координаты на пункт управления артиллерийской батареи отдал приказ своим товарищам укрыться, во избежание потерь остался на позиции и продолжил корректировать огонь нашей артиллерии до полной ликвидации огневой точки боевиков.

Благодаря смелости и профессионализму гвардии рядового Александра Петрухина удалось избежать потерь среди боевых товарищей, а также уничтожить артиллерийские расчёты противника.

https://t.me/rabotaembrat/9682

Сержант Перевозчиков Вячеслав Сержант Вячеслав Перевозчиков получил боевую задачу по оборудованию минно-взрывных заграждений на одном из вероятных направлений наступления противника.

Группа по минированию инженерно-саперной роты выдвинулась для выполнения боевой задачи.

Оперативно прибыв к линии боевого соприкосновения, группа сержанта Перевозчикова скрытно от вражеских дронов установила минно-взрывные заграждения в заданном районе и выдвинулась в расположение части.

На обратном пути следования саперы попали под минометный обстрел противника, в результате которого один из военнослужащих группы получил осколочные ранения ноги и руки. Вячеслав оказал первую помощь раненому товарищу и оперативно доставил его в пункт эвакуации раненых для отправки в полевой госпиталь.

Спустя несколько дней противник предпринял попытку штурма позиций ВС РФ, однако, потеряв часть людей и несколько единиц техники на заминированном участке, вернулся на исходные рубежи.

Смелые и решительные действия сержанта Вячеслава Перевозчикова позволили защитить позиции российских подразделений от прорыва вражеской тяжелой техники и пехоты, а также спасти жизнь своевременно эвакуированному раненому товарищу.

https://t.me/rabotaembrat/9685

Гвардии сержант Голуб Сергей Подразделение, в составе которого действовал гвардии сержант Сергей Голуб, выполняло боевую задачу по обороне занимаемых позиций на важном тактическом рубеже.

В ходе ведения воздушной разведки с помощью беспилотного летательного аппарата в сложной радиоэлектронной обстановке, Сергей обнаружил скопление живой силы противника и замаскированный опорный пункт с оборудованной позицией минометного расчета.

Гвардии сержант Голуб своевременно передал координаты вскрытых целей артиллерийскому подразделению, после удара которого вражеские позиции были подавлены.

Благодаря смелым и профессиональным действия гвардии сержанта Сергея Голуб был уничтожен опорный пункт украинских боевиков, что способствовало продвижению российских войск на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/9714

Старший лейтенант Латипов Аскар Старший лейтенант Аскар Латипов окончил Военную академию РХБЗ имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. Сегодня он – командир огнемётной группы специального назначения в свердловской отдельной гвардейской бригаде РХБ защиты.

Группа Аскара работала на Торецком направлении. Офицер вёл разведку огневых позиций, производил расчёты для артиллерийского огня, корректировал удары ТОС-1А «Солнцепёк». Кроме того, он вывел из-под обстрела четырёх мирных жителей и оказал им первую медицинскую помощь.

Также в результате выполненной боевой задачи под командованием Аскара были ликвидированы взводный опорный пункт противника, пункт управления РЭБ, миномёт, пункт управления БпЛА, два склада и порядка ста боевиков ВСУ.

https://t.me/mod_russia/51096

Гвардии рядовой Разваров Ярослав Оператор расчета беспилотных летательных аппаратов гвардии рядовой Ярослав Разваров в ходе проведения специальной военной операции выполнял боевую задачу по поиску целей, корректировке огня артиллерийских и минометных расчетов, осуществлял контроль поражения объектов, живой силы и техники противника.

В ходе ведения воздушной разведки с помощью БПЛА в сложной радиоэлектронной обстановке Ярослав обнаружил скопление живой силы противника и замаскированные опорные пункты с оборудованными позициями пулеметных расчетов.

Гвардии рядовой Разваров своевременно передал координаты вскрытых целей артиллерийскому подразделению, после удара которого вражеские позиции были уничтожены.

Благодаря смелым и профессиональным действия гвардии рядового Ярослава Разварова были уничтожены опорный пункт, автомобиль и большая часть живой силы противника, что способствовало продвижению российских войск на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/9717

Ефрейтор Веселов Сергей В ходе специальной военной операции ефрейтор Сергей Веселов выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям, неоднократно совершая рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником.

Украинские боевики в своём стремлении лишить подразделения российских войск своевременного полноценного снабжения военно-техническим имуществом предприняли попытку уничтожения колонны российской автомобильной техники, в составе которой следовал Веселов, нанеся по ней удар с применением артиллерии и минометов.

Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Сергей своевременно вывел автомобиль с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения.

Прибыв в назначенный район и произведя разгрузку боеприпасов, ефрейтор обнаружил вражеский БПЛА, приготовившийся сбросить взрывное устройство на доставленные боеприпасы. Быстро сориентировавшись в обстановке, Веселов открыл огонь по вражескому дрону из личного оружия и поразил его.

Грамотные и профессиональные действия ефрейтора Сергея Веселова позволили избежать детонации боекомплекта, сохранить в исправности вверенную технику и имущество, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/9681

Старшина 2-й статьи Ваисов Найман Старшина 2-й статьи Найман Ваисов в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

Находясь на боевом дежурстве на одном из сложных участков фронта, Найман выполнял боевую задачу по организации связи между пунктами управления.

В ходе артиллерийского обстрела со стороны противника были повреждены антенное устройство и ретранслятор, в результате чего часть основной радиосети подразделения вышла из строя. Несмотря на продолжающийся обстрел со стороны противника, Ваисов незамедлительно приступил к выявлению повреждений и их устранению, в результате чего связь была восстановлена.

Благодаря высокому профессионализму и мужеству старшины 2-й статьи Наймана Ваисова управление подразделениями было восстановлено, что способствовало успешному выполнению боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/9713

Гвардии ефрейтор Панов Алексей Гвардии ефрейтор Алексей Панов в ходе проведения специальной военной операции в составе танкового экипажа выполнял боевые задачи по поддержке штурмовых групп, участвующих в освобождении одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.

При наступлении экипажу танка, в состав которого входил Панов, была поставлена задача по оказанию огневой поддержки стрельбой с закрытых огневых позиций. Алексей вместе с экипажем танка, ведя огонь из орудия, уничтожили пять огневых точек противника на подступах к поселку, которые препятствовали продвижению российских войск.

Благодаря грамотным и четким действиям гвардии ефрейтора Алексея Панова штурмовые подразделения выполнили поставленную задачи и освободили населенный пункт от украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/9686

Младший сержант Федосов Александр Младший сержант Александр Федосов, командуя экипажем танка, выполнял боевые задачи по поддержке штурмовых подразделений российских войск при ведении наступательных действий на одном из тактических направлений.

В ходе выполнения очередной боевой задачи, продвигаясь по местности, Александр обнаружил замаскированный опорный пункт противника с укрепленными огневыми точками.

Грамотный выбор позиции для ведения огня, внезапность и профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники позволили Федосову и его экипажу в ходе ведения боевых действий уничтожить укрепленный опорный пункт боевиков и большое количество пехоты противника, чем существенно снизить наступательный потенциал врага.

Решительные действия младшего сержанта Александра Федосова, а также профессионализм и слаженность его экипажа способствовали успешному продвижению российских подразделений и закреплению на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/9709

Гвардии младший сержант Плюснин Александр При выполнении специальных задач в назначенном районе гвардии младший сержант Александр Плюснин обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага, скрытно перемещавшуюся в направлении российских войск.

Плюснин незамедлительно сообщил командованию приближающемся противнике, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с вражеской диверсионной разведгруппой. Находясь под постоянным огневым воздействием и атаками вражеских квадрокоптеров с системами сброса, Александр вел прицельный огонь из стрелкового оружия, одновременно передавая координаты минометному расчету о перемещениях врага, благодаря чему не допустил его дальнейшего продвижения. Понеся потери, боевики отступили.

Мужественные и самоотверженные действия гвардии младшего сержанта Александра Плюснина позволили заблаговременно вскрыть действия вражеской разведгруппы в зоне ответственности российских бойцов и не допустить диверсий на подконтрольных ВС РФ объектах.

https://t.me/rabotaembrat/9690

Гвардии рядовой Дубина Виктор Гвардии рядовой Виктор Дубина в составе расчета артиллерийского орудия выполнял боевую задачу по уничтожению техники, живой силы противника и ведению контрбатарейной борьбы на важном участке фронта.

Подразделению российских штурмовиков удалось выбить врага с укрепленных позиций, но противник, не желая оставлять позиции, запросил подкрепление.

Гвардии рядовой Дубина получил координаты от разведывательной группы о скоплении живой силы и техники врага, готовящихся выдвинуться на подкрепление терпящим бедствие боевикам. Виктор оперативно навёл орудие на цель и выполнил огневую задачу.

В ходе артиллерийского удара Виктор вместе с расчетом уничтожили основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, чем лишил возможности противника ввести в бой резервы, что привело к отступлению боевиков.

Смелые и решительные действия гвардии рядового Виктора Дубины, а также слаженные и профессиональные действия расчета орудия позволили сохранить жизни российских бойцов и выполнить поставленную задачу.

https://t.me/rabotaembrat/9718

Ефрейтор Скрынников Юрий Ефрейтор Юрий Скрынников в составе расчета самоходной артиллерийской установки выполнял задачи по поражению укрепленных позиций и бронетехники противника.

В ходе наступления при ведении воздушной разведки с помощью БПЛА были вскрыты опорный пункты противника, а также места скопления военной техники.

Нанесенное артиллерийским расчетом, в составе которого действовал ефрейтор Юрий Скрынников, огневое поражение обеспечило превосходство над противником и способствовало успешному продвижению общевойсковых подразделений и закреплению на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/9691

Рядовой Шарипов Камол Действуя в составе штурмового подразделения, рядовой Камол Шарипов выполнял боевую задачу по взятию под контроль позиций, удерживаемых противником на важном направлении наступления российских войск.

Враг, не желая отступать, оказывал сопротивление и активное огневое воздействие на российские штурмовые группы, артиллерийскими ударами и атаками FPV-дронов.

Дождавшись темного времени суток и оценив обстановку, группа рядового Шарипова скрытно обошла с фланга опорный пункт, на котором закрепились украинские боевики, и, пользуясь внезапностью, ворвалась на позиции.

Камол Шарипов в числе первых вступил в бой и, ведя прицельный огонь, уничтожил часть украинских боевиков. Зачистив опорный пункт, Камол вместе с сослуживцами организовали линию обороны для отражения атак противника.

Благодаря смелым и решительным действиям рядового Камола Шарипова удалось выполнить поставленную задачу по взятию опорного пункта противника без потерь среди личного состава и удержать его до прибытия основных сил, что поспособствовало развитию наступления наших войск на данном участке.

https://t.me/rabotaembrat/9710

Гвардии рядовой Проскоков Денис Гвардии рядовой Денис Проскоков с целью бесперебойного снабжения артиллерийских подразделений выполнял задачу по подвозу боеприпасов в районы расположения ВС РФ.

Продвигаясь ночью с выключенными фарами по сложным участкам местности, Денис Проскоков обеспечил своевременную доставку груза на позиции.

Прибыв в заданный район и приступив к разгрузке, гвардии рядовой Проскоков подвергся атаке FPV-дрона со стороны противника.

Денис, обнаружив воздушную опасность, занял позицию для стрельбы и, используя штатное оружие, меткими выстрелами сбил беспилотник, который сдетонировал в воздухе, не причинив вреда личному составу и грузу.

Благодаря смелости и профессионализму гвардии рядового Дениса Проскокова боеприпасы были доставлены вовремя, что способствовало выполнению подразделениями поставленных задач.

https://t.me/rabotaembrat/9694

Капитан Жуков Виктор От работы эвакуационных групп, вытягивающих наших раненых с передка, зависит не только жизнь и здоровье военнослужащих, но и их боевой дух. Всегда легче идти в атаку, когда знаешь, что тебе, случись что, немедленно окажут первую помощь и отправят в тыл. Военные медики очень рискуют – вытаскивать трехсотых зачастую приходится под огнем противника.

Пример их работы – подвиг капитана Виктора Жукова (позывной Зиза), получившего тяжелое ранение, но продолжившего выполнять боевую задачу на одном из самых горячих участков фронта. По приказу командира полка он организовал и контролировал работу группы эвакуации погибших и раненых. Под его началом группа вытягивала в среднем по 10 двухсотых и трехсотых в сутки.

Второго ноября 2024-го капитан Жуков выдвинулся на помощь группе саперов, застрявших на минном поле. Один из группы был тяжело ранен, остальные растерялись и не знали, что им делать. Зиза пробрался на минное поле и вывел за собой четверых саперов в безопасное место, после чего вернулся за «тяжелым». Взвалил его на себя и понес. Уже практически выбрался, но наступил напротивопехотную мину. Взрывом офицеру оторвало стопу. Тем не менее, он продолжил движение ползком, таща за собой раненого.

С риском для собственной жизни капитан Виктор Жуков вывел с минного поля пятерых сослуживцев. За этот подвиг он был представлен к государственной награде.

https://t.me/sashakots/52985

Участник программы «Время героев» Николаев Артём Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Артем Николаев назначен на должность заместителя председателя правительства Пензенской области.

В мае прошлого года он стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Комментируя свое назначение, Артем Николаев отметил, что участие в программе позволяет применять полученные знания в проектах, направленных на повышение качества жизни граждан и развитие регионов: «На стажировке в правительстве Пензенской области моим наставником был губернатор Олег Владимирович Мельниченко, мы сфокусировали направления деятельности на молодежной политике, военно-патриотическом воспитании, поддержке участников и ветеранов СВО и их семей. Я присоединился к работе штаба по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках работы по патриотическому воспитанию встречаюсь с учениками школ и молодежных объединений. Вовлеченность жителей области в общественную повестку подтверждает готовность региона интенсивно развиваться и вместе реализовывать новые проекты».

Он будет курировать в регионе молодежную политику; вопросы оказания гуманитарной и иной помощи нашим военнослужащим в ходе СВО; сотрудничество с волонтерскими, добровольческими и ветеранскими организациями; работу по реабилитации вернувшихся с фронта бойцов и поддержке их близких во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества». На этом направлении работы особенно нужен активный человек с горячим сердцем».

Артем Михайлович Николаев родился в Пензе в 1995 году. В 2018 году окончил филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (Челябинск). За годы службы Артем Николаев награжден двумя орденами Мужества, медалью Нестерова, двумя медалями «За отвагу». С мая 2024 года является участником президентской программы «Время героев».

https://t.me/opersvodki/26107 Был курьером, стал офицером. Вадим Иодо попал на фронт по мобилизации и уже на передовой заслужил офицерские погоны. Он рассказывает, как угнать технику из-под носа у противника, что такое настоящая фронтовая дружба и почему люди на ЛБС становятся одной семьей. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1472 «Жизнь коротка, и надо жить правильно», — уверен гвардии старший сержант Александр Новиков. По специальности он — начальник передвижной электростанции, а на СВО ездил как сапер-минер, участвовал в разминировании Мариуполя после освобождения города от укронацистов. За свою боевую работу Александр награжден медалью «За отвагу» и медалью Суворова. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1476 Уроженец Дагестана, младший сержант Иса Шахбанов знал, что родители не дадут ему свое благословение уйти добровольцем на СВО. Это судьбоносное для себя решение он принял сам, не спрашивая мать и отца, для чего даже уехал подписывать контракт в соседний регион: «Я должен встать за свою Родину».

На фронте Иса участвовал в боях при освобождении Бахмута и во время одной из задач получил тяжёлое ранение. В этом сюжете с 1:52 Иса рассказывает о том, как был ранен, и как с этого момента изменилась его жизнь. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1477 «Приходилось и в средствах бронезащиты работать. Поверх этого халат стерильный надеваешь и работаешь...»

Гвардии старший сержант Мария Сушкова еще со школы хотела связать свою жизнь с медициной и с армией. После учебы в медицинском колледже в Анапе она несколько лет отработала в городской больнице, все-таки держа в голове мысль о том, чтобы пойти служить. И вот в 2015 году она заключила контракт, после чего были и две командировки в Сирию, и участие в СВО.

В этом сюжете с 1:05 Мария рассказывает о специфике работы операционной медицинской сестры. Однажды ей пришлось девять часов ассистировать хирургу, который спасал тяжелого раненого. Таковы будни медиков на фронте, где работа идет круглосуточно, а в редкие свободные минуты, под чай-кофе, медсестры заготавливают перевязочный материал, готовясь к новым операциям. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1475